2017 NYRR Millrose Games Pro Starting Lineup

NEW YORK — The Pro fields starting list for the 2017 NYRR Millrose Games on Saturday, February 11 at The Armory.

Several Olympians, including gold medal winners Omar McLeod of Jamaica, Dalilah Muhammad of USA and Shaunae Miller from the Bahamas, will lineup in respective events, as they seek to get their season underway.

Men 60 Meter Dash Jeff Henderson adidas

Men 60 Meter Dash Noah Lyles adidas

Men 60 Meter Dash Chris Nalilai Ivory Coast

Men 60 Meter Dash Mike Rodgers Nike

Men 60 Meter Dash John Teeters Under Armour

Men 60 Meter Dash Clayton Vaughn Nike

Men 60 Meter Dash Ameer Webb Nike

Men 60 Meter Dash XIE Zhenye Nike

Men Armory Invitational Mile Andy Bayer Nike

Men Armory Invitational Mile Mikey Brannigan NYAC

Men Armory Invitational Mile Peter Callaghan Belgium

Men Armory Invitational Mile Brian Gagnon HOKA NJ-NY TC

Men Armory Invitational Mile Mac Fleet Nike Oregon Track Club

Men Armory Invitational Mile Cristian Soratos adidas

Men Armory Invitational Mile Chris Hatler UPenn

Men Armory Invitational Mile Conor Lundy Princeton

Men Armory Invitational Mile Travis Mahoney HOKA NJ-NY TC

Men Armory Invitational Mile Rob Napolitano Columbia

Men Armory Invitational Mile Chad Noelle Asics Furman Elite

Men Armory Invitational Mile Julian Oakley Providence

Men Armory Invitational Mile DJ Principe LaSalle Academy HS

Men Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Spencer Adams Basics Track Club

Men Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Jarret Eaton World Express

Men Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Ronald Forbes Cayman Islands

Men Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Aleec Harris adidas

Men Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Eddie Lovett Virgin Islands

