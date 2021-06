Complete Florence 2021 Diamond League Results

The following are the complete results from the 2021 Diamond League meeting in Florence, Italy, on Thursday, June 10. The Pietro Mennea Golden Gala is the third stop in the series and the meeting saw a number of impressive performances across all the disciplines.

Among the standout performances at the Pietro Mennea Golden Gala – Florence 2021, on Wednesday came from Norwegian Jakob Ingebrigtsen who stunned a very strong field to smashed his personal best when dominating the men’s 5000m.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ingebrigtsen powered home to win with a time of 12:48.45, setting a new European record as he took more than 13 seconds off his previous lifetime best.

Sifan Hassan, who only on Sunday set a world 10,000m record before losing her mark to Ethiopian rival Letesenbet Gidey on Tuesday, showed her range on the track after the Dutch darling held off the challenge of Olympic champion Faith Kipyegon in the closing meters to clock a world-leading 3:53.63 in taking the women’s 1500m.

Elsewhere at the Pietro Mennea Golden Gala Florence 2021 Diamond League meeting, Olympic champion Omar McLeod of Jamaica ran a world-leading 13.01 seconds to win the men’s 110m hurdles, Briton’s Dina Asher-Smith, clocked 22.06s to the women’s 200m, while double Olympic discus champion Sandra Perkovic rediscovered her winning form to take the victory with a throw of 68.31m.

Pietro Mennea Golden Gala Florence 2021 Diamond League Results

Men’s results

Advertisement. Scroll to continue reading.

100 Metres – Men – Diamond Discipline Wind: -0.1 m/s

1 SIMBINE Akani RSA 10.08

2 UJAH Chijindu GBR 10.10

3 MATADI Emmanuel LBR 10.16

4 MUDIYANSELAGE Yupun Abeykoon SRI 10.16

5 RODGERS Michael USA 10.25

6 CISSÉ Arthur CIV 10.35

7 GREENE Cejhae ANT 10.39

8 HARVEY Jak Ali TUR 10.46

400 Metres – Men – Diamond Discipline

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 ZAMBRANO Anthony José COL 44.76

2 RE Davide ITA 45.80

3 HUDSON-SMITH Matthew GBR 45.93

4 NENE Zakhiti RSA 46.23

5 PETRUCCIANI Ricky SUI 46.24

6 SCOTTI Edoardo ITA 46.38

7 ACETI Vladimir ITA 46.55

CEDENIO Machel TTO DNF

5000 Metres – Men – Diamond Discipline

1 INGEBRIGTSEN Jakob NOR 12:48.45 AR*

2 GEBRHIWET Hagos ETH 12:49.02

3 AHMED Mohammed CAN 12:50.12

4 KATIR Mohamed ESP 12:50.79

5 KNIGHT Justyn CAN 12:51.93

6 CHEPTEGEI Joshua UGA 12:54.69

7 BALEW Birhanu BRN 12:57.71

8 KOECH Robert Kiprop KEN 13:12.56

9 CRIPPA Yemaneberhan ITA 13:17.96

10 BEKELE Telahun Haile ETH 13:18.29

11 MCSWEYN Stewart AUS 13:20.11

12 KIMELI Isaac BEL 13:21.66

13 EDRIS Muktar ETH 13:25.98

14 AOUANI Iliass ITA 13:28.09

15 RAMSDEN Matthew AUS 13:32.37

GREGSON Ryan AUS DNF

IGUIDER Abdelaati MAR DNF

INGEBRIGTSEN Henrik NOR DNF

Advertisement. Scroll to continue reading.

110 Metres Hurdles – Men – Diamond Discipline Wind: -0.1 m/s

1 MCLEOD Omar JAM 13.01

2 POZZI Andrew GBR 13.25

3 BELOCIAN Wilhem FRA 13.31

4 ALLEN Devon USA 13.32

5 BRATHWAITE Shane BAR 13.46

6 PERINI Lorenzo ITA 13.63

7 DAL MOLIN Paolo ITA 13.64

8 MARTINOT-LAGARDE Pascal FRA 14.26

3000 Metres Steeplechase – Men – Diamond Discipline

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 EL BAKKALI Soufiane MAR 8:08.54

2 TAKELE Bikila Tadese ETH 8:10.56

3 TINDOUFT Mohamed MAR 8:11.65

4 ABDELWAHED Ahmed ITA 8:12.04

5 BEYO Chala ETH 8:12.35

6 ZOGHLAMI Osama ITA 8:14.29

7 BEDRANI Djilali FRA 8:15.87

8 HAILESELASSIE Yemane ERI 8:16.75

9 GILAVERT Louis FRA 8:19.79

10 CHEMUTAI Albert UGA 8:23.96

11 ZERRIFI Abdelhamid FRA 8:25.74

12 CHIAPPINELLI Yohanes ITA 8:27.86

13 DESGAGNÉS Jean-Simon CAN 8:39.47

KIPRUTO Conseslus KEN DNF

KONES Wilberforce Chemiat KEN DNF

High Jump – Men – Diamond Discipline

1 IVANYUK Ilya ANA 2.33

2 STARC Brandon AUS 2.33

3 TAMBERI Gianmarco ITA 2.33

4 PROTSENKO Andriy UKR 2.30

5 BARSHIM Mutaz Essa QAT 2.30

6 NEDASEKAU Maksim BLR 2.27

7 GASCH Loïc SUI 2.20

7 THOMAS Donald BAH 2.20

9 SOTTILE Stefano ITA 2.16

Advertisement. Scroll to continue reading.

