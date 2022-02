Results from the 2022 ORLEN Copernicus Cup; Swoboda beats Thompson-Herah

Results from the 2022 ORLEN Copernicus Cup, held at the Sports and Entertainment Arena in Torun, Poland on Tuesday (22). The meeting which is part of the 2022 World Athletics Indoor Tour Gold series, provided several highlights, including Ewa Swoboda beating and Jamaica’s five-time Olympic gold medalist Elaine Thompson-Herah, and world-leading performances by Gudaf Tsegay and Filip Mihaljevic.

World leader Swoboda entered the meeting in good form, following her 7.00 seconds performance at the Orlen Cup in Lodz, earlier this month and the Polish national record holder extended her winning form by running a meeting record of 7.03 to edge Thompson-Herah (7.04).

Meanwhile, Tsegay stopped the clock at 3:54.77 to set a meeting record and world-leading time to win the women’s 1500m, while Mihaljevic heaved 21.84m to win the men’s shot put, setting a world lead, personal best and Croatian national record in the process.

Results from the 2022 ORLEN Copernicus Cup

60M

1 HALL-THOMPSON Elijah USA 6.53 SB

2 RODGERS Mike USA 6.55 SB

3 CISSE Arthur IVORY COAST 6.57

3 BRZEZIŃSKI Adrian POLAND 6.57 PB

5 SŁOWIKOWSKI Przemysław POLAND 6.61 PB

6 VAN-GOOL Joris NETHERLANDS 6.64

7 COLLINS Travis GUYANA 6.64

8 KOPEĆ Dominik POLAND 6.65 PB

60M HEAT 1

1 RODGERS Mike USA 6.64 Q

2 CISSE Arthur IVORY COAST 6.65 Q

3 KOPEĆ Dominik POLAND 6.72 Q

4 VAN-GOOL Joris NETHERLANDS 6.75 q

5 KRUPA Patryk POLAND 6.76

6 BARROW Owaab QATAR 6.78 PB

60M HEAT 2

1 HALL-THOMPSON Elijah USA 6.62 Q

2 BRZEZIŃSKI Adrian POLAND 6.66 Q PB

3 SŁOWIKOWSKI Przemysław POLAND 6.7 Q

4 COLLINS Travis GUYANA 6.72 q

5 OLSZEWSKI Remigiusz POLAND 6.78

6 WDOWIK Oliwer POLAND 6.83

400M

1 PIPI Ama GREAT BRITAIN 52.02 PB

2 BAUMGART-WITAN Iga POLAND 52.54 SB

3 MCGREGOR Roneisha JAMAICA 53.06

800M

1 GILES Elliot GREAT BRITAIN 1:45.42 =SB

2 KRAMER Andreas SWEDEN 1:45.71 SB

3 KIPRUTO Collins KENYA 1:45.94

4 LEWANDOWSKI Marcin POLAND 1:46.01 SB

5 KSZCZOT Adam POLAND 1:46.29 SB

6 ENGLISH Mark IRELAND 1:46.89

6 LEWALSKI Kacper POLAND 1:46.89 PB NR U20

8 TUKA Amel BOSNIA AND HERZEGOVINA 1:47.68

SIERADZKI Patryk POLAND DNF

3,000M

1 GIRMA Lamecha ETHIOPIA 7:31.09

2 BAREGA Selemon ETHIOPIA 7:31.39

3 KROP Jacob KENYA 7:31.90 PB

4 WALE Getnet ETHIOPIA 7:32.50

5 BIBIC Elzan SERBIA 7:39.96 PB

6 CARSON Hamish NEW ZEALAND 7:47.54 SB

7 KASAYE Adihana ETHIOPIA 7:49.13

8 ROZMYS Michał POLAND 7:49.83 PB

9 TEKLU Haftu ETHIOPIA 7:52.10 PB

10 MOTSAU Jerry SOUTH AFRICA 7:53.84

11 FOPPEN Mike NETHERLANDS 7:55.16

DIRIBA Girma ETHIOPIA DNF

CZERWIŃSKI Adam POLAND DNF

60M HURDLES

1 CZYKIER Damian POLAND 7.48 PB NR

2 SZYMAŃSKI Jakub POLAND 7.63

3 BELOCIAN Wilhem FRANCE 7.65

4 ORTEGA Orlando SPAIN 7.71 =SB

