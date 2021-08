Complete Results: Lausanne Diamond League meeting 2021

The following are the results from the 2021 Lausanne Diamond League meeting which took place on Thursday, August 26. The Athletissima meeting saw several of the world’ best athletes coming out to treat the track and field fans in Switzerland.

Among the featured performances was the women’s 100 meters where two-time Olympic champion Shelly-Ann Fraser-Pryce clocked 10.60 seconds to run the third-fastest time ever.

On her way to victory, Fraser-Pryce snapped a three-race losing streak to fellow Jamaican and Olympic champion Elaine Thompson-Herah, who went 10.64sec for second place with Olympic bronze medalist Shericka Jackson completing another Jamaican sweep with a third-place finish in 10.92sec.

Check out the complete results below.

Lausanne Diamond League 2021 Results

Women’s 100m Wind: +1.7

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 10.60 2. Elaine THOMPSON-HERAH JAM 10.64 3. Shericka JACKSON JAM 10.92 4. Marie-Josée TA LOU CIV 10.94 5. Daryll NEITA GBR 10.96 6. Ajla DEL PONTE SUI 10.97 7. Mujinga KAMBUNDJI SUI 11.01 8. Alexandra BURGHARDT GER 11.12

Women’s 100m national B Wind: +2.7 POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Nadine VISSER NED 11.11 2. Salomé KORA SUI 11.12 3. Imani LANSIQUOT GBR 11.19 4. Naomi SEDNEY NED 11.47 5. Riccarda DIETSCHE SUI 11.52 6. Minke BISSCHOPS NED 11.52 7. Magdalena LINDNER AUT 11.53 8. Klaudia ADAMEK POL 11.53

Women’s 100m national C Wind: +1.2 POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Melissa GUTSCHMIDT SUI 11.37 2. Ina HUEMER AUT 11.47 3. Michelle GLOOR SUI 11.62 4. Géraldine FREY SUI 11.64 5. Nathacha KOUNI SUI 11.71 Marika POPOWICZ-DRAPAŁA POL DQ

Women’s 200m national Wind: +2.5

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Marije VAN HUNENSTIJN NED 22.78 2. Corinna SCHWAB GER 22.97 3. Anna KIEŁBASIŃSKA POL 23.08 4. Jessica-Bianca WESSOLLY GER 23.11 5. Ashleigh NELSON GBR 23.14 6. Léonie POINTET SUI 23.49 7. Aauri Lorena BOKESA ESP 23.64 8. Leonie VAN VLIET NED 23.90

Women’s 400m POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Marileidy PAULINO DOM 50.40 2. Sada WILLIAMS BAR 50.77 3. Quanera HAYES USA 51.06 4. Natalia KACZMAREK POL 51.10 5. Candice MCLEOD JAM 51.26 6. Lieke KLAVER NED 51.73 7. Jodie WILLIAMS GBR 52.12 8. Rachel PELLAUD SUI 53.52

Women’s 400m national POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Polina MILLER ANA 52.16 2. Agnė ŠERKŠNIENĖ LTU 53.22 3. Yasmin GIGER SUI 53.39 4. Silke LEMMENS SUI 53.39 5. Sarah KING SUI 54.01 6. Giulia SENN SUI 55.06 7. Lena WERNLI SUI 55.49 8. Julia NIEDERBERGER SUI 55.54

Women’s 800m national

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Ellie BAKER GBR 2:00.45 2. Lore HOFFMANN SUI 2:01.06 3. Hedda HYNNE NOR 2:01.17 4. Eglay Nafuna NALYANYA KEN 2:01.26 5. Lovisa LINDH SWE 2:01.52 6. Gabriela GAJANOVÁ SVK 2:01.70 7. Delia SCLABAS SUI 2:02.18 8. Noélie YARIGO BEN 2:02.24 9. Valentina ROSAMILIA SUI 2:05.81 10. Audrey WERRO SUI 2:06.79 11. Lilly NÄGELI SUI 2:06.88 12. Lea AMMANN SUI 2:07.33 Aneta LEMIESZ POL DNF

