Carifta Games 2022 results on Day 3

KINGSTON, Jamaica — The Carifta Games 2022 results from Day 3 here at the National Stadium in Kingston, Jamaica, on Easter Monday, 18 April. The final day was highlighted by a number of top performances, including Jamaica sweeping the 4x400m relays and Adaejah Hodge from the British Virgin Islands winning her third gold medal at the meeting.

Despite making several adjustments to all its lineups, Jamaica still managed to field very strong teams en route to capturing all four titles of the 4x400m relay races with the closes battle coming in the U20 boys’ contest, following an exciting battle with second place Trinidad and Tobago.

Hodge, meanwhile, completed her impressive Carifta Games 2022 showing with a third gold medal, as the British Virgin Islands sped to victory in the U17 girls’ 200m with a time of 23.42 seconds, running into a -3.0 m/s headwind.

Brianna Lyston (23.16, -1.7 m/s) of Jamaica won the U20 girls’ 200m title, while Rickoy Hunter upset the field to secure the gold medal in the U17 boys’ section for Jamaica in 22.13 (-1.3 m/s) and Bryan Levell led a 1-2 Jamaican finish in the U20 boys’ race with a winning time of 21.18 (-2.5 m/s) —ahead of teammate Sandrey Davison (21.35).

CARIFTA GAMES 2022 RESULTS DAY 3

GIRLS RESULTS

Event 32 Girls Under 17 200 Meter Dash UNDER 17

Sponsor: JAAA

WORLD REC: W 21.34 9/29/1988 FLORENCE GRIFFITHS-JOYNER, USA

WORLD/U20: J 22.17 6/8/2019 SHA’CARRI RICHARDSON, JAM

WORLD/U18: Y 22.42 6/30/2019 AMY HUNT, GBR

CARIFTA/U20: C 22.77 4/1/2013 SHAUNAE MILLER, BAH

CARIFTA/U17: C 23.03 3/31/2002 ANNIESHA MCLAUGHLIN, JAM

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Hodge, Adaejah 06 British Virg 23.42 -3.0

2 Dockery, Sabrina 06 Jamaica 24.25 -3.0

3 Terrelonge, Theianna Lee 07 Jamaica 24.64 -3.0

4 Wright, Nya 06 Bahamas 25.47 -3.0

5 Augustine, Shantay 06 Grenada 25.49 -3.0

6 Henry, Alexxe 07 Trinidad and Tobago 25.62 -3.0

7 Matthias, Shonte 06 Saint Vincen 26.04 -3.0

Event 3 Girls 17-19 200 Meter Dash UNDER 20

Sponsor: STEWART’S AUTO

WORLD REC: W 21.34 9/29/1988 FLORENCE GRIFFITHS-JOYNER, USA

WORLD/U20: J 22.17 6/8/2019 SHA’CARRI RICHARDSON, USA

CARIFTA/U20: C 22.77 4/1/2013 SHAUNAE MILLER, BAH

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Lyston, Brianna 04 Jamaica 23.16 -1.7

