DAY 2 RESULTS-Champs 2022 results from finals

Here are the results and points from the finals that took place on Day 2 at the ISSA-Grace Kennedy Boys and Girls Championships 2022 – CHAMPS 2022 – being held inside the National Stadium here in Kingston on Wednesday (6).

Among the highlighted results on the second day of competition were the finals of the 100 meters for all classes, with Tina Clayton (11.26) of Edwin Allen beating Brianna Lyston of Hydel High (11.26) in the Class One girls’ 100m and Hydel High’s Kerrica Hill of equaling the Class Two girls’ record with a time of 11.16.

CHAMPS 2022 RESULTS FROM DAY 2 FINALS

Event 43 Girls 17-18 100 Meter Dash CLASS 1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet Record: R 11.13 2001 VERONICA CAMPBELL-BROWN, VERE TECHNICAL

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Finals

1 Tina Clayton Edwin Allen High 11.23 -2.8 9

2 Brianna Lyston Hydel High 11.26 -2.8 7

3 Tia Clayton Edwin Allen High 11.47 -2.8 6

4 Alexis James Petersfield High 11.71 -2.8 5

5 Shenese Walker St. Jago High 11.85 -2.8 4

6 Oneka Wilson Hydel High 11.96 -2.8 3

7 Janela Spencer Manchester High 12.10 -2.8 2

Event 54 Girls 15-16 100 Meter Dash CLASS 2

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Meet Record: R 11.16 3/23/2018 Kevona Davis, Edwin Allen

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Finals

1 Kerrica Hill Hydel High 11.16R 1.2 9

2 Alana Reid Hydel High 11.22 1.2 7

3 Carleta Bernard Mount Alvernia High 11.44 1.2 6

4 Mickaila Haisley Immaculate C 11.51 1.2 5

5 Mickayla Gardener Wolmer’s Gir 11.67 1.2 4

6 Asharria Ulett St. Catherine High 11.67 1.2 3

7 Doniellia Lewis Edwin Allen High 11.85 1.2 2

8 Kaycian Johnson St. Catherine High 11.89 1.2 1

Event 75 Girls 10-12 100 Meter Dash CLASS 4

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: FIRST GLOBAL BANK

Meet Record: R 11.75 3/15/2013 Kimone Shaw, St. Jago Hig

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Natrece East Wolmer’s Gir 11.81 1.5 9

2 Moesha Gayle Edwin Allen High 12.03 1.5 7

3 Janelia Williams Excelsior High 12.10 1.5 6

4 Kedoya Lindo Immaculate C 12.14 1.5 5

5 Ackeelah White St. Catherine High 12.21 1.5 4

6 Kimberly Wright Immaculate C 12.24 1.5 3

7 Malayia Duncan Hydel High 12.27 1.5 2

8 Akeelah Bell Holy Childhood High 12.70 1.5 1

Event 47 Girls 17-18 1500 Meter Run CLASS 1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: FIRST GLOBAL BANK

Meet Record: R 4:29.81 3/26/2010 NATOYA GOULE, MANCHESTER

Name Year School Finals Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Jodyann Mitchell Holmwood Technical 4:36.39 9

2 Shone Walters St. Mary High 4:37.05 7

3 Jessica McLean Edwin Allen High 4:37.06 6

4 Kishay Rowe Alphansus Da 4:41.07 5

5 Rushana Dwyer Edwin Allen High 4:42.30 4

6 Alesia Douglas St. Jago High 4:50.72 3

7 Tia Taylor Bellefield High 4:52.51 2

8 Aleisha Robinson St. Elizabet 5:00.27 1

9 Tishana Holgate Hydel High 5:07.92

10 Aliya Johnson Holmwood Technical 5:09.27

11 Danielle King Hydel High 5:18.70

12 Aneisha Lawerence Bellefield High 5:24.99

13 Gabriella Gordon Excelsior High 5:33.18

Event 58 Girls 15-16 1500 Meter Run CLASS 2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet Record: R 4:32.10 1993 EVETTE TURNER, VERE TECNICAL

Name Year School Finals Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Rickeisha Simms Edwin Allen High 4:41.85 9

2 Misha-Jade Samuels St. Jago High 4:47.45 7

3 Cindy Rose Holmwood Technical 4:47.86 6

4 Taiefa Gowe Hydel High 4:55.07 5

5 Kaydeen Johnson Steer Town Academy 5:07.27 4

6 Terrica Clarke Holmwood Technical 5:10.00 3

7 Treshelle Simpson St. Jago High 5:11.53 2

8 Euvia Bennett St. Elizabet 5:12.73 1

9 Neon Smith Albert Town High 5:14.69

10 LA Tanya Johnson Vere Technical 5:14.71

11 Monique Stewart Edwin Allen High 5:21.15

12 Shanoya Smith Manchester High 5:21.82

Event 63 Girls 15-16 Shot Put CLASS 2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: TVJ

