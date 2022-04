Champs 2022 results and broken records on  Day 5

KINGSTON, Jamaica — The following are the results from Day 5, the final day of action at the ISSA Grace Kennedy Boys and Girls Championships 2022 – CHAMPS 2022 – on Saturday (9) inside the National Stadium in Kingston, Jamaica.

After the cancelation of the championships in 2020 due to the COVID-19 pandemic outbreak, and last year’s staging without fans, the organisers welcomed back supporters inside the venue this year and they were well treated with some super performances on both the boys’ and girls’ side.

Several championships records were broken on Saturday’s final day with Kingston College and Edwin Allen following the script in taking the respective team titles this year.

Nine records were broken on the final day of competition, including a stunning run by junior talent Brianna Lyston of Hydel High who flashed to a new personal best of 22.53, running into a -2.2 m/s headwind to break the Class One 200m record for girls.

Six of the records on the fifth and final day came on the girls’ side with three coming in the sprint hurdles events.

BOYS AND GIRLS CHAMPS 2022 – DAY 5 RESULTS

Event 28 Boys 10-13 200 Meter Dash CLASS 3 BOYS

Meet Record: R 21.69 3/24/2018 Adrian Kerr, KC

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Nickecoy Bramwell Calabar High 22.82 -0.2 9

2 Shavaughn Brown Kingston College 23.14 -0.2 7

3 Tavaine Stewart Herbert Morr 23.15 -0.2 6

4 Ajae Brown Ferncourt High 23.18 -0.2 5

5 Kadjori Deer Manchester High 23.22 -0.2 4

6 Milton Peynado Greater Port 23.99 -0.2 3

7 Ajani Thomas Camperdown High 24.22 -0.2 2

— Shaun Lewis St. Elizabet FS -0.2

Event 15 Boys 14-15 200 Meter Dash CLASS 2 BOYS

Meet Record: R 20.80 3/17/2016 Christopher Taylor, Calabar

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Mark Anthony Miller Jamaica College 21.82 -2.6 9

2 Omarion Barrett Steer Town Academy 21.97 -2.6 7

3 Enrique Webster St. Elizabet 22.15 -2.6 6

4 Gary Card Wolmer’s Boy 22.33 -2.6 5

5 Marcinho Rose Kingston College 22.44 -2.6 4

6 Rosean Smith Lacovia High 22.50 -2.6 3

7 Antonio Powell Edwin Allen High 22.63 -2.6 2

8 Khamani Gordon Calabar High 22.68 -2.6 1

Event 2 Boys 16-19 200 Meter Dash CLASS 1 BOYS

Meet Record: R 20.25 2003 USAIN BOLT, WILLIAM KNIBB

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Bryan Levell Edwin Allen High 20.77 -2.2 9

