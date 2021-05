Complete results from The Track Meet in Irvine

Complete results from the Track Meet, a World Athletics Continental Tour bronze level meeting, which took place in Irvine, California, on May 15.

Among the highlighted winners at the meeting, this past weekend were Olympic champion Omar McLeod of Jamaica, USA’s Trayvon Bromell, Matthew Centrowitz, as well as Laura Muir of Great Britain.

McLeod, making his outdoor season debut, clocked an impressive 13.11 seconds to secure the victory in the men’s 110m hurdles. The Rio 2016 Olympic champion said after the win on Saturday that he was happy to be back in action and was looking forward to the season.

The women’s 100m hurdles was won by Brittany Anderson of Jamaica who clocked a personal best time of 12.69.

World leader Bromell continued his impressive campaign by posting another sub-10 seconds this season after running 9.92s to secure the victory in the men’s 100m.

Meanwhile, Centrowitz took the men’s 1500m event in 3:35.26, while Muir ran away from her competitors to take first place in the women’s 800m event with a time of 1:58.71.

WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR – BRONZE

MEETING RESULTS

Track Meet

Irvine (USA)

15 MAY 2021

Men’s 100m

Final, Wind: +1.5

1. Trayvon BROMELL 10 JUL 1995 USA 9.92

2. Chris ROYSTER 24 JAN 1992 USA 10.22

3. Bismark BOATENG 15 MAR 1992 CAN 10.28

4. Davon DEMOSS 20 MAY 1996 USA 10.30

5. Remontay MCCLAIN 21 SEP 1992 USA 10.32

6. Gavin SCHURR 2003 USA 10.40

7. Leeroy KAMAU 1999 PNG 10.75

Men’s 800m

Final

1. Jesus Tonatiu LOPEZ 02 AUG 1997 MEX 1:46.59

2. Kyle LANGFORD 02 FEB 1996 GBR 1:47.00

3. Brannon KIDDER 18 NOV 1993 USA 1:47.70

4. Guy LEARMONTH 20 APR 1992 GBR 1:47.90

5. Drew WINDLE 22 JUL 1992 USA 1:48.55

6. Charlie DA’VALL GRICE 07 NOV 1993 GBR 1:49.26

7. Christian HARRISON 27 SEP 1993 USA 1:49.91

Men’s 1500m

Final

1. Matthew CENTROWITZ 18 OCT 1989 USA 3:35.26

2. Jake HEYWARD 26 APR 1999 GBR 3:36.24

3. Marc SCOTT 21 DEC 1993 GBR 3:36.28

4. Grant FISHER 22 APR 1997 USA 3:36.52

5. Joshua THOMPSON 09 MAY 1993 USA 3:37.17

6. John GREGOREK 07 DEC 1991 USA 3:37.24

7. Vincent CIATTEI 21 JAN 1995 USA 3:37.37

8. William PAULSON 17 NOV 1994 CAN 3:37.57

9. George MILLS 12 MAY 1999 GBR 3:40.11

10. Henry WYNNE 18 APR 1995 USA 3:44.00

Eric AVILA 03 OCT 1989 USA DNF

Robby ANDREWS 29 MAR 1991 USA DNF

Neil GOURLEY 07 FEB 1995 GBR DNF

Mohammed AHMED 05 JAN 1991 CAN DNF

Men’s 110mH

Final, Wind: +1.4

1. Omar MCLEOD 25 APR 1994 JAM 13.11

2. Devon ALLEN 12 DEC 1994 USA 13.26

3. Daniel ROBERTS 13 NOV 1997 USA 13.30

4. Aaron MALLETT 26 SEP 1994 USA 13.46

5. Jarret EATON 24 JUN 1989 USA 13.58

6. Aries MERRITT 24 JUL 1985 USA 13.90

7. Max HAIRSTON 08 MAY 1994 USA 13.92

8. Johnathan CABRAL 31 DEC 1992 CAN 14.01

9. Milan TRAJKOVIC 17 MAR 1992 CYP 14.07

Men’s Shot Put

Final

