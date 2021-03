Complete Results From The 2021 TCU Invitational

The results from the 2021 TCU Invitational, which took place at the Lowdon Track and Field Complex in TCU, Fort Worth, Texas, this past weekend.

Among the top performers at the meeting was Oklahoma Sooner sprinter Jackson Webb, who won the men’s 100 meters in his first appearance since the 2020 indoor season.

The redshirt senior took first place in heat three with a personal-best 10.29 seconds, which was also the fastest time overall on the day. Webb’s time puts him in a tie for ninth on Oklahoma’s all-time top-10 list.

Robert Gregory, freshman at TCU, took the 200m in a time of 20.67.

2021 TCU Invitational Results

TCU, Fort Worth, Texas – 3/20/2021



Women 100 Meter Dash

Name Year School Finals Wind H#

Finals

1 Kennedy Blackmon SO Oklahoma 11.57 1.8 2

2 Aaliyah Birmingham SR Oklahoma St 11.59 1.8 2

3 Hope Glenn JR TCU 11.95 1.8 2

4 Jada Laye SO SMU 12.05 1.8 2

5 Macy Burnham FR North Texas 12.14 1.8 2

6 Brooke Givens FR Oklahoma St 12.23 1.8 2

6 Lauren Lucas FR TCU 12.23 0.9 1

8 Lilan Henderson FR Oklahoma 12.34 1.8 2

9 Glenquioa Hardy SO North Texas 12.37 0.9 1

10 Monica Johnson JR North Texas 12.41 0.9 1

11 Taylor Blackshire SR North Texas 12.50 1.8 2

12 Sadavia Mosley-Porter FR UT-Arlington 12.64 0.9 1

13 Ariel Price FR UT-Arlington 12.65 0.9 1

14 Olivia Mars JR SMU 12.88 0.9 1

Women 200 Meter Dash

Name Year School Finals Wind H#

1 Aaliyah Birmingham SR Oklahoma St 23.85 -0.4 4

2 Ja’Leesa Giles JR Oklahoma 24.20 -0.4 4

3 Christina Ollison JR Oklahoma St 24.20 -0.4 4

4 Natashia Jackson SR Northwestern St 24.28 -0.4 4

5 Jordanae Scott JR SMU 24.50 0.3 3

6 Teleda Williams SO TCU 24.57 0.3 3

7 Jayla Fields SO Northwestern St 24.84 0.3 3

8 Brooke Givens FR Oklahoma St 24.90 -0.4 4

9 Jai’Lyn Merriweather JR Oklahoma 25.11 0.3 3

10 Chelsea Francis SR SMU 25.24 -0.4 4

11 Jade Bontke SO UT-Arlington 25.27 -2.0 2

12 Nia Sims FR Oklahoma 25.32 0.3 3

13 Lauren Lucas FR TCU 25.42 -2.0 2

14 Robyn Byrd SR Northwestern St 25.92 -2.0 2

15 Allie Hensley JR Arkansas S 26.01 +0.0 1

16 Sadavia Mosley-Porter FR UT-Arlington 26.16 +0.0 1

17 Krystal Igbo FR UT-Arlington 26.37 -2.0 2

18 Tynecia Singletary FR UT-Arlington 26.47 +0.0 1

19 Ariel Price FR UT-Arlington 26.64 +0.0 1

20 Olivia Mars JR SMU 26.93 +0.0 1

21 Drew Williams SO North Texas 27.24 +0.0 1



Women 400 Meter Dash

Name Year School Finals H#

1 Christina Ollison JR Oklahoma St 53.93 3

2 Chika Iwuamadi SO SMU 54.62 3

3 Annette Bolomboy JR SMU 55.29 3

4 Nicolette Dixon JR Oklahoma St 55.88 3

5 Asiah Fields SO TCU 55.95 2

6 Janiel Moore JR Northwestern St 56.08 1

7 Kyla Robinson-Hubbard FR TCU 56.20 2

8 Erin Wilson SO Northwestern St 56.51 1

9 Kalaya Ali FR Oklahoma St 56.65 2

10 Erica Cormier-Jordan JR UT-Arlington 56.93 2

11 Whitney Williams FR SMU 57.06 3

12 Kiana Banks SO TCU 57.49 3

13 Diana Granados JR Northwestern St 57.52 2

14 Vanessa Ugorji SO UT-Arlington 58.16 2

15 Jordyn McCarden SO UT-Arlington 59.25 1

16 Brooke Shepherd SO SMU 1:01.44 1

Women 800 Meter Run

Name Year School Finals H#

1 Jasmin Muhammad-Graham FR TCU 2:13.81 2

2 Lailah White FR TCU 2:14.79 2

3 Jayden Fiebiger FR Oklahoma St 2:14.98 2

4 Madeleine Rowe JR UT-Arlington 2:16.96 2

5 Laurynn Hogan SO North Texas 2:17.58 2

6 Olivia Sipes SO Northwestern St 2:18.30 2

7 Mathilde Ruud FR UT-Arlington 2:18.86 2

8 Madison Savoy SO SMU 2:22.17 2

9 Portia Harris FR Northwestern St 2:27.32 1

10 Mackenzie Montandon FR SMU 2:36.78 1

11 Sam Konen SO North Texas 2:40.15 1

12 Eve Hoeltgen FR SMU 2:41.33 1

Women 1500 Meter Run

Name Year School Finals

1 Jordyn Kaplan SO Oklahoma 4:40.99

2 Leoni Mierswa FR SMU 4:44.87

3 Lior Kremer FR SMU 4:47.32