2 Deandre Watkin Jamaica College 20.84 -2.2 7

3 Gregory Prince St. Jago High 20.92 -2.2 6

4 Ricquan Graham Wolmer’s Boy 21.28 -2.2 5

5 Mark Manley Calabar High 21.34 -2.2 4

6 Shavin Hector-Charles Kingston College 21.55 -2.2 3

7 Shemar Palmer Manchester High 21.66 -2.2 2

— Adrian Kerr Kingston College DNF -2.2

Event 30 Boys 10-13 800 Meter Run CLASS 3 BOYS

Meet Record: R 1:58.06 3/29/2007 WAQAR DACOSTA, JAMAICA COLLEGE

Name Year School Finals Points

Finals

1 Samuel Creary Jamaica College 2:01.34 9

2 Nahashon Ruto Kingston College 2:01.45 7

3 Troydian Flemmings Manchester High 2:01.46 6

4 Dantae Simpson Port Antonio High 2:02.46 5

5 Jevonne Robinson Kingston College 2:02.99 4

6 Delano Brown St. Elizabet 2:06.67 3

7 Rushanne James Clarendon College 2:08.09 2

8 Jayden Brown Maggotty High 2:10.39 1

Event 17 Boys 14-15 800 Meter Run CLASS 2 BOYS

Meet Record: R 1:51.26 3/28/2017 Kimar Farquharson, Calabar High

Name Year School Finals Points

Finals

1 Ainsley Brown Port Antonio High 1:55.08 9

2 Rashid Green St. Elizabet 1:56.23 7

3 Franklyn Tayloe Foga Road High 1:57.14 6

4 Shavan Jarrett Titchfield High 1:59.37 5

5 Tyrone Lawson Jamaica College 1:59.66 4

6 Charehon Connally Maggotty High 2:03.42 3

7 Obinna Reid Clarendon College 2:08.63 2

— Joel Morgan Edwin Allen High DNF

Event 4 Boys 16-19 800 Meter Run CLASS 1 BOYS

Meet Record: R 1:48.58 5/15/2021 Chevonne Hall, Edwin Allen

Name Year School Finals Points

Finals

1 Jvoughnn Blake Jamaica College 1:48.58R 9

2 Handal Roban Jamaica College 1:48.72 7

3 Giovouni Henry Kingston College 1:50.79 6

4 Adrian Nethersole St. Elizabet 1:51.31 5

5 Tafar-Hi Hinds St. Jago High 1:52.82 4

6 Corlando Chambers St. Jago High 1:55.51 3

7 Kewarny Fletcher Calabar High 1:56.14 2

— Oshaine Codling Vere Technical DNF

Event 36 Boys 14-19 5000 Meter Run OPEN

Meet Record: R 14:18.55 3/27/2010 KEMOY CAMPBELL, BELLEFIELD

Name Year School Finals Points

Finals

1 Ethan Gioko Kingston College 15:18.86 9

2 Kyle Bowes St. Mary’s College 16:13.66 7

3 Nichalas Power Calabar High 16:35.91 6

4 Jalen Brown St. Jago High 16:39.55 5

5 Nathaniel Wallace St. Elizabet 17:12.98 4

6 Caballaro Walters St. Jago High 17:25.88 3

7 Nichalos Mclaren Bellefield High 18:02.33 2

8 Dontae Hudson Bellefield High 18:14.23 1

9 Antwone Witter Maggotty High 18:39.09

10 Dejhauno Campbell St. Elizabet 18:39.37

11 Omar Spencer Kingston College 19:06.48

— Kemar Vernon Charlemont High DNF

— Antonio Willoughby Wolmer’s Boy DNF

— Antwon Dove Jamaica College DNF

— Keitho Downer Calabar High DNF

— Omar Campbell B.B. Coke High DNF

— Daniel Small Mavis Bank High DNF

— Joshua Lawrence St. Mary’s College DNF

Event 32 Boys 10-13 100 Meter Hurdles CLASS 3 BOYS

Meet Record: R 12.87 3/24/2018 Neil-matthew Sutherland, JC

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Taj-Oneil Gordon Kingston College 13.30 -1.3 9

2 Javion Pladley Jamaica College 13.65 -1.3 7

3 Demarco Bennett Excelsior High 13.76 -1.3 6

4 Michael Dwyer St. Jago High 13.79 -1.3 5

5 Jerome Nicholson Excelsior High 14.55 -1.3 4

6 Shawn Palmer Vere Technical 14.60 -1.3 3

7 Kemar Whittle Calabar High 14.61 -1.3 2

8 Robert Miller Calabar High 15.70 -1.3 1

Event 19 Boys 14-15 110 Meter Hurdles CLASS 2 BOYS

Meet Record: R 13.26 3/30/2019 Vashaun Vascianna, St. Jago Hig

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Jadan Campbell Kingston College 13.67 -1.6 9

2 Kahiem Carby Kingston College 13.68 -1.6 7

3 Daniel Wright Excelsior High 13.82 -1.6 6

4 Shaquane Gordon Calabar High 13.88 -1.6 5

5 Zacre Braham Calabar High 14.07 -1.6 4

6 Jay-Zyre Turner Jamaica College 14.35 -1.6 3 .344

7 Shemar Williams Edwin Allen High 14.35 -1.6 2 .345

8 Dave Moore Excelsior High 14.99 -1.6 1

Event 6 Boys 16-19 110 Meter Hurdles CLASS 1 BOYS

Meet Record: R 13.06 3/30/2019 Wayne Pinnock, Kingston Col

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Jahvel Granville St. Jago High 13.56 -0.6 9 .559

