2022 MVP Velocity Fest 11 results; Fraser-Pryce opens season in 200m

KINGSTON, Jamaica — Results from the 2022 MVP Velocity Fest 11 track and field meeting inside the National Stadium in Kingston, Jamaica on Saturday, 23 April. The event is part of the 2022 World Athletics Continental Tour Challenger series.

The meeting saw a number of the local elite athletes returning to competition after a couple of weeks’ break to facilitate CHAMPS 2022 and the regional CARIFTA Games 2022 on back-to-back weekends.

Fans got the chance to see multiple global medalist Shelly-Ann Fraser-Pryce, Olympic champion Hansle Parchment and Olympic bronze medalist Megan Tapper all opening their outdoor campaigns on local soil.

Fraser-Pryce ran a comfortable 22.79 seconds to finish second in the women’s 200m behind Bahamian Anthonique Strachan, who took the win in a time of 22.55 seconds. The Jamaican had full control of the contest for more than two-thirds of the race, but opted to take her foot off the gas in the closing meters and was overtaken by Strachan.

Meanwhile, Tokyo Olympic Games 110m hurdles gold medalist Parchment rolled out his 2022 season with a 13.20 seconds performance to win his specialty with the fastest time in the world this season. Tapper, who took the bronze in Tokyo, meanwhile, won the women’s 100m hurdles in 12.80 secs and she was delighted with her season-opening performance.

2022 MVP Velocity Fest 11 results

Men’s 100m

Final 1, Wind: +0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Chadic HINDS JAM 10.46

2 Kevon STONE JAM 10.48

3 Sanjay SALMON JAM 10.54

4 Rimando THOMAS JAM 10.62

5 Waseem WILLIAMS JAM 10.65

6 Aubrey ALLEN JAM 10.73

Junior HARRIS JAM DNF

Final 2, Wind: +1.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Emanuel ARCHIBALD GUY 10.18

2 Odaine MCPHERSON JAM 10.24

3 Anthony CARPENTER JAM 10.28

4 Ashanie SMITH JAM 10.34

5 Tajay GAYLE JAM 10.37

6 Emre Zafer BARNES TUR 10.42

7 Tyreke WILSON JAM 10.45

8 Rasheed FOSTER JAM 10.45

Final 3, Wind: +1.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ackeem BLAKE JAM 10.08

2 Yohan BLAKE JAM 10.11

3 Kadrian GOLDSON JAM 10.2

4 Oshane BAILEY JAM 10.2

5 Jeevan NEWBY JAM 10.22

6 Conroy JONES JAM 10.32

7 Jazeel MURPHY JAM 10.39

8 Sachin DENNIS JAM 10.63

Heat 1, Wind: +1.4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Oshane BAILEY JAM 10.18

2 Conroy JONES JAM 10.3

3 Jazeel MURPHY JAM 10.32

4 Odaine MCPHERSON JAM 10.36

5 Ashanie SMITH JAM 10.47

6 Waseem WILLIAMS JAM 10.58

7 Kareem SMALL JAM 10.71

8 Samuel ROWE JAM 10.9

Heat 2, Wind: +2.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tyreke WILSON JAM 10.45

2 Sanjay SALMON JAM 10.5

3 Kevon STONE JAM 10.53

4 Chadic HINDS JAM 10.54

5 Javon RAWLINS VIN 10.66

6 Mazinho BARRETT JAM 10.68

7 Javoy TUCKER JAM 10.77

Heat 3, Wind: +1.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ackeem BLAKE JAM 10.15

2 Emre Zafer BARNES TUR 10.37

3 Jaheim HOLLOWAY JAM 10.78

4 Ryan WEBBER JAM 10.95

5 David TOMLINSON JAM 10.97

6 Mario WILLIAMS JAM 11

7 Davede BUCKHAM CAN 11.08

Heat 4, Wind: +1.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Emanuel ARCHIBALD GUY 10.38

