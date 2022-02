Complete results from the 2022 Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais at the World Athletics Indoor Tour Gold level meeting in Lievin on Thursday (17), which included a world indoor 1500m record by Olympic champion Jakob Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen, who admitted that he was expecting a fast time at the meet, raced home to take almost half a second off the previous record after winning the event with a time of 3:30.60.

Another Olympic champion, Lamont Marcell Jacobs of Italy continued his winning form this season with a third victory in 2022, posting a time of 6.50 seconds to win the men’s 60m dash, while American World 60m hurdles record holder Grant Holloway won that event in world-leading 7.35 seconds, matching his fourth-fastest career performance.

Complete Results: 2022 Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais

Men’s 60m indoor

Final

Lamont Marcell JACOBS ITA 6.50 Cravont CHARLESTON USA 6.52 Elijah HALL USA 6.57 Ferdinand OMANYALA KEN 6.57 Ronnie BAKER USA 6.59 Jimmy VICAUT FRA 6.61 Sean SAFO-ANTWI GHA 6.66

Arthur CISSÉ CIV DNS

Heat 1

Ferdinand OMANYALA KEN 6.62 Ronnie BAKER USA 6.65 Arthur CISSÉ CIV 6.65 Michael RODGERS USA 6.67 Christopher BELCHER USA 6.76 Thomas MAURICE FRA 6.79

Heat 2

Lamont Marcell JACOBS ITA 6.53 Jimmy VICAUT FRA 6.59 Cravont CHARLESTON USA 6.61 Elijah HALL USA 6.63 Sean SAFO-ANTWI GHA 6.63 Devin QUINN USA 6.67 Marvin RENÉ FRA 6.75 Hassan TAFTIAN IRI 6.77

Men’s 800m indoor

Final 1

Mariano GARCÍA ESP 1:46.29 Elliot GILES GBR 1:46.50 Andreas KRAMER SWE 1:47.61 Eliott CRESTAN BEL 1:47.75 Noah KIBET KEN 1:47.98 Adam KSZCZOT POL 1:48.06 Tony VAN DIEPEN NED 1:48.11 Gabriel TUAL FRA 1:48.16 Collins KIPRUTO KEN 1:49.08

Romain SEVERIN FRA DNF

Final 2

Benjamin ROBERT FRA 1:47.20 Cătălin TECUCEANU ROU 1:47.48 Cornelius TUWEI KEN 1:47.78 Mostafa SMAILI MAR 1:47.83 Adrián BEN ESP 1:47.89 Nasredine KHATIR FRA 1:48.15 Elias NGENY KEN 1:48.21 Oussama NABIL MAR 1:48.60

David VERBRUGGHE FRA DNF

Men’s 3000m indoor

Final

Lamecha GIRMA ETH 7:30.54 Selemon BAREGA ETH 7:30.66 Getnet WALE ETH 7:30.88 Birhanu BALEW BRN 7:31.77 Andreas ALMGREN SWE 7:34.31 Jacob KROP KEN 7:34.67 Mohamed KATIR ESP 7:36.62 Girma DIRIBA ETH 7:38.79 Elzan BIBIĆ SRB 7:42.95 Nicholas Kipkorir KIMELI KEN 7:43.31 Mohamed MOHUMED GER 7:43.61 Hugo HAY FRA 7:43.88 Nibret MELAK ETH 7:53.22

Arthur GERVAIS FRA DNF

Melkeneh AZIZE ETH DNF

Haftu TEKLU ETH DNF

Men’s Pole Vault indoor

Final

Christopher NILSEN USA 5.91 Thiago BRAZ BRA 5.81 Menno VLOON NED 5.81 Jacob WOOTEN USA 5.76 Emmanouil KARALIS GRE 5.76 Piotr LISEK POL 5.71 Kurtis MARSCHALL AUS 5.71 Matt LUDWIG USA 5.71 Valentin LAVILLENIE FRA 5.71 Ernest John OBIENA PHI 5.61 Alioune SENE FRA 5.61 Rutger KOPPELAAR NED 5.51

Men’s Triple Jump indoor

Final

Lázaro MARTÍNEZ CUB 17.21 Max HEß GER 16.76 Simo LIPSANEN FIN 16.59 Yasser Mohammed TRIKI ALG 16.53 Nazim BABAYEV AZE 16.39 Anael-Thomas GOGOIS FRA 16.35 Andreas PANTAZIS GRE 16.00

Women’s Mile indoor

Final

Gudaf TSEGAY ETH 4:21.72 Axumawit EMBAYE ETH 4:25.30 Hirut MESHESHA ETH 4:27.19 Netsanet DESTA ETH 4:27.22 Esther GUERRERO ESP 4:28.54 Edinah JEBITOK KEN 4:28.73 Sara KUIVISTO FIN 4:29.64 Winnie NANYONDO UGA 4:30.11 Wezam TESFAY ETH 4:30.65 Aurore FLEURY FRA 4:32.88 Tigist KETEMA ETH 4:33.50 Giulia APRILE ITA 4:33.84 Hanna HERMANSSON SWE 4:35.47