2 Dishaun Lamb Calabar High 13.56 -0.6 7 .562

3 Tajae Francis Kingston College 13.75 -0.6 6

4 Sharvis Simmonds Excelsior High 13.78 -0.6 5

5 Jahiem Stern Jamaica College 13.86 -0.6 4

6 Neil-Matthew Sutherland Jamaica College 14.14 -0.6 3

7 Matthew Sullivan Vere Technical 14.30 -0.6 2

8 Andre Harris St. Jago High 14.44 -0.6 1

Event 33 Boys 10-13 4×100 Meter Relay CLASS 3 BOYS

Meet Record: R 41.81 3/29/2014 Calabar High, Calabar High

C Taylor, M Stephens, T Wilson, B Heath

School Finals Points

Finals

1 Calabar High 43.99 12

2 St. Jago High 44.86 10

3 Jamaica College 44.88 8

4 Ferncourt High 44.90 6

5 Excelsior High 45.42 5

6 Herbert Morrison Technical 46.04 4

7 St. Catherine High 46.15 3

8 Edwin Allen High 46.45 2

Event 38 Boys 14-19 1600 Sprint Medley OPEN

Meet Record: R 3:24.22 3/24/2018 Kingston College, KC

C Rowe, J BLACK, K Mcpherson, K Dewar

School Finals Points

Finals

1 Kingston College 3:27.66 12

2 St. Elizabeth Technical 3:27.70 10

3 Jamaica College 3:30.97 8

4 Calabar High 3:33.64 6

5 Vere Technical 3:37.03 5

6 Petersfield High 3:39.75 4

7 Excelsior High 3:40.89 3

8 William Knibb Memorial 3:41.02 2

Event 37 Boys 14-19 4×400 Meter Relay OPEN

Meet Record: R 3:06.76 3/28/2015 Calabar High, Calabar High

School Finals Points

Finals

1 Jamaica College 3:10.04 12

2 Kingston College 3:10.68 10

3 St. Jago High 3:11.69 8

4 Excelsior High 3:12.47 6

5 Calabar High 3:12.60 5

6 Edwin Allen High 3:14.54 4

7 St. Elizabeth Technical 3:19.03 3

8 Manchester High 3:33.18 2

Event 21 Boys 14-15 4×100 Meter Relay CLASS 2 BOYS

Meet Record: R 40.29 3/19/2016 Calabar High, Calabar

School Finals Points

Finals

1 Kingston College 41.29 12

2 St. Elizabeth Technical 41.74 10

3 Calabar High 41.86 8

4 Edwin Allen High 43.45 6

5 Herbert Morrison Technical 43.50 5

— Jamaica College DNF

— Wolmer’s Boys School DQ TR 24.7

— Camperdown High DQ TR 17.4

Event 24 Boys 14-15 Triple Jump CLASS 2 BOYS

Meet Record: R 15.51m 3/30/2019 Luke Brown, Calabar High

13.50m Q Qualify to final

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Aaron McKenzie Kingston College 14.27m -1.8 9