5 KILJAN Krzysztof POLAND 7.84

6 BUJAK Jakub POLAND 7.95

7 WILCOCK Tom GREAT BRITAIN 8.05

AL-YOHA Yaqoub KUWAIT DNS

SHOT PUT

1 MIHALJEVIC Filip CROATIA 21.84 WL =PB =NR

2 BUKOWIECKI Konrad POLAND 21.83 SB

3 PONZIO Nick ITALY 21.53 PB

4 WEIR Zane ITALY 21.5 PB

5 FABBRI Leonardo ITALY 20.42

6 HARATYK Michał POLAND 19.98

7 SZYSZKOWSKI Jakub POLAND 19.84 SB

POLE VAULT

1 OBIENA Ernest PHILIPPINES 5.81 =SB

2 BROEDERS Ben BELGIUM 5.71 =SB

3 BRAZ Thiago BRAZIL 5.71

4 VLOON Menno NETHERLANDS 5.71

5 LISEK Piotr POLAND 5.61

6 KOPPELAAR Rutger NETHERLANDS 5.61 =SB

7 WOJCIECHOWSKI Paweł POLAND 5.61 =SB

8 BOKAI Huang CHINA 5.41

9 VOLKOV Matvey BELARUS 5.41

9 COPPELL Harry GREAT BRITAIN 5.41

SOBERA Robert POLAND NM

WOMEN’S RESULTS

60M

1 SWOBODA Ewa POLAND 7.03 MR

2 THOMPSON-HERAH Elaine JAMAICA 7.04 SB

3 SKRZYSZOWSKA Pia POLAND 7.14 PB

4 NEITA Daryll GREAT BRITAIN 7.17

5 BASS Gina GAMBIA 7.26 SB

6 VAN-DER-WEKEN Patrizia LUXEMBOURG 7.31

7 POPOWICZ-DRAPAŁA Marika POLAND 7.34

8 STEFANOWICZ Magdalena POLAND 7.39

60M HEAT 1

1 SWOBODA Ewa POLAND 7.06 Q

2 NEITA Daryll GREAT BRITAIN 7.2 Q

3 VAN-DER-WEKEN Patrizia LUXEMBOURG 7.3 Q

4 HOROWSKA Nikola POLAND 7.44

5 STRUZIK Alicja POLAND 7.5

POLAK Julia POLAND DNS

PALUCH Paulina POLAND DNS

60M HEAT 1

1 THOMPSON-HERAH Elaine JAMAICA 7.14 Q

2 SKRZYSZOWSKA Pia POLAND 7.22 Q =PB

3 BASS Gina GAMBIA 7.34 Q

4 POPOWICZ-DRAPAŁA Marika POLAND 7.35 q

5 STEFANOWICZ Magdalena POLAND 7.38 q =SB

6 GĄSIOR Adriana POLAND 7.44

60M HURDLES

1 CHARLTON Devynne BAHAMAS 7.9 SB

2 HURSKE Reeta FINLAND 7.96

3 KOZAK Luca HUNGARY 7.97 =PB

4 NEZIRI Nooralotta FINLAND 8 SB

5 SEDNEY Zoe NETHERLANDS 8.01

6 BAPTE Laeticia FRANCE 8.04

7 WOJTUNIK Klaudia POLAND 8.08 PB

8 HERMAN Elvira BELARUS 8.2 YC

800M

1 BISSET Catriona 94-03-01 AUSTRALIA 2:00.16

2 NAKAAYI Halimah 94-10-16 UGANDA 2:00.19

3 GIRMA Tigist 02-10-07 ETHIOPIA 2:00.19 PB

4 CICHOCKA Angelika 88-03-15 POLAND 2:00.53 SB

5 MESELE Worknesh 01-06-11 ETHIOPIA 2:05.34

KORZUCH Julia 95-12-27 POLAND DNF

1500M

1 TSEGAY Gudaf ETHIOPIA 3:54.77 WL, MR

2 HAILU Lemlem ETHIOPIA 4:02.25

3 HAILU Freweyni ETHIOPIA 4:02.50 PB

4 ALEMU Habitam ETHIOPIA 4:02.52 PB

5 MESHESHA Hirut ETHIOPIA 4:03.22

6 NANYONDO Winnie UGANDA 4:03.54 PB

7 KUIVISTO Sara FINLAND 4:06.14 PB

8 LINDEN Hall AUSTRALIA 4:07.56

9 GALANT Martyna POLAND 4:11.86

10 MEGGER Eliza POLAND 4:12.03 PB

11 LIZAKOWSKA Weronika POLAND 4:12.10 PB

12 MAKI Kristiina CZECH REPUBLIC 4:12.66

13 KRÓLIK Kinga POLAND 4:13.76

14 KAZIMIERSKA Klaudia POLAND 4:14.00 PB

15 TOPKA Beata POLAND 4:18.59

EMBAYE Axumawit ETHIOPIA DNF

LEMIESZ Aneta POLAND DNF

LONG JUMP

1 SAGNIA Khaddi SWEDEN 6.7 =SB

2 GARDASEVIC Milica SERBIA 6.66 PB

3 SAWYERS Jazmin GREAT BRITAIN 6.46 SB

4 MATUSZEWICZ Anna POLAND 6.44 PB NR U20

5 ŻEBROWSKA Magdalena POLAND 6.39 PB

6 IAPICHINO Larissa ITALY 6.38

7 JĘDRASZAK Roksana POLAND 6.11 =SB