1. Payton OTTERDAHL 02 APR 1996 USA 21.53

2. Nick PONZIO 04 JAN 1995 USA 21.40

3. Nicholas SCARVELIS 02 FEB 1993 GRE 19.98

4. Dotun OGUNDEJI 24 FEB 1996 NGR 19.63

5. Eldred HENRY 18 SEP 1994 IVB 18.10



Women’s 100m

Final, Wind: NWI

1. Daryll NEITA 29 AUG 1996 GBR 11.12

2. Hannah CUNLIFFE 09 JAN 1996 USA 11.20

3. Marybeth SANT PRICE 06 APR 1995 USA 11.32

4. Brittany BROWN 18 APR 1995 USA 11.33

5. Michelle-Lee AHYE 10 APR 1992 TTO 11.36

6. Christania WILLIAMS 17 OCT 1994 JAM 11.49

7. Schillonie CALVERT-POWELL 27 JUL 1988 JAM 11.51

8. Kristal AWUAH 07 AUG 1999 GBR 11.69

Shashalee FORBES 10 MAY 1996 JAM DQ



Women’s 400m

Final

1. Kendall ELLIS 08 MAR 1996 USA 50.30

2. Jodie WILLIAMS 28 SEP 1993 GBR 51.01

3. Jaide STEPTER BAYNES 25 SEP 1994 USA 51.31

4. Paola MORÁN 25 FEB 1997 MEX 51.50

5. Chloe ABBOTT 25 JUL 1998 USA 51.93

6. Courtney OKOLO 15 MAR 1994 USA 52.67



Women’s 800m

Final

1. Laura MUIR 09 MAY 1993 GBR 1:58.71

2. Allie WILSON 31 MAR 1996 USA 1:59.68

3. Adelle TRACEY 27 MAY 1993 GBR 1:59.84

4. Hanna GREEN 16 OCT 1994 USA 1:59.88

5. Elinor PURRIER 20 FEB 1995 USA 1:59.99

6. Gabriela DEBUES

-STAFFORD 13 SEP 1995 CAN 2:00.03

7. Lindsey BUTTERWORTH 27 SEP 1992 CAN 2:00.81

8. Sabrina SOUTHERLAND 18 DEC 1995 USA 2:01.00

9. Nia AKINS 07 JUL 1998 USA 2:03.71

10. Brenda MARTINEZ 08 SEP 1987 USA 2:04.38



Women’s 1500m

Final

1. Katie SNOWDEN 09 MAR 1994 GBR 4:02.98

2. Kate GRACE 24 OCT 1988 USA 4:03.54

3. Jessica HULL 22 OCT 1996 AUS 4:04.16

4. Emma COBURN 19 OCT 1990 USA 4:04.28

5. Melissa BISHOP-NRIAGU 05 AUG 1988 CAN 4:04.42

6. Heather MACLEAN 31 AUG 1995 USA 4:04.85

7. Danielle JONES 21 AUG 1996 USA 4:04.86

8. Jemma REEKIE 06 MAR 1998 GBR 4:05.09

9. Lucia STAFFORD 17 AUG 1998 CAN 4:07.28

10. Rebecca MEHRA 25 OCT 1994 USA 4:07.76

11. Shannon ROWBURY 19 SEP 1984 USA 4:09.70

12. Cory Ann MCGEE 29 MAY 1992 USA 4:10.43

13. Holly ARCHER 07 NOV 1993 GBR 4:11.98

14. Sinclaire JOHNSON 14 APR 1998 USA 4:12.76

Women’s 100mH

Final, Wind: +2.1

1. Britany ANDERSON 03 JAN 2001 JAM 12.69

2. Devynne CHARLTON 26 NOV 1995 BAH 12.74

3. Tia JONES 08 SEP 2000 USA 12.95

4. Pedrya SEYMOUR 29 MAY 1995 BAH 12.96

5. Dior HALL 02 JAN 1996 USA 13.11

6. Isabelle PEDERSEN 27 JAN 1992 NOR 13.15

7. Astrid NYAME 1994 CAN 13.52

8. Kristi CASTLIN 07 JUL 1988 USA 14.72



Women’s 400mH

Final

1. Ronda WHYTE 06 NOV 1990 JAM 55.11

2. Leah NUGENT 23 NOV 1992 JAM 56.12

3. Sparkle MCKNIGHT 21 DEC 1991 TTO 56.54

4. Kiah SEYMOUR 11 JAN 1994 USA 56.89

5. Tia-Adana BELLE 15 JUN 1996 BAR 57.31

6. Noelle MONTCALM 03 APR 1988 CAN 57.49

7. Kylee O’CONNOR USA 58.93

Women’s Long Jump

Final

1. Brittney REESE 09 SEP 1986 USA 6.80 +0.4

2. Ese BRUME 20 JAN 1996 NGR 6.60 +1.1

3. Malaina PAYTON 16 OCT 1991 USA 6.43 +0.1

4. Shara PROCTOR 16 SEP 1988 GBR 6.34 +1.3

5. Jazmin SAWYERS 21 MAY 1994 GBR 6.33 0.0

6. Alexandra WESTER 21 MAR 1994 GER 6.10 0.0

7. Aasha MARLER 24 DEC 1992 CAN 5.80 +0.2