Shot Put – Men – Diamond Discipline

1 WALSH Tomas NZL 21.47

2 SINANČEVIĆ Armin SRB 21.60

3 FABBRI Leonardo ITA 21.71

4 MIHALJEVIĆ Filip CRO 21.39

5 HARATYK Michał POL 20.90

6 STANĚK Tomáš CZE 20.32

7 WEIR Zane ITA 20.06

8 BUKOWIECKI Konrad POL 19.23

Women’s results

Advertisement. Scroll to continue reading.

200 Metres – Women – Diamond Discipline Wind: +0.2 m/s

1 ASHER-SMITH Dina GBR 22.06

2 TA LOU Marie-Josée CIV 22.58

3 KAMBUNDJI Mujinga SUI 22.60

4 KADDARI Dalia ITA 22.86

5 DOBBIN Beth GBR 22.88

6 SCHIPPERS Dafne NED 23.03

7 HOOPER Gloria ITA 23.25

8 ATCHO Sarah SUI 24.43

1500 Metres – Women – Diamond Discipline

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 HASSAN Sifan NED 3:53.63

2 KIPYEGON Faith KEN 3:53.91

3 MUIR Laura GBR 3:55.59

4 DEBUES-STAFFORD Gabriela CAN 4:00.46

5 NANYONDO Winnie UGA 4:00.84

6 MCCOLGAN Eilish GBR 4:02.12

7 VANDERELST Elise BEL 4:02.63

8 HAILU Lemlem ETH 4:03.24

9 GUERRERO Esther ESP 4:03.67

10 SNOWDEN Katie GBR 4:03.86

11 SABBATINI Gaia ITA 4:04.23

12 MAGEEAN Ciara IRL 4:04.32

13 ARAFI Rababe MAR 4:04.72

14 DEL BUONO Federica ITA 4:08.58

LEMIESZ Aneta POL DNF

PEREIRA Solange Andreia ESP DNF

100 Metres Hurdles – Women – Diamond Discipline Wind: -0.8 m/s

1 CAMACHO-QUINN Jasmine PUR 12.38

2 CHARLTON Devynne BAH 12.80

3 HERMAN Elvira BLR 12.85

4 TAPPER Megan JAM 12.94

5 BOGLIOLO Luminosa ITA 12.99

6 SKRZYSZOWSKA Pia POL 13.03

7 SEYMOUR Pedrya BAH 13.51

DI LAZZARO Elisa Maria ITA DNF

Advertisement. Scroll to continue reading.

400 Metres Hurdles – Women – Diamond Discipline

1 BOL Femke NED 53.44

2 RYZHYKOVA Anna UKR 54.19

3 TURNER Jessica GBR 54.79

4 NEL Wenda RSA 55.20

5 PETERSEN Sara Slott DEN 55.21

6 OLIVIERI Linda ITA 55.63

7 FOLORUNSO Ayomide ITA 56.92

8 BELLE Tia-Adana BAR 58.36

Pole Vault – Women – Diamond Discipline

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 SIDOROVA Anzhelika ANA 4.91

2 ZHUK Iryna BLR 4.71

3 STEFANIDI Katerina GRE 4.66

4 BENGTSSON Angelica SWE 4.66

4 BRADSHAW Holly GBR 4.66

6 PEINADO Robeilys VEN 4.66

7 ŠUTEJ Tina SLO 4.56

8 MOSER Angelica SUI 4.56

BRUNI Roberta ITA NM

Long Jump – Women – Diamond Discipline

Wind

1 ŠPANOVIĆ Ivana SRB 6.74 +0.9

2 MIHAMBO Malaika GER 6.82 +0.3

3 BEKH-ROMANCHUK Maryna UKR 6.79 +0.3

4 MALONE Chantel IVB 6.65 +1.1

5 MIRONCHYK-IVANOVA Nastassia BLR 6.61 +0.1

6 IAPICHINO Larissa ITA 6.45 -0.3

7 STRATI Laura ITA 6.29 0.0

8 IBARGUEN Caterine COL 6.10 -0.7

Discus Throw – Women – Diamond Discipline

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 PERKOVIĆ Sandra CRO 68.31

2 PÉREZ Yaimé CUB 66.82

3 PUDENZ Kristin GER 64.42

4 TOLJ Marija CRO 63.28

5 VITA Claudine GER 62.72

6 CÁ Liliana POR 62.30

7 CABALLERO Denia CUB 61.33

8 OSAKUE Daisy ITA 56.20