2 Chavez Penn Jamaica College 14.22m -1.2 7

3 Euan Young Jamaica College 14.05m -1.2 6

4 Rayvon Walkin Kingston College 14.00m -1.8 5

5 Balvin Israel St. Jago High 13.96m -0.8 4

6 Nicardo Grey-Clark Wolmer’s Boy 13.50m -0.6 3

7 Kenomar Jones Cornwall College 13.28m -1.2 2

8 Kesean Rhooms Cornwall College 13.01m -2.0 1

9 Jahrod Laird Calabar High 12.47m -0.9

10 David Douglas Wolmer’s Boy 12.41m -1.9

11 Shevaughn Pryce Calabar High 12.33m -1.7

Event 22 Boys 14-15 High Jump CLASS 2 BOYS

Meet Record: R 2.10m 3/31/2012 CHRISTOFFE BRYAN, WOLMERS BOYS

1.90m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

Finals

1 Aaron McKenzie Kingston College 2.11mR 9

2 Chavez Penn Jamaica College 2.00m 7

3 Aaron Thomas Kingston College 1.95m 6

4 Jaidi James Jamaica College 1.95m 5

5 Kesean Rhooms Cornwall College 1.90m 4

6 David Douglas Wolmer’s Boy 1.80m 3

7 Michael Neil Jonathan Grant High 1.80m 2

8 Patrick Rosegreen Cornwall College 1.80m 1

9 Zamar Sinclair Manchester High 1.75m

10 Barrian Authurs Rhodes Hall High 1.75m

10 Kaleel Samuels Calabar High 1.75m

— Kamarie Ferguson Dinthill Technical NH

Event 9 Boys 16-19 High Jump CLASS 1 BOYS

Meet Record: R 2.23m 3/29/2014 Christoffe Bryan, Wolmer’s Hig

2.00m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

Finals

1 Verrol Sam Kingston College 2.05m 9

2 Dejone Raymond St. Elizabet 2.00m 7

3 Demario Prince St. Jago High 2.00m 6

4 Blaine Byam Kingston College 2.00m 5

5 Uroy Ryan Jamaica College 1.95m 3.50

5 Ovane Williams St. Mary High 1.95m 3.50

7 Tierick Smith St. Elizabet 1.95m 2

8 Javon Bowen Jamaica College 1.95m 1

9 Kymani Thomas St. Jago High 1.90m

10 Antwan Salmon Titchfield High 1.90m

— Jordan Tomlinson Wolmer’s Boy NH

— Dishaun Lamb Calabar High NH

— Jordan Richards Manchester High NH

Event 12 Boys 16-19 Shot Put CLASS 1 BOYS

WEIGHT: 6kg

Meet Record: R 20.65m 4/1/2017 Kevin Nedrick, Petersfield

17.00m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

Finals

1 Christopher Young Edwin Allen High 19.37m 9

2 Kobe Lawrence Calabar High 18.86m 7

3 Brandon Gayle St. Jago High 18.30m 6

4 Altwayne Bedward Kingston College 17.86m 5

5 Trevor Gunzell Edwin Allen High 17.48m 4

6 Shamar Reid Jamaica College 17.32m 3

7 Josh-Ty Brown Jamaica College 16.53m 2

8 Roshaun Bienetzens Wolmer’s Boy 16.31m 1

9 Denzs Simmonds Calabar High 16.11m

10 Shakiel Smith Excelsior High 15.92m

11 Ricardo Hayles Clarendon College 15.46m

12 Yekini Bowen Petersfield High 15.22m

13 Shaiquan Dunn St. Jago High 15.04m

Event 26 Boys 14-15 Discus Throw CLASS 2 BOYS

WEIGHT: 1.5kg

Meet Record: R 55.70m 3/24/2018 Romaine Beckford, Buff Bay

42.50m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

Finals

1 Zachary Campbell Jamaica College 56.49mR 9

2 Matthew Blake Calabar High 49.91m 7

3 Antwon Walkin Kingston College 47.78m 6

4 Delangelo Jackson Jamaica College 47.02m 5

5 Rajay Hemmings St. Catherine High 46.19m 4

6 Mar-Lando Farquhar Cornwall College 41.01m 3

7 Cavaughn Omally Wolmer’s Boy 40.97m 2

8 Wensett Brown William Knib 40.45m 1

9 Devonte Edwards Munro College 37.40m

10 Leighton Johnson Calabar High 34.27m

11 Dellema Walker Wolmer’s Boy 27.90m

— Collin Morgan Munro College FOUL

Event 42 Boys 14-19 Javelin Throw OPEN

Meet Record: R 64.08m 3/29/2014 Devon Spencer, St. Elizabet

50.00m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

Finals

1 Christopher Young Edwin Allen High 62.34m 9

2 Lebron James Jamaica College 60.74m 7

3 Jaeden Teka Kingston College 58.56m 6

4 Gabriel Lim Jamaica College 55.92m 5

5 Marshal Waite Spot Valley High 53.45m 4

6 Quewayne Brown Petersfield High 49.10m 3

7 Leonardo Miller Calabar High 47.46m 2

8 Domonique Wint Dinthill Technical 47.33m 1

9 Michael Clarke Excelsior High 43.52m

10 Thierry Robinson St. Elizabet 42.25m

11 James Coley Clarendon College 41.61m

12 Tarique Daley Calabar High 39.22m

CHAMPS 2022 – GIRLS’ RESULTS DAY 5

Event 76 Girls 10-12 200 Meter Dash CLASS 4

Meet Record: R 23.72 4/1/2017 Brianna Lyston, St. Jago

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Natrece East Wolmer’s Gir 24.62 -0.4 9

