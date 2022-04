The latest results from the second day of action at the 2022 Drake Relays at Drake Stadium here in Des Moines, IA, on Thursday (28).

Thursday’s schedule was dominated by the Distance Carnival, as action in the middle and long distance races took place.

Among the events that took place on the track were the women’s and men’s 10,000m runs.

The women’s contest was take home by Leah Hansen of South Dakota State who clocked 34:49.31 with Samuel Martens of Grand Valley State finished on top in the men’s race, posting a time of 29:32.46 for the win.

Day 2 Results from the 2022 Drake Relays-April 28

Girls 3000 Meter Run High School Finals

1, Paityn Noe, Ballard, 9:53.31. 2, Addison Dorenkamp, Valley WDM, 9:56.91. 3, Abi Hahn, DSM Roosevelt, 10:02.54. 4, Kamryn Ensley, Valley WDM, 10:05.71. 5, Rondi Quass, Ankeny Centennial, 10:09.05. 6, Julia Gehl, DUB Hempstead, 10:11.64. 7, Adrienne Buettner-Cable, DSM Roosevelt, 10:11.94. 8, Ashlyn Keeney, IC Liberty, 10:12.09. 9, Noelle Steines, C-Wheatland, 10:13.12. 10, Drew Beason, Ankeny, 10:13.68. 11, Geneva Timmerman, ADM Adel, 10:15.32. 12, Leah Klapatauskas, DUB Senior, 10:16.64. 13, Grace Boleyn, Pleasant Valley, 10:17.29. 14, Maddy Childs, Grand View Christian, 10:19.26. 15, Kaia Downs, SC East, 10:19.36. 16, Olivia Verde, Johnston, 10:20.14. 17, Claire Helmers, Ames, 10:22.83. 18, Clare Kelly, Van Meter, 10:28.04. 19, Addison Doughan, Clear Lake, 10:35.00. 20, Aleah Tenpas, Johnston, 10:39.90. 21, Bethany Smeed, CR Kennedy, 10:52.08.

Girls High Jump High School

1, Maddie Olson, Sheldon, 5-07, (1.70m). 2, Taylor Jochum, Bishop Heelan, 5-07, (1.70m). 3, Molly Zylstra, Unity Christian OC, 5-04, (1.62m). 3, Keely Collins, Charles City, 5-04, (1.62m). 5, Elizabeth Chambers, Northeast Goose Lake, 5-04, (1.62m). 6, Addison Smith, Lawton-Bronson, 5-04, (1.62m). 7, Carlee Rochford, New Hampton, 5-04, (1.62m). 8, Jaidyn Sellers, Panorama, 5-04, (1.62m). 9, Soren Maricle, Central DeWitt, 5-04, (1.62m). 9, Hailey Carolan, Alburnett, 5-04, (1.62m). 11, Reagan Hanfelt, Ankeny, 5-04, (1.62m). 12, Josie Moreland, Waukee, 5-02, (1.57m). 12, Isabelle Woody, IC Liberty, 5-02, (1.57m). 14, Anna Coffee, Hinton, 5-02, (1.57m). 15, Molly Shafer, Eddyvl-Blakes/Fremont, 5-02, (1.57m). 15, Olyvia Bellows, Aplington-Parkersburg, 5-02, (1.57m). 17, Zoe Fisher, Waukee NW, 5-02, (1.57m). 18, Chloe Largent, ACGC, 5-02, (1.57m). 18, Patricia Hank, Wapello, 5-02, (1.57m). 20, Aubrey De Groot, Unity Christian OC, 5-00, (1.52m). 21, Sydney Skarich, North Scott, 5-00, (1.52m). 21, Katy Stephens, W Burlington, 5-00, (1.52m). 21, Sam Nielsen, North Union, 5-00, (1.52m). 24, London Warmuth, ADM Adel, 5-00, (1.52m). 24, Arianna Jackson, DSM Roosevelt, 5-00, (1.52m). –, Avery Eastvold, Lake Mills, NH. –, Mallory Becker, Jesup, NH. –, Alizabeth Jacobsen, Underwood, NH.

