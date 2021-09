Full results from the 2021 Kip Keino Classic, which took place on Saturday, September 18 in Nairobi, Kenya. The meet was the 12th and final World Athletics Continental Tour Gold Level series event this campaign.

Several of the world’s best athletes were in action as they closed out their season on the African continent and there were quite a few standout performances.

Leading the way in the sprints were Namibia’s Christine Mboma, Americans Trayvon Bromell, and Fred Kerley, while Kenya’s 1500m runner Faith Kipyegon was among the highlighted performers in the longer distances.

Bromell sounded off his season with a world-leading 9.76seconds personal best time to win the men’s 100m, with Kenya’s Ferdinand Omanyala running an African record of 9.77secs for second place.

Olympic 100m silver medalist Kerley posted a new PB of 19.76secs to secure the men’s 200m title, while Mboma, the Olympic silver medal winner at the Tokyo Games, captured the women’s 200m crown in 22.39secs.

Two-time Olympic champion Kipyegon finished at the top of the podium in the women’s 1500m in 4:02:40.

2021 Kip Keino Classic Results

Results completed events:

Women’s 200m wind +0.2m/s

Rank Name Team Result 1 MBOMA Christine NAM 22.39 2 TA LOU Marie Josee CIV 22.98 3 SEYNI Aminatou NGR 23.33 4 FORBES Nordia Shashalee JAM 23.91 5 LENI Shida UGA 24.14 6 KRAMEER Mathilde DEN 24.58 7 SAFANIA Monica KEN 25.85 HAILEY Nnenya USA DNF

Women’s 400m Rank Name Team Result 1 THOMAS Maureen Nyatichi KEN 54.96 2 ADIJAH Mercy KEN 55.51 3 MUTUA Veronica Kamumbe KEN 55.63 4 MUSYOKI Gladys Nthenya KEN 56.62 5 CHERONO Joan KEN 56.95 6 SHIKANDA Jacinta S KEN 58.83 KALII Hellen Syombua KEN DNS

Women’s 800m Rank Name PB Team Result 1 MORAA Mary 1:59.25 KEN 2:00.11 2 NAKAAYI Halima 1:58.03 UGA 2:00.63 3 YARIGO Noelie 1:59.12 BEN 2:02.98 4 NALYANYA Eglay 2:00.28 KEN 2:03.50 5 MEKONEN Mebriht 2:03.12 ETH 2:03.55 6 KORIR Naomi 2:02.20 KEN 2:03.74 7 CHEBET Vivian 2:02.79 KEN 2:03.83 8 Deborah RODRIGUEZ 2:00.20 URU 2:05.07 9 CHEPKOSGEI BELIO Sheila 2:03.76 KEN 2:07.65 JEPKOECH Janette ( Pacer ) KEN DNF

Women’s 1500m

Rank Name Team Result 1 KIPYEGON Faith KEN 4:02.40 2 MESHESHA Hirut ETH 4:03.01 3 HAILU Freyweyni ETH 4:04.39 4 KIYENG Judith KEN 4:06.09 5 EMBAYE Axumawit ETH 4:06.95 6 JEBITOK Edina KEN 4:07.56 7 AREFEAYNE Wezam ETH 4:07.86 8 WUBRIST Kassie ETH 4:08.97 9 CHEBET Winnie KEN 4:08.98 10 CHERONO Mercy KEN 4:09.64 11 HAMBESE Gela ETH 4:20.67 12 CHEPKIRUI Purity KEN 4:21.01 NAPULEI Atalena ART … CHESEBE Silvia (Pacer 1) KEN DNS NANYONDO Winnie (Pacer 2) UGA DNS

Women’s 5000m Rank Name Team Result 1 KIPKEMBOI Margaret KEN 14:55.27 2 CHERONO Eva KEN 15:12.16 3 RENGERUK KASAIT Lilian KEN 15:17.71 4 CHEMUNG Loice KEN 15:28.27 5 MAMO Meskerem ETH 15:37.48 6 SAMUEL Alemaz ETH 16:06.50 7 RAHEL Daniel ERI 16:19.24 8 MESELU Berhe ETH 16:40.35 9 ROTICH Jackline KEN 16:55.01 CHESANG Prisca UGA DNS NGETICH JEBET Agnes KEN DNS CHEROTICH Daisy KEN DNS BUSIENEI JEPLETING Selah ( PACER 1 ) KEN DNS NYAWAI Mary (Pacer 2) KEN DNS