4 Evelyn Mandel JR TCU 4:48.86

5 Hope Sage FR TCU 5:07.78

6 Isabella Hudson SR Northwestern St 5:11.20

7 Jaden Reid SO North Texas 5:15.72



Women 3000 Meter Run

Name Year School Finals

1 Mariana Martinez FR TCU 10:03.74

2 Valeria Diaz-Gonzales SO UT-Arlington 10:10.71

3 Carson Hockersmith FR Oklahoma 10:20.06

4 Erika Barrett SO North Texas 10:23.71

5 Maddie Hulcy FR SMU 10:25.59

6 Evelyn Mandel JR TCU 10:30.04

7 Jessie Crowley FR SMU 10:33.06

8 Claire Workman FR Oklahoma St 10:34.74

9 Mia Olsen FR SMU 10:36.40

10 Molly Humes FR Oklahoma St 10:46.78

11 Emily Forster FR Oklahoma St 10:47.11

12 Olivia Lackner JR SMU 10:52.77

13 Amaris Chavez SO North Texas 11:01.75

14 Katie Booth SO North Texas 11:14.66

Women 100 Meter Hurdles

Name Year School Finals Wind H#

1 Brittany Brown SR TCU 13.83 -0.9 2

2 Jernaya Sharp SR SMU 13.98 -0.9 2

3 Shelby West SO UT-Arlington 14.47 1.2 1

4 Aliyah Carswell SO Northwestern St 14.66 1.2 1

5 Krystal Igbo FR UT-Arlington 14.75 -0.9 2

6 Jade Bontke SO UT-Arlington 14.79 1.2 1

7 Drew Williams SO North Texas 14.92 -0.9 2

8 Megan Mann JR Oklahoma St 15.30 -0.9 2

9 Lalaylah Pleasant FR UT-Arlington 16.02 1.2 1

Women 400 Meter Hurdles

Name Year School Finals

1 Madison Langley-Walker SO Oklahoma 58.93

2 Ashton Woods JR SMU 59.45

3 Shelby West SO UT-Arlington 1:02.20

4 Erin Huls SR Oklahoma 1:03.57

5 Megan Mann JR Oklahoma St 1:05.75

6 Jasmine Dansby JR Northwestern St 1:07.94

Women 4×100 Meter Relay

School Finals

1 Oklahoma 45.54

1) Deborah Giffard JR 2) Lilan Henderson FR

3) Ja’Leesa Giles JR 4) Kennedy Blackmon SO

2 TCU 45.80

1) Hope Glenn JR 2) Destiny Longmire SR

3) Brittany Brown SR 4) Teleda Williams SO

— North Texas DQ Zone 2 violation

1) Taylor Blackshire SR 2) Aneesa Scott SR

3) Monica Johnson JR 4) Lyric Choice SR



Women 4×400 Meter Relay

School Finals

1 Northwestern St. 3:41.22

1) Natashia Jackson SR 2) Janiel Moore JR

3) Diana Granados JR 4) Erin Wilson SO

2 Oklahoma 3:45.31

1) Nia Sims FR 2) Kennedy Blackmon SO

3) Erin Huls SR 4) Jai’Lyn Merriweather JR

3 TCU 3:47.41

1) Asiah Fields SO 2) Teleda Williams SO

3) Jasmin Muhammad-Graham FR 4) Lailah White FR

4 TCU ‘B’ 3:47.96

1) Kyla Robinson-Hubbard FR 2) Kiana Banks SO

3) Tatianna Martinez FR 4) Nyha Butler FR

5 North Texas 3:48.88

1) Macy Burnham FR 2) Aneesa Scott SR

3) Liah Collins SO 4) Lyric Choice SR

6 UT-Arlington 3:54.49

1) Vanessa Ugorji SO 2) Shelby West SO

3) Jade Bontke SO 4) Erica Cormier-Jordan JR

7 SMU 4:06.18

1) Madison Savoy SO 2) Olivia Witt JR

3) Olivia Dobson FR 4) Mackenzie Montandon FR

— Oklahoma State DNF

1) Bailey Golden FR 2) Jayden Fiebiger FR

3) Maddie Meiner FR 4) Megan Mann JR

Women High Jump

Name Year School Finals

1 Falyn Reaugh JR Oklahoma 1.74m 5-08.50

1.59 1.64 1.69 1.74 1.79

P O O O XXX

2 Madison Langley-Walker SO Oklahoma 1.74m 5-08.50

1.59 1.64 1.69 1.74 1.79

P O O XO XXX

3 Lauren Clarke SO Northwestern St 1.74m 5-08.50

1.59 1.64 1.69 1.74 1.79

P XXO O XXO XXX

3 Allie Hensley JR Arkansas S 1.74m 5-08.50

1.59 1.64 1.69 1.74 1.79

O O XXO XXO XXX

5 Maddie Meiner FR Oklahoma St 1.69m 5-06.50

1.59 1.64 1.69 1.74

O O O XXX

5 Jasmyn Steels SR Northwestern St 1.69m 5-06.50

1.59 1.64 1.69 1.74

P O O XXX

5 Cassie Ackemann JR SMU 1.69m 5-06.50

1.59 1.64 1.69 1.74

P O O XXX

8 Jade Bontke SO UT-Arlington 1.64m 5-04.50

1.59 1.64 1.69

XO O XXX

— Olivia Dobson FR SMU NH

1.59

XXX

— Megan Palu JR North Texas NH

1.59

XXX

— LaTyria Jefferson SR Northwestern St NH

1.59

XXX

Women Pole Vault

Name Year School Finals

1 Sydney King SR Oklahoma 3.90m 12-09.50

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

P P P XO XXX P

1 Sydney Salinas JR North Texas 3.90m 12-09.50

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

O XXO XO XO XXX P

