Complete results from the 2021 New Balance Indoor Grand Prix – World Athletics Indoor Tour Gold meeting – in Staten Island on Saturday (13). Among the standout performers were Americans Donavan Brazier, Bryce Hoppel, and Elle Purrier, as well as Shaunae Miller-Uibo of the Bahamas.

In exciting men’s 800m race, Brazier stopped the clopped in a new world-leading and American indoor record of 1:44.21 to dominate the field and improved his own record.

Miller-Uibo Sets 400m Indoor Area Record At New Balance Indoor Grand Prix

Fellow American Hoppel, who is the second fastest over 800m indoors, lift the intensity in the final two laps of the men’s 1000m to win the event in 2:16.27, which took half a second off David Torrence’s previous North American record.

Elsewhere, Purrier crossed the line in 9:10.28 in the women’s two-mile to win her second successive New Balance Grand Prix title, but this time she smashed the American record.

Miller-Uibo recorded her second national record in back-to-back outings after she clocked an area record of 50.21 to win the women’s 400m.

Boling Leaps Indoor PR To Win Tiger Paw Invitational Long Jump Title

Complete Results: 2021 New Balance Indoor Grand Prix

MEN

60m

1 Trayvon Bromell USA 6.50

2 Demek Kemp USA 6.65 SB

3 Maurice Eaddy USA 6.67

4 Marvin Bracy USA 6.67

5 Brandon Carnes USA 6.70

6 Kevaughn Rattray JAM 6.71 SB

7 Mario Burke BAR 6.72

8 Jaylen Bacon USA 6.74

200m

1 Noah Lyles USA 20.80 SB

2 Deon Lendore TTO 20.92

3 Jaron Flournoy USA 21.26 SB

300m

1 Jereem Richards TTO 32.71 SB

2 Christopher Taylor JAM 32.80 NR PB

3 Kahmari Montgomery USA 32.96 PB

4 Taylor McLaughlin USA 34.25 SB

Taylor McLaughlin USA 3 Aug 97 DQ

400m

1 Michael Norman USA 45.34 SB

2 Rai Benjamin USA 45.39 PB

3 Tyrell Richard USA 46.25 SB

4 Vernon Norwood USA 46.48 SB

5 Winston George GUY 48.11 SB

800m

1 Donavan Brazier USA 1:44.21 NR WL PB

2 Jamie Webb GBR 1:46.26 PB

3 Erik Sowinski USA 1:47.65

4 Sam Ellison USA 1:48.13 SB

5 Josh Hoey USA 1:48.19 SB

6 Robert Downs USA 1:50.55 SB

James Bias USA 13 Mar 94 DNF

1000m

1 Bryce Hoppel USA 2:16.27 NR WL PB

2 Marco Arop CAN 2:17.10 PB

3 Charlie Da’Vall Grice GBR 2:17.20 NR PB

4 Drew Piazza USA 2:21.03 PB

5 Victor Palumbo USA 2:22.92 PB

Mike Columbus USA DNF

1500m

1 Oliver Hoare AUS 3:32.35 NR PB

2 Jake Wightman GBR 3:34.48 PB

3 Samuel Tanner NZL 3:34.72 NR PB

4 Sam Prakel USA 3:36.36 SB

5 Craig Engels USA 3:36.49 SB

6 Johnny Gregorek USA 3:37.22 SB

7 Nick Willis NZL 3:37.53 SB

8 Amos Bartelsmeyer GER 3:38.16 PB

9 Drew Hunter USA 3:40.37 PB

10 Garrett O’Toole USA 3:45.43 PB

11 Thomas Keen GBR 3:46.40 SB

Hazem Miawad USA 97 DNF

Two Miles

1 Justyn Knight CAN 8:13.92 WL PB

2 Joe Klecker USA 8:14.20 PB

3 Morgan McDonald AUS 8:14.92 NR PB

4 Maximilian Thorwirth GER 8:17.78 PB

5 Eric Jenkins USA 8:19.54 PB

6 Kieran Lumb CAN 8:22.03 PB

Eric Holt USA DNF

High Jump

1 Trey Culver USA 2.33 WL =PB

2 Jeron Robinson USA 2.25 SB

3 Erik Kynard USA 2.20 SB

4 Roderick Townsend USA 2.15

5 Shelby McEwen USA 2.15

6 Donald Thomas BAH 2.15

7 Keenon Laine USA 2.10

WOMEN

60m

1 Kayla White USA 7.15 PB

2 Hannah Cunliffe USA 7.17 SB

3 Candace Hill USA 7.19

4 Jenna Prandini USA 7.19 SB

5 Morolake Akinosun USA 7.20 =SB

6 Mikiah Brisco USA 7.21

Aleia Hobbs USA DQ

Briana Williams JAM DNS

300m

1 Gabby Thomas USA 35.73 WL PB

2 Lynna Irby USA 35.99 PB

3 Kendall Ellis USA 36.69 PB

4 Kori Carter USA 37.94 PB

400m

1 Shaunae Miller-Uibo BAH 50.21 NR WL PB

2 Wadeline Jonathas USA 51.95 SB

3 Jessica Beard USA 52.60 SB

4 Phyllis Francis USA 54.86 SB

500m

1 Olga Kosichenko USA 1:12.35 SB

2 Brenna Detra USA 1:12.48 SB

3 Leah Anderson USA 1:12.94 PB

800m

1 Ajee’ Wilson USA 2:01.79 SB

2 Kaela Edwards USA 2:02.17 SB

3 Isabelle Boffey GBR 2:02.45 PB

4 Lindsey Butterworth CAN 2:03.91 SB

5 Sophia Gorriaran USA 2:03.94

6 Sammy Watson USA 2:04.19 SB

7 Adelle Tracey GBR 2:04.28

Asha Ruth USA DNF

1500m

1 Heather MacLean USA 4:06.32 SB

2 Cory McGee USA 4:07.21 SB

3 Síofra Cléirigh Büttner IRL 4:09.67 PB

4 Nikki Hiltz USA 4:09.82 SB

5 Millie Paladino USA 4:10.77 PB

6 Mariah Kelly CAN 4:10.84 SB

7 Alexa Efraimson USA 4:11.26 SB

8 Dana Giordano USA 4:28.48 SB

Anna Jurew USA DNF

Two Miles

1 Elle Purrier USA 9:10.28 NR WL PB

2 Emma Coburn USA 9:15.71 PB

3 Julie-Anne Staehli CAN 9:22.66 PB

4 Emily Lipari USA 9:26.87 PB

5 Helen Schlachtenhaufen USA 9:26.95 PB

6 Katrina Coogan USA 9:27.45 PB

7 Amy-Eloise Markovc GBR 9:30.69 NR PB

8 Dani Jones USA 9:45.84 PB

Leah Falland USA DNF

60m Hurdles

1 Kendra Harrison USA 7.82 WL SB

2 Tiffany Porter GBR 7.89 =SB

3 Gabriele Cunningham USA 7.89 PB

4 Brittany Anderson JAM 7.99

5 Cindy Sember GBR 8.22 SB

6 Queen Claye USA 8.26 SB

7 Jeanine Williams JAM 8.27

8 Sydney McLaughlin USA 8.56 SB

Pole Vault

1 Sandi Morris USA 4.60

2 Olivia Gruver USA 4.45

3 Chloe Cunliffe USA 4.15

Megan Clark USA 10 Jun 94 NH