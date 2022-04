Leading results from the B.A.A. 5-K 2022

BOSTON — The leading results from the 12th annual B.A.A. 5-K 2022 with Ethiopia’s Senbere Teferi and Canada’s Charles Philibert-Thiboutot taking the women’s and men’s respective titles on Saturday (16).

Teferi, who went into the race targeting the world record, missed out on that milestone, but still ran a fast time —fast enough for her to set a course record with 14:49. Her run saw her breaking Molly Huddle’s 2015 standard by one second.

The top five finishers were rounded out by Weini Kelati (15:04), Sharon Lokedi (15:16), Elly Henes Henes (15:22), and Emily Durgin (15:23).

The men’s contest, in the meantime, was won by Philibert-Thiboutot, who broke the tape at 13:35. Read more: RRW: Course –but not world– record for Senbere Teferi at B.A.A. 5-K

He beat Geordie Beamish (13:36), Zouhair Talbi (13:36), Willy Fink (13:37), and Mason Ferlic (13:39)

1 Charles Philibert-Thiboutot 13:35 — 04:23 min/mile

2 Geordie Beamish 13:36 04:23 min/mile

3 Zouhair Talbi 13:36 04:23 min/mile

4 Willy Fink 13:37 04:23 min/mile

5 Mason Ferlic 13:39 04:24 min/mile

6 David Bett 13:42 04:25 min/mile

7 Sam Chelanga 13:45 04:26 min/mile

8 Aaron Templeton 13:52 04:28 min/mile

9 Edward Cheserek 13:56 04:30 min/mile

10 John Reniewicki 13:59 04:30 min/mile

11 Eric Avila 14:02 04:31 min/mile

12 Brandon Doughty 14:04 04:32 min/mile

13 Tai Dinger 14:04 04:32 min/mile

14 Aaron Dinzeo 14:07 04:33 min/mile

15 Tim McGowan 14:12 04:35 min/mile

16 Josef Tessema 14:16 04:36 min/mile

17 Matt McClintock McClintock 14:19 04:37 min/mile

18 Brian Shrader 14:24 04:38 min/mile

19 Brian Harvey 14:47 04:46 min/mile

20 Senbere Teferi 14:49 04:47 min/mile

21 Bobby Baraldi 14:54 04:48 min/mile

22 Ryan Irwin 14:58 04:49 min/mile

23 Philip Royer 14:59 04:50 min/mile

24 Kevin McDonnell 15:01 04:50 min/mile

25 Fernando Cervantes Caudillo 15:02 04:51 min/mile

26 Brad Mish 15:04 04:51 min/mile

27 Weini Kelati 15:04 04:51 min/mile

28 Fitch Henry 15:09 04:53 min/mile

Women’s Results

1 Senbere Teferi 14:49 — 04:47 min/mile

2 Weini Kelati 15:04 04:51 min/mile

3 Sharon Lokedi 15:16 04:55 min/mile

4 Elly Henes Henes 15:22 04:57 min/mile

5 Emily Durgin 15:23 04:58 min/mile

6 Keira D’Amato 15:25 04:58 min/mile

7 Kimberly Conley 15:38 05:02 min/mile

8 Susanna Sullivan 15:39 05:02 min/mile

9 Abbey Wheeler 15:45 05:04 min/mile

10 Katie Izzo 15:47 05:05 min/mile

11 Emma Hurley 15:49 05:06 min/mile

12 Annie Frisbie 15:57 05:08 min/mile

13 Anna Dibaba 16:05 05:11 min/mile

14 Samantha George 16:08 05:12 min/mile

15 Tori Gerlach 16:15 05:14 min/mile

16 Melissa Lodge 16:19 05:16 min/mile

17 Holly Rees 16:25 05:17 min/mile

18 Lillian Anderson 16:34 05:20 min/mile

19 Reilly Kiernan 16:40 05:22 min/mile

20 Emma Spencer 16:43 05:23 min/mile

21 Lanni Marchant 16:49 05:25 min/mile

22 Amy Tortorello 16:54 05:27 min/mile

23 Leigh Sharek 17:08 05:31 min/mile

24 Aleta Looker 17:17 05:34 min/mile

25 Stephanie Rouse 17:18 05:35 min/mile

26 Hannah Rowe 17:21 05:35 min/mile

27 Jennifer Mortimer 17:28 05:38 min/mile

28 Jordan O’Dea 17:30 05:38 min/mile

For complete results click here