2 Tajay GAYLE JAM 10.42

3 Aubrey ALLEN JAM 10.62

4 Davian CLARKE JAM 10.64

5 Justin EMMANUEL JAM 10.86

Heat 5, Wind: +2.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yohan BLAKE JAM 10.13

2 Kadrian GOLDSON JAM 10.21

3 Anthony CARPENTER JAM 10.41

4 Rasheed FOSTER JAM 10.45

5 Kemar GREEN JAM 10.7

6 Rahiem SCOTT JAM 10.7

7 Jordaine NICHOLAS JAM 11.05

Heat 6, Wind: +2.9

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sachin DENNIS JAM 10.27

2 Jeevan NEWBY JAM 10.27

3 Junior HARRIS JAM 10.57

4 Rimando THOMAS JAM 10.6

5 Damor MILLER JAM 10.62

6 Jason LEWIS JAM 10.67

7 Nickoy DRUMMOND JAM 10.72

Men’s 200m

Final 1, Wind: +1.4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Andre DACRES JAM 21.33

2 Rusheen MCDONALD JAM 21.34

3 Junior GRANT JAM 21.58

4 Sage PRIMUS VIN 21.64

5 Odain SOMMERVILLE JAM 22.11

6 Miguel CHARLERY LCA 22.27

Final 2, Wind: +1.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Andel MILLER JAM 20.97

2 Jaheim HOLLOWAY JAM 21.25

3 Darion SKERRITT ANT 21.28

4 Jevaughn WHYTE JAM 21.46

5 Rohan WATSON JAM 21.69

6 Earl SIMMONDS VIN 22.08

Final 3, Wind: +1.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Antonio WATSON JAM 20.56

2 Kishane THOMPSON JAM 20.92

3 Ricquan GRAHAM JAM 21.25

4 Paul HENRY JAM 21.67

5 Kemar GREEN JAM 22.28

Men’s 400m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Bovell MCPHERSON JAM 47.26

2 Dennick LUKE DMA 47.28

3 Yonick MURRAY VIN 47.58

4 Assinie WILSON JAM 48.17

5 Reuel CAMPBELL JAM 48.29

6 Taj-Leon WISDOM JAM 49.18

Keeno BURRELL JAM DNF

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Zandrion BARNES JAM 45.69

2 Anthony COX JAM 45.84

3 Demish GAYE JAM 46.19

4 Akani SLATER VIN 46.92

5 Terry THOMAS JAM 47.28

Javier BROWN JAM DNF

Men’s 110m Hurdles

Final, Wind: +0.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Hansle PARCHMENT JAM 13.2

2 Rasheed BROADBELL JAM 13.31

3 Michael O’HARA JAM 13.52

4 Odario PHILLIPS JAM 13.68

5 Rohan COLE JAM 14.07

6 Norman PITTERSGILL JAM 14.49

7 Joel BRYAN JAM 14.55

8 Tyler MASON JAM 14.75

Men’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Lushane WILSON JAM 2.16

2 Raymond RICHARDS JAM 2.05

Kymani THOMAS JAM NM

Christoff BRYAN JAM NM

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Emanuel ARCHIBALD GUY 7.59

2 Adrian RILEY JAM 7.55

3 Shawn-D THOMPSON JAM 7.39

4 Aubrey ALLEN JAM 7.33

5 Waukeem WALTERS JAM 7.15

6 Chevaughn PARKINSON JAM 6.65

7 David TOMLINSON JAM 6.63

Men’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jordan SCOTT JAM 16.04

2 Tevin DUNN JAM 15.34

3 Chevaughn PARKINSON JAM 14.43

4 Malik DRUMMOND JAM 13.51

Men’s Shot Put

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 O’Dayne RICHARDS JAM 19.03

2 Kobe LAWRENCE JAM 17.32

3 Brandon GAYLE JAM 16.26

4 Moses PARKINSON JAM 16.21

5 Oneil COLLINS JAM 14.37

Men’s Discus Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Fedrick DACRES JAM 65.98