Women’s 400m hurdles Rank Name PB Team Result 1 NYAGISERA Vanice Kerubo 56:95 KEN 59.05 2 MWANGI Ann 58:41 KEN 59.59 3 NGUMBI Agnes Mutindi 1:02.65 KEN 1:01.84 4 CHEGE Jane 58:60 KEN 1:01.87 5 NDOTU Mavuti 1:04:39 KEN 1:04.59 6 CHELAGATBetty 1:00.72 KEN 1:05.92 7 OGENDI Edna 1:02.03 KEN 1:07.72 8 JELAGAT Brigid 1:01.21 KEN 1:07.88

Women’s 3000m steeplechase

Rank Name PB Team Result 1 CHESPOL Celliphine 8:58.80 KEN 9:30.55 2 CHERONO Fancy 9:27.30 KEN 9:32.50 3 CHEPKOECH Jackline 9:27.40 KEN 9:33.64 4 JEPKEMEI Daisy 9:06.66 KAZ 9:38.74 5 KIRUI CHEROTICH Purity 9:16.90 KEN 9:52.88 6 MULETA Lomi 9:14.03 ETH 9:53.10 7 CHEPKURUI Mercy 9:23.59 KEN 10:00.14 8 TROPINA Anna 9:26.86 ANA 10:00.53 9 STREBKOVA Nataliya 9:32.05 UKR 10:13.32 OUAAZIZ Ikram 9:44.25 MAR DNF CHEMUTAI Peruth 9:01.45 UGA … KIYENG Hyvin 9:00.01 KEN … JERUTO Leah (Pacer 2) 9:32.80 KEN … MUNAI Joyce Chepkemoi (Pacer 1 ) KEN DNF

Women’s long jump Pos Name PB Team Result 1 MWOMBE Petronilla 6.09 KEN 5.61

0.7 2 MULEI Gloria 5.93 KEN 5.67

0.4 3 BROOKS Taliyah 6.78 USA 6.44

0.6 4 MARTINS Eliane 6.80 BRA 6.31

0.0 5 ALVER Tähti 6.54 EST 6.30

+3.4 6 GARDASEVIC Milica 6.64 SRB 6.68

+2.2 7 ZEBROWSKA Magdalena 6.71 POL 6.52

+2.6 8 ROTARU Alina 6.91 ROM 6.50

-0.6 ARGUELLES Yariadmis 6.70 POR NM

Men’s 100m wind +1.2m/s Rank Name Team Result 1 BROMELL Trayvon USA 9.76 2 OMANYALA Ferdinand KEN 9.77 3 GATLIN Justin USA 10.03 4 MOUHAMADOU FALL FRA 10.04 5 KING Kyree USA 10.11 6 RODGERS Mike USA 10.20 7 GOLITIN Amaury FRA 10.27 8 OGHENERUEMU Jakpa Jeremiah NGR 10.36

Men’s 200m wind +2.0m/s

Rank Name Team Result 1 KERLEY Fred USA 19.76 2 MAKWALA Isaac BOT 20.06 3 TORTU Filippo ITA 20.11 4 GULIYEV Ramil TUR 20.38 5 SINESIPHO Dambile RSA 20.39 6 MOUHAMADOU FALL FRA 20.52 7 TAZANA DYRBAK KAMANGA DEN 21.17 8 BAILEY JR Aldrich USA 23.57

Men’s 400m Rank Name Team Result 1 KIPRUTO Cleophas KEN 46.16 2 MUTUNGA Stanley Kieti KEN 46.92 3 TONUI Kelvin Kiprotich KEN 47.00 4 RAYIAN William KEN 47.06 5 KIMEU Kennedy KEN 47.07 6 GICHANA Collins Omae KEN 47.61 7 MOMANYI Jared Nyamboke KEN 47.68 8 LOSHANGAR Joseph Poghishio KEN 48.67

Men’s 800m Rank Name PB Team Result 1 KIBET Noah 1:44.88 KEN 1:44.97 2 KIPRUTO Collins 1:43.95 KEN 1:45.68 3 TUWEI Cornelious 1:43.76 KEN 1:45.90 4 ROTICH Ferguson 1:42.51 KEN 1:45.97 5 SIMOTWO Kipkorir Shem (PACER) 1:53.45 KEN 1:46.22 6 SOWINSKI Erik 1:44.58 USA 1:46.28 7 VANDEPUTTE Aurele 1:45.49 BEL 1:46.30 8 MUJEZINOVIC Abedin 1:45.87 BIH 1:47.23 9 VASQUEZ Wesley 1:43.83 PUR 1:48.80 SARUNI Michael 1:43.25 KEN DNS