2 Bascombe, Shaniqua 03 Trinidad and Tobago 24.18 -1.7

3 Kelly, Kaylia 03 Jamaica 24.33 -1.7

4 Smith, Keliza 03 Guyana 24.40 -1.7

5 Bobb, Caitlyn 03 Bermuda 24.74 -1.7

6 Grate, Kenyatta 04 British Virg 25.21 -1.7

7 La Fortune, Kyah 03 Trinidad and Tobago 25.34 -1.7

8 Archer, Paige 05 Bahamas 34.85 -1.7

Event 36 Girls Under 17 800 Meter Run UNDER 17

Sponsor: NATOYA GOULE

WORLD REC: W 1:53.28 7/26/1983 JARMILA KRATOCHILOVA, TCH

WORLD/U20: J 1:54.01 8/29/2008 PAMELA JELIMO, KEN

WORLD/U18: Y 1:57.18 9/8/1993 YUAN WANG, CHN

CARIFTA/U20: C 2:05.90 3/24/2008 NATOYA GOULE, JAM

CARIFTA/U17: C 2:09.59 4/17/2006 NATOYA GOULE, JAM

Name Year Team Finals

Finals

1 Smith, Michelle 06 US Virgin Islands 2:10.78

2 Peart, Andrene 06 Jamaica 2:13.07

3 Harvey, Attoya 06 Guyana 2:14.08

4 McPherson, Narissa 06 Guyana 2:16.13

5 Simmons, Ashlyn 07 Barbados 2:19.34

6 Campbell, Ricaria 07 Jamaica 2:20.21

7 Grant, Jaeda 08 Bermuda 2:20.50

8 Forde, Kayleigh 06 Trinidad and Tobago 2:23.83

Event 7 Girls 17-19 800 Meter Run UNDER 20

Sponsor: BERGER

WORLD REC: W 1:53.28 7/26/1983 JARMILA KRATOCHILOVA, TCH

WORLD/U20: J 1:54.01 8/29/2008 PAMELA JELIMO, KEN

CARIFTA/U20: C 2:05.90 3/24/2008 NATOYA GOULE, JAM

Name Year Team Finals

Finals

1 Mitchell, Jody-Ann 04 Jamaica 2:09.73

2 Haynes, Layla 05 Barbados 2:10.58

3 Austin, Adriel 04 Guyana 2:13.62

4 Francis, Jaden 03 Cayman Islands 2:18.08

5 Cann, Shayla 05 Bermuda 2:21.11

6 Guerrier, Tamara 03 Guadelope 2:21.58

— Dwyer, Rushana 03 Jamaica DQ TR 17.2.2***

Event 49 Girls Under 17 100 Meter Hurdles UNDER 17

Sponsor: DIGICEL

WORLD/U18: Y 12.84 6/25/2016 TIA JONES, USA

CARIFTA/U17: C 13.11 4/1/2018 CRYSTAL MORRISON, JAM

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Davidson, Bryana 07 Jamaica 13.50 -1.8

2 Smith, Michelle 06 US Virgin Islands 14.31 -1.8

3 Daley, Jody-Ann 07 Jamaica 14.45 -1.8

4 McMaster, A’Sia 07 British Virg 15.38 -1.8

5 Caprice, Naima 08 Martinique 15.90 -1.8

6 John, Vinesha 06 British Virg 15.95 -1.8

7 Pronzola, Lou-Anna 07 Martinique 16.71 -1.8

Event 24 Girls 17-19 100 Meter Hurdles UNDER 20

Sponsor: SDF

WORLD REC: W 12.20 7/22/2016 KENI HARRISON, USA

WORLD/U20: J 12.84 7/24/2019 BRITANY ANDERSON, JAM

CARIFTA/U20: C 13.15 4/1/2018 AMOI BROWN, JAM

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 James, Alexis 04 Jamaica 13.32 -2.0

2 Wilson, Oneka 03 Jamaica 13.67 -2.0

3 Browne, Nya 05 Barbados 14.63 -2.0

4 Thomas, DiaMonae 05 British Virg 15.46 -2.0

Event 64 Girls 17-19 4×400 Meter Relay UNDER 20

Sponsor: PUMA

WORLD REC: W 3:15.17 10/1/1988 SOVIET UNION

WORLD/U20: J 3:24.04 7/21/2019 USA

CARIFTA/U20: C 3:31.47 2011 JAMAICA

Team Finals

Finals

1 Jamaica 3:36.81

2 British Virgin Islands 3:45.67

3 Bermuda 3:48.69

4 Bahamas 4:05.99

5 Turks and Caicos Islands 4:20.51

Event 66 Girls Under 17 4×400 Meter Relay UNDER 17

WORLD REC: W 3:15.17 10/1/1988 SOVIET UNION

WORLD/U20: J 3:24.04 7/21/2019 USA

CARIFTA/U20: C 3:31.47 2011 JAMAICA

CARIFTA/U17: C 3:38.09 2009 JAMAICA

Team Finals

Finals

1 Jamaica 3:43.59

2 Bermuda 4:03.23

3 Bahamas 4:04.11

4 Martinique 4:05.83

Event 16 Girls 17-19 Long Jump UNDER 20

Sponsor: WYSINCO

WORLD REC: W 7.52m 6/11/1988 GALINA CHISTYAKOVA, URS

WORLD/U20: J 7.14m 6/4/1983 HEIKE DAUTE, GDR

CARIFTA/U20: C 6.48m 3/28/2016 YANIS DAVID, GUD

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Cole, Serena 04 Jamaica 5.89m 2.7