Girls Shot Put High School

1, Jadan Brumbaugh, Mt Pleasant, 47-07, (14.50m). 2, Sydney Eggena, Denver, 42-01.75, (12.84m). 3, Katelyn Lappe, Bondurant-Farrar, 41-03.25, (12.57m). 4, Faith DeRonde, Oskaloosa, 40-06.25, (12.35m). 5, Emily Baker, Bedford, 39-11.50, (12.17m). 6, Kenzie Schon, Kuemper Catholic, 39-04.25, (11.99m). 7, Breanna Hackman, Nashua-Plainfield, 39-03, (11.96m). 8, Ashlyn Finarty, Knoxville, 39-01.50, (11.92m). 9, Jori Harskamp, Sioux Center, 38-08.50, (11.79m). 10, Kileigh Lachacz, DC-Grimes, 38-06.75, (11.75m). 11, Kennedy Evans, Linn-Mar, 38-05.50, (11.72m). 12, Carolyn Miller, Bondurant-Farrar, 38-05, (11.70m). 13, Keira Hammen, South Cent Cal, 37-10.25, (11.53m). 14, Kendra Winfrey, Ankeny, 37-09.75, (11.52m). 15, Ella Stagg, Ames, 37-08.50, (11.49m). 16, Audi Crooks, Bishop Garrigan, 37-04.50, (11.39m). 17, Leah Kramersmeier, North Iowa, 36-08, (11.17m). 18, Abby Veld, AGWSR, 36-07.25, (11.15m). 19, Jobey Malone, Winfield-Mt. Union, 36-01, (10.99m). 20, Kady Vandemark, Norwalk, 36-00.50, (10.98m). 20, Abby Bartz, Vinton-Shellburg, 36-00.50, (10.98m). 22, Sara Morales, Shenandoah, 35-09.25, (10.90m). 23, Ellie Erpelding, Bettendorf, 34-01.25, (10.39m). –, Chloe Reiser, Decorah, FOUL.

Women 5000 Meter Run Open Univ/Col

1, Lindsay Cunningham, Winona State, 16:05.36. 2, Hilda Chebet, Iowa Western CC, 16:07.40. 3, Kassie Parker, Loras, 16:09.66. 4, Nicola Jansen, Bradley, 16:14.10. 5, Fiona Smith, St. Benedict, 16:16.54. 6, Jocelyn Quiles, Indiana State, 16:17.95. 7, Halle Hamilton, Air Force, 16:21.29. 8, Lindsey Carlson, Eastern Illinois, 16:27.08. 9, Clara Mayfield, Carleton, 16:33.04. 10, Hannah Becker, Grand Valley St., 16:35.72. 11, Anastasia Tucker, Hope, 16:36.95. 12, Ashley Maguire, Bradley, 16:38.67. 13, Megan Means, Augustana (S.D.), 16:41.51. 14, Chloe Hershenow, Tulsa, 16:43.78. 15, Halena Rahmaan, Texas Tech, 16:49.73. 16, Sommer Herner, Kansas, 16:54.06. 17, Caroline Miller, Tulsa, 16:57.10. 18, Grace Dickel, Iowa State, 16:58.33. 19, Kalea Bartolotto, Northwestern, 17:04.30. 20, Tyler Schwartz, Bradley, 17:13.95. 21, Alice Newcombe, Tulsa, 17:29.51. –, Andrea Ertz, Unattached, DNF. –, Ericka VanderLende, Michigan, DNF.

