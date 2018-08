2018 European Athletics Championships Day Q Results – Aug 6

BERLIN – Result from the qualifying day of the 2018 European Athletics Championships in Berlin on Monday (6).

Among the results listed below are the qualifying round of the men’s and women’s 100m dash, along with the men’s shot put, which took place outside the stadium at the European Mile.

Qualifications in the men’s 400m hurdles and men’s hammer throw were on the first day of competition.

Men

100m

Heat 1 (-0.2): 1. Churandy Martina NED 10.24, 2. Ján Volko SVK 10.32, 3. Dominik Kopeć POL 10.37, 4. Denis Dimitrov BUL 10.45, 5. Ángel David Rodríguez ESP 10.55, 6. Markus Fuchs AUT 10.57, 7. Erik Hagberg SWE 10.69, 8. Ioan Andrei Melnicescu ROU 10.88

Heat 2 (0.1): 1. Yazaldes Nascimento POR 10.33, 2. Julian Reus 10.37, 3. Ioánnis Nifadópoulos GRE 10.44, 4. Aitor Same Ekobo ESP 10.51, 5. Jan Veleba CZE 10.52, 6. Przemysław Słowikowski POL 10.54, 7. Florian Clivaz SUI 10.57, 8. Henrik Larsson SWE 10.62

Heat 3 (0.2): 1. Alex Wilson SUI 10.32, 2. Christopher Garia NED 10.35, 3. José Lopes POR 10.38, 4. Zdeněk Stromšík CZE 10.39, 5. Kevin Kranz 10.41, 6. Remigiusz Olszewski POL 10.44, 7. Šimon Bujna SVK 10.53, 8. Petar Peev BUL 10.75

Heat 4 (-0.3): 1. Jonathan Quarcoo NOR 10.37, 2. Lucas Jakubczyk 10.41, 3. Marvin Rene FRA 10.47, 4. Dennis Leal SWE 10.51, 5. Joris van Gool NED 10.52, 6. Patrick Chinedu Ike ESP 10.54, 7. Dominik Záleský CZE 10.55, 8. Ionut Andrei Neagoe ROU 10.56

Heat 5 (0.4): 1. Silvan Wicki SUI 10.28, 2. Carlos Nascimento POR 10.33, 3. Hensley Paulina NED 10.34, 4. Federico Cattaneo ITA 10.39, 5. Yiğitcan Hekimoglu TUR 10.40, 6. Oleksandr Sokolov UKR 10.43, 7. Dániel Szabó HUN 10.64;

400m Hurdles

Heat 1: 1. Maksims Sinčukovs LAT 50.39, 2. Jaak-Heinrich Jagor EST 50.47, 3. Aleksandr Skorobogatko RUS 50.74, 4. Dany Brand SUI 50.82, 5. Nick Smidt NED 50.96, 6. Martin Tuček CZE 51.63, Dai Greene GBR DNS

Heat 2: 1. Muhammad Abdalla Kounta FRA 50.60, 2. Martin Kučera SVK 50.75, 3. Danylo Danylenko UKR 51.02, 4. Jakub Mordyl POL 51.15, 5. Sebastian Rodger GBR 51.30, 6. Aleix Porras ESP 51.69

Heat 3: 1. Victor Coroller FRA 50.10, 2. Alain-Hervé Mfomkpa SUI 50.34, 3. Emir Bekrić SRB 50.46, 4. Máté Koroknai HUN 50.70, 5. Michal Brož CZE 50.74, 6. Diogo Mestre POR 52.65, 7. Andrea Ercolani Volta SMR 53.86

Heat 4: 1. Denys Nechyporenko UKR 50.26, 2. Tibor Koroknai HUN 50.34, 3. José Reynaldo Bencosme ITA 50.80, 4. Vít Müller CZE 51.00, 5. Isak Andersson SWE 51.18, 6. Hrvoje Čukman CRO 52.93

Long Jump Qualifying:

1. Miltiádis Tentóglou GRE 8.15, 1. Dan Bramble GBR 7.89, 2. Fabian Heinle 8.02, 2. Tomasz Jaszczuk POL 7.88, 3. Michel Tornéus SWE 7.91, 3. Radek Juška CZE 7.87, 4. Kevin Ojiaku ITA 7.90, 4. Serhii Nykyforov UKR 7.86, 5. Guillaume Victorin FRA 7.76, 5. Thobias Nilsson Montler SWE 7.78, 6. Vladyslav Mazur UKR 7.70, 6. Kafétien Gomis FRA 7.75, 7. Feron Sayers GBR 7.68, 7. Izmir Smajlaj ALB 7.71, 8. Kristian Pulli FIN 7.68, 8. Strahinja Jovančević SRB 7.69, 9. Benjamin Gföhler SUI 7.65, 9. Jean Marie Okutu ESP 7.66, 10. Julian Howard 7.64, 10. Kristian Bäck FIN 7.61, 11. Filip Pravdica CRO 7.52, 11. Alper Kulaksız TUR 7.58, 12. Denis Eradiri BUL 7.50, 12. Cristian Staicu ROU 7.52, 13. Adam McMullen IRL 7.47, 13. Maximilian Entholzner 7.46, 14. Yann Randrianasolo FRA 7.33, 14. Corentin Campener BEL 7.41, 15. Ian Paul Grech MLT 7.04, Christopher Ullmann SUI NM;

