Brussels Diamond League meeting complete results

Results from the Allianz Memorial Van Damme – Diamond League meeting in Brussels on Friday, September 3. Three meeting records were broken on the day, while American Fred Kerley continue his impressive showing over the 100m this season.

Mondo Duplantis, Sifan Hassan and Michael Cherry all broke meeting records on the day.

Duplantis cleared 6.05m to established a new meet record in the men’s pole vault, while on the track Cherry ran 44.03secs to win the men’s 400m and improved the previous mark by 0.03sec set by Michael Johnson in 1998.

Hassan, meanwhile, won the women’s mile run in 4:14.74 to smash Faith Kipyegon’s meeting record by two seconds.

Men’s 100m

Final, Wind: +0.1

PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Fred KERLEY 07 MAY 1995 USA 9.94 2. Trayvon BROMELL 10 JUL 1995 USA 9.97 3. Michael NORMAN 03 DEC 1997 USA 9.98 4. Ferdinand OMURWA 02 JAN 1996 KEN 10.02 5. Rohan BROWNING 31 DEC 1997 AUS 10.14 6. Akani SIMBINE 21 SEP 1993 RSA 10.18 7. Mouhamadou FALL 25 FEB 1992 FRA 10.19 8. Arthur CISSÉ 29 DEC 1996 CIV 10.34

Men’s 400m

Final PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Michael CHERRY 23 MAR 1995 USA 44.03 2. Kirani JAMES 01 SEP 1992 GRN 44.51 3. Isaac MAKWALA 24 SEP 1985 BOT 44.83 4. Liemarvin BONEVACIA 05 APR 1989 NED 45.00 5. Deon LENDORE 28 OCT 1992 TTO 45.06 6. Alexander DOOM 25 APR 1997 BEL 45.84 7. Christopher TAYLOR 01 OCT 1999 JAM 45.88 8. Jonathan SACOOR 01 SEP 1999 BEL 46.66

Men’s 1500m

Final PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Stewart MCSWEYN 01 JUN 1995 AUS 3:33.20 2. Oliver HOARE 29 JAN 1997 AUS 3:33.79 3. Michał ROZMYS 13 MAR 1995 POL 3:33.96 4. Abel KIPSANG 22 NOV 1996 KEN 3:34.08 5. Charles Cheboi SIMOTWO 15 JUN 1995 KEN 3:34.37 6. Simon DENISSEL 22 MAY 1990 FRA 3:34.43 7. Mohamed KATIR 17 FEB 1998 ESP 3:34.50 8. Charles GRETHEN 02 JUN 1992 LUX 3:34.59 9. Adel MECHAAL 05 DEC 1990 ESP 3:35.37 10. Samuel TEFERA 23 OCT 1999 ETH 3:36.20 11. Ismael DEBJANI 25 SEP 1990 BEL 3:43.08 12. Jochem VERMEULEN 02 AUG 1998 BEL 3:53.36 Erik SOWINSKI 21 DEC 1989 USA DNF Boaz KIPRUGUT 18 MAY 1998 KEN DNF

Men’s 400mH

Final

PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Alison DOS SANTOS 03 JUN 2000 BRA 48.23 2. Kyron MCMASTER 03 JAN 1997 IVB 48.31 3. Yasmani COPELLO 15 APR 1987 TUR 48.45 4. Jaheel HYDE 02 FEB 1997 JAM 48.91 5. Rasmus MÄGI 04 MAY 1992 EST 49.13 6. Ramsey ANGELA 06 NOV 1999 NED 49.53 7. Chris MCALISTER 03 DEC 1995 GBR 50.09 8. Constantin PREIS 16 MAY 1998 GER 50.12

Men’s Pole Vault

Final PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Armand DUPLANTIS 10 NOV 1999 SWE 6.05 2. Christopher NILSEN 13 JAN 1998 USA 5.85 3. KC LIGHTFOOT 11 NOV 1999 USA 5.85 4. Timur MORGUNOV 12 OCT 1996 ANA 5.75 4. Ben BROEDERS 21 JUN 1995 BEL 5.75 6. Rutger KOPPELAAR 01 MAY 1993 NED 5.65 7. Piotr LISEK 16 AUG 1992 POL 5.65 8. Menno VLOON 11 MAY 1994 NED 5.65 9. Bo Kanda LITA BAEHRE 29 APR 1999 GER 5.65 10. Ernest John OBIENA 17 NOV 1995 PHI 5.65 11. Valentin LAVILLENIE 16 JUL 1991 FRA 5.50 12. Harry COPPELL 11 JUL 1996 GBR 5.50

Men’s Long Jump

Final PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK WIND 1. Steffin MCCARTER 19 JAN 1997 USA 7.99 +0.6 2. Ruswahl SAMAAI 25 SEP 1991 RSA 7.95 +0.6 3. Filippo RANDAZZO 27 APR 1996 ITA 7.89 +0.7 4. Benjamin GFÖHLER 27 JAN 1994 SUI 7.77 +0.8 5. Artyom PRIMAK 14 JAN 1993 ANA 7.71 +0.5 6. Erwan KONATE 18 APR 2003 FRA 7.68 +0.7 7. Eusebio CÁCERES 10 SEP 1991 ESP 7.55 +0.8 8. Fabian HEINLE 14 MAY 1994 GER 7.42 +0.3 9. Jente HAUTTEKEETE 14 MAR 2002 BEL 7.18 +0.4

Women’s 200m

Final, Wind: +0.4

PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Christine MBOMA 22 MAY 2003 NAM 21.84 2. Shericka JACKSON 16 JUL 1994 JAM 21.95 3. Dina ASHER-SMITH 04 DEC 1995 GBR 22.04 4. Sha’Carri RICHARDSON 25 MAR 2000 USA 22.45 5. Beatrice MASILINGI 10 APR 2003 NAM 22.50 6. Imke VERVAET 11 APR 1993 BEL 23.28 7. Lilly KADEN 06 SEP 2001 GER 23.40 8. Rani ROSIUS 25 APR 2000 BEL 23.79

