The complete results from the 2022 Müller Indoor Grand Prix Birmingham on Saturday (19). The one-day event took place at Utilita Arena Birmingham and it attracted several world-class athletes from around.

Among the highlighted winners this weekend in Birmingham were five-time Olympic champion Elaine Thompson-Herah of Jamaica who took home the women’s 60m crown, Olympic silver medalist Keely Hodgkinson, who smashed the British women’s indoor 800m record, and world pole record holder Mondo Duplantis, who easily won his specialty, although failed in his bid to break the world indoor record.

MEN’S RESULTS

60 METRES – Men – Final OFFICIAL RESULTS

1 Noah LYLES USA(USA) 6.55 0.132 PB

2 Ronnie BAKER USA(USA) 6.55 0.132

3 Elijah HALL USA(USA) 6.56 0.123 SB

4 Michael RODGERS USA(USA) 6.58 0.138 SB

5 Charlie DOBSON GBR(GBR) 6.59 0.129 PB

6 Andrew ROBERTSON GBR(GBR) 6.59 0.143 SB

7 Adam THOMAS GBR(GBR) 6.61 0.148 PB

8 Jeremiah AZU GBR(GBR) 6.63 0.136

60 METRES – Men – Heats – Heat 1 OFFICIAL RESULTS

First 3 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified to Final

1 Charlie DOBSON GBR(GBR) 6.62 0.124 Q PB

1 Andrew ROBERTSON GBR(GBR) 6.62 0.133 Q

3 Elijah HALL USA(USA) 6.65 0.117 Q

4 Ronnie BAKER USA(USA) 6.67 0.164 q

5 Jona EFOLOKO GBR(GBR) 6.72 0.146

6 Travis COLLINS GUY(GUY) 6.72 0.140

7 Nethaneel MITCHELL-BLAKE GBR(GBR) 6.74 0.152

8 Kahmari MONTGOMERY USA(USA) 7.03 0.143

60 METRES – Men – Heats – Heat 2 OFFICIAL RESULTS

First 3 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified to Final

1 Michael RODGERS USA(USA) 6.63 0.145 Q

2 Noah LYLES USA(USA) 6.63 0.160 Q

3 Jeremiah AZU GBR(GBR) 6.64 0.121 Q

4 Adam THOMAS GBR(GBR) 6.66 0.148 q

5 Josephus LYLES USA(USA) 6.70 0.185

6 Oliver BROMBY GBR(GBR) 6.72 0.134

7 Christopher BELCHER USA(USA) 6.74 0.153

Daniel ROBERTS USA(USA) DNS

400 METRES – Men – Final OFFICIAL RESULTS

1 Kahmari MONTGOMERY USA(USA) 45.72 0.148 SB

2 Liemarvin BONEVACIA NET(NED) 46.08 0.125 SB

3 Edward FAULDS GBR(GBR) 46.16 0.175 PB

4 Carl BENGSTROM SWE(SWE) 46.18 0.156

5 Patrik SORM CZE(CZE) 46.72 0.162

6 Pavel MASLAK CZE(CZE) 46.80 0.191 SB

800 METRES – Men – Final OFFICIAL RESULTS

1 Collins KIPRUTO KEN(KEN) 1:45.39 PB

2 Elliot GILES GBR(GBR) 1:45.42 SB

3 Alvaro DE ARRIBA ESP(ESP) 1:45.82 SB

4 Guy LEARMONTH GBR(GBR) 1:46.46 PB

5 Marcin LEWANDOWSKI POL(POL) 1:46.62 SB

6 Marc REUTHER GER(GER) 1:46.84

7 Saul ORDONEZ ESP(ESP) 1:46.85 SB

8 Adam KSZCZOT POL(POL) 1:47.14 SB

Erik SOWINSKI USA(USA) DNF

1500 METRES – Men – Final OFFICIAL RESULTS

1 Abel KIPSANG KEN(KEN) 3:34.57 PB

2 Adel MECHAAL ESP(ESP) 3:35.30 PB

3 Robert FARKEN GER(GER) 3:35.44 PB

4 George MILLS GBR(GBR) 3:36.03 PB

5 Piers COPELAND GBR(GBR) 3:36.12 PB

6 Ossama MESLEK ITA(ITA) 3:37.29 NR

7 Charles GRETHEN Lux(LUX) 3:37.38 NR

8 Charlie DA’VALL GRICE GBR(GBR) 3:39.59

9 Andrew COSCORAN IRL(IRL) 3:41.46

10 Archie DAVIS GBR(GBR) 3:44.32

11 Abdirahman Saeed HASSAN QAT(QAT) 3:45.74

12 Neil GOURLEY GBR(GBR) 3:52.08

Erik SOWINSKI USA(USA) DNF

Jake WIGHTMAN GBR(GBR) DNF

60 METRES HURDLES – Men – Final OFFICIAL RESULTS

1 Grant HOLLOWAY USA(USA) 7.41 0.149

2 Andrew POZZI GBR(GBR) 7.59 0.141 SB

3 Jarret EATON USA(USA) 7.60 0.154

4 Jakub SZYMANSKI POL(POL) 7.62 0.165