Aneta LEMIESZ POL DNF

Women’s 60mH indoor Final

Laeticia BAPTÉ FRA 8.00 Reetta HURSKE FIN 8.06 Devynne CHARLTON BAH 8.11 Elvira HERMAN BLR 8.12 Luca KOZÁK HUN 8.12 Klaudia SICIARZ POL 8.19 Anna PLOTITSYNA UKR 8.22 Nooralotta NEZIRI FIN 8.38

Heat 1

Devynne CHARLTON BAH 8.04 Luca KOZÁK HUN 8.11 Elvira HERMAN BLR 8.12 Klaudia SICIARZ POL 8.15 Anna PLOTITSYNA UKR 8.19 Awa SENE FRA 8.20 Gréta KEREKES HUN 8.33

Heat 2

Laeticia BAPTÉ FRA 8.03 Reetta HURSKE FIN 8.08 Nooralotta NEZIRI FIN 8.17 Victoria RAUSCH LUX 8.23 Luminosa BOGLIOLO ITA 8.23 Elisa Maria DI LAZZARO ITA 8.29 Pauline LETT FRA 8.42

Women’s Long Jump indoor

Final

Yulimar ROJAS VEN 6.81 Fátima DIAME ESP 6.64 María VICENTE ESP 6.62 Akela JONES BAR 6.54 Noor VIDTS BEL 6.51 Maëlly DALMAT FRA 6.43 Nastassia MIRONCHYK-IVANOVA BLR 6.42 Anasztázia NGUYEN HUN 6.37 Quanesha BURKS USA 6.23 Yanis Esmeralda DAVID FRA 6.18

Maryna BEKH-ROMANCHUK UKR NM

Men’s 1500m indoor

Final

Jakob INGEBRIGTSEN NOR 3:30.60 WR, AR Samuel TEFERA ETH 3:33.70 Ignacio FONTES ESP 3:37.39 Saúl ORDÓÑEZ ESP 3:37.99 Michał ROZMYS POL 3:38.82 Charles GRETHEN LUX 3:38.84 Marcin LEWANDOWSKI POL 3:44.87 Adihana KASAYE ETH 3:45.15 Baptiste MISCHLER FRA 3:48.92 Vincent Kibet KETER KEN 3:48.97

Erik SOWINSKI USA DNF

Ismael DEBJANI BEL DNF

Julian RANC FRA DNF

Men’s 2000m indoor

Final

Samuel ZELEKE ETH 4:57.00 Abel KIPSANG KEN 4:57.21 Azeddine HABZ FRA 4:57.22 Jimmy GRESSIER FRA 4:57.97 Maximilian THORWIRTH GER 4:59.93 Hicham AKANKAM MAR 5:00.51 István SZÖGI HUN 5:00.73 Simon DENISSEL FRA 5:01.19 Ismael DEBJANI BEL 5:02.02 Hailemariyam TEGEGN ETH 5:03.52 Tolesa BODENA ETH 5:03.92 Mike FOPPEN NED 5:04.10 Ruben VERHEYDEN BEL 5:04.89 Abrham SIME ETH 5:08.30

Boaz KIPRUGUT KEN DNF

Gergő KISS HUN DNF

Men’s 60mH indoor

Final

Grant HOLLOWAY USA 7.35 Pascal MARTINOT-LAGARDE FRA 7.46 Jarret EATON USA 7.51 Enrique LLOPIS ESP 7.62 Andrew POZZI GBR 7.62 Wellington ZAZA LBR 7.63 Daniel ROBERTS USA 7.67 Wilhem BELOCIAN FRA 7.72

Heat 1

Jarret EATON USA 7.55 Pascal MARTINOT-LAGARDE FRA 7.55 Enrique LLOPIS ESP 7.63 Andrew POZZI GBR 7.63 Wellington ZAZA LBR 7.63 Damian CZYKIER POL 7.67 Kevin MAYER FRA 7.72 Just KWAOU-MATHEY FRA 7.75

Heat 2

Grant HOLLOWAY USA 7.40 Wilhem BELOCIAN FRA 7.57 Daniel ROBERTS USA 7.58 Michael DICKSON USA 7.64 Michael OBASUYI BEL 7.65 Yaqoub ALYOUHA KUW 7.73 Elmo LAKKA FIN 7.98

Women’s 800m indoor

Final

Natoya GOULE JAM 1:58.46 Halimah NAKAAYI UGA 1:58.58 Eglay Nafuna NALYANYA KEN 2:00.26 Angelika CICHOCKA POL 2:01.52 Freweyni HAILU ETH 2:01.89 Tigist GIRMA ETH 2:02.20 Hedda HYNNE NOR 2:02.82 Cinthia ANAIS FRA 2:03.18 Noélie YARIGO BEN 2:04.52

Naomi KORIR KEN DNF

Women’s 3000m indoor

Final

Dawit SEYAUM ETH 8:23.24 Ejgayehu TAYE ETH 8:26.77 Fantu WORKU ETH 8:38.15 Beatrice CHEBET KEN 8:41.92 Workua GETACHEW ETH 8:44.43 Hanna KLEIN GER 8:44.61 Zerfe WONDEMAGEGN ETH 8:47.27 Ayal DAGNACHEW ETH 8:51.04 Selamawit TEFERI ISR 8:57.77 Sara BENFARES GER 9:10.73 Edna CHEPKEMOI KEN 9:19.48

Martyna GALANT POL DNF

Bérénice FULCHIRON FRA DNF

Women’s Pole Vault indoor

Final