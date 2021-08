Paris Diamond League meeting results

Results from the 2021 Paris Diamond League meeting on Saturday, August 28, with a number of the world’s best athletes putting on a show for the enthusiastic gathering at the Stade Sébastien Charléty.

The Paris meeting was the 11th stop in the Wanda Diamond League series for the 2021 campaign.

Among the winners at the meet this weekend were Olympic champions Elaine Thompson-Herah, who set a meeting record of 10.72secs for the women’s 100m and her Jamaican teammate Hansle Parchment, who ran a seasonal best of 13.03sec to win the men’s 110m hurdles.

Sweden’s Armand “Mondo” Duplantis was also in great form as the Olympic champion also bounced back from his defeat in Lausanne to set a new meeting record of 6.01 meters to win the men’s Pole Vault.

Men’s 100m Wind: +0.7

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Marvin BRACY USA 10.04 2. Nigel ELLIS JAM 10.14 3. Arthur CISSÉ CIV 10.17 4. Jimmy VICAUT FRA 10.19 5. Julian FORTE JAM 10.21 6. Méba Mickaël ZEZE FRA 10.22 7. Cejhae GREENE ANT 10.26 8. Amaury GOLITIN FRA 10.41

Regional Men’s 100m Wind: +0.6 POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Mouhamadou FALL FRA 10.14 2. Méba Mickaël ZEZE FRA 10.15 3. Amaury GOLITIN FRA 10.33 4. Jerry LECONTE FRA 10.54 5. Johnson CASSEUS FRA 10.98 6. Jonathan GELIE FRA 11.01 7. Ibrahim DIALLO FRA 11.10

Men’s 200m Wind: +1.6 POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Fred KERLEY USA 19.79 2. Kenneth BEDNAREK USA 19.79 3. Aaron BROWN CAN 20.20 4. Yancarlos MARTÍNEZ DOM 20.22 5. Isaac MAKWALA BOT 20.26 6. Josephus LYLES USA 20.37 7. Eseosa Fostine DESALU ITA 20.41 8. Mouhamadou FALL FRA 20.46

Men’s 110m Hurdles

POS. ATHLETE COUNTRY MARK WIND 1. Hansle PARCHMENT JAM 13.03 +0.7 2. Devon ALLEN USA 13.08 +0.7 3. Daniel ROBERTS USA 13.16 +0.7 4. Ronald LEVY JAM 13.24 +0.7 5. Aurel MANGA FRA 13.40 +0.7 6. Andrew POZZI GBR 13.49 +0.7 7. Just KWAOU-MATHEY FRA 16.53 +0.7 8. Pascal MARTINOT-LAGARDE FRA DQ TR 22.6 +0.7

Men’s 800m POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Wyclife KINYAMAL KEN 1:43.94 2. Ferguson Cheruiyot ROTICH KEN 1:44.45 3. Marco AROP CAN 1:44.74 4. Peter BOL AUS 1:44.88 5. Elliot GILES GBR 1:44.92 6. Gabriel TUAL FRA 1:45.05 7. Amel TUKA BIH 1:45.37 8. Adrián BEN ESP 1:45.40 9. Clayton MURPHY USA 1:45.60 10. Patryk DOBEK POL 1:48.37 Patryk SIERADZKI POL DNF

Regional Men’s 1,000m POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Clement DHAINAUT FRA 2:22.00 2. Paul ANSELMINI FRA 2:22.32 3. Cyril MEERSSEMAN FRA 2:24.05 4. Mickael YEYE FRA 2:26.31 5. Nelson DAKOURI FRA 2:29.94 6. Ismail MEZZOUR MAR 2:35.88

Men’s 3000m Steeplechase

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Benjamin KIGEN KEN 8:07.12 2. Abraham KIBIWOT KEN 8:09.35 3. Leonard Kipkemoi BETT KEN 8:10.21 4. Getnet WALE ETH 8:13.31 5. Matthew HUGHES CAN 8:13.77 6. Yemane HAILESELASSIE ERI 8:15.24 7. Osama ZOGHLAMI ITA 8:17.24 8. Ahmed ABDELWAHED ITA 8:19.14 9. Hillary BOR USA 8:21.02 10. Abrham SIME ETH 8:23.35 11. Mehdi BELHADJ FRA 8:34.29 12. Abdelhamid ZERRIFI FRA 8:37.97 13. Topi RAITANEN FIN 8:42.00 14. Mohamed TINDOUFT MAR 8:46.82 Ala ZOGHLAMI ITA DNF Sebastián MARTOS ESP DNF Fernando CARRO ESP DNF Soufiane EL BAKKALI MAR DNF Conseslus KIPRUTO KEN DNF

Men’s Pole Vault POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Armand DUPLANTIS SWE 6.01 MR 2. Ernest John OBIENA PHI 5.91 NR PB 3. Christopher NILSEN USA 5.81 4. Sam KENDRICKS USA 5.73 5. KC LIGHTFOOT USA 5.73 6. Valentin LAVILLENIE FRA 5.65 7. Piotr LISEK POL 5.55 8. Ethan CORMONT FRA 5.55 9. Kurtis MARSCHALL AUS 5.45 10. Renaud LAVILLENIE FRA 5.30 Harry COPPELL GBR NM