3 Elissa Ray JR Oklahoma St 3.75m 12-03.50

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

P XO XXO XXX P P

3 Abby Bilsbury JR Oklahoma 3.75m 12-03.50

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

P XO O XXX P P

3 Tysen Townsend SO TCU 3.75m 12-03.50

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

P P XO XXX P P

6 Karlyn Trahan FR Northwestern St 3.60m 11-09.75

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

O XO XXX P P P

6 Anna Long FR TCU 3.60m 11-09.75

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

O O XXX P P P

6 Parish Kitto JR Northwestern St 3.60m 11-09.75

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

O O XXX P P P

6 Madison Brown FR Northwestern St 3.60m 11-09.75

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

XXO O XXX P P P

10 Brinlee Pitts FR TCU 3.40m 11-01.75

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

O XXX P P P P

10 Abigail Kelly-Salo SO UT-Arlington 3.40m 11-01.75

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

O XXX P P P P

10 Alyssa Fisher FR TCU 3.40m 11-01.75

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

XO XXX P P P P

— AnnMarie Broussard SO Northwestern St NH

3.40 3.60 3.75 3.90 4.05 4.15

P P XXX P P P



Women Long Jump

Name Year School Finals Wind

1 Destiny Longmire SR TCU 6.59m 4.0 21-07.50

FOUL(-1.0) 6.28m(-0.3) 6.59m(4.0) 6.43m(1.5) 6.30m(-1.0) 6.38m(1.7)

2 Jasmyn Steels SR Northwestern St 6.45m 2.0 21-02.00

FOUL(-1.8) 6.45m(2.0) 6.39m(-1.2) FOUL(1.8) 6.41m(-1.9) 6.35m(0.6)

3 Saara Hakanen FR Oklahoma St 6.08m -0.2 19-11.50

FOUL(0.1) FOUL(1.0) 5.77m(-0.1) 5.64m(-0.0) 5.53m(-2.3) 6.08m(-0.2)

4 Juleen Lewis JR UT-Arlington 5.92m 0.7 19-05.25

5.62m(0.1) 5.92m(0.7) 5.85m(-0.1) 5.69m(0.7) 5.56m(-1.1) 5.83m(2.6)

4 Jayla Fields SO Northwestern St 5.92m -0.3 19-05.25

FOUL(-0.5) 5.72m(0.3) FOUL(5.2) 5.92m(-0.3) 5.60m(-1.5) FOUL(2.3)

6 Ryan Roane JR Oklahoma St 5.84m 3.8 19-02.00

5.84m(3.8) 5.67m(-2.8) 5.62m(1.9) 5.58m(1.5) 5.64m(-0.8) 5.84m(-0.1)

7 Raelyn Roberson FR SMU 5.76m 1.4 18-10.75

5.69m(3.3) FOUL(0.1) 5.76m(1.4) 5.52m(0.9) 5.72m(-2.9) FOUL(-0.2)

8 Maddie Meiner FR Oklahoma St 5.75m 1.9 18-10.50

FOUL(0.7) 5.75m(1.9) FOUL(-1.5) 4.90m(2.0) 5.49m(-1.0) FOUL(0.3)

9 Chante Mathews JR UT-Arlington 5.44m 3.6 17-10.25

FOUL(2.1) 5.44m(3.6) 5.19m(0.1) 5.05m(1.3) 5.07m(1.0) 5.19m(0.3)

10 Helena McLeod SR Oklahoma 5.40m -0.1 17-08.75

FOUL(-0.6) FOUL(2.8) 5.40m(-0.1)

11 Monique Walker JR Northwestern St 5.39m 1.9 17-08.25

FOUL 5.39m(1.9) 5.05m(-2.3)

— Olivia Witt JR SMU FOUL

FOUL(1.8) FOUL(3.4) FOUL(-1.8) PASS PASS PASS

— Symone Washington SO Oklahoma FOUL

FOUL(1.7) FOUL(0.3) FOUL(2.8) PASS PASS PASS

Women Triple Jump

Name Year School Finals Wind

1 Lauren Clarke SO Northwestern St 12.90m -1.1 42-04.00

FOUL(-0.5) FOUL(0.9) 12.46m(0.6) FOUL(0.9) 12.90m(-1.1) 12.37m(-1.5)

2 Tosin Alao FR TCU 12.80m -1.8 42-00.00

FOUL(0.3) 12.68m(-1.7) 12.69m(-0.5) FOUL(0.3) 12.80m(-1.8) 12.47m(0.5)

3 Allanah Lee SO Oklahoma 12.69m 2.0 41-07.75

FOUL(-1.1) FOUL(+0.0) 12.30m(2.9) 12.58m(0.5) 12.69m(2.0) 12.57m(1.7)

4 Claudimira Landim FR TCU 12.24m -0.7 40-02.00

12.06m(-0.8) 12.24m(-0.7) FOUL(0.5) FOUL(-0.4) FOUL(-1.4) 12.06m(-1.1)

5 Nura Muhammad JR Oklahoma 12.21m -1.6 40-00.75

11.26m(-0.5) 12.07m(-0.8) 12.15m(0.8) FOUL(-2.4) 12.21m(-1.6) FOUL(-1.6)

6 Atipa Mabonga JR SMU 12.06m -4.2 39-07.00

11.92m(1.0) 11.84m(0.8) FOUL(0.8) 12.02m(0.4) 12.06m(-4.2) FOUL(-2.0)

7 Alexandria Burns SO TCU 11.58m -2.1 38-00.00

FOUL(1.0) 11.58m(-2.1) FOUL(-0.7) FOUL(4.0) 11.48m(-0.3) FOUL(1.5)

8 Chante Mathews JR UT-Arlington 11.38m -0.9 37-04.00

FOUL(-0.5) FOUL(-0.3) 11.32m(0.8) 11.06m(1.2) 11.38m(-0.9) 11.35m(-0.5)

9 Monique Walker JR Northwestern St 11.31m 0.9 37-01.25

FOUL(-0.9) FOUL(-2.3) FOUL(-0.5) FOUL(1.8) 11.31m(0.9) FOUL(1.2)