WEIGHT: 3kg

Meet Record: R 15.99m 3/21/2018 Danielle Sloley, Immaculate

12.70m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Victoria Christie Camperdown High 14.59m 9

2 Natassia Burrell Hydel High 13.99m 7

3 Maja Henry Immaculate C 13.51m 6

4 Marsha McKoy Petersfield High 12.88m 5

5 Akelia Wilson Hydel High 12.87m 4

6 Shamoye Morris Edwin Allen High 12.18m 3

7 Yanelli Dawkins Immaculate C 12.12m 2

8 Athilia Pryce Clarendon College 11.95m 1

9 Oshari Buchanan St. Catherine High 11.75m

10 Dejonae Hutton Edwin Allen High 11.72m

11 Altonique James Excelsior High 11.67m

12 Asanneya Tomlin St. Jago High 11.37m

Event 53 Girls 17-18 Discus Throw CLASS 1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: MAIN EVENTS

WEIGHT: 1kg

Meet Record: R 53.04m 3/29/2017 Fiona Richards, Edwin Allen

42.00m Q Qualify to final

Name Year School Finals Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Finals

1 Jamora Alves St. Jago High 48.13m 9

2 Damali Williams Edwin Allen High 48.09m 7

3 Britannie Johnson Camperdown High 46.54m 6

4 Abigail Martin St. Jago High 46.43m 5

5 Britannia Johnson Camperdown High 46.20m 4

6 Rochele Solmon Edwin Allen High 45.73m 3

7 Cedricka Williams Holmwood Technical 45.59m 2

8 Shanara Richards Clarendon College 40.60m 1

9 Georgia Burton St. Elizabet 39.21m

10 Zaivein Bowen Petersfield High 38.12m

11 Rickea Atkins St. Catherine High 37.09m

— Chin-Loy Raymond Hydel High FOUL

BOYS RESULTS

Event 1 Boys 16-19 100 Meter Dash CLASS 1 BOYS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: GRACEKENNEDY

Meet Record: R 10.12 3/28/2014 Zharnel Hughes, Kingston Col

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Bryan Levell Edwin Allen High 10.25 -0.6 9

2 Jeevan Newby Kingston College 10.26 -0.6 7

3 DE Andre Daley Herbert Morr 10.33 -0.6 6

4 Sandrey Davison St. Catherine High 10.40 -0.6 5

5 Ricquan Graham Wolmer’s Boy 10.44 -0.6 4

6 Bouwahjgie Nkrumie Kingston College 10.49 -0.6 3

7 Jaiden Reid Jamaica College 10.56 -0.6 2

8 Orlando Wint St. Elizabet 10.61 -0.6 1

Event 14 Boys 14-15 100 Meter Dash CLASS 2 BOYS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: TVJ

Meet Record: R 10.20 3/23/2018 Sachin Dennis, STETHS

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Mark Anthony Miller Jamaica College 10.76 -0.7 9

2 Gary Card Wolmer’s Boy 10.76 -0.7 7

3 Jason Lewis Camperdown High 10.84 -0.7 6

4 Marvin Patterson Kingston College 10.85 -0.7 5

5 Shaquane Gordon Calabar High 10.88 -0.7 4

6 Kawayne Kelly St. Jago High 10.92 -0.7 3

7 Romario Hines Spot Valley High 11.01 -0.7 2

— Omarion Barrett Steer Town Academy FS -0.7

Event 27 Boys 10-13 100 Meter Dash CLASS 3 BOYS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: GRACE FOODS

Meet Record: R 10.69 3/28/2019 Christopher Scott, Jamaica Coll

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Tavaine Stewart Herbert Morr 11.03 0.5 9

2 Nickecoy Bramwell Calabar High 11.06 0.5 7

3 Ajae Brown Ferncourt High 11.34 0.5 6

4 Johan-Ramaldo Smythe Muschett High 11.36 0.5 5

5 Dyshon Salmon Kingston College 11.49 0.5 4

6 Ray J Reece St. Jago High 11.57 0.5 3

7 Omario Goodwin Bridgeport High 11.62 0.5 2

8 Nyrone Wade Kingston College 13.34 0.5 1

Event 5 Boys 16-19 1500 Meter Run CLASS 1 BOYS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: ISSA

Meet Record: R 3:45.54 3/26/2010 KEMOY CAMPBELL, BELLEFIELD

Name Year School Finals Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Jvoughnn Blake Jamaica College 3:56.78 9

