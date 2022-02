Entry lists for the 2022 Meeting Hauts-de-France indoor meeting

The entry list for the 2022 Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais – World Athletics Indoor Tour Gold series meeting – is now available and its confirmed some of the big name athletes who had been listed to compete in Lievin on Thursday (17).

Among the featured names down to compete at the meet are Olympic champions Marcell Jacobs (100m), Jakob Ingebrigtsen (1500m), Katie Nageotte (pole vault), and Selemon Barega (10,000m). In addition, the list also sees the likes of world indoor 1500m Gudaf Tsegay, and Grant Holloway, the world indoor 60m hurdles record holder confirmed to take part.

Advertisement. Scroll to continue reading.

A number of Olympic and world medalists are also slated to compete at the Arena Stade Couvert in France and we can see the entire list of athletes below.

Live streaming coverage will also be available from the meeting via the World Athletics YouTube channel. The stream will be geoblocked in some territories, but there will be other options to follow the meet live.

2022 Meeting Hauts-de-France entry list

60M – Men

1 JACOBS Marcell ITA 26/09/1994 9”80 6”47

2 BAKER Ronnie USA 15/10/1993 9”83 6”40

3 OMANYALA Ferdinand KEN 02/01/1996 9”77 6”60

4 RODGERS Michael USA 24/04/1985 9”85 6”48

5 BRACY Marvin USA 15/12/1993 9”85 6”48

6 VICAUT Jimmy FRA 27/02/1992 9”86 6”48

7 CISSE Arthur CIV 29/12/1996 9”93 6”53

8 BELCHER Chris USA 29/01/1994 9”93 6”64

9 CRAVONT Charleston USA 22/01/1998 10”10 6”54

10 QUINN Devin USA 08/06/1996 10”01 6”54

11 TAFTIAN Hassan IRI 01/05/1993 10”03 6”51

12 HALL Elijah USA 22/08/1994 10”04 6”52

13 SAFO Sean GHA 31/10/1990 10”14 6”55

14 MAURICE Thomas FRA 31/04/1999 10”48 6”82

15 RENE Marvin FRA 11/04/1995 10”16 6”62

Advertisement. Scroll to continue reading.

60M Hurdles – Men

1 HOLLOWAY Grant USA

2 LAGARDE Pascal FRA

3 ROBERT Daniel USA

4 POZZI Andrew GBR

5 BELOCIAN Wilhem FRA

6 DICKSON Mickael USA

7 EATON Jarret USA

8 CZYKIER Damian POL

9 LAKKA Elmo FIN

10 OBASUYI Michael BEL

11 YAQOUB Al Youha KUW

12 SZUCS Valdo HUN

13 MEYER Kevin FRA

14 KWAOU-MATHEY Just FRA

15 LLOPIS Enrique ESP

800M – Men

1 KSZCZOT Adam POL

2 GILES Elliot GBR

3 GARCIA Mariano ESP

4 TUWEI Cornelius KEN

5 NGENY Elias KEN

6 KIPRUTO Collins KEN

7 BEN Adrian ESP

8 NABIL Oussama MAR

9 TUAL Gabriel FRA

10 KRAMER Andréas SWE

11 ROBERT Benjamin FRA

12 VAN DIEPEN Tony NED

13 CRESTAN Elliot BEL

14 KIBET Noah KEN

15 SMAILI Mostafa MAR

16 TECUCEANU Catalin ROM

17 KATIR Nasredine FRA

18 SEVERIN Romain FRA Pace

19 VERBRUGGHE David FRA Pace

1500M – Men

1 INGEBRIGTSEN Jakob NOR

2 TEFERA Samuel ETH

3 LEWANDOWSKI Marcin POL

4 MISCHLER Baptiste FRA

5 ROSMYS Michal POL

6 GRETHEN Charles LUX

7 DEBJANI Ismael BEL

8 FONTES Ignacio ESP

9 ORDONEZ Saul ESP

10 KETER Vincent KEN

11 KASAYE Adihana ETH

12 RANC Julian FRA Pace

13 SOWINSKI Erik USA Pace

Advertisement. Scroll to continue reading.