Women’s 1500m POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Freweyni GEBREEZIBEHER ETH 4:02.24 2. Linden HALL AUS 4:02.95 3. Josette NORRIS USA 4:03.27 4. Marta PÉREZ ESP 4:03.79 5. Jemma REEKIE GBR 4:04.72 6. Hirut MESHESHA ETH 4:05.28 7. Hanna KLEIN GER 4:09.58 8. Katie SNOWDEN GBR 4:09.81 9. Gaia SABBATINI ITA 4:10.61 10. Kristiina MÄKI CZE 4:12.57 11. Caterina GRANZ GER 4:19.61 12. Sara KUIVISTO FIN 4:20.68 Chanelle PRICE USA DNF Winny CHEBET KEN DNF

Women’s 1500m national POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Sophie BAUMANN SUI 4:31.68 2. Romane WOLHAUSER SUI 4:34.74 3. Elena EICHENBERGER SUI 4:35.12 4. Malin RAHM SUI 4:35.45 5. Lisa DE BRUYN SUI 4:36.72 6. Tabea BLATTER SUI 4:39.62 7. Danika SLITS SUI 4:41.10 8. Constance PITTET SUI 4:42.64 9. Giulia SALVADE’ SUI 4:42.81 10. Zoe RANZONI SUI 4:43.12 11. Leonie SAURER SUI 4:45.81 12. Lieke WEHRUNG NED 4:49.78

Women’s 100m hurdles national Wind: +2.6

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Kim FLATTICH SUI 13.68 2. Daniela KYBURZ SUI 13.91 3. Lena WEISS SUI 13.97 4. Larissa BERTÉNYI SUI 13.98 5. Eveline REBSAMEN SUI 14.11 6. Linda BICHSEL SUI 14.16 7. Lia MORDASINI SUI 14.72

Women’s 400m hurdles POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Femke BOL NED 53.05 2. Shamier LITTLE USA 53.78 3. Anna RYZHYKOVA UKR 54.32 4. Dalilah MUHAMMAD USA 54.50 5. Lea SPRUNGER SUI 54.75 6. Janieve RUSSELL JAM 54.89 7. Leah NUGENT JAM 56.41 8. Viktoriya TKACHUK UKR 56.53

Women’s 4x100m POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Great Britain & NI

Asha PHILIP, Imani LANSIQUOT, Ashleigh NELSON, Daryll NEITA GBR 42.44 2. Switzerland

Riccarda DIETSCHE, Ajla DEL PONTE, Mujinga KAMBUNDJI, Salomé KORA SUI 42.47 3. Netherlands

Nadine VISSER, Leonie VAN VLIET, Marije VAN HUNENSTIJN, Naomi SEDNEY NED 43.52 4. Team Lea

Anna KIEŁBASIŃSKA, Lieke KLAVER, Aauri Lorena BOKESA, Lea SPRUNGER INT 44.14 5. Switzerland B

Léonie POINTET, Melissa GUTSCHMIDT, Michelle GLOOR, Cynthia REINLE SUI 44.24 6. Poland

Marika POPOWICZ-DRAPAŁA, Klaudia ADAMEK, Paulina PALUCH, Marlena GOLA POL 44.38 7. Austria

Karin STRAMETZ, Ina HUEMER, Magdalena LINDNER, Susanne WALLI AUT 44.49

Women’s Long Jump

POS. ATHLETE COUNTRY MARK WIND 1. Ivana ŠPANOVIĆ SRB 6.85 +2.3 2. Khaddi SAGNIA SWE 6.92 +1.0 3. Jazmin SAWYERS GBR 6.66 -0.8 4. Chantel MALONE IVB 6.64 +1.2 5. Maryna BEKH-ROMANCHUK UKR 6.54 +3.2 6. Nastassia MIRONCHYK-IVANOVA BLR 6.48 +0.8 7. Abigail IROZURU GBR 6.40 +1.8 8. Daniela SCHLATTER SUI 6.01 +0.6 Maryna BEKH-ROMANCHUK UKR 6.47 +1.8 Ivana ŠPANOVIĆ SRB 6.76 +1.9

