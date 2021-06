How to watch Irena Szewinska Memorial live stream

The 2021 World Athletics Continental Tour Gold series continues on Wednesday (30) with the Irena Szewinska Memorial in Bydgoszcz, Poland.

Global throwing champions Pawel Fajdek, Anita Wlodarczyk and Tom Walsh are among the stars set to compete at the event.

Here’s how you can follow the action in Bydgoszcz.



Follow and watch

Schedule | Results | Entry lists | Media information sheets and athlete biographies

A two-hour live stream of the meeting will be available in a number of territories via the World Athletics YouTube channel on Wednesday beginning at 18:15 local time, CEST (17:15 BST).

The YouTube stream will be geoblocked in the following territories:

Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Benin, Bermuda, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Botswana, British Virgin Islands, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canada, Cape Verde, Caribbean Netherlands, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo – Brazzaville, Congo – Kinshasa, Croatia, Cuba, Curaçao, Czechia, Côte d’Ivoire, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Finland, France, French Guiana, French Polynesia, Gabon, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Namibia, New Caledonia, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Rwanda, Réunion, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Somalia, South Africa, Spain, St. Barthélemy, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Pierre & Miquelon, St. Vincent & Grenadines, Suriname, Sweden, Switzerland, São Tomé & Príncipe, Tanzania, Togo, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands, Uganda, United States, Uruguay, Venezuela, Wallis & Futuna, Zambia, Zimbabwe