Men Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Omar McLeod NIKE

Men Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Andrew Riley Puma

Men Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Terrence Somerville SMI

Men John Thomas High Jump Bradley Adkins SMI

Men John Thomas High Jump Derek Drouin Nike

Men John Thomas High Jump Deante Kemper USA

Men John Thomas High Jump Mike Mason Canada

Men John Thomas High Jump Jeron Robinson USA

Men Mel Sheppard 1000 Donavan Brazier Nike

Men Mel Sheppard 1000 Brannon Kidder Brooks Beasts TC

Men Mel Sheppard 1000 Cas Loxsom Brooks Beasts TC

Men Mel Sheppard 1000 Myles Marshall Harvard

Men Mel Sheppard 1000 Brandon McGorty Chantilly HS

Men Mel Sheppard 1000 Andrew Osagie Nike OTC

Men Mel Sheppard 1000 David Torrence HOKA ONE ONE

Men Mel Sheppard 1000 Shaquille Walker Brooks Beasts TC

Men NYAC 500 Chris Giesting HOKA NJ-NY TC

Men NYAC 500 Lalonde Gordon Trinidad & Tobago

Men NYAC 500 Bershawn Jackson Nike

Men NYAC 500 Vernon Norwood New Balance

Men NYAC 500 Brycen Spratling NYAC

Men NYRR Wanamaker Mile Colby Alexander HOKA NJ-NY TC

Men NYRR Wanamaker Mile Robby Andrews adidas

Men NYRR Wanamaker Mile Johnny Gregorek asics

Men NYRR Wanamaker Mile Drew Hunter adidas

Men NYRR Wanamaker Mile Eric Jenkins Nike Oregon Project

Men NYRR Wanamaker Mile Cory Leslie Nike

Men NYRR Wanamaker Mile Leo Manzano HOKA ONE ONE

Men NYRR Wanamaker Mile Kyle Merber HOKA NJ-NY TC

Men NYRR Wanamaker Mile Clayton Murphy Nike

Men NYRR Wanamaker Mile Charles Philibert-Thiboutot asics

Men NYRR Wanamaker Mile Daniel Winn BAA

Men NYRR Wanamaker Mile Henry Wynne University of Virginia

Men NYRR Wanamaker Mile Izaic Yorks Brooks Beasts TC

Men Paavo Nurmi 2 Miles Mo Ahmed Nike Bowerman TC

Men Paavo Nurmi 2 Miles Lawi Lalang Nike

Men Paavo Nurmi 2 Miles Ben Blankenship Nike OTC

Men Paavo Nurmi 2 Miles Andrew Butchart New Balance

Men Paavo Nurmi 2 Miles Donn Cabral Nike

Men Paavo Nurmi 2 Miles Kemoy Campbell New Balance

Men Paavo Nurmi 2 Miles Matthew Centrowitz Nike Oregon Project

Men Paavo Nurmi 2 Miles Garrett Heath Brooks Beasts TC

Men Paavo Nurmi 2 Miles Ryan Hill Nike Bowerman TC

Men Paavo Nurmi 2 Miles Ford Palmer HOKA NJ-NY TC

Men Paavo Nurmi 2 Miles Morgan Pearson 361 USA

Men Paavo Nurmi 2 Miles Brian Shrader Saucony

Men Paavo Nurmi 2 Miles Ben TRUE Saucony

Women 3000 Meters Brie Felnagle adidas

Women 3000 Meters Stephanie Garcia New Balance

Women 3000 Meters Dana Giordano USA

Women 3000 Meters Ashley Higginson Saucony

Women 3000 Meters Violah Lagat adidas

Women 3000 Meters Shannon Osika Saucony

Women 3000 Meters Angel Piccirillo USA

Women 3000 Meters Natosha Rogers New Balance

Women 3000 Meters Andrea Seccafien University of Toronto TC

Women 3000 Meters Molly Seidel Notre Dame

Women 3000 Meters Kate Van Buskirk Brooks

Women 60 Meter Dash Morolake Akinosun Nike

Women 60 Meter Dash Miki Barber Garden State Track Club

Women 60 Meter Dash Tianna Bartloletta Nike

Women 60 Meter Dash Dezerea Bryant Nike

Women 60 Meter Dash Remona Burchell adidas

Women 60 Meter Dash Trudy Ann Williamson Villanova

Women 60 Meter Dash Zakiah Denoon Monroe

Women 60 Meter Dash WEI Yongli Nike

Women 800 Meters Olivia Baker Stanford

Women 800 Meters Justine Fedronic Nike

Women 800 Meters Charlene Lipsey adidas

Women 800 Meters Kimarra McDonald Jamaica

Women 800 Meters Lynsey Sharp Great Britain

Women 800 Meters Samantha Watson Henrietta, NY

Women 800 Meters Ajee’ Wilson adidas

Women 800 Meters Jenna Westaway Brooks

Women 800 Meters Cecilia Barowski HOKA NJNY TC

Women AT&T 300 Meters Asha Ruth CPTC New Balance

Women AT&T 300 Meters Natasha Hastings Under Armour

Women AT&T 300 Meters Ashley Kelly CPTC New Balance

Women AT&T 300 Meters Sydney McLaughlin Scotch Plains, NJ

Women AT&T 300 Meters Shaunae Miller adidas

Women AT&T 300 Meters Ashley Spencer Nike

Women John Catsimatidis Pole Vault Megan Clarke Oiselle

Women John Catsimatidis Pole Vault Sandi Morris Nike

Women John Catsimatidis Pole Vault Katie Nagoette adidas

Women John Catsimatidis Pole Vault Alysha Newman Canada

Women John Catsimatidis Pole Vault Katerina Stefanidi Nike

Women Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Evonne Britton Club Northwest

Women Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Phylicia George Canada

Women Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Lavonne Idlette Domican Republic

Women Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Janice Jackson Jamaica

Women Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Sharika Nelvis adidas

Women Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Leah Nugent Puma

Women Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Janay Soukup Nike

Women Howard Schmertz 60-Meter Hurdles Shanice Grant Jamaica

Women NYRR Wanamaker Mile Amanda Eccleston Brooks

Women NYRR Wanamaker Mile Kaela Edwards Oklahoma State

Women NYRR Wanamaker Mile Alexa Efraimson Nike

Women NYRR Wanamaker Mile Kate Grace Nike

Women NYRR Wanamaker Mile Heather Kampf Asics

Women NYRR Wanamaker Mile Katie Mackey Brooks Beasts TC

Women NYRR Wanamaker Mile Brenda Martinez New Balance

Women NYRR Wanamaker Mile Leah O’Connor adidas

Women NYRR Wanamaker Mile Elinor Purrier University of New Hampshire

Women NYRR Wanamaker Mile Shannon Rowbury Nike Oregon Project

Women NYRR Wanamaker Mile Dominique Scott Efurd adidas

Women NYRR Wanamaker Mile Nicole Sifuentes Saucony

Women NYRR Wanamaker Mile Lauren Wallace Norcal Distance Project

Women NYRR Wanamaker Mile Sifan Hassan Nike Oregon Project

Women USATF 500 Jordan Lavender USA

Women USATF 500 Alysia Montano NYAC

Women USATF 500 Dalilah Muhammad Nike

Women USATF 500 Courtney Okolo Nike

Women USATF 500 Pariis Garcia Puerto Rico