2 Janelia Williams Excelsior High 25.34 -0.4 7

3 Sashana Johnson Hydel High 25.43 -0.4 6

4 Kedoya Lindo Immaculate C 25.44 -0.4 5

5 Kimberly Wright Immaculate C 25.51 -0.4 4

6 Moesha Gayle Edwin Allen High 25.92 -0.4 3

7 Adora Campbell St. Jago High 26.05 -0.4 2

8 Akeelah Bell Holy Childhood High 26.14 -0.4 1

Event 66 Girls 13-14 200 Meter Dash CLASS 3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meet Record: R 23.07 4/1/2017 Kevona Davis, Edwin Allen

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Finals

1 Theianna-Lee Terrelonge Edwin Allen High 23.91 -2.6 9

2 Sabrina Dockery Lacovia High 24.30 -2.6 7

3 Abrina Wright Holmwood Technical 24.44 -2.6 6

4 Jody-Ann Daley Hydel High 24.58 -2.6 5

5 Briana Campbell St. Jago High 24.88 -2.6 4

6 Aaliyaha Morgan St. Catherine High 24.94 -2.6 3

7 Shevi-Anne Shim Immaculate C 25.13 -2.6 2

8 Poshanna-Lee Blake St. Jago High 25.31 -2.6 1

Event 55 Girls 15-16 200 Meter Dash CLASS 2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meet Record: R 22.72 3/24/2018 Kevona Davis, Edwin Allen

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Alana Reid Hydel High 23.59 -1.7 9

2 Mickaila Haisley Immaculate C 23.87 -1.7 7

3 Carleta Bernard Mount Alvernia High 24.02 -1.7 6

4 Mickayla Gardener Wolmer’s Gir 24.15 -1.7 5

5 Alliah Baker Hydel High 24.16 -1.7 4

6 Shantae Pryce St. Mary High 24.57 -1.7 3

7 Diandra Kelly Excelsior High 24.69 -1.7 2

8 Mickayla Sutherland Manchester High 25.25 -1.7 1

Event 44 Girls 17-18 200 Meter Dash CLASS 1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meet Record: R 22.71 3/27/2004 SIMONE FACEY, VERE TECHNICAL

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Brianna Lyston Hydel High 22.53R -2.2 9

2 Kaylia Kelly Vere Technical 23.59 -2.2 7

3 Shenese Walker St. Jago High 23.89 -2.2 6

4 Dayna Thompson St. Mary High 24.47 -2.2 5

5 Rickiann Russell Holmwood Technical 24.50 -2.2 4

6 Shana Kaye Anderson Bustamante High 24.83 -2.2 3

7 Moya Mitchell Vere Technical 25.43 -2.2 2

8 Jaciann Woolery Green Island High 27.13 -2.2 1

Event 68 Girls 13-14 800 Meter Run CLASS 3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meet Record: R 2:09.60 2006 NATOYA GOULE, MANCHESTER

Name Year School Finals Points

Finals

1 Andrene Peart Holmwood Technical 2:12.97 9

2 Kora Barnett Edwin Allen High 2:13.67 7

3 Kededra Coombs St. Jago High 2:15.27 6

4 Rhianna Gayle Edwin Allen High 2:18.26 5

5 Gabrielle Woolley St. Jago High 2:22.09 4

6 Ricaria Campbell Hydel High 2:22.88 3

7 Shenelle Powell Vere Technical 2:30.37 2

8 Nickayla Clarke Excelsior High 2:32.10 1

Event 57 Girls 15-16 800 Meter Run CLASS 2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Name Year School Finals Points