2 Traves SMIKLE JAM 64.64

3 Chad WRIGHT JAM 60.79

4 Kobe LAWRENCE JAM 54.33

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Elvis GRAHAM JAM 69.72

2 Devon SPENCER JAM 64.53

3 Zaavan RICHARDS JAM 60.72

4 Lebron JAMES JAM 56.22

Women’s 100m

Final, Wind: +1.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Remona BURCHELL JAM 11.13

2 Jodean WILLIAMS JAM 11.51

3 Krystal SLOLEY JAM 11.74

4 Mickalia HAISLEY JAM 11.81

5 Leyonie Samantha SMITH JAM 11.92

6 Toni-Ann LINDSAY JAM 11.95

7 Grizell SCARLETT JAM 11.96

Kaycian JOHNSON JAM DNS

Heat 1, Wind: +2.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Remona BURCHELL JAM 11.23

2 Mickalia HAISLEY JAM 11.85

3 Grizell SCARLETT JAM 11.93

4 Safiah THOMPSON JAM 12.18

5 Kavel RITCHIE JAM 12.3

6 Shantoya TAPPER JAM 12.43

Heat 2, Wind: +2.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jodean WILLIAMS JAM 11.55

2 Krystal SLOLEY JAM 11.84

3 Leyonie Samantha SMITH JAM 11.99

4 Toni-Ann LINDSAY JAM 12.01

5 Kaycian JOHNSON JAM 12.03

6 Melaine WALKER JAM 12.12

Women’s 200m

Final, Wind: +1.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Anthonique STRACHAN BAH 22.55

2 Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 22.79

3 Natasha MORRISON JAM 23.06

4 Shashalee FORBES JAM 23.07

5 Roneisha MCGREGOR JAM 23.51

6 Chanel HONEYWELL JAM 24.87

Women’s 400m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Alliah BAKER JAM 54.05

2 Dejona SIMPSON JAM 54.59

3 Kitania HEADLEY JAM 54.88

4 Diandra KELLY JAM 55.66

5 Danielle KENT JAM 58.27

6 Serena DOUGLAS JAM 59.03

7 Danielle KING JAM 59.28

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yanique MCNEIL JAM 53.95

2 Christine DAY JAM 54.55

3 Samantha JAMES JAM 54.94

4 Annicea RICHARDS VIN 55.05

5 Keiffer BAILEY VIN 56.8

6 Shimayra WILLIAMS JAM 58.07

Final 3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Candice MCLEOD JAM 51.2

2 Janieve RUSSELL JAM 51.96

3 Ronda WHYTE JAM 52.26

4 Rushell CLAYTON JAM 52.29

5 Tiffany JAMES JAM 52.85

6 Junelle BROMFIELD JAM 52.98

7 Ashley WILLIAMS JAM 53.53

8 Odeshia NANTON VIN 55.37

Women’s 100m Hurdles

Final, Wind: +0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Megan TAPPER JAM 12.80

2 Crystal MORRISON JAM 13.02

3 Amoi BROWN JAM 13.33

4 Essence BURBRIDGE JAM 13.93

5 Safiah THOMPSON JAM 14.08

6 Shaneil LYSIGHT JAM 14.6

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tissanna HICKLING JAM 6.49

2 Jodian STEWART JAM 5.94

3 Mellisa WALKER JAM 5.46

4 Teiolla HARVEY JAM 5.29

5 Sashell WALTERS JAM 4.99

Ave-Anna VENAIR JAM NM

Women’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shanieka RICKETTS JAM 13.95

2 Rhianna LUGG JAM 11.85

3 Dayshanae HALL JAM 11.68

4 Jade-Ann SMITH JAM 11.37

Jade-Ann SMITH JAM 11.22

Women’s Discus Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shadae LAWRENCE JAM 62.36

2 Samantha HALL JAM 54.68

3 Shamella DONALDSON JAM 50.65

4 Ashanti WRIGHT JAM 39.91