Women 10000 Meter Run Open Univ/Col

1, Leah Hansen, South Dakota St., 34:49.31. 2, Morgan Jensen, Utah, 34:51.98. 3, Grace Pagone, Grand Valley St., 35:09.77. 4, Abby Ripperda, South Dakota, 35:44.06. 5, Julia Nielsen, Minnesota-Duluth, 35:46.73. 6, Shaelyn Hostager, Wartburg, 35:53.55. 7, Kendall Pfrimmer, Marquette, 36:03.84. 8, Madeline Block, Iowa, 36:22.06. 9, Megan Slamkowski, Purdue, 36:30.66. 10, Haley Nieuwkoop, Cornerstone, 36:36.30. 11, Mackenzie Hall, Minnesota-Duluth, 36:43.23. 12, Megan Mooberry, Northern State, 36:47.29. 13, Michelle Bollini, Michigan Tech, 36:52.46. 14, Jen Dufner, North Dakota State, 36:56.94. 15, Sofia Carlson, St. Olaf, 37:09.32. 16, Isabelle Schaffer, Northern Iowa, 37:15.21. 17, Jill Vonnahme, Northern Iowa, 37:16.11. 18, Alexandra Robran, Minnesota-Duluth, 37:29.69. 19, Erica Barker, Indiana State, 37:33.60. 20, Allie Wahlund, North Dakota State, 37:40.15. 21, Natalie Paulson, Wartburg, 37:42.42. 22, Laurel Moneysmith, Marquette, 37:45.78. 23, Alison Bode, St. Olaf, 37:46.06. 24, Haley Miller, South Dakota, 38:26.62. 25, Lacey Feist, U-Mary, 38:31.05. 26, Deanna Newhouse, Mount Mercy, 38:49.73. 27, Riley Mayer, Wartburg, 38:55.99. 28, Lily Provenzano, South Dakota, 39:03.08. 29, Abbie Schmidt, South Dakota, 39:45.35. –, Lexie Dorsey, Illinois Wesleyan, DNF. –, Taylor Somers, Oklahoma State, DNF. –, Grace Bonsall, Nebraska-Kearney, DNF.

Women 3000 Meter Steeplechase Univ/Col

1, Lona Latema, Kansas, 10:14.78. 2, Aubrie Fisher, Wartburg, 10:21.64. 3, Sophia McDonnell, Bradley, 10:23.08. 4, Katharina Pesendorfer, Tulsa, 10:25.87. 5, Brooke Mullins, Drake, 10:27.19. 6, Danielle Hotalling, Creighton, 10:30.09. 7, Mackenzie Callahan, UNAT-Tulane, 10:30.70. 8, Carissa Dock, Minnesota, 10:32.26. 9, Layla Roebke, Tulsa, 10:34.71. 10, Amanda Montplaisir, Minnesota State, 10:34.84. 11, Kiki Connell, Iowa State, 10:39.31. 12, Natalie Graber, Grand Valley St., 10:41.05. 13, Rebekah Topham, Unattached, 10:41.24. 14, Taya Skelton, Nebraska, 10:42.86. 15, Kayce Rypma, Grand Valley St., 10:44.08. 16, Rachel Rairdon, Augustana (S.D.), 10:44.11. 17, Tate Sweeney, Minnesota, 10:44.75. 18, Helen Gould, South Dakota, 10:45.09. 19, Shannon King, Colorado Christian, 10:45.76. 20, Brooke McKee, Iowa, 10:45.84. 21, Brooke Lytle, Northern Illinois, 10:46.76. 22, Rayna Fruchey, Air Force, 10:49.99. 23, Emma Malooly, Wis.-La Crosse, 10:50.47. 24, Rebekah Rairdon, Augustana (S.D.), 10:55.67. 25, Brynna McQuillen, Nebraska, 10:57.97. 26, Onnica Stansbury, North Dakota State, 10:59.29. 27, Abigail Jones, U-Mary, 10:59.49. 28, Mia Rampton, Northern Iowa, 11:03.83. 29, Nygia Pollard, Cornerstone, 11:08.57. 30, Kayla Christopherson, South Dakota St., 11:10.31. 31, Kate Jochims, Marquette, 11:12.26. 32, Audrey Freyhof, Nebraska, 11:15.14. 33, Starlynn Costa, U-Mary, 11:48.91.

Women 800 Meter Run Unseeded Univ/Col

1, Kassidy Johnson, Kansas State, 2:06.39. 2, Macy Heinz, Kansas State, 2:07.65. 3, Alex Ferguson, Kansas State, 2:08.10. 4, Kinga Szarzynska, Harding, 2:09.90. 5, Sydney Burton, Kansas State, 2:10.24. 6, DeAnna Martin, Kentucky, 2:10.30. 7, Elizabeth Donnelly, Gustavus Adolphus, 2:10.68. 8, Audrey Harrod, Illinois State, 2:11.33. 9, Janae Dean, Tulane, 2:11.34. 10, Carolin Bothe, Wis.-Parkside, 2:11.37. 11, Bailey Blake, NW Missouri, 2:12.06. 12, Victoria Robinson, Tulane, 2:12.24. 13, Aliyah Simmons, Indian Hills CC, 2:12.50. 14, Haleigh Reindl, Minnesota-Duluth, 2:12.80. 15, Maggie Davis, Iowa State, 2:15.24. 16, Logan Akason, Iowa, 2:16.67. 17, Iris Hertting, Drake, 2:17.34. 18, Barbara Vrhovac, Drake, 2:22.16.