Finals

1 Rickeisha Simms Edwin Allen High 2:08.52 9

2 Kitania Headley St. Catherine High 2:08.98 7

3 Cindy Rose Holmwood Technical 2:10.80 6

4 Shaneal Clarke Giddings Port Antonio High 2:11.56 5

5 Treshelle Simpson St. Jago High 2:17.63 4

6 Misha-Jade Samuels St. Jago High 2:22.34 3

7 LA Tanya Johnson Vere Technical 2:24.01 2

8 Monique Stewart Edwin Allen High 2:29.39 1

Event 46 Girls 17-18 800 Meter Run CLASS 1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meet Record: R 2:03.75 3/27/2004 KAYANN THOMPSON, EDWIN ALLEN

Name Year School Finals Points

Finals

1 Rushana Dwyer Edwin Allen High 2:08.36 9

2 Jessica McLean Edwin Allen High 2:09.23 7

3 Jodyann Mitchell Holmwood Technical 2:10.33 6

4 Kishay Rowe Alphansus Da 2:11.41 5

5 Shone Walters St. Mary High 2:11.51 4

6 Danielle King Hydel High 2:15.56 3

7 Oneika Brissett William Knib 2:16.88 2

8 Alesia Douglas St. Jago High 3:10.11 1

Event 81 Girls 13-19 3000 Meter Run OPEN

Meet Record: R 9:48.06 1992 EVETTE TURNER, VERE TECHNICAL

Name Year School Finals Points

Finals

1 Samantha Pryce Holmwood Technical 10:40.62 9

2 Ashara Frater Vere Technical 10:50.35 7

3 Sushana Johnson Edwin Allen High 10:52.61 6

4 Jodian Campbell Hydel High 10:52.97 5

5 Sanyae Gibson Edwin Allen High 11:09.26 4

6 Brittannia Willis St. Jago High 11:11.54 3

7 Euvia Bennett St. Elizabet 11:24.40 2

8 Shanoya Smith Manchester High 11:37.21 1

9 Crystal Coke The Queen’s School 11:41.48

10 Tishana Holgate Hydel High 11:59.17

11 Kristen Herbert Holmwood Technical 12:27.61

12 Jenne Williams Excelsior High 14:18.38

Event 77 Girls 10-12 70 Meter Hurdles CLASS 4

Meet Record: R 10.41 4/1/2017 Danae Nembhard, St. Jago

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Malayia Duncan Hydel High 10.38R -1.0 9

2 Arihanna Brown Edwin Allen High 10.58 -1.0 7

3 Rihanna Anderson St. Jago High 10.62 -1.0 6

4 Trisaenia Cohen Hydel High 10.66 -1.0 5

5 Ayanna Blake Immaculate C 10.98 -1.0 4

6 Martina Moxam Vere Technical 10.98 -1.0 3

7 Tashika Thompson Excelsior High 11.25 -1.0 2

8 Taneca Whyte St. Jago High 12.77 -1.0 1

Event 70 Girls 13-14 80 Meter Hurdles CLASS 3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Camoy Binger St. Jago High 10.87R -0.3 9

2 Bryana Davidson St. Jago High 11.06 -0.3 7

3 Jody-Ann Daley Hydel High 11.18 -0.3 6

4 Tihanna Reid Hydel High 11.29 -0.3 5

5 Tiana Marshall Wolmer’s Gir 11.41 -0.3 4

6 Shelley-Ann Taylor Excelsior High 11.57 -0.3 3

7 Danielle Young St. Catherine High 11.59 -0.3 2

8 Angel Robinson Edwin Allen High 11.80 -0.3 1

Event 59 Girls 15-16 100 Meter Hurdles CLASS 2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meet Record: R 12.91 3/30/2019 Ackera Nugent, Excelsior Hi

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Kerrica Hill Hydel High 12.71R 0.8 9