Women’s 800m

Final PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Natoya GOULE 30 MAR 1991 JAM 1:58.09 2. Keely HODGKINSON 03 MAR 2002 GBR 1:58.16 3. Jemma REEKIE 06 MAR 1998 GBR 1:58.77 4. Habitam ALEMU 09 JUL 1997 ETH 1:59.01 5. Kate GRACE 24 OCT 1988 USA 1:59.22 6. Lovisa LINDH 09 JUL 1991 SWE 1:59.49 7. Halimah NAKAAYI 16 OCT 1994 UGA 1:59.55 8. Mary MORAA 15 JUN 2000 KEN 1:59.79 Noélie YARIGO 26 DEC 1985 BEN DNF

Women’s Mile

Final PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Sifan HASSAN 01 JAN 1993 NED 4:14.74 2. Axumawit EMBAYE 18 OCT 1994 ETH 4:21.08 3. Linden HALL 20 JUN 1991 AUS 4:21.38 4. Marta PÉREZ 19 APR 1993 ESP 4:21.58 5. Elise CRANNY 09 MAY 1996 USA 4:21.90 6. Josette NORRIS 15 DEC 1995 USA 4:22.71 7. Esther GUERRERO 07 FEB 1990 ESP 4:22.81 8. Winnie NANYONDO 23 AUG 1993 UGA 4:23.09 9. Kristiina MÄKI 22 SEP 1991 CZE 4:23.38 10. Edinah JEBITOK 10 NOV 2001 KEN 4:25.11 11. Mebriht MEKONEN 12 FEB 2005 ETH 4:28.39 12. Elise VANDERELST 27 JAN 1998 BEL 4:32.44 Eglay Nafuna NALYANYA 28 MAY 1996 KEN DNF Aneta LEMIESZ 17 JAN 1981 POL DNF

Women’s 5000m

Final

PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Francine NIYONSABA 05 MAY 1993 BDI 14:25.34 2. Ejgayehu TAYE 10 FEB 2000 ETH 14:25.63 3. Hellen OBIRI 13 DEC 1989 KEN 14:26.23 4. Margaret Chelimo KIPKEMBOI 09 FEB 1993 KEN 14:27.12 5. Lilian Kasait RENGERUK 03 MAY 1997 KEN 14:30.32 6. Eva CHERONO 15 AUG 1996 KEN 14:30.77 7. Eilish MCCOLGAN 25 NOV 1990 GBR 14:31.26 8. Konstanze KLOSTERHALFEN 18 FEB 1997 GER 14:35.88 9. Alicia MONSON 13 MAY 1998 USA 14:42.56 10. Karoline Bjerkeli GRØVDAL 14 JUN 1990 NOR 14:43.26 11. Beatrice CHEBET 05 MAR 2000 KEN 14:47.31 12. Abersh MINSEWO 22 FEB 2001 ETH 14:50.88 13. Bosena MULATE 2001 ETH 14:55.18 14. Daisy CHEROTICH 30 JUN 1997 KEN 14:56.46 15. Dominique SCOTT 24 JUN 1992 RSA 15:01.66 Michelle FINN 16 DEC 1989 IRL DNF Kate VAN BUSKIRK 09 JUN 1987 CAN DNF

Women’s 100mH

Final, Wind: +0.7 PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Nadine VISSER 09 FEB 1995 NED 12.69 2. Tobi AMUSAN 23 APR 1997 NGR 12.69 3. Megan TAPPER 18 MAR 1994 JAM 12.77 4. Cindy SEMBER 05 AUG 1994 GBR 12.79 5. Gabriele CUNNINGHAM 22 FEB 1998 USA 12.89 6. Anne ZAGRÉ 13 MAR 1990 BEL 12.96 7. Noor VIDTS 30 MAY 1996 BEL 13.55 Danielle WILLIAMS 14 SEP 1992 JAM DQ

Women’s High Jump

Final PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Yaroslava MAHUCHIKH 19 SEP 2001 UKR 2.02 2. Mariya LASITSKENE 14 JAN 1993 ANA 2.00 3. Nicola MCDERMOTT 28 DEC 1996 AUS 2.00 4. Iryna GERASHCHENKO 10 MAR 1995 UKR 1.92 5. Karyna DEMIDIK 10 FEB 1999 BLR 1.92 6. Eleanor PATTERSON 22 MAY 1996 AUS 1.92 6. Nafissatou THIAM 19 AUG 1994 BEL 1.92 8. Yuliya LEVCHENKO 28 NOV 1997 UKR 1.88 9. Alessia TROST 08 MAR 1993 ITA 1.80

Promotional Events – A

Men’s 800m

Final PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Ferguson Cheruiyot ROTICH 30 NOV 1989 KEN 1:43.81 2. Eliott CRESTAN 22 FEB 1999 BEL 1:45.24 3. Cornelius TUWEI 24 MAY 1993 KEN 1:45.29 4. Aurele VANDEPUTTE 14 MAY 1995 BEL 1:45.49 5. Mouad ZAHAFI 09 MAY 1998 MAR 1:45.70 6. Collins KIPRUTO 12 APR 1994 KEN 1:46.56 7. Tibo DE SMET 28 MAY 1999 BEL 1:47.68 8. Ruben VERHEYDEN 22 DEC 2000 BEL 1:47.81 9. Pieter SISK 08 DEC 1999 BEL 1:48.39 Patryk SIERADZKI 06 OCT 1998 POL DNF

Promotional Events – A

Women’s 400m