Women Shot Put

Name Year School Finals H#

1 Payden Montana SO Oklahoma 15.89m 52-01.75 2

14.96m 15.62m 15.29m 15.89m 15.66m 15.52m

2 Faith Ette SO Oklahoma 15.87m 52-01.00 2

15.08m FOUL FOUL FOUL 15.87m FOUL

3 Evangelynn Harris SO Arkansas S 14.81m 48-07.25 2

13.99m 14.26m 14.81m 14.11m 14.29m 14.45m

4 Jaleisa Shaffer SR North Texas 14.46m 47-05.25 2

12.95m 14.02m 13.73m 14.46m 13.95m FOUL

5 Brianna Washington FR Northwestern St 14.39m 47-02.50 1

13.29m FOUL 14.39m FOUL FOUL FOUL

6 Brooklin Klopf JR TCU 14.07m 46-02.00 2

14.07m 13.95m FOUL 13.96m 13.55m 13.64m

7 Mikayla Deshazer FR Baylor 14.05m 46-01.25 2

13.94m 14.05m 13.85m 13.73m 13.74m FOUL

8 Grace Flowers JR Arkansas S 13.99m 45-10.75 2

FOUL 13.99m FOUL FOUL FOUL FOUL

9 Calyha Brown SO UT-Arlington 13.35m 43-09.75 1

12.79m 13.17m 13.35m 13.21m FOUL FOUL

10 Olivia Dobson FR SMU 13.06m 42-10.25 1

13.06m 12.89m 12.10m PASS PASS PASS

11 Jordan Williams JR TCU 13.02m 42-08.75 2

FOUL FOUL 13.02m PASS PASS PASS

12 Chastery Fuamatu FR Arkansas S 12.20m 40-00.50 2

FOUL FOUL 12.20m PASS PASS PASS

13 Mia Black FR UT-Arlington 12.18m 39-11.50 1

11.97m 12.18m 12.13m PASS

14 Olivia Valliere FR Northwestern St 11.61m 38-01.25 1

11.61m 10.33m 11.46m PASS

15 Crislyn Cole FR Oklahoma 11.42m 37-05.75 1

FOUL FOUL 11.42m PASS

16 Tori Ranco FR UT-Arlington 10.71m 35-01.75 1

10.43m 10.39m 10.71m PASS

17 Olivia Witt JR SMU 10.46m 34-04.00 1

9.75m 10.46m FOUL PASS

— Marie Reed SO Arkansas S FOUL 1

PASS PASS PASS PASS PASS PASS

— Macayla Needham SO North Texas FOUL 2

PASS PASS PASS PASS PASS PASS

— Madison Langley-Walker SO Oklahoma FOUL 1

PASS PASS PASS PASS PASS PASS



Women Discus Throw

Name Year School Finals

1 Lauren Jones JR Oklahoma 54.05m 177-04

54.05m 51.90m 50.75m 50.51m 50.37m 49.17m

2 Mikayla Deshazer FR Baylor 53.82m 176-07

44.53m FOUL 40.59m 52.68m 49.05m 53.82m

3 Babette Vandeput JR Arkansas S 51.67m 169-06

51.67m 48.71m FOUL 51.17m 49.77m FOUL

4 Payden Montana SO Oklahoma 50.14m 164-06

49.41m 50.13m 49.98m 50.14m FOUL 47.48m

5 Grace Flowers JR Arkansas S 47.75m 156-08

44.37m 47.75m 47.45m 45.86m FOUL 42.91m

6 Jaleisa Shaffer SR North Texas 47.40m 155-06

47.40m 45.33m 46.21m FOUL 41.35m 46.76m

7 Haley Walker SR North Texas 45.39m 148-11

45.39m FOUL 44.79m FOUL FOUL FOUL

8 Abigail Flores FR UT-Arlington 44.93m 147-05

42.86m 43.61m 44.93m 41.05m FOUL 40.16m

9 Evangelynn Harris SO Arkansas S 44.72m 146-09

FOUL 44.72m 40.59m FOUL FOUL 44.52m

10 Kristin McDuffie SR Northwestern St 44.21m 145-00

41.49m 43.69m 44.21m

11 Hannah Bradford SO Oklahoma St 42.08m 138-01

FOUL 42.08m FOUL

12 Brianna Washington FR Northwestern St 41.94m 137-07

40.91m 41.94m 40.68m

13 Calyha Brown SO UT-Arlington 41.40m 135-10

40.55m 41.40m 39.52m

14 Erin Talbott FR Oklahoma St 40.22m 131-11

FOUL 40.22m FOUL

15 Olivia Valliere FR Northwestern St 38.57m 126-06

36.26m 38.57m FOUL

— Chastery Fuamatu FR Arkansas S FOUL

FOUL FOUL FOUL

Women Hammer Throw

Name Year School Finals

1 Lauren Jones JR Oklahoma 64.92m 213-00

60.97m 62.96m 64.92m FOUL FOUL FOUL

2 Grace Flowers JR Arkansas S 57.50m 188-08

57.50m FOUL 53.29m 52.55m FOUL 56.97m

3 Haley Walker SR North Texas 54.96m 180-04

52.86m 52.09m 51.16m 52.38m 54.29m 54.96m

4 Chastery Fuamatu FR Arkansas S 53.22m 174-07

53.21m FOUL FOUL 51.61m 48.17m 53.22m

5 Geraldine Udo FR Oklahoma 51.08m 167-07

49.24m 50.46m 51.08m 48.99m 48.80m FOUL

6 Kristin McDuffie SR Northwestern St 50.47m 165-07

50.47m FOUL 47.08m 48.16m 49.62m 48.89m