Men’s Triple Jump POS. ATHLETE COUNTRY MARK WIND 1. Hugues Fabrice ZANGO BUR 16.97 +1.7 2. Yasser Mohamed TRIKI ALG 17.16 +1.7 3. Tiago PEREIRA POR 16.66 +1.1 4. Jean-Marc PONTVIANNE FRA 16.62 +1.4 5. Chris BENARD USA 16.61 +1.2 6. Max HEß GER 16.56 -0.1 7. Tobia BOCCHI ITA 16.53 +0.2 8. Donald SCOTT USA 16.44 +0.9 9. Benjamin COMPAORÉ FRA 16.24 +1.7

Men’s Javelin Throw

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Anderson PETERS GRN 85.98 2. Johannes VETTER GER 87.20 3. Andrian MARDARE MDA 85.43 4. Jakub VADLEJCH CZE 85.17 5. Aliaksei KATKAVETS BLR 82.40 6. Vítězslav VESELÝ CZE 80.73 7. Julian WEBER GER 80.40 8. Gatis ČAKŠS LAT 80.06 9. Teura’itera’i TUPAIA FRA 77.91 10. Pavel MIALESHKA BLR 75.03

Women’s 100m Wind: +1.3 POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Elaine THOMPSON-HERAH JAM 10.72 MR 2. Shericka JACKSON JAM 10.97 3. Dina ASHER-SMITH GBR 11.06 4. Natasha MORRISON JAM 11.09 5. Mujinga KAMBUNDJI SUI 11.12 6. Daryll NEITA GBR 11.12 7. Ajla DEL PONTE SUI 11.12 8. Alexandra BURGHARDT GER 11.21

Women’s 400m POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Marileidy PAULINO DOM 50.12 2. Sada WILLIAMS BAR 50.30 3. Allyson FELIX USA 50.47 4. Femke BOL NED 50.59 5. Quanera HAYES USA 50.81 6. Natalia KACZMAREK POL 51.32 7. Candice MCLEOD JAM 51.41 8. Amandine BROSSIER FRA 52.79

Women’s 3000m

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Francine NIYONSABA BDI 8:19.08 2. Ejgayehu TAYE ETH 8:19.52 3. Margaret Chelimo KIPKEMBOI KEN 8:21.53 4. Elise CRANNY USA 8:30.30 5. Fantu WORKU ETH 8:30.76 6. Eilish MCCOLGAN GBR 8:31.36 7. Karoline Bjerkeli GRØVDAL NOR 8:33.47 8. Konstanze KLOSTERHALFEN GER 8:36.70 9. Alicia MONSON USA 8:40.08 10. Gabriela DEBUES-STAFFORD CAN 8:44.21 11. Beatrice CHEBET KEN 8:44.27 12. Hanna KLEIN GER 8:46.01 13. Nadia BATTOCLETTI ITA 8:58.12 Kate VAN BUSKIRK CAN DNF Esther GUERRERO ESP DNF

Women’s 100mH Wind: +1.7 POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Danielle WILLIAMS JAM 12.50 2. Nadine VISSER NED 12.58 3. Megan TAPPER JAM 12.66 4. Tobi AMUSAN NGR 12.69 5. Gabriele CUNNINGHAM USA 12.86 6. Christina CLEMONS USA 12.96

Women’s 400m hurdles POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Gianna WOODRUFF PAN 54.44 2. Anna RYZHYKOVA UKR 54.59 3. Janieve RUSSELL JAM 54.75 4. Cara Nnenya HAILEY USA 54.78 5. Viktoriya TKACHUK UKR 54.93 6. Emma ZAPLETALOVÁ SVK 55.61 7. Paulien COUCKUYT BEL 56.36 8. Shamier LITTLE USA 57.18

Women’s High Jump

POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Nicola MCDERMOTT AUS 1.98 2. Mariya LASITSKENE ANA 1.98 3. Iryna GERASHCHENKO UKR 1.95 4. Eleanor PATTERSON AUS 1.95 5. Yaroslava MAHUCHIKH UKR 1.95 6. Kamila LIĆWINKO POL 1.92 7. Elena VALLORTIGARA ITA 1.92 8. Laureen MAXWELL FRA 1.89 9. Solène GICQUEL FRA 1.89 9. Yuliya LEVCHENKO UKR 1.89 11. Inika MCPHERSON USA 1.81

Women’s Discus Throw POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Sandra PERKOVIĆ CRO 66.08 2. Yaimé PÉREZ CUB 65.31 3. Valarie ALLMAN USA 64.51 4. Liliana CÁ POR 62.43 5. Mélina ROBERT-MICHON FRA 62.42 6. Denia CABALLERO CUB 61.95 7. Kristin PUDENZ GER 61.78 8. Claudine VITA GER 58.09 9. Marike STEINACKER GER 54.24

Regional Men’s 400m POS. ATHLETE COUNTRY MARK 1. Julien WATRIN BEL 46.56 2. Yanis MEZIANE FRA 47.60 3. Miloud LAREDJ ALG 47.84 4. Romain DEBES FRA 49.45