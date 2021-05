Jamaican sprint star Shelly-Ann Fraser-Pryce, Americans Michael Norman, Rai Benjamin, and Katie Nageotte, as well as Kenya’s Norah Jeruto – were all among highlighted performers at the 2021 Doha Diamond League on Friday. The following are the complete 2021 Doha Diamond League results on May 28.

World champion Fraser-Pryce returned to winning way in the second Wanda Diamond League meeting of the season after a fourth-place finish in Gateshead on Sunday. The 34-year-old twice Olympic 100m champion, blasted to 10.84 seconds to take that event in Doha against a solid field.

Meanwhile, USA’s Norman put away a strong men’s 400m field to set a world-leading time of 44.27 to defeat Colombian Anthony José Zambrano (44.57) and USA’s Fred Kerley (44.60).

Elsewhere, Benjamin won the men’s 400m hurdles in a meeting record 47.38, while Nageotte and Morris both cleared a world-leading 4.84m in the women’s pole vault. Norah Jeruto of Kenya took the women’s 3,000m steeplechase title after running a world-leading 9:00.67.

Doha Diamond League Results – Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT),

28/05/2021

Men’s results

100 Metres – Men – National Event Wind: +0.9 m/s

1 OGUNODE Femi QAT 10.00

2 YOUSSOUF Mahamat Goubaye CHA 10.26

3 BARROW Owaab QAT 10.46

4 IBRAHIM Mahmoud Hafiz KSA 10.48

5 ÖZER Kayhan TUR 10.48

6 KHALID Mahamat Zakaria QAT 10.59

7 ZAMZOUN AL-ABSI Saeed Othman QAT 10.60

8 OGUNODE Tosin QAT 10.72

200 Metres – Men – Diamond Discipline Wind: +0.4 m/s

1 BEDNAREK Kenneth USA 19.88

2 DE GRASSE André CAN 19.89

3 BROWN Aaron CAN 20.25

4 MATADI Emmanuel LBR 20.45

5 GATLIN Justin USA 20.49

6 GEMILI Adam GBR 20.58

7 CISSÉ Arthur CIV 20.91

8 GULIYEV Ramil TUR 21.09

400 Metres – Men – Diamond Discipline

1 NORMAN Michael USA 44.27

2 ZAMBRANO Anthony José COL 44.57

3 KERLEY Fred USA 44.60

4 JAMES Kirani GRN 44.61

5 NORWOOD Vernon USA 44.87

6 AL YASSIN Mazen Moutan KSA 45.78

7 YAHIA IBRAHIM Ammar Ismail QAT 46.10

8 BORLÉE Kevin BEL 46.29

400 Metres – Men – National Event – Final B

1 LUCHEMBE Kennedy ZAM 46.29

2 JLASSI Mohamed Fares TUN 46.73

3 BALTI Rami TUN 47.03

4 IBRAHIM ISSAKA Hussein QAT 48.10

5 FUTAYNI Ibrahim Mohammed KSA 48.33

6 ABDULRAHMAN Mohamed Moussa QAT 48.84

7 MOHADJIR Abdel Madjid QAT 48.91

800 Metres – Men – Diamond Discipline

1 KINYAMAL Wyclife KEN 1:43.91

2 ROTICH Ferguson Cheruiyot KEN 1:44.45

3 ROWDEN Daniel GBR 1:44.60