7 Samone Turner SO Baylor 47.68m 156-05

46.24m FOUL 44.41m 47.68m 43.06m 44.36m

8 Alexus Washington SR UT-Arlington 46.31m 151-11

45.11m FOUL 46.31m FOUL 46.14m 43.56m

9 Abigail Flores FR UT-Arlington 46.14m 151-04

42.73m FOUL 46.14m FOUL 44.66m FOUL

10 Mikayla Deshazer FR Baylor 44.26m 145-02

43.82m 44.26m 42.09m

11 Ashlynn Smart SR North Texas 42.85m 140-07

40.01m FOUL 42.85m

— Marie Reed SO Arkansas S FOUL

FOUL FOUL FOUL

— Hannah Bradford SO Oklahoma St FOUL

FOUL FOUL FOUL

— Johnna Orange FR Oklahoma St FOUL

FOUL FOUL FOUL

Women Javelin Throw

Name Year School Finals H#

1 Liv Cantby FR UT-Arlington 47.62m 156-03 2

47.62m 45.72m 45.48m PASS PASS PASS

2 Kelsey Kehl JR Oklahoma St 45.96m 150-09 2

42.30m 42.70m 45.96m FOUL 42.62m 45.69m

3 Kayla Kurtz FR Oklahoma 44.57m 146-03 2

44.57m 44.48m 42.35m 44.11m 43.89m 42.03m

4 Skyler Guillot SR North Texas 42.87m 140-08 2

41.15m 42.87m FOUL 40.74m 38.73m FOUL

5 Akira Phillip SO Northwestern St 41.19m 135-02 2

FOUL 34.97m 36.72m FOUL 41.19m 40.81m

6 Sydney Rogers JR North Texas 39.01m 128-00 2

39.01m 37.86m 30.94m 34.95m 34.70m 38.50m

7 Allie Hensley JR Arkansas S 38.08m 124-11 1

36.52m 34.21m 37.32m 35.25m 36.42m 38.08m

8 Micalah Millard FR Oklahoma St 36.98m 121-04 1

35.82m 36.67m 32.60m 31.87m 36.98m 31.00m

9 Marie Reed SO Arkansas S 36.22m 118-10 2

36.22m 34.93m FOUL 32.41m FOUL 35.05m

10 Ashley Duffus FR Northwestern St 34.94m 114-07 2

34.94m 33.30m 33.79m PASS PASS PASS

11 Bailey Golden FR Oklahoma St 34.92m 114-07 1

FOUL 34.92m FOUL PASS PASS PASS

12 Brooke Botha FR Baylor 34.86m 114-04 1

32.29m 33.87m 34.86m PASS PASS PASS

13 Marisa Fleck JR UT-Arlington 33.78m 110-10 1

33.14m 33.78m 31.72m PASS PASS PASS

14 Zoe Lewis SO North Texas 32.82m 107-08 1

32.82m FOUL 29.83m PASS PASS PASS

15 Jade Bontke SO UT-Arlington 31.28m 102-07 1

25.17m 31.28m 29.47m PASS PASS PASS



Men 100 Meter Dash

Name Year School Finals Wind H#

1 Jackson Webb SR Oklahoma 10.29 -0.8 3

2 TJ Brock Jr SR TCU 10.41 -0.8 3

3 Kundai Maguranyanga JR TCU 10.50 -0.8 3

4 Karlington Anunagba SO North Texas 10.56 -0.8 3

5 Alajuwan Robinson FR Oklahoma 10.62 -0.8 3

6 Seth Texada FR UT-Arlington 10.67 -0.8 3

7 Dennis Phillips FR TCU 10.69 0.2 2

8 Javin Arrington JR Northwestern St 10.70 0.2 2

9 Daveon Rodgers SO Northwestern St 10.88 0.2 2

10 Austin Simoneaux SO Northwestern St 10.92 0.2 2

11 Kavacion Webster SO Northwestern St 11.02 -1.8 1

12 Evan Nafe SO Northwestern St 11.31 -1.8 1

13 Jordan Watkins FR UT-Arlington 11.47 -1.8 1

— Davontay Kennedy FR UT-Arlington FS 0.2 2

Men 200 Meter Dash

Name Year School Finals Wind H#

1 Robert Gregory FR TCU 20.67 0.3 3

2 Kennedy Harrison FR Northwestern St 21.33 0.3 3

3 Kundai Maguranyanga JR TCU 21.36 0.3 3

4 Kie’Ave Harry JR Northwestern St 21.46 0.1 2

5 Dennis Phillips FR TCU 21.50 0.1 2

6 Destine Scott SO Northwestern St 21.51 0.3 3

7 Alajuwan Robinson FR Oklahoma 21.68 0.3 3

8 Tre’Darius Carr JR Northwestern St 21.69 0.1 2

9 Davontay Kennedy FR UT-Arlington 21.81 0.1 2

10 Austin Simoneaux SO Northwestern St 22.45 -0.9 1

11 Jordan Watkins FR UT-Arlington 23.06 -0.9 1

12 Medric Roberson JR UT-Arlington 23.54 -0.9 1

Men 400 Meter Dash

Name Year School Finals H#

1 Derrick Mokaleng SR TCU 46.60 2

2 Salim Epps FR Oklahoma 47.01 2

3 Davaniel Dale SR Oklahoma 47.51 2

4 Glenn Bender SO TCU 47.71 2

5 Ebenezer Aggrey FR Northwestern St 47.79 2

6 Dominik Yancy FR UT-Arlington 48.18 2

7 Dejon Blake FR Northwestern St 49.26 1