2 Shania Myers Hydel High 13.27 0.8 7

3 Asharria Ulett St. Catherine High 13.35 0.8 6

4 Habiba Harris St. Elizabet 13.41 0.8 5

5 Alexia Austin Glengoffe High 13.70 0.8 4

6 Quaycian Davis St. Jago High 13.74 0.8 3

7 Santae Wilson Edwin Allen High 13.83 0.8 2

8 Kadina Deeble The Queen’s School 13.94 0.8 1

Event 48 Girls 17-18 100 Meter Hurdles CLASS 1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meet Record: R 13.12 4/1/2017 Gabrielle McDonald, Edwin Allen

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Oneka Wilson Hydel High 13.00R 1.8 9

2 Alexis James Petersfield High 13.21 1.8 7

3 Gabrielle Matthews The Queen’s School 13.45 1.8 6

4 Janela Spencer Manchester High 13.66 1.8 5

5 Essence Burbridge Immaculate C 13.73 1.8 4

6 Patreece Clarke Edwin Allen High 13.98 1.8 3

7 Kay-Lagay Clarke St. Jago High 14.05 1.8 2

8 Shaneil Lysight Immaculate C 14.74 1.8 1

Event 49 Girls 17-18 4×100 Meter Relay CLASS 1

Meet Record: R 44.17 3/29/2014 Edwin Allen High, Edwin Allen

C Williams, S Cameron, C Haughton, C Allen

School Finals Points

Finals

1 Edwin Allen High 43.28R 12

2 St. Jago High 45.05 10

3 Hydel High 45.12 8

4 Manchester High 45.94 6

5 Immaculate Conception 46.36 5

6 Holmwood Technical 46.90 4

7 St. Catherine High 47.30 3

8 Bustamante High 48.56 2

Event 60 Girls 15-16 4×100 Meter Relay CLASS 2

Meet Record: R 44.81 5/15/2021 Edwin Allen High, Edwin Allen

A CLARKE, T CLAYTON, T CLAYTON, T FORBES

School Finals Points

Finals

1 Holmwood Technical 46.33 12

2 St. Catherine High 46.45 10

3 Edwin Allen High 46.55 8

4 St. Jago High 46.88 6

5 Mount Alvernia High 46.93 5

6 Wolmer’s Girls School 46.97 4

7 Vere Technical 47.03 3

— Hydel High DNF

Event 71 Girls 13-14 4×100 Meter Relay CLASS 3

Meet Record: R 44.25 3/30/2019 Edwin Allen High, Edwin Allen

T Clayton, T Clayton, S Cole, B Johnson

School Finals Points

Finals

1 St. Jago High 45.64 12

2 Hydel High 46.19 10

3 Holmwood Technical 46.67 8

4 Excelsior High 47.64 6

5 St. Catherine High 47.68 5

6 Wolmer’s Girls School 48.01 4

— Alpha Academy DNF

— Edwin Allen High DQ TR 24.7

Event 78 Girls 10-12 4×100 Meter Relay CLASS 4

Meet Record: R 46.23 4/1/2017 St. Jago High, St. Jago

School Finals Points

Finals

1 Immaculate Conception 47.34 12

2 Edwin Allen High 48.25 10

3 Hydel High 48.58 8

4 St. Jago High 48.66 6

5 Wolmer’s Girls School 48.98 5

6 Excelsior High 49.36 4

7 Vere Technical 49.97 3

8 Ferncourt High 50.27 2

Event 84 Girls 13-19 1600 Sprint Medley OPEN

Meet Record: R 3:57.58 4/1/2017 Spaldings High, Spaldings

School Finals Points

Finals

1 Edwin Allen High 3:58.87 12

2 Alphansus Davis High 4:06.74 10

3 Holmwood Technical 4:07.31 8

4 Dinthill Technical 4:10.94 6

5 St. Catherine High 4:13.81 5

6 The Queen’s School 4:15.69 4

7 Maggotty High 4:23.68 3

8 Excelsior High 4:32.22 2

Event 83 Girls 13-19 4×400 Meter Relay OPEN

Meet Record: R 3:30.51 3/16/2013 Vere Technical High, Vere Technic

School Finals Points

Finals

1 Hydel High 3:35.38 12

2 Edwin Allen High 3:37.71 10

3 Holmwood Technical 3:38.34 8

4 St. Mary High 3:44.22 6

5 Excelsior High 3:46.18 5

6 St. Catherine High 3:47.41 4

7 St. Jago High 3:51.20 3

8 Manchester High 3:57.64 2

Event 73 Girls 13-14 Long Jump CLASS 3

Meet Record: R 6.06m 3/31/2012 SAMARA SPENCER, HYDEL

5.50m Q Qualify to final

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Shemonique Hazle Hydel High 6.27m 2.5 9