2 Hudson, Kayssia 04 French Guiana 5.77m 1.4

3 Clarke, Kay-Lagay 04 Jamaica 5.64m 3.1

4 Graham, Ashantae 03 Cayman Islands 5.62m 0.9

5 Farquharson, Sabriya 05 Bahamas 5.48m 3.7

6 Parson, Zakayza 03 Bermuda 5.46m 4.9

7 Pulcherie, Amely 05 French Guiana 5.40m 4.1

8 Antoine, Lynn 05 Turks and Ca 5.12m 3.4

Event 55 Girls Under 17 Javelin Throw UNDER 17

WORLD/U18: Y 70.10m 8/14/2021 ADRIANA VILAGOS, SRB

CARIFTA/U20: C 51.13m 3/28/2016 CANDESHA SCOTT, GRD

CARIFTA/U17: C 42.90m 4/9/2007 DEANDRA DOTTIN, BAR

Name Year Team Finals

Finals

1 Scott, Dior-Rae 08 Bahamas 44.57mC

2 Cassar, Kenika 06 Trinidad and Tobago 42.86m

3 Alexander, Suerena 06 Grenada 42.57m

4 Strachan, Kamera 08 Bahamas 39.86m

5 Lemmens, Zaila 07 Curacao 32.36m

6 Wright, Jade 06 Cayman Islands 22.80m

7 Biggs, Rehanna 06 Jamaica 19.63m

Event 18 Girls 17-19 High Jump UNDER 20

Sponsor: JAAA

WORLD REC: W 2.09m 8/30/1987 STEFKA KOSTADINOVA, BUL

CARIFTA/U20: C 1.87m 4/1/2013 JEANELLE SCHEPER, LCA

Name Year Team Finals

Finals

1 McDonald, Annishka 03 Jamaica 1.75m

2 Cunningham, Malaika 04 Jamaica 1.70m

3 Enoe, Ahsharean 03 Grenada 1.65m

4 Miller, Shaunece 04 Bahamas 1.65m

— Lawrence, Jemerly Jeneiv 05 Dominica NH

Event 51 Girls Under 17 Triple Jump UNDER 17

Sponsor: STEWART’S AUTO

WORLD REC: W 15.74m 3/20/2022 YULIMAR ROJAS, VEN

WORLD/U20: J 14.62m 8/25/1996 TEREZA MARINOVA, BUL

CARIFTA/U20: C 13.40m 4/3/2015 YANIS DAVID, GUD

CARIFTA/U17: C 12.61m 4/12/2009 ROCHELLE FARQUHARSON, JAM

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Atkinson, Sabrina 07 Jamaica 12.00m 3.7

2 Alfred, Leane 07 French Guiana 11.77m 2.7

3 Adderley, Zoe 08 Bahamas 11.45m 2.1

4 Vitalis, Talyrie 06 Guadelope 11.33m 3.6

5 Lubin, Lanaisha 06 Bahamas 11.31m 0.2

6 Clamy, Tessa 08 Guadelope 11.10m 3.1

7 Sudlow, Rohanna 06 Jamaica 11.06m 0.4

8 Caprice, Naima 08 Martinique 10.43m 3.1

9 Renel, Alexia 07 Martinique 10.17m 1.4

Event 53 Girls Under 17 Discus Throw UNDER 17

Sponsor: KONNEXX

WORLD REC: W 76.80m 7/9/1988 GABRIELE REINSCH, GDR

WORLD/U20: J 74.40m 9/13/1988 IIKE WYLUUDA

CARIFTA/U20: C 54.19m 4/15/2017 FIONA RICHARDS, JAM

CARIFTA/U17: C 43.99m 4/8/2012 PAUL ANN GAYLE, JAM

Name Year Team Finals

Finals

1 Shaw, Dionjah 07 Jamaica 45.32mC

2 Biggs, Rehanna 06 Jamaica 42.41m

3 Quamina, Adriana 06 Trinidad and Tobago 35.23m

4 Joseph, Savianna 06 British Virg 34.31m

5 Johnson, Cailyn 06 Bahamas 30.31m

6 Nixon, Daniel 07 Bahamas 26.34m

BOYS RESULTS

Event 33 Boys Under 17 200 Meter Dash UNDER 17

Sponsor: DIGICEL

WORLD REC: W 19.19 8/20/2009 USAIN BOLT, JAM

WORLD/U20: J 19.84 6/27/2021 Erriyon KNIGHTON, USA

WORLD/U18: Y 19.84 6/27/2021 Erriyon KNIGHTON, USA

CARIFTA/U20: C 19.93 4/11/2004 USAIN BOLT, JAM

CARIFTA/U17: C 20.84 4/5/2010 ODEAN SKEENE, JAM

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Hunter, Rickoy 06 Jamaica 22.13 -1.3

2 Davis, Keo 06 Saint Vincen 22.19 -1.3

3 Rose, Marchino 06 Jamaica 22.26 -1.3

4 Morris, Kaiyin 06 Trinidad and Tobago 22.31 -1.3

5 Fleming, Dwayne 06 Antigua& Barbuda 22.33 -1.3

6 Skinner, Turmani 06 Bahamas 22.48 -1.3

7 Cole, Daeshaun 06 Trinidad and Tobago 22.54 -1.3

8 Maize, Jerrel 06 Cayman Islands 22.73 -1.3

Event 4 Boys 17-19 200 Meter Dash UNDER 20

Sponsor: SDF

WORLD REC: W 19.19 8/20/2009 USAIN BOLT, JAM

WORLD/U20: J 19.84 6/27/2021 Erriyon KNIGHTON, USA

CARIFTA/U20: C 19.93 4/11/2004 USAIN BOLT, JAM

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Levell, Bryan 03 Jamaica 21.18 -2.5