4 TUKA Amel BIH 1:44.76

5 BEN Adrián ESP 1:45.10

6 TSHITE Tshepo RSA 1:45.54

7 HAIRANE Jamal QAT 1:45.87

8 HASSAN Abdirahman Saeed QAT 1:45.99

9 WEBB Jamie GBR 1:48.60

TUWEI Cornelius KEN DNF

800 Metres – Men – National Event – Final B

1 GOUANED Mohamed Ali ALG 1:45.47

2 ZAHAFI Mouad MAR 1:46.65

3 BALLA Musaeb Abdulrahman QAT 1:47.09

4 AYOUNI Abdessalem TUN 1:47.18

5 OLMEDO Manuel ESP 1:47.34

6 SOWINSKI Erik USA 1:47.40

7 MUBARAK Rabi Mohamoud QAT 1:47.56

8 ALZOFAIRI Ebrahim KUW 1:47.57

9 MAHDI El Hafez QAT 1:50.73

10 AL HARBI Khaled Mohamed Jaman KUW 1:53.80

BENMAHDI Khaled ALG DNF

CHENINI Riadh TUN DNF

SMAILI Mostafa MAR DNF

1500 Metres – Men – Diamond Discipline

1 CHERUIYOT Timothy KEN 3:30.48

2 MCSWEYN Stewart AUS 3:31.57

3 EL BAKKALI Soufiane MAR 3:31.95

4 TEFERA Samuel ETH 3:32.52

5 BIRGEN Bethwell KEN 3:33.64

6 MUSAGALA Ronald UGA 3:35.99

7 KIBET Vincent KEN 3:36.15

8 AL GARNI Mohamed QAT 3:36.75

9 MUSAB Adam Ali QAT 3:36.96

10 BERGLUND Kalle SWE 3:37.92

11 DRIOUCH Hamza QAT 3:39.89

12 RAMSDEN Matthew AUS 3:40.89

13 GREGSON Ryan AUS 3:42.93

SEIN Timothy KEN DNF

SOWINSKI Erik USA DNF

400 Metres Hurdles – Men – Diamond Discipline

1 BENJAMIN Rai USA 47.38

2 DOS SANTOS Alison BRA 47.57

3 MCMASTER Kyron IVB 47.82

4 SAMBA Abderrahman QAT 48.26

5 SELMON Kenneth USA 49.03

6 COPELLO Yasmani TUR 49.11

7 BARR Thomas IRL 49.91

8 KENDZIERA David USA 50.39

400 Metres Hurdles – Men – National Event – Final B

1 OSMAN Ashraf Hussen QAT 49.58

2 SHAIB Mohamed SUD 51.16

3 ABDALMUJIED Amor Ebed QAT 51.40

4 TOUATI Mohamed TUN 52.11

5 SAIFELDIN Muhand Khamis QAT 53.06

PIRJAHAN Mahdi IRI DNF

ABAKAR Doudai Ismail QAT DNS

3000 Metres Steeplechase – Men – National Event

1 KIPSANG Moses Kibet KEN 8:30.01

2 BAGHARAB Yaser Salem QAT 8:35.36

3 CHEMUTAI Albert UGA 8:41.42

4 SIGUENI Hicham MAR 8:55.12

BEN ZAHRA Abdelkarim MAR DNF

MERZOUGUI Abdelaziz ESP DNF

TAKELE Bikila Tadese ETH DNS

TINDOUFT Mohamed MAR DNS

High Jump – Men – Diamond Discipline

1 IVANYUK Ilya ANA 2.33

2 BARSHIM Mutaz Essa QAT 2.30

3 PROTSENKO Andriy UKR 2.27

4 STARC Brandon AUS 2.27

5 DROUIN Derek CAN 2.24

5 WILSON Jamal BAH 2.24

7 NEDASEKAU Maksim BLR 2.24

8 THOMAS Donald BAH 2.20

9 ALAMIN Hamdi QAT 2.15

9 CULVER Trey USA 2.15

Shot Put – Men – Diamond Discipline

1 WALSH Tomas NZL 21.63

2 MIHALJEVIĆ Filip CRO 21.57

3 SINANČEVIĆ Armin SRB 21.88

4 HASSAN Mostafa Amr EGY 21.12

5 WEIR Zane ITA 20.26

6 PEZER Mesud BIH 20.01

7 BUKOWIECKI Konrad POL 19.92