Women 1500 Meter Run Unseeded Univ/Col

1, Kelby Anderson, North Dakota State, 4:23.31. 2, Ella Byers, South Dakota, 4:24.35. 3, Samantha Hastie, Michigan, 4:26.35. 4, Zanzie Demco, Wis.-Oshkosh, 4:27.14. 5, Nicolette Schmidt, Augustana (S.D.), 4:27.17. 6, PJ English, Augustana (S.D.), 4:28.46. 7, Jessica Christoffer, South Dakota St., 4:28.60. 8, Libby Halbmaier, Minnesota, 4:28.88. 9, Alice Hill, Michigan, 4:28.97. 10, Grace Link, North Dakota State, 4:29.07. 11, Taylor Kreitinger, Minnesota, 4:29.60. 12, Eva Jansohn, Michigan, 4:29.69. 13, Chloe McEachern, Tulsa, 4:30.70. 14, Maddi Exline, Illinois State, 4:30.78. 15, Gabby Swider, Michigan, 4:31.25. 16, Keely Jones, Tulsa, 4:31.68. 17, Emilie Meyer, Drake, 4:32.41. 18, Katja Bauerle, Wis.-Parkside, 4:32.49. 19, Emma Gordon, Iowa, 4:34.09. 20, Rachel Boice, Kentucky, 4:34.68. 21, Therese Olshanski, Tulane, 4:35.34. 22, Katie Scott, Wis.-Parkside, 4:35.73. 23, Hannah Butler, Utah, 4:35.88. 24, Sarah Murrow, Iowa State, 4:38.02. 25, Paige Holub, Northern Iowa, 4:38.21. 26, Lauren Peterson, Utah, 4:38.66. 27, Tamara Reeves, Tulsa, 4:39.49. –, Yasmine Mansi, Michigan, DNF.

Women 5000 Meter Run Unseeded Univ/Col

1, Ava Earl, Northwestern, 16:49.71. 2, Caroline Cunningham, NW Missouri, 16:54.94. 3, Brianne Brewster, Minnesota, 16:54.96. 4, Katelyn Wasson, Purdue, 16:58.09. 5, Sara Scott, Tulsa, 16:59.54. 6, Jadyn Keeler, North Dakota, 16:59.68. 7, Alyssa Becker, U-Mary, 17:01.52. 8, Hannah Hall, Northwestern, 17:03.93. 9, Kelli Tosic, Iowa, 17:04.57. 10, Olivia Verbeke, Northwestern, 17:05.11. 11, Laisha Corona, St. Francis (Ill.), 17:05.81. 12, Deepti Choudhury, Northwestern, 17:09.17. 13, Kelli Walsh, Kentucky, 17:11.82. 14, Alyssa Armendariz, St. Mary (Kan.), 17:12.78. 15, Anna Martin, Cornerstone, 17:13.13. 16, Katherine Hessler, Northwestern, 17:15.11. 17, Grace Ping, Oklahoma State, 17:16.51. 18, Emily Casaclang, Northwestern, 17:16.94. 19, Emma Atkinson, Minnesota, 17:19.07. 20, McKenzie Burian, North Dakota, 17:20.70. 21, Kaylie Kenne, Kentucky, 17:22.62. 22, Caroline Jordan, Purdue, 17:23.85. 23, Mercy Biwott, Iowa Western CC, 17:25.11. 24, Amanda Mosborg, Northwestern, 17:31.87. 25, Tyla Lumley, Drake, 17:35.38. 26, Kate Bushue, Eastern Illinois, 17:36.39. 27, Morgan Lawson, Grand View, 17:52.63. 28, Lauren Bales, Purdue, 18:03.39. 29, Jacqueline Abanses, Nebraska, 18:03.39. –, Anna Knueve, Drake, DNF. –, Emily Carter, Oklahoma State, DNF.