2 Davison, Sandrey 03 Jamaica 21.35 -2.5

3 John, Nazzio 03 Grenada 21.70 -2.5

4 Mc Kay, Shakeem 03 Trinidad and Tobago 21.79 -2.5

5 Campbell, Zion 03 Bahamas 21.80 -2.5

6 Reid, Jaiden 05 Cayman Islands 21.94 -2.5

7 Belle, Wanyae 03 British Virg 22.12 -2.5

8 Mascoll-Beckles, Amani 04 Barbados 22.32 -2.5

Event 37 Boys Under 17 800 Meter Run UNDER 17

Sponsor: JAAA

WORLD REC: W 1:40.91 8/9/2012 DAVID RUDISHA, KEN

WORLD/U20: J 1:41.73 8/9/2012 NIJEL AMOS, BOT

WORLD/U18: Y 1:43.37 9/10/2011 MOHAMMED AMAN, ETH

CARIFTA/U20: C 1:48.95 1987 KENROY LEVY, JAM

CARIFTA/U17: C 1:51.79 4/25/2011 JERRARD MASON, BAR

Name Year Team Finals

Finals

1 Brown, Ainsley 06 Jamaica 1:58.08

2 Sriskandarajah, Keeran 06 Trinidad and Tobago 1:58.45

3 Pryce, Rasheed 07 Jamaica 1:58.51

4 Lynch, Jonathan 06 British Virg 2:01.09

5 Harry, Jaheim 07 Saint Vincen 2:01.62

6 Winder, Raywind 06 Bahamas 2:02.76

7 Morin, Dylan 07 Martinique 2:05.12

8 Gedeon, Hency 06 Turks and Ca 2:07.32

9 Mornal, Mickael 08 Guadelope 2:07.47

10 Meyers, Daniel 06 Belize 2:07.74

— Roberts, Javon 07 Guyana DNF

Event 8 Boys 17-19 800 Meter Run UNDER 20

Sponsor: WORLD ATHLETICS

WORLD REC: W 1:40.91 8/9/2012 DAVID RUDISHA, KEN

WORLD/U20: J 1:41.73 8/9/2012 NIJEL AMOS, BOT

CARIFTA/U20: C 1:48.95 1987 KENROY LEVY, JAM

Name Year Team Finals

Finals

1 Blake, J’Voughnn 05 Jamaica 1:49.89

2 Cumberbatch, Nathan 05 Trinidad and Tobago 1:51.86

3 Nethersole, Adrian 04 Jamaica 1:51.96

4 Smith Mills, Nirobi 03 Bermuda 1:52.20

5 Farrington, Jahshani 04 British Virg 1:55.01

6 Smith, Sancho 04 Bermuda 1:55.36

7 Ambriton, Nellie 04 Saint Vincen 1:55.51

Event 12 Boys 17-19 5000 Meter Run UNDER 20

THE BRIDGE FM

WORLD REC: W 12:35.36 8/14/2020 JOSHUA CHEPTEGEI, UGA

WORLD/U20: J 12:43.02 8/31/2018 SELEMON BAREGA, ETH

CARIFTA/U20: C 14:34.34 4/5/2010 KEMOY CAMPBELL, JAM

Name Year Team Finals

Finals

1 Mitchell, Curtis 03 Bahamas 16:07.57

2 Power, Nicholas 03 Jamaica 16:08.93

3 Waldron, Tafari 05 Trinidad and Tobago 16:35.73

4 Blasczyk, Augustin 04 Martinique 16:50.15

— Davis, Neo Lucien 04 Dominica DNF

Event 50 Boys Under 17 110 Meter Hurdles UNDER 17

Sponsor: DIGICEL

WORLD/U18: Y 12.87 7/6/2019 SASHA ZHOYA, AUS

CARIFTA/U17: C 13.54 4/22/2019 DESHAUN LAMB, JAM

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Gordon, Shaquane 06 Jamaica 13.69 -1.5