5 David KING GBR(GBR) 7.63 0.132 PB

6 Yaqoub ALYOUHA KUW(KUW) 7.65 0.146 SB

7 Orlando ORTEGA ESP(ESP) 7.79 0.165

8 Ronald LEVY JAM(JAM) 7.87 0.146 SB

POLE VAULT – Men – Final OFFICIAL RESULTS

1 Armand DUPLANTIS SWE(SWE) 6.05 SR

2 Thiago BRAZ BRA(BRA) 5.81 SB

3 Ben BROEDERS BEL(BEL) 5.71 SB

4 Rutger KOPPELAAR NET(NED) 5.61 SB

5 Nate RICHARTZ USA(USA) 5.46

5 Cole WALSH USA(USA) 5.46

7 Harry COPPELL GBR(GBR) 5.31

WOMEN’S RESULTS

60 METRES – Women – Final OFFICIAL RESULTS

1 Elaine THOMPSON-HERAH JAM(JAM) 7.08 0.171 SB

2 Daryll NEITA GBR(GBR) 7.11 0.130 PB

3 Mujinga KAMBUNDJI SUI(SUI) 7.13 0.143 SB

4 Destiny SMITH-BARNETT USA(USA) 7.15 0.138

5 Maria Isabel PEREZ ESP(ESP) 7.21 0.184

6 Molly SCOTT IRL(IRL) 7.33 0.169

7 Amy HUNT GBR(GBR) 7.64 0.155

Asha PHILIP GBR(GBR) DNS

400 METRES – Women – Final OFFICIAL RESULTS

1 Stephenie Ann MCPHERSON JAM(JAM) 51.39 0.144 PB

2 Lieke KLAVER NED(NED) 51.49 0.156 SB

3 Justyna SWIETY-ERSETIC POL(POL) 52.09 0.264 SB

4 Roneisha MCGREGOR JAM(JAM) 52.32 0.147 PB

5 Jessie KNIGHT GBR(GBR) 52.35 0.178

6 Janieve RUSSELL JAM(JAM) 52.53 0.149 PB

800 METRES – Women – Final OFFICIAL RESULTS

1 Keely HODGKINSON GBR(GBR) 1:57.20 NR

2 Catriona BISSET AUS(AUS) 1:59.46 NR

3 Natoye GOULE JAM(JAM) 1:59.85

4 Christina HERING GER(GER) 2:00.94 SB

5 Adelle TRACEY GBR(GBR) 2:01.52 SB

6 Jenny SELMAN GBR(GBR) 2:01.57

7 Cinthia ANAIS FRA(FRA) 2:01.60

8 Hedda HYNNE NOR(NOR) 2:02.05 SB

Aneta LEMIESZ POL(POL) DNF

1000 METRES – Women – Final OFFICIAL RESULTS

1 Isabelle BOFFEY GBR(GBR) 2:38.25 PB

2 Angelika CICHOCKA POL(POL) 2:38.57 PB

3 Katharina TROST GER(GER) 2:38.62 SB

4 Gaia SABBATINI ITA(ITA) 2:38.67 NR

5 Esther GUERRERO ESP(ESP) 2:38.81 PB

6 Jemma REEKIE GBR(GBR) 2:39.74 PB

7 Georgie HARTIGAN IRL(IRL) 2:40.01 NR

8 Federica DEL BUONO ITA(ITA) 2:40.25 PB

Jackie BAUMANN GER(GER) DNF

1500 METRES – Women – Final OFFICIAL RESULTS

1 Dawit SEYAUM ETH(ETH) 4:04.35 SB

2 Sarah HEALY IRL(IRL) 4:06.94 PB

3 Linden HALL AUS(AUS) 4:07.36 PB

4 Amy Eloise MARKOVC GBR(GBR) 4:08.68 PB

5 Erin WALLACE GBR(GBR) 4:08.90 PB

6 Claudia Mihaela BOBOCEA ROU(ROU) 4:09.25

7 Marta PEREZ ESP(ESP) 4:09.27

8 Kristiina MAKI CZE(CZE) 4:09.55 SB

9 Holly ARCHER GBR(GBR) 4:15.33 SB

Anna FERENCZ HUN(HUN) DNF

Revee WALCOTT-NOLAN GBR(GBR) DNF

60 METRES HURDLES – Women – Final OFFICIAL RESULTS

1 Zoe SEDNEY NED(NED) 8.02 0.171

2 Ditaji KAMBUNDJI SUI(SUI) 8.05 0.135

3 Mathilde HELTBECH STEENBERG DEN(DEN) 8.12 0.170

4 Klaudia WOJTUNIK POL(POL) 8.14 0.147 PB

5 Sarah Kate LAVIN IRL(IRL) 8.15 0.152

6 Holly MILLS GBR(GBR) 8.24 0.162

Luminosa BOGLIOLO ITA(ITA) DQ

Greta KEREKES HUN(HUN) DQ 0.114

LONG JUMP – Women – Final OFFICIAL RESULTS

1 Khaddi SAGNIA SWE(SWE) 6.70 SB

2 Akela JONES BAR(BAR) 6.52

3 Ivana VULETA SRB(SRB) 6.51

4 Abigail IROZURU GBR(GBR) 6.41 SB

5 Lorraine UGEN GBR(GBR) 6.38

6 Jazmin SAWYERS GBR(GBR) 6.28

7 Petra FARKAS HUN(HUN) 6.10

Maryna BEKH-ROMANCHUK UKR(UKR) NM

HIGH JUMP – Women – Final OFFICIAL RESULTS

1 Eleanor PATTERSON AUS(AUS) 1.97

2 Mariya LASITSKENE ANA(ANA) 1.91

2 Laura ZIALOR GBR(GBR) 1.91 PB

4 Mirela DEMIREVA BUL(BUL) 1.88

5 Emily BORTHWICK GBR(GBR) 1.84

6 Imke ONNEN GER(GER) 1.80

Marithe-Therese ENGONDO SUI(SUI) NM