Boys 3200 Meter Run High School

1, Aidan Ramsey, DC-Grimes, 8:58.27. 2, Ford Washburn, IC City High, 8:59.60. 3, Jackson Heidesch, Dowling Catholic, 9:01.29. 4, Hayden Kuhn, Linn-Mar, 9:06.04. 5, Jackson Mace-Maynard, Newton, 9:06.16. 6, Will Ryan, Dowling Catholic, 9:10.72. 7, Alex McKane, IC West, 9:11.41. 8, William Lohr, SC North, 9:15.98. 9, Carson Houg, DSM Christian, 9:16.03. 10, Miles Wilson, CR Kennedy, 9:16.62. 11, Shane Erb, Marion, 9:17.32. 12, Jacob Mumey, Pleasant Valley, 9:17.67. 13, Aaron Fynaardt, DSM Christian, 9:21.62. 14, Tyler Schweizer, Dowling Catholic, 9:23.20. 15, Eli Naumann, Epworth WD, 9:27.23. 16, Gabe Nash, SC North, 9:27.75. 17, Carter Eckhoff, Johnston, 9:32.75. 18, Natnael Kifle, SC North, 9:34.96. 19, Carson Owens, SE Polk, 9:42.18. 20, Jedidiah Osgood, Marion, 9:46.32. 21, Truman Thompson, IC City High, 9:52.67.

Boys Long Jump High School

1, Abu Sama, SE Polk, 23-11, w:NWI (7.28m). 2, Kole Becker, Lisbon, 23-03.25, w:NWI (7.09m). 3, Colton Kronfeld, CR Kennedy, 22-03.50, w:NWI (6.79m). 4, Trey Campbell, Cedar Falls, 22-00.50, w:NWI (6.71m). 5, Sam Akins, DUB Senior, 21-11.25, w:NWI (6.68m). 6, Archer Ogbourne, Carlisle, 21-09.50, w:NWI (6.64m). 7, Aiden Kuehl, Bishop Heelan, 21-08.50, w:NWI (6.61m). 8, Jay Gatto, Anamosa, 21-07.50, w:NWI (6.59m). 9, Justin Imani, DSM Hoover, 21-07.25, w:NWI (6.58m). 10, Alex Pitts, Bellevue, 21-01.75, w:NWI (6.44m). 10, Will Bunn, Roland-Story, 21-01.75, w:NWI (6.44m). 12, Tadyn Brown, Clarinda, 21-01, w:NWI (6.42m). 13, Will Davidson, Mt Pleasant, 20-11.75, w:NWI (6.39m). 14, Isaac Guerrero, Linn-Mar, 20-11.50, w:NWI (6.38m). 15, Matthew Kruse, DUB Senior, 20-10.50, w:NWI (6.36m). 16, Ben Swails, Clear Creek-Amana, 20-09.50, w:NWI (6.33m). 17, Ronnie Major, IC City High, 20-08.75, w:NWI (6.31m). 18, Haywood Stowe, Decorah, 20-08, w:NWI (6.29m). 19, isaiah valentine, Ankeny Centennial, 20-07.50, w:NWI (6.28m). 20, Aidan Jacobsen, IC West, 20-06, w:NWI (6.24m). 21, Cael Pearson, Ogden, 20-02.75, w:NWI (6.16m). 22, Darian Davis, Mason City, 19-09.50, w:NWI (6.03m). 23, TJ Jackson, Linn-Mar, 19-05.50, w:NWI (5.93m).

