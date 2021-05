2021 Gateshead Diamond League complete results

Complete results from the 2021 Gateshead Diamond League, which took place on Sunday, May 23. The meeting was the first event on the Diamond League calendar this year and it was quite impressive, despite the weather.

Heavy wind, rain and cold temperature prevented any super performances at the meeting, but one of the standout displays came from Great Britain’s Dina Asher-Smith who defeated American Sha’Carri Richardson to win the women’s 100m.

Müller Grand Prix Gateshead International Stadium, in Gateshead, England.

Men’s results

200 Metres – Men – Diamond Discipline Wind: -3.0 m/s

1 BEDNAREK Kenneth USA 20.33

2 BROWN Aaron CAN 20.79

3 DE GRASSE André CAN 20.85

4 NORWOOD Vernon USA 20.95

5 MATADI Emmanuel LBR 21.13

6 GEMILI Adam GBR 21.18

7 FORTE Julian JAM 21.47

8 RAMDHAN Tommy GBR 21.61

1500 Metres – Men – Diamond Discipline

1 INGEBRIGTSEN Jakob NOR 3:36.27

2 HOARE Oliver AUS 3:36.58

3 MCSWEYN Stewart AUS 3:37.32

4 FONTES Ignacio ESP 3:37.97

5 RAMSDEN Matthew AUS 3:37.98

6 DAVIS Archie GBR 3:41.66

7 MILLS George GBR 3:42.70

8 MUSAB Adam Ali QAT 3:43.80

9 GREGSON Ryan AUS 3:45.36

10 KEEN Thomas GBR 3:45.97

11 LINDGREEN Andreas DEN 3:51.46

12 KIPROTICH Brimin Kiprono KEN 3:52.63

13 ORDÓÑEZ Saúl ESP 3:54.16

BERGLUND Kalle SWE DNF

SOWINSKI Erik USA DNF

5000 Metres – Men – Diamond Discipline

1 KATIR Mohamed ESP 13:08.52

2 KIMELI Nicholas Kipkorir KEN 13:10.11

3 KIBET Michael KEN 13:20.52

4 MCDONALD Morgan AUS 13:22.78

5 RAESS Jonas SUI 13:22.92

6 BUTCHART Andrew GBR 13:23.73

7 KROP Jacob KEN 13:24.64

8 GRESSIER Jimmy FRA 13:25.36

9 HENDRIX Robin BEL 13:25.68

10 INGEBRIGTSEN Henrik NOR 13:27.07

11 FOPPEN Mike NED 13:27.33

12 TOBIN Seán IRL 13:33.93

13 ROWE Jack GBR 13:35.77

14 SMITH Jake GBR 13:38.01

15 MCNEILL David AUS 13:54.13

16 DAVIES Jonathan GBR 14:17.75

CLARKE Adam GBR DNF

MECHAAL Adel ESP DNF

OUMAIZ Ouassim ESP DNF

3000 Metres Steeplechase – Men – Diamond Discipline

1 BOR Hillary USA 8:30.20

2 BETT Leonard Kipkemoi KEN 8:31.52

3 BEDRANI Djilali FRA 8:32.04

4 PEARCE Mark GBR 8:32.65

5 ARCE Daniel ESP 8:33.00

6 HESSELBJERG Ole DEN 8:34.70

7 KIBIWOT Abraham KEN 8:35.14

8 NORMAN Phil GBR 8:35.31

9 RAITANEN Topi FIN 8:35.82

10 NIPPERESS James AUS 8:36.83

11 HUGHES Matthew CAN 8:38.11

12 SEDDON Zak GBR 8:38.39

BUCKINGHAM Ben AUS DNF

KEBENEI Stanley Kipkoech USA DNF

Pole Vault – Men – Diamond Discipline

1 KENDRICKS Sam USA 5.74

2 DUPLANTIS Armand SWE 5.55

3 COPPELL Harry GBR 5.45

4 WALSH Cole USA 5.30

5 BROEDERS Ben BEL 5.30

LAVILLENIE Valentin FRA NM

MYERS Charlie GBR NM

Long Jump – Men – Diamond Discipline

Wind

1 RANDAZZO Filippo ITA 8.11 +2.8

2 CÁCERES Eusebio ESP 8.04 +1.4

3 GAYLE Tajay JAM 8.00 +2.0

4 JUŠKA Radek CZE 7.93 +2.7

5 MONTLER Thobias SWE 7.85 +2.4

6 PULLI Kristian FIN 7.85 +2.2

7 BANIGO Reynold GBR 7.72 +2.0

8 FRAYNE Henry AUS 7.70 +2.1

9 FARQUHARSON Alex GBR 7.61 +2.0

Javelin Throw – Men – Diamond Discipline

1 KRUKOWSKI Marcin POL 82.61

2 WALCOTT Keshorn TTO 77.78

3 AMB Kim SWE 76.96

