Drake Relays 2022 order of events schedule – Day 4; how to watch?

What are the order of events schedule and how you can watch live streaming online and TV broadcast of day four from Drake Relays 2022? You can watch the coverage on RunnerSpace.com and USATF.tv, as well as on CBS Sports Network on Saturday (30).

High school and college athletes will share facility with several top elite athletes this weekend as the part of the 2022 World Athletics Continental Tour Silver Level series.

Where can I live stream Day 4 of Drake Relays 2022?

Here is the television and livestream schedule for Saturday’s events:

Saturday, April 30

8 a.m. – 1 p.m. on RunnerSpace.com and USATF.TV

1-3 p.m. on CBS Sports Network

3-5 p.m. on RunnerSpace.com and USATF.TV

On Saturday’s third day, the live coverage will start at 8:00 am CT on USATF.tv before switching over to CBS Sports Network for a two-hour television broadcast from 1:00 pm CT to 3:00 pm CT.

Following the conclusion of the World Athletics Continental Tour Silver Level series events, the live broadcast will make one final switch back to the RunnerSpace.com and USATF.tv streaming platforms from 3:00 pm to 5:00 pm CT.

In order to stream the meet on USATF.TV viewers will need a RunnerSpace +PLUS subscription so please Sign up here for your account if you don’t already have one.

Drake Relays 2022 order of events schedule – Day 4

Saturday, April 30, 2022

8:00 a.m……………………… Shuttle Hurdle HS, Girls, Prelim

8:15 a.m……………………… Shuttle Hurdle HS, Boys, Prelim

8:30 a.m……………………… Distance Medley Iowa CD, Men, Final

8:45 a.m……………………… Distance Medley Iowa CD/CD, Women, Final

9:00 a.m……………………… Distance Medley CD, Men, Final

9:15 a.m……………………… 4x100m HS, Girls, Prelim

9:45 a.m……………………… 4x100m HS, Boys, Prelim

10:15 a.m……………………… 4x800m HS, Girls, Final

10:27 a.m……………………… 4x800m HS, Boys, Final

10:40 a.m. Officials Break

11:30 a.m……………………… Shuttle Hurdle HS, Girls, Final

11:35 a.m……………………… Shuttle Hurdle HS, Boys, Final

11:40 a.m……………………… Shuttle Hurdle UD/CD, Women, Final

11:55 a.m……………………… Shuttle Hurdle UD/CD, Men, Final

12:10 p.m……………………… Distance Medley UD, Women, Final

12:24 p.m……………………… Distance Medley UD, Men, Final

12:38 p.m……………………… Sprint Medley UD, Women, Final

12:50 p.m……………………… Sprint Medley UD, Men, Final

1:04 p.m……………………… 400mH Invitational, Men, Final

1:09 p.m……………………… 400mH Invitational, Women, Final

1:17 p.m……………………… 800m Invitational, Women, Final

1:24 p.m……………………… 100m UD/CD, Women, Final

1:30 p.m……………………… 100m UD/CD, Men, Final

1:40 p.m……………………… 100mH UD/CD, Women, Final

1:45 p.m……………………… 100mH Invitational, Women, Final

1:51 p.m……………………… 110mH UD/CD, Men, Final

1:56 p.m……………………… 110mH Invitational, Men, Final

2:03 p.m……………………… 1500m Invitational, Men, Final

2:13 p.m……………………… 4x100m UD, Women, Final

2:18 p.m……………………… 4x100m UD, Men, Final

2:23 p.m……………………… 1500m Invitational, Women, Final

2:33 p.m……………………… 800m Invitational, Men, Final

2:40 p.m……………………… Invitational 4x400m UD, Women, Final

2:47 p.m……………………… Invitational 4x400m UD, Men, Final

3:00 p.m……………………… 4x400m UD, Women, Final

3:15 p.m……………………… 4x400m UD, Men, Final

3:33 p.m……………………… 400mH HS, Girls, Final

3:39 p.m……………………… 400mH HS, Boys, Final

3:47 p.m……………………… 4x100m CD, Women, Final

3:52 p.m……………………… 4x100m CD, Men, Final

3:57 p.m……………………… 4x100m HS, Girls, Final

4:02 p.m……………………… 4x100m HS, Boys, Final

4:07 p.m.- 200m Paralympic, Women, Final

4:12 p.m……………………… 200m Paralympic, Men, Final

4:17 p.m……………………… 1500m HS, Girls, Final

4:23 p.m……………………… 1600m HS, Boys, Final

4:29 p.m……………………… 800m Wheelchair Paralympic, Men, Final

4:36 p.m……………………… 4x400m CD, Women, Final

4:42 p.m……………………… 4x400m CD, Men, Final

4:48 p.m……………………… 4x400m HS, Girls, Final

4:54 p.m……………………… 4x400m HS, Boys, Final

5:00 p.m……………………… 2022 Drake Relays End

Field Events

11:30 a.m……………………… Discus UD/CD, Men, Final

11:30 a.m……………………… Hammer UD/CD, Women, Final

12:05 p.m……………………… High Jump Invitational, Women, Final

12:30 p.m……………………… Long Jump Invitational, Women, Final

12:45 p.m……………………… Pole Vault Invitational, Men, Final

1:45 p.m……………………… Shot Put Invitational, Men, Final

2:30 p.m……………………… Triple Jump UD/CD, Men, Final

2:30 p.m……………………… Hammer UD/CD, Men, Final

3:00 p.m……………………… Shot Put Masters, Men/Women, Final

Relays Cup Events | Xtream Sprint Series

ES – Elementary School | MS – Middle School

HS – High School | CD – College | UD – University

Elite – Invitational l Masters – Age 40+