Shot Put Qualifying:

1. David Storl 20.63m, 1. Maksim Afonin RUS 20.33, 2. Stipe Žunić CRO 20.61, 2. Mesud Pezer BIH 20.16, 3. Michał Haratyk POL 20.59, 3. Aliaksei Nichypar BLR 19.97, 4. Aleksandr Lesnoy RUS 20.47, 4. Konrad Bukowiecki POL 19.89, 5. Nikólaos Skarvélis GRE 20.24, 5. Bob Bertemes LUX 19.70, 6. Tsanko Arnaudov POR 19.89, 6. Jakub Szyszkowski POL 19.67, 7. Tomáš Staněk CZE 19.77, 7. Francisco Belo POR 19.66, 8. Marcus Thomsen NOR 19.59, 8. Ihor Musiyenko UKR 19.61, 9. Georgi Ivanov BUL 19.40, 9. Frederic Dagee FRA 19.56, 10. Hamza Alić BIH 19.34, 10. Carlos Tobalina ESP 19.41, 11. Andrei Gag ROU 19.26, 11. Tomaš Djurović MNE 19.33, 12. Giorgi Mujaridze GEO 19.18, 12. Filip Mihaljević CRO 19.32, 13. Blaž Zupančič SLO 18.83, 13. Osman Can Özdeveci TUR 18.77, 14. Arttu Kangas FIN 18.17, 14. Kemal Mešić BIH 18.70, 15. Leonardo Fabbri ITA 18.04, Asmir Kolašinac SRB NM

Hammer Throw Qualifying:

1. Paweł Fajdek POL 77.86, 1. Bence Halász HUN 76.81, 2. Pavel Bareisha BLR 76.47, 2. Wojciech Nowicki POL 76.03, 3. Eivind Henriksen NOR 75.14, 3. Mihaíl Anastasákis GRE 75.61, 4. Marcel Lomnický SVK 75.08, 4. Serghei Marghiev MDA 75.10, 5. Hlib Piskunov UKR 74.18, 5. Ivan Tikhon BLR 74.67, 6. Nick Miller GBR 73.79, 6. Denis Lukyanov RUS 73.19, 7. Aleksey Sokirskiy RUS 72.97, 7. Marco Lingua ITA 73.07, 8. Eşref Apak TUR 72.70, 8. Javier Cienfuegos ESP 72.76, 9. Simone Falloni ITA 71.03, 9. Quentin Bigot FRA 72.73, 10. Denzel Comenentia NED 70.70, 10. Hleb Dudarau BLR 72.19, 11. Volodymyr Myslyvchuk UKR 70.59, 11. Özkan Baltacı TUR 71.55, 12. Bence Pásztor HUN 69.66, 12. Henri Liipola FIN 71.34, 13. David Söderberg FIN 69.18, 13. Chris Bennett GBR 70.57, 14. Nejc Pleško SLO 68.29, 14. Serhiy Reheda UKR 70.39, 15. Pedro José Martín ESP 67.56, 15. Anders Eriksson SWE 69.19;

Women

100m

Heat 1 (-0.7): 1. Ezinne Okparaebo NOR 11.44, 2. Salomé Kora SUI 11.48, 3. Marije van Hunenstijn NED 11.48, 4. Anna Bongiorni ITA 11.53, 5. Gina Akpe-Moses IRL 11.63, 6. Maria Isabel Pérez ESP 11.70, 7. Marie Charlotte Gastaud MON 13.59, 8. Hrystyna Stuy UKR 42.66, Olivia Fotopoulou CYP DQ,

Heat 2 (-0.9): 1. Lisa Marie Kwayie 11.30, 2. Ewa Swoboda POL 11.33, 3. Naomi Sedney NED 11.45, 4. Daryll Neita GBR 11.48, 5. Lorène Dorcas Bazolo POR 11.51, 6. Cristina Lara ESP 11.65, 7. Alexandra Toth AUT 11.69, 8. Anasztázia Nguyen HUN 11.72, 9. Karolina Deliautaitė LTU 11.75

Heat 3 (-0.2): 1. Ajla Del Ponte SUI 11.39, 2. Phil Healy IRL 11.44, 3. Inna Eftimova BUL 11.45, 4. Irene Siragusa ITA 11.61, 5. Diana Vaisman ISR 11.61, 6. Klára Seidlová CZE 11.63, 7. Rafailía Spanoudáki-Hatziríga GRE 11.63, 8. Helene Rønningen NOR 11.70.