Boys Discus Throw High School

1, Walker Whalen, Indianola, 191-05, (58.34m). 2, McKade Jelinek, Linn-Mar, 181-01, (55.19m). 3, Brandon VanderSluis, LeMars, 180-06, (55.01m). 4, Nolan Recker, Muscatine, 178-00, (54.25m). 5, Lucas Morrison, Waukee NW, 177-03, (54.02m). 6, Duke Faley, Wahlert Dub, 171-04, (52.22m). 7, Corey Phillips, Ames, 170-01, (51.84m). 8, Justin Olson, George-Little Rk, 169-02, (51.56m). 9, Austin Busch, S Hamilton, 167-04, (51.00m). 10, Carson Lienau, Jesup, 164-00, (49.98m). 11, Zach McMillian, North Scott, 161-08, (49.27m). 12, Keaton Roskop, Linn-Mar, 161-07, (49.25m). 13, Spencer Kessel, Louisa-Muscatine, 160-07, (48.94m). 14, Brennen Matthews, Waukee, 152-10, (46.58m). 15, Carter Allen, New London, 151-00, (46.02m). 16, Ajai Russell, Clinton, 150-06, (45.87m). 17, Tae Shon McDaniels, IC City High, 150-05, (45.84m). 18, Trevor Zarkowski, Waukee NW, 150-00, (45.72m). 19, Tino Tamayo, Charles City, 149-10, (45.66m). 20, Brandon Fischer, Pella, 149-03, (45.49m). 21, Collin Grau, Maquoketa, 147-06, (44.95m). 22, Jake Sidles, Independence, 143-01, (43.61m). 23, J.J. Moore, Webster City, 126-09, (38.63m). 24, Evan Adams, Kuemper Catholic, 125-10, (38.35m).

Men 5000 Meter Run Open Univ/Col

1, Jeremy Coughler, Bandits Elite, 13:46.57. 2, Luke Combs, Air Force, 13:50.59. 3, Ryan Ioanidis, Air Force, 13:50.74. 4, Euan Makepeace, Big River Racing, 13:52.13. 5, Joel Reichow, Minnesota Distance Elite, 13:58.27. 6, Will Kitzhaber, Air Force, 14:02.47. 7, Dustin Hatfield, Eastern Illinois, 14:04.83. 8, Oli Raimond, Michigan, 14:05.70. 9, Tom Brady, Michigan, 14:06.99. 10, Eli Bennett, Air Force, 14:08.78. 11, Toby Gillen, Saint Louis, 14:11.29. 12, Ben Olson, South Dakota St., 14:19.17. 13, Max Murphy, Iowa, 14:19.71. 14, Chandler Gibbens, Kansas, 14:25.13. 15, Nicholas Kiprotich, Iowa Western CC, 14:26.99. 16, Zach Stewart, Michigan, 14:30.44. 17, Evan Byrne, Butler, 14:30.82. 18, Joseph Minor-Williams, South Dakota St., 14:33.88. 19, Tyler Jermann, Minnesota Distance Elite, 14:37.13. 20, George Wheeler, Lamar, 14:41.96. –, Evan Verbal, Unattached, DNF. –, Ryan Johnson, Air Force, DNF. –, Bryce Richards, Unattached, DNF. –, Mike Tate, Bandit Elite, DNF. –, Kevin Lewis, Minnesota Distance Elite, DNF. –, Devin Meyrer, Michigan, DNF.

Men 10000 Meter Run Open Univ/Col

1, Samuel Martens, Grand Valley St., 29:32.46. 2, Ethan Marshall, Air Force, 29:36.19. 3, Colin Beck, Luther, 30:08.24. 4, Luke Pohl, Cornerstone, 30:23.50. 5, Joe Freiburger, Wartburg, 30:26.17. 6, Max Selbach, South Dakota St., 30:39.68. 7, Johnathan Bowen, St. Mary (Kan.), 30:47.06. 8, Logan Bocovich, St. Olaf, 30:50.20. 9, Joey Schultz, Loras, 30:51.35. 10, Andrew Pilat, Eastern Illinois, 31:05.19. 11, Jay Mixdorf, Wartburg, 31:08.96. 12, Thomas Cormier, Truman, 31:10.71. 13, Jordan Janusiak, Marquette, 31:12.93. 14, Harry Dudley, Simpson (Iowa), 31:14.96. 15, Alexander Auch, South Dakota St., 31:15.18. 16, John Quigley, Creighton, 31:19.44. 17, Morgan Shirley-Fairbairn, Wartburg, 31:29.42. 18, Mason McDonald, South Dakota St., 31:52.76. 19, Matthew Trutna, Minnesota-Duluth, 31:55.14. 20, Cael Light, Indiana State, 31:57.46. 21, Zach Johnson, North Dakota State, 32:07.48. –, David Zeller, Marquette, DNF. –, Charlie Babcock, South Dakota, DNF. –, Drew Kolodge, Michigan Tech, DNF.