8 ELEMBA Franck CGO 18.80

Women’s results

100 Metres – Women – Diamond Discipline Wind: +1.1 m/s

1 FRASER-PRYCE Shelly-Ann JAM 10.84

2 OKAGBARE Blessing NGR 10.90

3 OLIVER Javianne USA 11.03

4 TA LOU Marie-Josée CIV 11.12

5 CUNLIFFE Hannah USA 11.22

6 PARKER Kiara USA 11.26

7 DEL PONTE Ajla SUI 11.36

8 AL SHAMMARI Mudhawi KUW 11.88

800 Metres – Women – Diamond Discipline

1 KIPYEGON Faith KEN 1:58.26

2 GOULE Natoya JAM 1:59.70

3 ARAFI Rababe MAR 1:59.83

4 ALEMU Habitam ETH 2:00.02

5 HODGKINSON Keely GBR 2:00.63

6 NANYONDO Winnie UGA 2:01.76

7 HYNNE Hedda NOR 2:02.47

8 GREEN Hanna USA 2:02.71

YARIGO Noélie BEN DNF

3000 Metres – Women – Diamond Discipline

1 CHEBET Beatrice KEN 8:27.49

2 KIPKEMBOI Margaret Chelimo KEN 8:28.27

3 RENGERUK Lilian Kasait KEN 8:28.96

4 OBIRI Hellen KEN 8:33.98

5 CHELANGAT Sheila KEN 8:36.20

6 CAN Yasemin TUR 8:39.47

7 FEYSA Hawi ETH 8:39.88

8 CHERONO Eva KEN 8:43.67

9 SCOTT Dominique RSA 8:51.39

10 BUSCOMB Camille NZL 8:58.10

11 HILALI Siham MAR 9:03.87

CHEBET Winny KEN DNF

3000 Metres Steeplechase – Women – Diamond Discipline

1 JERUTO Norah KEN 9:00.67

2 ABEBE Mekides ETH 9:02.52

3 YAVI Winfred Mutile BRN 9:02.64

4 KIYENG Hyvin KEN 9:07.58

5 COBURN Emma USA 9:08.22

6 MIŠMAŠ-ZRIMŠEK Maruša SLO 9:16.82

7 KRAUSE Gesa Felicitas GER 9:16.89

8 CHEMUTAI Peruth UGA 9:22.09

9 CHEPNGETICH Rosefline KEN 9:30.80

10 BOUZAYANI Marwa TUN 9:32.74

11 GEGA Luiza ALB 9:34.20

12 GREGSON Genevieve AUS 9:35.27

13 TÓTH Lili Anna HUN 9:47.48

CHERONO Fancy KEN DNF

Pole Vault – Women – Diamond Discipline

1 NAGEOTTE Katie USA 4.84

2 MORRIS Sandi USA 4.84

3 BRADSHAW Holly GBR 4.74

4 STEFANIDI Katerina GRE 4.74

4 ŠUTEJ Tina SLO 4.74

6 ZHUK Iryna BLR 4.74

7 SIDOROVA Anzhelika ANA 4.64

8 BENGTSSON Angelica SWE 4.50

NEWMAN Alysha CAN NM

Triple Jump – Women – Diamond Discipline

1 ROJAS Yulimar VEN 15.15 +2.0

2 WILLIAMS Kimberly JAM 14.69 +1.6

3 RICKETTS Shanieka JAM 14.98 +1.2

4 LAFOND Thea DMA 14.57 +2.4

5 ORJI Keturah USA 14.37 +1.9

6 SALADUKHA Olha UKR 14.04 +2.2

7 CHUAIMAROENG Parinya THA 13.98 +1.8

8 IBARGUEN Caterine COL 13.86 +1.3

9 PAPACHRISTOU Paraskevi GRE 13.83 +1.6

10 RYPAKOVA Olga KAZ 13.58 +0.9

Discus Throw – Women – Diamond Discipline

1 PÉREZ Yaimé CUB 63.75

2 ALLMAN Valarie USA 65.57

3 PERKOVIĆ Sandra CRO 63.60

4 VITA Claudine GER 63.06

5 CABALLERO Denia CUB 63.00

6 TOLJ Marija CRO 60.76

7 INSAENG Subenrat THA 58.33

8 MÜLLER Nadine GER 57.83

9 ASHLEY Whitney USA 53.21