2000M – Men

1 KIPSANG Abel KEN

2 HABZ Azzedine FRA

3 ZELEKE Samuel ETH

4 GRESSIER Jimmy FRA

5 DENISSEL Simon FRA

6 AKANKAM Hicham MAR

7 FOPPEN Mike NED

8 SZOGI Istvan HUN

9 BEDRANI Djilali FRA

10 THORWIRTH Maximilian ALL

11 VERHEYDEN Ruben BEL

12 BODENA Tolesa ETH

13 TEGEGN Hailemariyam ETH

14 SIME Abrham ETH

15 KIPRUGUT Boaz KEN Pace

16 KISS Gergo HUN Pace

3000M – Men

1 BAREGA Selemon ETH

2 WALE Getnet ETH

3 GIRMA Lamecha ETH

4 KATIR Mohamed ESP

5 KIMELI Nicholas KEN

6 BALEW Birhanu BRN

7 KROP Jacob KEN

8 MELAK Nibret ETH

9 HAY Hugo FRA

10 MOHUMED Mohamed ALL

11 GIRMA Mamo ETH

12 ALMGREN Andreas SWE

13 BIBIC Elzan SRB

14 TEKLU Aftu ETH

15 AZIZE Melkeneh ETH Pace

16 GERVAIS Arthur FRA Pace

Pole Vault – Men

1 NILSEN Chris USA

2 BRAZ Thiago BRA

3 LISEK Piotr POL

4 OBIENA Ernest PHI

5 WOOTEN Jacob USA

6 LUDWIG Matt USA

7 VLOON Menno NED

8 MARSCHALL Kurtis AUS

9 LAVILLENIE Valentin FRA

10 KARALIS Emmanouil GRE

11 KOPPELAAR Rutger NED

12 SENE Alioune FRA

Advertisement. Scroll to continue reading.

Triple Jump – Men

1 TRIKI Yasser ALG

2 MARTINEZ Lazaro CUB

3 HEB Max ALL

4 COMPAORE Benjamin FRA

5 BABAYEV Nazim AZE

6 LIPSANEN Simo FIN

7 PANTAZIS Andréa GRE

8 GOGOIS Anael – Thomas FRA

60M Hurdles – Women

1 SAMBA-MAYELA Cyrena FRA

2 CHARLTON Devynne BAH

3 HERMAN Elvira BLR

4 KOZAK Luca HUN

5 BOGLIOLO Luminosa

6 HURSKE Reetta FIN

7 NEZIRI Nooralotta FIN

8 SICIARZ Klaudia POL

9 PLOTITSYNA Hanna UKR

10 DI LAZZARO Elisa ITA

11 KEREKES Greta HUN

12 BAPTE Laeticia FRA

13 LETT Pauline FRA

14 RAUSH Victoria LUX

800M – Women

1 GOULE Natoya JAM

2 NAKAAYI Halimah UGA

3 FREWEYNI Hailu ETH

4 HYNNE Hedda NOR

5 CICHOCKA Angelika POL

6 HOFFMANN Lore SUI

7 YARIGO Noelie BEN

8 NALYANYA Eglay KEN

9 ANAIS Cinthia FRA

10 TIGEST Girma ETH

Pace KORIR Naomi KEN Pace

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mile – Women

1 TSEGAY Gudaf ETH

2 EMBAYE Axumawit ETH

3 NANYONDO Winnie UGA

4 TIGIST Ketema ETH

5 KUIVISTO Sara FRA

6 GUERRERO Esther ESP

7 FLEURY Aurore FRA

8 JEBITOK Edinah KEN

9 HERMANSSON Hanna SWE

10 TESFAY Wezam ETH

11 APRILE Giulia ITA

12 DESTA Netsanet ETH

13 MESHESHA Hirut ETH Pace

14 LEMIESZ Aneta POL Pace

3000M – Women

1 TAYE Hayle ETH

2 WORKU Fantu ETH

3 CHEBET Beatrice KEN

4 BELAYNEH Fentaye ETH

5 TEFERI Salamewit ISR

6 DAWIT Seyaum ETH

7 KLEIN Hanna GER

8 BENFARES Sara ALL

9 WUDU Melknat ETH

10 WONDIMAGNEW Zerfe ETH

11 CHEPKEMOI Edna KEN

12 GALANT Martyna POL Pace

13 FULCHIRON Bérénice FRA Pace

14 GETACHEW Workua ETH Pace

14 DAGNACHEW Ayal ETH Pace

Long Jump – Women

1 ROJAS Yulimar VEN

2 BEKH-ROMANCHUK Maryna UKR

3 MIRONCHYK-IVANOVA Nastassia BLR

4 BURKS Quanesha USA

5 DIAME Fatima ESP

6 JONES Akela BRB

7 NGUYEN Anasztazia HUN

8 DALMAT Maelly FRA

9 GARCIA Maria Vicente ESP

10 VIDTS Noor BEL

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pole Vault – Women

1 NAGEOTTE Katie USA

2 SIDOROVA Anzhelika ANA

3 SILVA Yarisley CUB

4 SUTEJ Tina SLO

5 KNOROZ Polina ANA

6 CHAPELLE Ninon FRA

7 ZHUK Iryna BLR

8 XU Huigni CHN

9 CHEVRIER Margot FRA

10 BRUNI Roberta ITA