Men 3000 Meter Steeplechase Univ/Col

1, Daniel Michalski, Nike, 8:28.93. 2, Gable Sieperda, Iowa State, 8:45.31. 3, Luke Labatte, North Dakota, 8:48.05. 4, Bryce Lentz, Air Force, 8:49.51. 5, Aziz JDai, Drake, 8:50.34. 6, Ryan Hartman, Augustana (S.D.), 8:52.22. 7, Charlie Parrish, Bradley, 8:54.81. 8, Christian Hubaker, Michigan, 8:55.86. 9, Kelvin Bungei, Iowa State, 8:56.62. 10, Clayton Duchatschek, Wichita State, 8:56.89. 11, Aidan Boyle, Air Force, 9:02.33. 12, Josh Becker, South Dakota St., 9:03.76. 13, Jozef Meyers, Michigan, 9:05.64. 14, Lucas Caminiti, South Dakota St., 9:05.77. 15, Noah Bundrock, West Texas A&M, 9:05.91. 16, Jack Manderscheid, Minnesota, 9:06.66. 17, Jake Norris, NW Missouri, 9:08.52. 18, Payton Smith, North Dakota State, 9:08.59. 19, Jackson Lewis, Unattached, 9:08.85. 20, Hayes Pateidl, Missouri S&T, 9:08.94. 21, Pete Johnson, Tulsa, 9:09.34. 22, Dylan Goodyear, Greenville, 9:09.35. 23, Francesco Romano, Eastern Illinois, 9:09.90. 24, Nate Mueller, Iowa State, 9:10.61. 25, Austin Remick, Michigan, 9:13.26. 26, Arturs Lapins, Tulane, 9:14.92. 27, Dustin Macuiba, Lewis, 9:15.43. 28, Jack Pendergast, Iowa, 9:17.77. 29, Carter Knaus, South Dakota St., 9:20.07. 30, Michael Schwinghamer, South Dakota St., 9:20.53. 31, Christian Baker, Tulsa, 9:22.04. 32, Brendan Erwin, St. Mary (Kan.), 9:24.71. 33, Tommy Hazen, Kansas State, 9:28.63. 34, Britte Magnuson, Wichita State, 9:29.35. 35, Yohana Yual, Iowa, 9:30.05. 36, Tucker Dahle, NW Missouri, 9:31.06. 37, Xander Black, Michigan, 9:33.91. 38, Caleb Silver, Central College, 9:39.93. 39, Noah Kohut-Jackson, Iowa State, 9:47.49. 40, Ryan Courtney, Simpson (Iowa), 9:54.91. –, Andrew George, Wis.-Oshkosh, DNF.

Men 800 Meter Run Unseeded Univ/Col

1, Nate Sloan, Unattached, 1:49.47. 2, Mike Jasa, Loras, 1:50.41. 3, Joe Morrison, Illinois State, 1:50.94. 4, Payton Mauldin, Dordt, 1:50.95. 5, Steven Potter, Wis.-Oshkosh, 1:51.33. 6, Yared Kidane, Iowa Central CC, 1:51.62. 7, Thomas Shilgalis, Michigan, 1:51.91. 8, Drake Hanson, Northern Iowa, 1:52.09. 9, Levi Kilian, Ohio Wesleyan, 1:52.61. 10, Thibault Waeles, Harding, 1:52.81. 11, Martin Strong, Iowa, 1:52.95. 12, Maxwell Gifford, St. Thomas (Minn.), 1:53.00. 13, Will Smith, Bradley, 1:53.06. 14, Seb Gearhart, Northern Iowa, 1:53.13. 15, Samuel Hydro, Iowa Western CC, 1:53.49. 16, Keiser Freetly, North Dakota State, 1:53.72. 17, Seth Waters, Arkansas State, 1:54.13. 18, Travis Hodge, Kansas State, 1:55.15. 19, Adam Swanson, Eastern Illinois, 1:55.33. 20, Tanner Anderson, Iowa State, 1:57.79. 21, Dalton Martin, Wartburg, 1:59.43. –, Chase Mcpherson, Iowa State, DNF.