8 James Moten SO North Texas 49.82 1

9 Fredrick Zenny FR TCU 50.18 1

10 Cedric Williams FR UT-Arlington 50.67 1

11 Michael Adams JR North Texas 51.74 1

12 Sorre Bah SO Oklahoma 52.46 1

— David Seete FR TCU FS 2

— Jake Dyer SO Oklahoma St DNF 1



Men 800 Meter Run

Name Year School Finals H#

1 Jostyn Andrews SR TCU 1:52.85 2

2 Victor Bocanegra JR UT-Arlington 1:53.61 2

3 Luke Canon FR North Texas 1:54.08 1

4 Connor Butterfield JR UT-Arlington 1:54.09 1

5 Chris Vescovo Unattached 1:54.92 2

6 Justin Domangue SR UT-Arlington 1:55.41 2

7 Braden Lange SO North Texas 1:57.01 1

8 Jacob Ye FR UT-Arlington 1:57.05 1

9 Kobe Christiansen SO Oklahoma St 1:57.09 2

10 Dylan Lowe FR UT-Arlington 1:57.57 2

11 Josh Benford FR TCU 1:58.13 1

12 Alan Gonzales-Palacios FR UT-Arlington 2:02.46 1

13 William Edmonds JR Oklahoma St 2:03.10 1

14 Max Schmidhauser FR TCU 2:03.93 1

Men 1500 Meter Run

Name Year School Finals

1 Justin Domangue SR UT-Arlington 3:51.97

2 Cole Klashinsky SR UT-Arlington 3:52.14

3 Ryan Martin FR TCU 3:59.90

4 Logan Mitchell SO North Texas 4:00.43

5 Graham Santilli FR Oklahoma 4:01.35

6 Derek King JR Oklahoma 4:04.91

7 Jose Alfonzo FR UT-Arlington 4:05.42

8 Tyler Rodriguez FR UT-Arlington 4:06.61

9 Johnelle Joe SO Oklahoma 4:13.91

10 Gabriel Diaz FR TCU 4:14.51

11 David Aguilar FR North Texas 4:19.86

12 Jacob Martinez SO TCU 4:27.77

Men 3000 Meter Run

Name Year School Finals

1 Berry Cox FR Oklahoma 8:42.30

2 Marquentin Barnes FR UT-Arlington 8:42.73

3 Victor Neiva FR North Texas 8:46.71

4 Tanner Henderson FR UT-Arlington 8:47.92

5 Jordan Gledhill FR Oklahoma 8:53.89

6 Tyler Rodriguez FR UT-Arlington 8:55.74

7 Patrick Estes FR UT-Arlington 8:57.23

8 Drake Young FR TCU 9:02.56

9 Spencer Boykin SO North Texas 9:06.36

10 Dieter Sauer JR TCU 9:12.58

11 Mason Payne SO TCU 9:17.96

12 Jackson Day SR TCU 10:20.86



Men 110 Meter Hurdles

Name Year School Finals Wind H#

1 Rainey Anderson SO TCU 14.37 -1.3 2

2 Medric Roberson JR UT-Arlington 14.51 -1.3 2

3 Jasher Foster SR Oklahoma 14.57 -1.3 2

4 Lucas Van Klaveren SO UT-Arlington 14.75 2.1 1

5 Jordan Coates-McBrice FR North Texas 14.90 -1.3 2

6 Will Kubicek SO Oklahoma 15.32 2.1 1

7 Jorrdyn Dunn JR UT-Arlington 15.41 2.1 1

8 Dayondre Williamson SO North Texas 15.42 -1.3 2

Men 4×100 Meter Relay

School Finals

1 TCU 39.39

1) TJ Brock Jr SR 2) Dennis Phillips FR

3) Kundai Maguranyanga JR 4) Robert Gregory FR

2 Northwestern St. 39.80

1) Javin Arrington JR 2) Kennedy Harrison FR

3) Kie’Ave Harry JR 4) Tre’Darius Carr JR

3 North Texas 40.35

1) Davonye Jones JR 2) Jared Johnson SO

3) Samir Williams SO 4) Antonio De La Cruz JR

4 UT-Arlington 40.90

1) Seth Texada FR 2) Dominik Yancy FR

3) Davontay Kennedy FR 4) Joel Bengtsson FR

5 North Texas ‘B’ 41.34

1) Tyler Walls FR 2) Heronn Harrison Jr SO

3) Tobias Walker SO 4) Clayton Boyce FR

Men 4×400 Meter Relay

School Finals

1 TCU 3:09.12

1) Glenn Bender SO 2) David Seete FR

3) Jostyn Andrews SR 4) Derrick Mokaleng SR

2 Northwestern St. 3:10.73

1) Ebenezer Aggrey FR 2) Kennedy Harrison FR

3) Dejon Blake FR 4) Destine Scott SO

3 North Texas 3:16.11

1) Davonye Jones JR 2) Jared Johnson SO

3) Heronn Harrison Jr SO 4) Clayton Boyce FR

4 North Texas ‘B’ 3:19.31

1) James Moten SO 2) Antonio De La Cruz JR

3) Travis Bradley FR 4) Samir Williams SO

5 UT-Arlington 3:21.00

1) Dominik Yancy FR 2) Dylan Lowe FR

3) Cedric Williams FR 4) Jorrdyn Dunn JR

6 North Texas ‘D’ 3:23.61

1) Dayondre Williamson SO 2) Ziphion Reevey JR

