Semenya wins 2000m easily; ASA Athletics Grand Prix 3 results

Cape Town — Caster Semenya cruised to a comfortable victory in the women’s 2000m run at the ASA Athletics Grand Prix 3 at the NWU McArthur Stadium in Potchefstroom on Wednesday (6). Read more: Caster Semenya sets PB to win 3000m at ASA Athletics Grand Prix

Semenya, who is being conditioned to tackle the 5000m at the World Athletics Championships Oregon22 later this summer, ran 5:50.39 to secure the win on the day, although she missed breaking the 5:38.07 South African national record of Zola Budd, set in 1991.

The two-time Olympic and three-time world 800m champion was hoping for a faster time on Wednesday, but she was satisfied with her overall performance, which was part of her training preparation ahead of the national championships.

Semenya will be running the 5000m at the South African Championships where she is hoping to qualify for the World Athletics Championships to be held in Eugene.

Complete results from the ASA Athletics Grand Prix 3

Men’s 100m

Final, Wind: +0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ferdinand OMANYALA KEN 10.11

2 Clarence MUNYAI RSA 10.2

3 Emile ERASMUS RSA 10.29

4 Theodore YOUNG RSA 10.42

5 Henru OLIVIER RSA 10.53

6 Ditiro Kago SEBELE BOT 10.55

7 Chederick VAN WYK RSA 10.61

8 Mojela KONESHE LES 10.78

9 Steven MÜLLER GER 10.84

10 Sinethemba DLUDLU RSA 10.86

Men’s 200m

Final, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Luxolo ADAMS RSA 20.28

2 Letsile TEBOGO BOT 20.45

3 Sinesipho DAMBILE RSA 20.68

4 Theodore YOUNG RSA 20.75

5 Bradley OLIPHANT RSA 20.76

6 Sibusiso MATSENJWA SWZ 20.82

7 Akani SIMBINE RSA 21.08

8 Eckhardt POTGIETER RSA 21.22

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Bayapo NDORI BOT 44.88

2 Leungo SCOTCH BOT 45.85

3 Zakhiti NENE RSA 45.98

4 Oscar MAVUNDLA RSA 46.94

5 Ashley HLUNGWANI RSA 47.23

6 Ukona KHUZWAYO RSA 47.3

7 Tumisang SHEZI RSA 47.3

8 Pieter CONRADIE RSA 48.3

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tshepiso MASALELA BOT 1:46.40

2 Jabulane NCAMANE RSA 1:46.42

3 Kabelo Simon MOHLOSI RSA 1:46.76

4 Tumelo MACHABA RSA 1:46.86

5 Edmund DU PLESSIS RSA 1:46.87

6 Joel Thabo SEMENYA RSA 1:47.07

7 Christopher SWART RSA 1:48.16

8 Karabo Try MADONSELA RSA 1:48.79

9 James SEELIGER RSA 1:49.63

10 Abrie KRUGER RSA 1:50.94

11 Boitumelo MASILO BOT 1:51.46



Men’s 3000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Niel VAN DER MERWE RSA 8:15.68

2 Sylvester KOKO BOT 8:21.93

3 Rantso MOKOPANE RSA 8:23.96

4 Jason BOWERS RSA 8:27.81

5 Zeinel TSIPA RSA 8:40.95

6 Ayabong MAVUSO RSA 8:41.54

7 Tumelo Nelson LERUMO RSA 8:44.73

8 Tebogo SEGALAGALA RSA 8:53.07

9 Jankie MOLELE RSA 9:05.87



Men’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sokwakhana ZAZINI RSA 49.84

2 Lindukuhle GORA RSA 50.13

3 Sabelo DHLAMINI RSA 50.6

4 Victor NTWENG BOT 50.78

5 Keitumetse MAITSEO BOT 50.94

6 Le Roux HAMMAN RSA 51.26

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Jovan VAN VUUREN RSA 8.12 -1