2 Handal Roban Jamaica College 3:57.09 7

3 Giovouni Henry Kingston College 4:01.51 6

4 Gianni Henry Kingston College 4:02.16 5

5 Adrian Nethersole St. Elizabet 4:04.71 4

6 Tafar-Hi Hinds St. Jago High 4:08.20 3

7 Corlando Chambers St. Jago High 4:08.36 2

8 Chadrick Bacchus Calabar High 4:11.63 1

9 Kewarny Fletcher Calabar High 4:18.46

10 Devaughnte Montague Excelsior High 4:20.38

11 Nathaniel Wallace St. Elizabet 4:22.73

12 Andre Hammond Bustamante High 4:25.42

13 Oshane Nesbeth Muschett High 4:27.22

Event 18 Boys 14-15 1500 Meter Run CLASS 2 BOYS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: GRACEKENNEDY

Meet Record: R 3:55.38 3/31/2017 Kevroy Venson, Calabar

Name Year School Finals Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Yoshane Bowen Maggotty High 4:12.70 9

2 Brian Kiprop Kingston College 4:13.94 7

3 Gage Buggam St. Elizabet 4:13.99 6

4 Tyrone Lawson Jamaica College 4:14.20 5

5 Chadrick Robinson Calabar High 4:20.55 4

6 Obinna Reid Clarendon College 4:23.37 3

7 Roquelme Johnson Bellefield High 4:23.86 2

8 Rasheed Pryce Jamaica College 4:24.16 1

9 Daniel Pennant St. Jago High 4:25.40

10 Damontre Smith St. Elizabet 4:25.46

11 Odane Davidson Bellefield High 4:26.68

12 Charehon Connally Maggotty High 4:34.12

Event 31 Boys 10-13 1500 Meter Run CLASS 3 BOYS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: GRACE FOODS

Meet Record: R 4:12.50 3/29/2019 Tavaughn Martin, Bellefield H

Name Year School Finals Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Nahashon Ruto Kingston College 4:14.83 9

2 Rushanne James Clarendon College 4:31.31 7

3 Jevonne Robinson Kingston College 4:32.27 6

4 Delano Brown St. Elizabet 4:33.10 5

5 Moses Johnson Edwin Allen High 4:40.80 4

6 Alex Baker Jamaica College 4:45.25 3

7 Jahmiel Lindo St. Jago High 4:48.13 2

8 Na-Jay Thompson St. Elizabet 4:54.21 1

9 Kharsen Frazer Calabar High 4:54.43

10 Phillip Palmer St. Jago High 4:54.99

11 Anthony Clarke Calabar High 4:55.52

12 Glory Clarke Jamaica College 5:08.43

Event 10 Boys 16-19 Long Jump CLASS 1 BOYS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Sponsor: TVJ

Meet Record: R 8.05m 3/27/2019 Wayne Pinnock, Kingston Col

7.00m Q Qualify to final

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Jaydon Hibbert Kingston College 7.87m 1.2 9

2 Uroy Ryan Jamaica College 7.75m -1.5 7

3 Demario Prince St. Jago High 7.28m -1.2 6

4 Royan Walters Petersfield High 7.19m 0.5 5

5 Johnathan Brooks Jamaica College 7.05m 1.6 4

6 Lenford Pinnock St. Catherine High 7.04m 1.3 3

7 Anthony Willis Kingston College 6.95m 2.1 2

8 Javar Thomas Calabar High 6.91m -0.2 1

9 Mickeal Walters St. Mary High 6.82m 1.3

10 Jordae Wilson Cornwall College 6.79m 1.5

11 Lansford Cunningha Cornwall College 6.78m 1.6

12 Aldaine Angus Calabar High 6.64m -1.8

Event 23 Boys 14-15 Long Jump CLASS 2 BOYS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Sponsor: ISSA

Meet Record: R 7.70m 1998 PAUL THOMPSON, MUNRO

6.70m Q Qualify to final

Name Year School Finals Wind Points

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Finals

1 Balvin Israel St. Jago High 7.33m 3.7 9

2 Mark Phillips Wolmer’s Boy 7.02m 1.9 7

3 Ricoy Hunter St. Elizabet 6.90m 3.5 6

4 Kenomar Jones Cornwall College 6.82m 4.2 5

5 Rayvon Walkin Kingston College 6.79m 4.2 4

6 Euan Young Jamaica College 6.74m 3.7 3

7 Javid Malcolm Petersfield High 6.74m 4.2 2

8 Jaidi James Jamaica College 6.67m 1.8 1

9 Roshawn Onfroy Kingston College 6.43m 1.3

10 Demario Brown St. Jago High 6.21m 3.9

11 Maleek Williams Jonathan Grant High 6.12m 5.9

12 Anthony Hall B.B. Coke High 6.06m 3.3