3) Luke Canon FR 4) Tyler Walls FR

7 TCU ‘B’ 3:25.74

1) Ryan Martin FR 2) Josh Benford FR

3) Gabriel Diaz FR 4) Max Schmidhauser FR

8 North Texas ‘C’ 3:25.95

1) Michael Adams JR 2) Tobias Walker SO

3) Jordan Coates-McBrice FR 4) Karlington Anunagba SO

— UT-Arlington ‘B’ DNF

1) Alan Gonzales-Palacios FR 2) Jacob Ye FR

3) Jordan Watkins FR 4) Lucas Van Klaveren SO

Men High Jump

Name Year School Finals

1 Bryson DeBerry JR UT-Arlington 2.14m 7-00.25

1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.14 2.18

P P P P O O O O XXX

2 Mason Buckmaster SR TCU 2.10m 6-10.75

1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.14

P P P P O O O XXX

3 Zeke Dupas FR Northwestern St 1.90m 6-02.75

1.80 1.85 1.90 1.95

P O XXO XXX

4 Max Braht FR Oklahoma St 1.80m 5-10.75

1.80 1.85

O XXX

4 Clayton Brewer JR North Texas 1.80m 5-10.75

1.80 1.85 1.90

XO P XXX

— Ebenezer Aggrey FR Northwestern St NH

1.80 1.85

P XXX

— William Edmonds JR Oklahoma St NH

1.80

XXX

Men Pole Vault

Name Year School Finals

1 Bradley Jelmert FR Arkansas S 5.02m 16-05.50

4.52 4.72 4.87 5.02 5.21

P P XO O XXX

2 Matthew Keown JR Arkansas S 4.87m 15-11.75

4.52 4.72 4.87 5.02

O O O XXX

3 Michael Gonzalez SR North Texas 4.72m 15-05.75

4.52 4.72 4.87

P XXO XXX

3 Lucas Kelley SR Oklahoma 4.72m 15-05.75

4.52 4.72 4.87

XO XXO XXX

3 Brock Hottel JR North Texas 4.72m 15-05.75

4.52 4.72 4.87

P XO XXX

3 Fernando Martinez SO TCU 4.72m 15-05.75

4.52 4.72 4.87

O O XXX

3 Trace South FR Arkansas S 4.72m 15-05.75

4.52 4.72 4.87

XO O XXX

8 Jacob Van Patten SR North Texas 4.52m 14-10.00

4.52 4.72

O XXX

8 Jacob Franks SR North Texas 4.52m 14-10.00

4.52 4.72

XXO XXX

— Cody Bullard JR North Texas NH

4.52 4.72

P XXX

Men Long Jump

Name Year School Finals Wind

1 Rayvon Allen JR Oklahoma 7.79m 1.1 25-06.75

FOUL(1.2) 7.45m(0.5) 7.79m(1.1) FOUL(+0.0) 7.60m(1.1) FOUL(0.6)

2 Markeit Steverson JR Northwestern St 7.38m 2.6 24-02.50

FOUL(0.9) 7.38m(2.6) FOUL(0.5) 7.04m(-0.8) FOUL(1.4) 7.03m(1.7)

3 Nikaoli Williams FR Northwestern St 6.88m 2.9 22-07.00

6.26m(1.0) 6.88m(2.9) 6.87m(-0.8) 5.08m(-0.2) PASS PASS

4 Bryson DeBerry JR UT-Arlington 6.86m 2.9 22-06.25

FOUL(1.3) 6.86m(2.9) 6.79m(1.9) 6.42m(-2.0) 6.77m(0.5) 6.43m(0.7)

5 Jorrdyn Dunn JR UT-Arlington 6.77m 1.3 22-02.50

6.77m(1.3) 6.39m(2.0) FOUL(-1.3) 4.32m(-0.2) 6.46m(0.8) FOUL(0.3)

6 Howard Grant SR UT-Arlington 6.74m 0.8 22-01.50

6.31m(-0.4) 6.58m(2.5) 6.74m(0.8) 6.63m(2.4) 6.66m(0.3) 6.55m(-0.7)

7 Joshua Anadu JR Oklahoma St 6.68m 1.6 21-11.00

6.46m(0.1) 6.65m(1.3) FOUL(+0.0) FOUL(2.5) 6.68m(1.6) 6.53m(-0.5)

8 Cameron Davis FR UT-Arlington 6.59m 2.7 21-07.50

6.35m(+0.0) 6.54m(1.0) 6.49m(0.8) FOUL(1.7) FOUL(0.9) 6.59m(2.7)

9 Marvin Walford FR UT-Arlington 6.42m 2.0 21-00.75

6.07m(+0.0) 6.42m(2.0) 6.01m(1.4) FOUL(3.6) FOUL(0.5) PASS

— Evan Koach FR TCU FOUL

FOUL(0.4) FOUL(3.9) FOUL(-2.6)

— Quindarrius Thompson SR Northwestern St FOUL

FOUL(0.3) FOUL(2.4) FOUL(0.9)

— Lucas Van Klaveren SO UT-Arlington FOUL

FOUL(1.6) FOUL(2.3) FOUL(-0.6)

Men Triple Jump

Name Year School Finals Wind

1 Garry Williams JR Oklahoma 15.33m NWI 50-03.50

FOUL FOUL 13.25m(NWI) 14.73m(NWI) 14.99m(NWI) 15.33m(NWI)

2 Kunle Akinlosotu FR Oklahoma 14.45m NWI 47-05.00

FOUL FOUL 13.16m(NWI) 14.14m(NWI) FOUL 14.45m(NWI)

3 Cameron Davis FR UT-Arlington 13.83m NWI 45-04.50

13.83m(NWI) FOUL FOUL FOUL FOUL PASS

4 Marvin Walford FR UT-Arlington 13.77m NWI 45-02.25

FOUL FOUL 13.77m(NWI) FOUL 13.62m(NWI) 13.72m(NWI)