4 PETERS Anderson GRN 75.65

5 ČAKŠS Gatis LAT 75.01

6 RIVASZ-TÓTH Norbert HUN 73.20

7 HUGHES Harry GBR 71.23

VADLEJCH Jakub CZE DNS

Women’s results

100 Metres – Women Final – Diamond Discipline Wind: -3.1 m/s

1 ASHER-SMITH Dina GBR 11.35

2 RICHARDSON Sha’Carri USA 11.44

3 TA LOU Marie-Josée CIV 11.48

4 FRASER-PRYCE Shelly-Ann JAM 11.51

5 OKAGBARE Blessing NGR 11.57

6 OLIVER Javianne USA 11.58

7 MORRISON Natasha JAM 11.77

8 DEL PONTE Ajla SUI 11.81

100 Metres – Women 1st Round Heat 1 – Diamond Discipline Wind: -4.2 m/s

1 RICHARDSON Sha’Carri USA 11.53

2 TA LOU Marie-Josée CIV 11.58

3 FRASER-PRYCE Shelly-Ann JAM 11.62

4 OLIVER Javianne USA 11.64

5 MORRISON Natasha JAM 11.88

6 HENRY Desiree GBR 11.95

7 SEDNEY Zoë NED 12.21

100 Metres – Women 1st Round Heat 2 – Diamond Discipline Wind: -4.4 m/s

1 ASHER-SMITH Dina GBR 11.45

2 OKAGBARE Blessing NGR 11.71

3 DEL PONTE Ajla SUI 11.88

4 LANSIQUOT Imani GBR 11.92

5 WHYTE Natalliah JAM 12.03

6 SEDNEY Naomi NED 12.16

BOGLIOLO Luminosa ITA DNS

400 Metres – Women – Diamond Discipline

1 ELLIS Kendall USA 51.86

2 MCPHERSON Stephenie Ann JAM 51.96

3 KLAVER Lieke NED 52.03

4 WHITNEY Kaylin USA 52.84

5 WILLIAMS Hannah GBR 53.35

6 JACKSON Shericka JAM 53.40

7 DE WITTE Lisanne NED 53.42

8 NIELSEN Laviai GBR 53.96

1500 Metres – Women – Diamond Discipline

1 MUIR Laura GBR 4:03.73

2 ARAFI Rababe MAR 4:07.73

3 SNOWDEN Katie GBR 4:08.92

4 HEALY Sarah IRL 4:09.92

5 SABBATINI Gaia ITA 4:10.21

6 MCCOLGAN Eilish GBR 4:10.48

7 NANYONDO Winnie UGA 4:10.50

8 TRACEY Adelle GBR 4:10.93

9 PÉREZ Marta ESP 4:11.51

10 VANDERELST Elise BEL 4:14.03

11 GUERRERO Esther ESP 4:14.55

12 EMBAYE Axumawit ETH 4:15.23

13 BOBOCEA Claudia Mihaela ROU 4:17.08

WALLACE Erin GBR DNF

100 Metres Hurdles – Women – Diamond Discipline Wind: -3.9 m/s

1 SEMBER Cindy GBR 13.28

2 KOZÁK Luca HUN 13.37

3 BOGLIOLO Luminosa ITA 13.45

4 PORTER Tiffany GBR 13.50

5 TAPPER Megan JAM 13.53

6 SEDNEY Zoë NED 13.57

7 SEYMOUR Pedrya BAH 13.57

8 VALETTE Laura FRA 13.59

400 Metres Hurdles – Women – National Event

1 PETERSEN Sara Slott DEN 56.32

2 TURNER Jessica GBR 56.56

3 RUSSELL Janieve JAM 57.16

4 ZAPLETALOVÁ Emma SVK 57.60

5 MCLEAN Hayley GBR 58.02

6 COOPER MILLET Nessa IRL 59.00

7 KENDALL Nicole GBR 59.34

High Jump – Women – Diamond Discipline

1 LIĆWINKO Kamila POL 1.91

2 BORTHWICK Emily GBR 1.91

3 LAKE Morgan GBR 1.88

4 LASITSKENE Mariya ANA 1.88

5 TROST Alessia ITA 1.88

6 MANSON Nikki GBR 1.84

6 SPENCER Levern LCA 1.84

8 ŠIMIĆ Ana CRO 1.84

9 LEVCHENKO Yuliya UKR 1.84

10 PARTRIDGE Bethan GBR 1.80

MAHUCHIKH Yaroslava UKR DNS

Triple Jump – Women – Diamond Discipline

Wind

1 RICKETTS Shanieka JAM 14.40 +1.3

2 MAMONA Patrícia POR 14.37 +3.1

3 OGBETA Naomi GBR 14.29 +2.2

4 WILLIAMS Kimberly JAM 14.15 +1.8

5 ORJI Keturah USA 13.96 +2.6

6 PAPACHRISTOU Paraskevi GRE 13.62 +2.0

7 KILTY Dovilė LTU 12.96 +2.1

SALADUKHA Olha UKR DNS

Shot Put – Women – Diamond Discipline

1 DONGMO Auriol POR 19.08

2 THOMAS-DODD Danniel JAM 18.46

3 EWEN Maggie USA 18.54

4 MCKINNA Sophie GBR 18.36

5 ROOS Fanny SWE 18.33

6 EALEY Chase USA 18.12

7 STRICKLER Amelia GBR 17.90

8 SCHWANITZ Christina GER 17.86