Women’s Triple Jump POS. ATHLETE COUNTRY MARK WIND 1. Yulimar ROJAS VEN 15.56 +3.5 2. Shanieka RICKETTS JAM 15.02 +2.7 3. Hanna MINENKO ISR 14.47 +1.8 4. Kimberly WILLIAMS JAM 14.29 +1.8 5. Patrícia MAMONA POR 14.21 +1.3 6. Thea LAFOND DMA 14.14 +1.7 7. Liadagmis POVEA CUB 14.06 +1.6 8. Kristiina MÄKELÄ FIN 13.93 +1.7 Shanieka RICKETTS JAM 14.82 +1.7 Senni SALMINEN FIN NM NWI Yulimar ROJAS VEN 15.52 +0.6

Women’s High Jump POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Mariya LASITSKENE ANA 1.98 2. Yaroslava MAHUCHIKH UKR 1.98 3. Nicola MCDERMOTT AUS 1.95 4. Iryna GERASHCHENKO UKR 1.92 5. Kamila LIĆWINKO POL 1.89 6. Mirela DEMIREVA BUL 1.85 6. Yuliya LEVCHENKO UKR 1.85 8. Eleanor PATTERSON AUS 1.85 9. Inika MCPHERSON USA 1.81

Men’s 200m national Wind: +3.0

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Bradley LESTRADE SUI 21.04 2. Daniel LÖHRER SUI 21.06 3. Jarod MAURY SUI 21.61 4. Martin FUCHS SUI 21.64 5. Mathieu CHÈVRE SUI 21.91 6. Alan PICHONNAZ SUI 21.97 7. Nico WYSS SUI 22.03 8. Timo CASTRINI SUI 22.78

Men’s 400m POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Wilbert LONDON USA 45.17 2. Isaac MAKWALA BOT 45.20 3. Liemarvin BONEVACIA NED 45.41 4. Karsten WARHOLM NOR 45.51 5. Vernon NORWOOD USA 45.59 6. Jochem DOBBER NED 45.75 7. Ricky PETRUCCIANI SUI 46.42 8. Charles DEVANTAY SUI 46.93

Men’s 400m national POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Lionel SPITZ SUI 46.65 2. Nathan GYGER SUI 46.67 3. Luca FLÜCK SUI 48.64 4. Alain-Hervé MFOMKPA SUI 49.27 5. Cédric DIETERLE SUI 49.36 6. Fabian AMHERD SUI 49.49 7. Vincent GENDRE SUI 49.81 8. Matthias STEINMANN SUI 50.73

Men’s 800m

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Marco AROP CAN 1:44.50 2. Emmanuel Kipkurui KORIR KEN 1:44.62 3. Ferguson Cheruiyot ROTICH KEN 1:45.48 4. Gabriel TUAL FRA 1:45.70 5. Clayton MURPHY USA 1:45.77 6. Amel TUKA BIH 1:45.98 7. Cornelius TUWEI KEN 1:46.53 8. Adrián BEN ESP 1:46.74 9. Peter BOL AUS 1:47.49 10. Patryk DOBEK POL 1:50.60 Patryk SIERADZKI POL DNF

Men’s 800m national POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Thomas RANDOLPH GBR 1:47.52 2. Ruben VERHEYDEN BEL 1:48.22 3. Charlie DA’VALL GRICE GBR 1:48.44 4. Tom ELMER SUI 1:48.81 5. Guillaume LAURENT SUI 1:49.17 6. Julien STALHANDSKE SUI 1:50.65 7. Louis LOW-BEER SUI 1:50.81 8. Ramon WIPFLI SUI 1:51.08 9. Vincent NOTZ SUI 1:51.36 10. Navid KERBER SUI 1:51.82 11. Jonas SCHÖPFER SUI 1:52.39 12. Diego MENZI SUI 1:52.96 Aurele VANDEPUTTE BEL DNF