— Quindarrius Thompson SR Northwestern St FOUL

FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL

Men Shot Put

Name Year School Finals

1 Cooper Campbell JR Oklahoma 18.30m 60-00.50

17.76m 17.78m 17.94m 17.80m 18.30m FOUL

2 Nicholas Hardan SO Baylor 16.83m 55-02.75

FOUL 16.63m FOUL 16.17m 16.83m PASS

3 Diego Trevino FR Oklahoma 16.80m 55-01.50

16.03m FOUL FOUL FOUL FOUL 16.80m

4 Bradley Daboub SR Oklahoma 16.67m 54-08.25

FOUL 16.30m FOUL FOUL 16.67m FOUL

5 Bryant Parlin FR Oklahoma 16.26m 53-04.25

FOUL FOUL 15.92m 15.98m 16.15m 16.26m

6 Eric Williams JR Arkansas S 16.22m 53-02.75

16.22m FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL

7 Kyler Van Grouw FR TCU 16.18m 53-01.00

16.18m FOUL FOUL FOUL 15.77m 14.85m

8 Kendall Maples JR North Texas 15.83m 51-11.25

15.07m 15.83m 15.08m 15.63m 15.68m FOUL

9 Patrick Michaels SO Oklahoma St 15.12m 49-07.25

15.12m FOUL FOUL 15.00m 14.63m FOUL

10 Chris Samaniego JR North Texas 14.85m 48-08.75

14.63m FOUL 14.85m PASS PASS PASS

Men Discus Throw

Name Year School Finals

1 Eron Carter JR Arkansas S 54.64m 179-03

47.34m 54.64m FOUL FOUL 52.89m FOUL

2 Ryan Camp SR TCU 53.47m 175-05

51.19m 50.75m 50.57m 49.94m 53.47m 50.06m

3 Kyler Van Grouw FR TCU 49.84m 163-06

FOUL 49.84m 46.62m FOUL FOUL 47.61m

4 Bradley Daboub SR Oklahoma 49.00m 160-09

47.70m 49.00m FOUL FOUL FOUL 45.77m

5 Bryant Parlin FR Oklahoma 48.76m 160-00

FOUL FOUL 46.56m 46.36m 48.76m 45.87m

6 Eric Williams JR Arkansas S 47.36m 155-04

45.45m 42.62m FOUL FOUL 47.36m 44.02m

7 Jake Parchman FR North Texas 45.73m 150-00

45.17m 45.73m 45.50m 43.15m FOUL 42.74m

8 Kendall Maples JR North Texas 44.79m 146-11

FOUL 43.17m FOUL 44.22m 44.79m FOUL

9 Chris Samaniego JR North Texas 42.92m 140-10

37.49m FOUL 42.92m FOUL FOUL FOUL

10 Diego Trevino FR Oklahoma 41.59m 136-05

FOUL 41.59m FOUL

11 Sam Mason FR Oklahoma St 38.54m 126-05

FOUL 38.54m FOUL

12 William Edmonds JR Oklahoma St 38.46m 126-02

FOUL FOUL 38.46m

13 Xavier Price FR Northwestern St 36.73m 120-06

36.73m 31.65m FOUL

— Karl Sralla SR North Texas FOUL

FOUL FOUL FOUL

— Wardell Glaspie SO North Texas FOUL

FOUL FOUL FOUL

Men Hammer Throw

Name Year School Finals

1 Aimar Palma Simo FR Arkansas S 65.46m 214-09

61.37m 63.85m 64.59m 65.46m 65.03m PASS

2 Edward Jeans JR Oklahoma 64.13m 210-05

59.73m 61.13m 62.25m 61.65m 63.89m 64.13m

3 Nicholas Hardan SO Baylor 56.43m 185-02

53.95m 53.21m 55.26m 51.75m 56.43m 53.79m

4 Eron Carter JR Arkansas S 55.41m 181-09

FOUL FOUL 55.41m FOUL 55.31m FOUL

5 Chris Samaniego JR North Texas 53.18m 174-06

FOUL 41.28m 51.12m 51.80m 53.18m 50.77m

6 Andreas Nava FR TCU 49.70m 163-01

47.60m FOUL 49.70m 47.17m 47.97m 48.13m

7 Wardell Glaspie SO North Texas 48.15m 158-00

45.13m 46.48m 44.62m FOUL 46.81m 48.15m

8 Sam Mason FR Oklahoma St 46.28m 151-10

FOUL 33.39m FOUL 42.59m 46.28m 46.11m

9 Xavier Price FR Northwestern St 39.46m 129-05

FOUL 33.22m FOUL 39.46m 35.18m FOUL

— Jake Parchman FR North Texas FOUL

FOUL FOUL FOUL

Men Javelin Throw

Name Year School Finals

1 Arthur Petersen FR UT-Arlington 73.11m 239-10

73.11m 68.87m 71.26m FOUL FOUL FOUL

2 Zion Hill SO North Texas 67.58m 221-09

64.89m 64.66m 67.45m FOUL FOUL 67.58m

3 Josh Haus JR Oklahoma 62.56m 205-03

62.56m FOUL 60.19m 59.12m 61.35m 58.95m

4 Cole Spooner SO Northwestern St 59.41m 194-11

56.27m 59.41m 54.63m 58.49m 56.85m FOUL

5 Max Braht FR Oklahoma St 53.50m 175-06

47.08m 53.44m 51.13m 49.86m 53.50m 53.36m

6 Lucas Van Klaveren SO UT-Arlington 52.18m 171-02

44.77m 50.64m 52.18m 50.94m FOUL FOUL

7 Chris Stoudt FR Baylor 49.10m 161-01

FOUL 49.10m 45.93m 46.25m 48.86m FOUL

8 Matthew Kelly FR North Texas 48.66m 159-08

45.20m 44.80m 42.39m 48.66m 44.85m 42.18m

9 Brycen Ellis FR UT-Arlington 44.67m 146-07

44.02m 38.03m 44.67m 43.90m 40.47m 42.50m

10 Josh Riggs SO Northwestern St 44.40m 145-08

42.90m 43.70m 44.40m PASS PASS PASS

11 Will Kubicek SO Oklahoma 43.98m 144-03

43.98m 41.75m 43.26m PASS PASS PASS

12 Jake Dyer SO Oklahoma St 40.56m 133-01

39.98m 34.53m 40.56m PASS PASS PASS