2 Campbell, Jadan 06 Jamaica 13.91 -1.5

3 Huggins, Jermahd 06 St. Kitts& Nevis 15.21 -1.5

4 Rolle, Quinton 07 Bahamas 15.61 -1.5

5 Ledoux, Lucas 06 Martinique 16.52 -1.5

6 Montabord, Lucas 06 Martinique 17.28 -1.5

Event 25 Boys 17-19 110 Meter Hurdles UNDER 20

Sponsor: SDF

WORLD/U20: J 12.72 8/21/2021 SASHA ZHOYA, FRA

CARIFTA/U20: C 13.26 4/22/2019 RASHEED BROADBELL, JAM

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Sophia, Matthew 03 Curacao 13.74 -2.0

2 Prince, Demario 04 Jamaica 13.88 -2.0

3 Andrews, Antoine 03 Bahamas 13.91 -2.0

4 Vitalis, Khailan 03 Saint Lucia 14.20 -2.0

5 Kennedy, Nikkolia 04 Barbados 14.46 -2.0

6 John, Keone 05 Trinidad and Tobago 14.64 -2.0

7 Portier, Ulric 03 Guadelope 14.80 -2.0

8 Morris, Brian 03 Trinidad and Tobago 14.89 -2.0

Event 67 Boys Under 17 4×400 Meter Relay UNDER 17

SDF

WORLD REC: W 2:54.29 8/22/1993 USA

WORLD/U20: J 3:29.30 7/21/2019 USA

CARIFTA/U20: C 3:05.68 2013 JAMAICA

CARIFTA/U17: C 3:14.52 2012 JAMAICA

Team Finals

Finals

1 Jamaica 3:17.85J

2 Trinidad and Tobago 3:18.89J

3 Bahamas 3:21.35J

4 St. Kitts& Nevis 3:23.32J

5 Saint Vincent and the Grenadin 3:23.97J

6 Martinique 3:37.30

Event 65 Boys 17-19 4×400 Meter Relay UNDER 20

Sponsor: DIGICEL

WORLD REC: W 2:54.29 8/22/1993 USA

WORLD/U20: J 3:00.33 7/21/2017 USA

CARIFTA/U20: C 3:05.68 2013 JAMAICA

Team Finals

Finals

1 Jamaica 3:08.94

2 Trinidad and Tobago 3:09.67

3 Barbados 3:10.71

4 Bahamas 3:14.56

5 Saint Vincent and the Grenadin 3:16.14

6 St. Kitts& Nevis 3:24.03

Event 27 Boys 17-19 Triple Jump UNDER 20

WORLD REC: W 18.29m 8/7/1995 JONATHAN EDWARDS, GBR

WORLD/U20: J 17.50m 6/23/1985 VOLKER MAI, GDR

CARIFTA/U20: C 16.35m 4/9/2012 LATARIO COLLIE-MINNS, BAH

Name Year Team Finals Wind

Finals

1 Hibbert, Jaydon 05 Jamaica 17.05m 2.8

2 Spencer, Aren 03 Barbados 15.80m 1.1

3 Walters, Royan 04 Jamaica 15.59m 1.4

4 Roach, Stafon 03 Guyana 15.31m 2.0

5 Hutchinson, Brandon 05 Bahamas 14.47m 1.7

6 Hamer, Trevon 04 Guyana 14.14m 1.3

— Walkin, Rayvon 05 Turks and Ca FOUL

— Mondesir, Mike 03 French Guiana FOUL

Event 21 Boys 17-19 Shot Put UNDER 20

WORLD REC: W 23.12m 5/20/1990 RANDY BARNES, USA

WORLD/U20: J 23.00m 8/18/2013 JACKO GILL, NZL

CARIFTA/U20: C 19.97m 3/28/2016 WARREN BARRETT, JAM

Name Year Team Finals

Finals

1 Lawrence, Kobe 04 Jamaica 20.02mC

2 Young, Christopher 03 Jamaica 19.12m

3 Hinds, Kevon 03 Barbados 16.18m

4 Calder, Jaylon 05 Grenada 15.65m

5 Opponge-Adjei, Tayjo 03 Turks and Ca 15.32m

6 Bristol, De’Andre 05 Grenada 14.49m

7 Douglas, Orlando 04 British Virg 14.43m

8 Smikle, Andre 05 British Virg 12.94m

9 Walkin, Antwon 05 Turks and Ca 12.82m

Event 54 Boys Under 17 Discus Throw UNDER 17

Sponsor: DIGICEL

WORLD/U18: Y 77.50m 5/19/2008 MYKYTA NESTERENKO, UKR

CARIFTA/U20: C 66.41m 4/15/2017 ROJE STONA, JAM

CARIFTA/U17: C 52.99m 4/5/2010 FEDRICK DACRES, JAM

Name Year Team Finals

Finals

1 Wray, Despiro 06 Jamaica 48.89m