Men 1500 Meter Run Unseeded Univ/Col

1, Alec Basten, Minnesota, 3:43.64. 2, Clayton Sayen, Michigan Tech, 3:44.33. 3, Hadley Splechter, Kansas State, 3:44.36. 4, Bennett Pascoe, Arkansas State, 3:44.52. 5, Luke Stuckey, Nebraska-Kearney, 3:44.57. 6, Noah Stevenson, Kansas State, 3:44.96. 7, Will Landowne, Michigan, 3:45.28. 8, Anthony DeKraker, Michigan, 3:45.67. 9, Cale Kilian, Indiana State, 3:46.16. 10, Sean Maison, Air Force, 3:46.76. 11, Nicholas Hoffman, Hope, 3:47.31. 12, Josh Samyn, North Dakota State, 3:47.87. 13, David Thompson, Iowa State, 3:48.26. 14, Trent Cochran, Colorado Christian, 3:48.62. 15, Kal Lewis, Iowa, 3:48.80. 16, Seth Simonson, Nebraska-Kearney, 3:48.93. 17, AJ Kedge, Air Force, 3:49.09. 18, Matt Heinzman, Wartburg, 3:49.39. 19, Yonas Mogos, Iowa Western CC, 3:49.55. 20, Joe Schaefer, Iowa State, 3:50.47. 21, Brady Yoder, Purdue, 3:50.76. 22, Tom Breuckman, South Dakota St., 3:51.39. 23, Jeremy Miller, Colorado Christian, 3:51.79. 24, Jake Gillum, Illinois State, 3:51.98. 25, Bryce Merriman, Wichita State, 3:54.00. 26, Isaac Russo, Colorado Christian, 3:56.23. 27, Harper Moore, Kentucky, 3:57.01. –, Eli Ward, Iowa, DNF. –, Evan Verbal, Unattached, DNF.

Men 5000 Meter Run Unseeded Univ/Col

1, Reece Smith, NW Missouri, 13:57.62. 2, Ryan Martins, Nebraska, 14:06.35. 3, Jaime Marcos, Eastern Illinois, 14:09.05. 4, Michael Rebello, Bradley, 14:11.54. 5, Christopher Collet, Wartburg, 14:12.16. 6, Nadir Yusuf, MSU-Moorhead, 14:12.70. 7, George Watson, Bradley, 14:13.91. 8, Malte Propp, Tulsa, 14:14.68. 9, Ben Flowers, Wichita State, 14:17.94. 10, Alec Danner, Bradley, 14:18.86. 11, Matt Aho, Bradley, 14:19.14. 12, Trey Rios, Wichita State, 14:19.26. 13, Nathan Walker, Purdue, 14:21.88. 14, Merga Gemeda, South Dakota, 14:24.04. 15, Bailey Timmons, Nebraska, 14:24.82. 16, Henry Klitzke, Augustana (S.D.), 14:25.35. 17, Max Nores, Tulsa, 14:29.45. 18, Joseph Wittig, Air Force, 14:29.86. 19, Noah Healy, Iowa, 14:31.92. 20, Mark Freyhof, Nebraska, 14:33.48. 21, Omar Paramo, St. Francis (Ill.), 14:35.24. 22, Logan Pietrzak, Indiana State, 14:37.67. 23, Khalid Hussein, Minnesota, 14:41.13. 24, Enzo Marie, Drake, 14:43.80. 25, Bryce Hutchinson, Purdue, 14:44.10. 26, Anthony Hancock, Michigan, 14:50.42. 27, Edward (EJ) Rush, Texas Tech, 14:53.56. 28, Spencer Moon, Simpson (Iowa), 14:56.19. 29, Connor Visnic, Drake, 15:02.04. 30, Jack Zettl, Drake, 15:10.43. –, Cody Baele, Unattached, DNF. –, Alec Baldwin, Good Boys Denver, DNF. –, Gabe Peters, South Dakota St., DNF.