2 Thalosang TSHIRELETSO BOT 7.77 -0.6

3 Thapelo MONAIWA BOT 7.65 -1.1

4 Nikithemba HANI RSA 7.38 -0.6

4 Zarck VISSER RSA 7.38 -1.2

6 Peter MAKGATO RSA 7.35 -0.9

6 Jesse PEREZ RSA 7.35 -0.9

8 Asande MTHEMBU RSA 7.25 -1.5

9 Mark GAINES RSA 6.96 -1.5

10 Thato MALEMATSHA RSA 6.69 -0.8

11 Tikana SHABANGU RSA 6.67 -1.2

12 Oageng MDLELA RSA 6.64 -0.8

13 Junior MONDLANE RSA 6.59 -0.7

14 Thapelo NKUNA RSA 6.49 -0.8

15 Michael SKOSANA RSA 6.45 -0.9



Men’s Shot Put

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kyle BLIGNAUT RSA 20.13

2 Jason VAN ROOYEN RSA 20.03

3 Aiden SMITH RSA 17.28

4 DJ LIEBENBERG RSA 16.9

5 Cian DE VILLIERS RSA 16.71

6 Waldt DREYER RSA 15.56

7 Leeorr-el BREYTENBACH NAM 15.35

8 Miguel CORREIA DO RIBEIRO RSA 15.05

9 JL VAN RENSBURG RSA 11.8

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Toni KERÄNEN FIN 79.38

2 Johan GROBLER RSA 78.76

3 Phil-Mar VAN RENSBURG RSA 74.04

4 Waldo SMIT RSA 73.27

5 Martin FLORIAN CZE 72.16

6 Janne LÄSPÄ FIN 68.79

7 Jānis Svens GRĪVA LAT 67.23

WOMEN’S RESULTS

Women’s 100m

Final, Wind: -0.5

PLACE NAME NAT. MARK

1 Carina HORN RSA 11.5

2 Phindile KUBHEKA RSA 11.52

3 Boipelo TSHEMESE RSA 11.57

4 Oarabile TSHOSA BOT 11.62

5 Tsaone Bakani SEBELE BOT 11.68

6 Tamzin THOMAS RSA 11.69

7 Rose XEYI RSA 11.95

8 Nicola VAN DER MERWE RSA 11.99

9 Christin FOX RSA 12

10 Joviale MBISHA RSA 12.09

Women’s 200m

Final, Wind: -0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shirley NEKHUBUI RSA 23.19

2 Banele SHABANGU RSA 23.56

3 Mpotseng SEKESE RSA 23.75

4 Oarabile TSHOSA BOT 23.8

5 Raissa KYEMBO RSA 24.23

6 Tsaone Bakani SEBELE BOT 24.25

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Dalene MPITI RSA 51.73

2 Miranda COETZEE RSA 52.59

3 Christine BOTLOGETSWE BOT 52.88

4 Marlie VILJOEN RSA 53.38

5 Lydia JELE BOT 53.73

6 Kirsten AHRENS RSA 53.99

7 Thomphang BASELE BOT 54.16

8 Lente PIETERSE RSA 56.25

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Prudence SEKGODISO RSA 2:01.89

2 Oratile NOWE BOT 2:05.34

3 Marli DIMOND RSA 2:05.77

4 Danielle VERSTER RSA 2:06.62

5 Charne SWART RSA 2:08.17

6 Salma BEJIA RSA 2:08.57

7 Izandri JACOBS RSA 2:10.42

8 Simonay WEITSZ RSA 2:13.24

9 Rhode BOON RSA 2:13.46

10 Tsepang SELLO LES 2:13.49

11 Mieke VILJOEN RSA 2:14.17

Women’s 2000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Caster SEMENYA RSA 5:50.39

2 Welma NKUNA RSA 6:35.49

3 Mieke SMIT RSA 6:39.16

4 Kirsti Erin BELL RSA 6:41.93

5 Ina DU PLESSIS RSA 6:52.05

Women’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Taylon BIELDT RSA 55.8

2 Zenéy VAN DER WALT RSA 55.81

3 Wenda NEL RSA 55.84

4 Rogail JOSEPH RSA 58.05

5 Gezelle MAGERMAN RSA 58.87

6 Simone DE WET RSA 1:00.20

7 Hannah VAN NIEKERK RSA 1:00.27

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Danielle NOLTE RSA 6.32 0.6

2 Karmen FOUCHE RSA 6.12 0

3 Joane GERBER RSA 6.11 0

4 Lene PEENS RSA 6.03 -0.7

5 Timeke-jade COETZEE RSA 6.01 0.7

6 Eljonè KRUGER RSA 6 -0.6

7 Rose XEYI RSA 5.73 -0.7

8 Andrea CORNELISSEN RSA 5.55 -1.4

9 Bophelo SEOE RSA 5.34 -1.3

10 Juliene STRYDOM RSA 5.34 -1.4

11 Johani VAN TONDER RSA 5.12 -1.6

12 Madri RABE RSA 5.01 -1.5

13 Lerato SECHELE LES 4.9 -1.3

Women’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mckayla VAN DER WESTHUIZEN RSA 58.26

2 Jo-Ane VAN DYK RSA 58.07

3 Nikol TABAČKOVÁ CZE 57.07

4 Yuka SATO JPN 54.98

5 Clarissa WEYER RSA 48.59

6 Andrea ŽELEZNÁ CZE 48.23

7 Chane VAN ZYL RSA 47.49

8 Savannah COMBRINK RSA 47.02

9 Chandi MULDER RSA 40.42