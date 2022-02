Results from the 2022 ISTAF Indoor; impressive wins for Duplantis, Jacobs

Results from the 2022 ISTAF Indoor meeting in Berlin on Friday (4). The meeting is part of the World Athletics Indoor Tour Silver series and it was highlighted by two quality performances from Olympic champions Mondo Duplantis and Marcell Jacobs.

Making his first competitive appearance since winning the men’s 100m and 4x100m relay gold medals at the Olympic Games in Tokyo last summer, Jacobs flashed to swift 6.51 seconds to win the men’s 60m title.

READ MORE: How to watch the 2022 Dr. Sander Invitational Columbia Challenge?

The Italian had posted 6.57 secs earlier in the day to win his heat.

Jacobs’ winning time was his second-fastest behind his national record of 6.47, which he set on his way to winning the European indoor title in Torun last winter.

Arthur Cisse of the Ivory Coast was in second place with 6.60 while Jimmy Vicaut of France clocked 6.61 for third.

Meanwhile, in the men’s pole vault competition, world record holder Duplantis improved the meeting record by one centimeter after clearing a world-leading 6.03m for the victory.

Complete results from the 2022 ISTAF Indoor me

POS. ATHLETE DATE OF BIRTH COUNTRY MARK

Lamont Marcell JACOBS ITA 6.51 Arthur CISSÉ CIV 6.60 Jimmy VICAUT FRA 6.61 Kevin KRANZ GER 6.66 Przemysław SŁOWIKOWSKI POL 6.69 Lucas ANSAH-PEPRAH GER 6.71

Men’s 60m indoor

Heat 1

Lamont Marcell JACOBS ITA 6.57 Arthur CISSÉ CIV 6.60 Lucas ANSAH-PEPRAH GER 6.69 Deniz ALMAS GER 6.73 Roy SCHMIDT GER 6.84 Tobias MEYHÖFER GER 6.85

Men’s 60m indoor

Heat 2

Jimmy VICAUT FRA 6.63 Kevin KRANZ GER 6.66 Przemysław SŁOWIKOWSKI POL 6.72 Enoch ADEGOKE NGR 6.77 Aleksandar ASKOVIC GER 6.77 Dorian KELETELA ART 6.87

Men’s 60mH indoor

Final

Aurel MANGA FRA 7.62 Koen SMET NED 7.68 Rafael PEREIRA BRA 7.68 Gregor TRABER GER 7.69 Michael OBASUYI BEL 7.70

David KING GBR DQ

Men’s 60mH indoor

Heat 1

Koen SMET NED 7.70 Gregor TRABER GER 7.70 Aurel MANGA FRA 7.74 Elmo LAKKA FIN 7.87 Gregory MINOUE GER 7.93 Shelton Mario QUINZE GER 8.14

Men’s 60mH indoor

Heat 2

Rafael PEREIRA BRA 7.58 AR Michael OBASUYI BEL 7.63 David KING GBR 7.66 Wellington ZAZA LBR 7.77 Martin VOGEL GER 7.87 Julian MOLKENTHIN GER

8.23

Men’s Pole Vault indoor

Final Armand DUPLANTIS SWE 6.03 MR KC LIGHTFOOT USA 5.92 Oleg ZERNIKEL GER 5.81 Ernest John OBIENA PHI 5.70 Bo Kanda LITA BAEHRE GER 5.70 Piotr LISEK POL 5.70 Rutger KOPPELAAR NED 5.45 Torben BLECH GER 5.45

Women’s 60m indoor

Final

Daryll NEITA GBR 7.15 Zaynab DOSSO ITA 7.28 Sophia JUNK GER 7.29 Lorène Dorcas BAZOLO POR 7.30 Gina LÜCKENKEMPER GER 7.33 Rani ROSIUS BEL 7.37

Women’s 60m indoor

Heat 1

Daryll NEITA GBR 7.18 Rani ROSIUS BEL 7.34 Lilly KADEN GER 7.42 Malaika MIHAMBO GER 7.48 Astrid GLENNER-FRANDSEN DEN 7.49 Chiara SCHIMPF GER 7.53

Women’s 60m indoor

Heat 2

Zaynab DOSSO ITA 7.30 Tristan EVELYN BAR 7.33 Gina LÜCKENKEMPER GER 7.36 Sophia JUNK GER 7.37 Lorène Dorcas BAZOLO POR 7.38

Women’s 60mH indoor

Final

Reetta HURSKE FIN 7.99 Zoë SEDNEY NED 8.05 Nooralotta NEZIRI FIN 8.08 Megan TAPPER JAM 8.14 Anne ZAGRÉ BEL 8.15 Sharika NELVIS USA 8.26

Women’s 60mH indoor

Heat 1

Reetta HURSKE FIN 8.02 Megan TAPPER JAM 8.06 Nooralotta NEZIRI FIN 8.08 Anne ZAGRÉ BEL 8.09 Luca KOZÁK HUN 8.10 Hawa JALLOH GER 8.34

Women’s 60mH indoor

Heat 2

POS. ATHLETE DATE OF BIRTH COUNTRY MARK

Zoë SEDNEY NED 8.00 Sharika NELVIS USA 8.05 Anne WEIGOLD GER 8.11 Cindy ROLEDER GER 8.21 Julia WENNERSTEN SWE 8.25

Women’s Long Jump indoor

Final