2 Shelley-Ann Taylor Excelsior High 5.71m 1.7 7

3 Briana Campbell St. Jago High 5.71m 4.1 6

4 Rihanna Chambers St. Catherine High 5.58m 1.1 5

5 Angel Robinson Edwin Allen High 5.26m 1.0 4

6 Daneille Noble Wolmer’s Gir 5.24m 3.1 3

7 Tressanne Plummer Hydel High 5.18m 0.9 2

8 Kecia King Vere Technical 5.15m 1.2 1

9 Tiandra McCogg St. Elizabet 5.03m +0.0

10 Cardia McKenzie Titchfield High 5.03m 3.1

11 Joi-Anne Russell Immaculate C 4.89m 2.9

12 Jenella Canns St. Jago High 4.53m 0.7

Event 51 Girls 17-18 Long Jump CLASS 1

Meet Record: R 6.52m 3/31/2012 CHANICE PORTER, MANCHESTER

5.70m Q Qualify to final

Name Year School Finals Wind Points

Finals

1 Serena Cole Edwin Allen High 6.36m 0.5 9

2 MACHAEDA Linton St. Jago High 5.82m 0.2 7

3 Paula-Ann Chambers Edwin Allen High 5.71m 0.5 6

4 Kay-Lagay Clarke St. Jago High 5.71m 2.4 5

5 Sherika Christie Hydel High 5.64m 0.3 4

6 Jade-Ann Smith Excelsior High 5.57m 1.0 3

7 Jo-Anna Pinnock St. Andrew High 5.53m -0.1 2

8 Vashti Grey The Queen’s School 5.39m +0.0 1

9 Onanda Lowe Immaculate C 5.34m +0.0

10 Alicia Sewell Wolmer’s Gir 5.30m NWI

11 Chenessa Davis Excelsior High 5.23m NWI

12 Manicia Farquharso Holmwood Technical 4.24m 0.5

Event 52 Girls 17-18 Shot Put CLASS 1

WEIGHT: 4kg

Meet Record: R 14.93m 3/24/2018 Fiona Richards, Edwin Allen

14.00m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

Finals

1 Britannia Johnson Camperdown High 14.06m 9

2 Jamora Alves St. Jago High 13.82m 7

3 Natalie Albert St. Catherine High 13.40m 6

4 Tafada Wright St. Jago High 13.33m 5

5 Britannie Johnson Camperdown High 13.14m 4

6 Rochele Solmon Edwin Allen High 12.91m 3

7 Chin-Loy Raymond Hydel High 12.41m 2

8 Juliet Smith Immaculate C 12.37m 1

9 Rickea Atkins St. Catherine High 11.93m

10 Cedricka Williams Holmwood Technical 11.79m

11 Shania Stephens Wolmer’s Gir 10.62m

12 Janiel Montaque Holmwood Technical 9.82m

Event 61 Girls 15-16 High Jump CLASS 2

Meet Record: R 1.83m 2000 SHEREE FRANCIS, VERE TECHNICAL

1.70m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

Finals

1 Torian Caven Vere Technical 1.79m 9

2 Shackala Henry Holmwood Technical 1.76m 7

3 Deijanae Bruce Edwin Allen High 1.73m 6

4 Rasheda Samuels Edwin Allen High 1.73m 5

5 Rhianna Lugg Excelsior High 1.65m 4

6 Richelle Stanley St. Elizabet 1.60m 3

7 Akailia Stephenson Alpha Academy 1.60m 2

8 Janis Adams Manchester High 1.60m 1

9 Chloe Palmer Vere Technical 1.55m

10 Rojrika Campbell St. Elizabet 1.55m

11 Justina Butler Campion College 1.55m

12 Jahzara Josephs Campion College 1.45m