Men’s 1500m national POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Moritz EBBESKOTTE SUI 3:58.22 2. Miguel MATOS SUI 3:59.34 3. Jonathan RUCHTI SUI 3:59.44 4. Maxim WYSS SUI 3:59.78 5. Siro GENTILINI SUI 4:00.49 6. Pierre PERRUCHOUD SUI 4:00.73 7. Léo LÄDERMANN SUI 4:01.48 8. Maxwell KOULEN SUI 4:02.56 9. Sven KEUSCH SUI 4:03.53 10. Tobias BONTORNO SUI 4:08.10 11. Max HENROTIN BEL 4:08.99 12. David FISCHER SUI 4:09.61 13. Keanu SIMASOTCHI SUI 4:13.06 14. Gian-Andrea ANTENER SUI 4:13.95 15. Arnaud GILLIÉRON SUI 4:17.84 16. Romain FRIDEZ SUI 4:21.45

Men’s 3000m

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Jakob INGEBRIGTSEN NOR 7:33.06 2. Berihu AREGAWI ETH 7:33.39 3. Stewart MCSWEYN AUS 7:35.06 4. Birhanu BALEW BRN 7:36.94 5. Selemon BAREGA ETH 7:37.62 6. Muktar EDRIS ETH 7:40.30 7. Jacob KROP KEN 7:41.50 8. Abel KIPSANG KEN 7:42.21 9. Mohammed AHMED CAN 7:42.53 10. Grant FISHER USA 7:42.77 11. Nicholas Kipkorir KIMELI KEN 7:43.71 12. Bethwell BIRGEN KEN 7:54.27 13. Jonas RAESS SUI 7:56.07 Getnet WALE ETH DNF Erik SOWINSKI USA DNF Andrew BUTCHART GBR DNF Filip INGEBRIGTSEN NOR DNF Vincent KIBET KEN DNF

Men’s 110mH Wind: +2.9 POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Devon ALLEN USA 13.07 2. Jason JOSEPH SUI 13.11 3. Pascal MARTINOT-LAGARDE FRA 13.17 4. Daniel ROBERTS USA 13.23 5. Ronald LEVY JAM 13.40 6. Koen SMET NED 13.42 7. Andrew POZZI GBR 13.45 8. Hansle PARCHMENT JAM 13.58

Men’s 400m hurdles national POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Dany BRAND SUI 50.14 2. Julien BONVIN SUI 51.53 3. Mattia TAJANA SUI 51.80 4. Samuel COQUOZ SUI 54.12 5. Nahom YIRGA SUI 54.16

Men’s Shot Put

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Ryan CROUSER USA 22.81 2. Tomas WALSH NZL 22.10 3. Filip MIHALJEVIĆ CRO 21.37 4. Armin SINANČEVIĆ SRB 21.35 5. Joe KOVACS USA 21.32 6. Zane WEIR ITA 21.20 7. Tomáš STANĚK CZE 21.05 8. Darlan ROMANI BRA 21.00 9. Payton OTTERDAHL USA 19.66

Men’s High Jump POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Ilya IVANYUK ANA 2.30 2. Shelby MCEWEN USA 2.27 3. Andriy PROTSENKO UKR 2.27 4. Edgar RIVERA MEX 2.27 5. Gianmarco TAMBERI ITA 2.24 6. Loïc GASCH SUI 2.24 7. Donald THOMAS BAH 2.16 Maksim NEDASEKAU BLR NM

Men’s Javelin Throw POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Johannes VETTER GER 88.54 2. Jakub VADLEJCH CZE 85.73 3. Anderson PETERS GRN 84.32 4. Andrian MARDARE MDA 82.61 5. Vítězslav VESELÝ CZE 81.19 6. Pavel MIALESHKA BLR 81.18 7. Aliaksei KATKAVETS BLR 80.76 8. Gatis ČAKŠS LAT 75.57 9. Alexandru Mihaita NOVAC ROU 72.81

Men’s Pole Vault