Men’s 1500m

Rank Name PB Team Result 1 KETER Vincent Kibet 3:35.21 KEN 3:35.99 2 SADIKI Abdellatif 3:33.59 MAR 3:36.63 3 ADEHENA Kasaye 3:36.91 ETH 3:38.18 4 BACHIR Hiss 3:35.74 DJI 3:39.07 5 WEBU Melkamu Zegeye 3:41.81 ETH 3:42.12 6 KIPRUGUT Boaz 3:35.26 KEN 3:43.25 7 GEBREZIHER AREGAWI Berhane 3:40.00 ETH 3:44.36 8 BINYAMIN AWALEH HARED 3:47.92 DJI 3:51.92 9 ALLI Chebures 3:48.46 UGA 3:56.76 LOKOLONG Dominic 3:54.43 ART DNS KIPSANG BELET Abel 3:29.56 KEN DNS KWEMOI Ronald 3:28.81 KEN DNS NAIBEI Kiplimo (Pacer 2) 3:46.01 KEN DNS

Men’s 10000m Rank Name Team Result 1 KIPLIMO Philemon KEN 28:37.96 2 LONGOSIWA Rueben KEN 28:38.97 3 KIPCHUMBA Geoffrey Kiprotich KEN 28:38.99 4 LANGAT Weldon Kipkirui KEN 28:43.94 5 KIMUTAI Calistus KEN 28:48.55 6 TOO Vincent Kipkurui KEN 28:59.20 7 KIRUI Ronald Kiprotich KEN 29:09.84 8 KWEMOI Brian KEN 29:20.90 9 MUIRURI Peter Kamau CAF 29:21.03 10 KIPLAGAT Erick Sang KEN 29:25.17 11 ARITA Stephen Omiso KEN 29:28.35 12 CHESIR Shadrack KEN 29:35.19 13 KIPYEGO Kennedy KEN 29:49.58 14 EMASE Peter KEN 30:42.39 15 KIPKORIR Collins Kipkirui KEN 30:51.63 16 MBATHA Charles KEN 31:51.78 KIMOSOP Hosea KEN DNS MASINDET Stephen KEN DNF CHESEREK Kenneth KEN DNF KIMITEI Wilfred KEN DNF KIPSANG Isaac Temoi KEN DNS KALES Enos KEN DNS MARUKA Linus KEN DNF KIMUTAI Joseph KEN DNS BIWOTT Allan KEN DNS BARUSEI Geoffrey KEN DNF MASAI Samwel Chebolei KEN DNS

Men’s 400m hurdles Rank Name Team Result 1 CHIRCHIR Nicholas Kiprotich KEN 50.19 2 MUKHOBE Wiseman Were KEN 50.44 3 KITHOME Peter KEN 50.54 4 ROTICH Kipkorir KEN 51.74 5 KOSGEI Vincent Kiplangat KEN 52.12 6 MBEVI William KEN 53.39 7 NGUNJIRI Edward KEN 54.10 8 MUINDI Patrick KEN 54.19

Men’s 3000m steeplechase

Rank Name PB Team Result 1 EL BAKKALI Soufiane 7:58.15 MAR 8:21.20 2 KIBIWOT Abraham 8:05.70 KEN 8:22.33 3 BEYO Chala 8:06.50 ETH 8:23.37 4 SEREM Amos 8:20.26 KEN 8:25.30 5 FIREWU Samuel 8:20.27 ETH 8:32.38 6 KIGEN Benjamin 8:05.12 KEN 8:40.24 7 BETT Nicholas 8:10.07 KEN 8:43.21 8 KIPCHUMBA Vincent 8:34.40 KEN 8:44.01 9 KONES Wilberforce 8:21.42 KEN 8:46.18 10 BETT Leonard 8:08.60 KEN 8:46.43 KIRUI Amos 8:08.37 KEN DNS KIBET Moses (PACER) 8:35.50 KEN DNS LANGAT Wesley ( Pacer 2 ) KEN DNS

Men’s Shot Put Pos Name Team Result 1 MWANGI Peter KEN 15.72 2 MAINA Benson KEN 15.68 3 BETT Leornard KEN 14.09 4 TUIGONG Vincent KEN 13.94 5 CHEPKWONY Charles KEN 13.65 6 KIPROTICH Dominic KEN 12.83 7 CHEPKWONY Caleb KEN 12.18 8 CHUMBA Fredrick KEN 11.34

Men’s Javelin Throw Rank Name Team Result 1 KATKAVETS Aliaksei BLR 82.65 2 GROBLER Johannes RSA 77.79 3 HERMAN Timothy BEL 77.73 4 ABDELRAHMAN Ihab EGY 77.42 5 KIPROTICH Alexander KEN 75.78 6 TEN BERGE Mart NED 74.32 7 MILEUSNIC Dejan BIH 72.60 8 KINYANCHUI Duncan KEN 68.44 9 WIELAND Simon SUI 65.28