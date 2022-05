2022 Sound Running Track Meet results; Jakob Ingebrigtsen dominates 5000m

The following are the results from the 2022 Sound Running Track Meet at JSerra Catholic high school in San Juan Capistrano, California, on Friday night (6).

A number of top athletes were in action on the night, including Olympic 1500m champion Jakob Ingebrigtsen, who won the men’s 5,000m with a world-leading time of 13:02.03.

The final result from the race saw eight finishers achieving the world championships qualifying standard of 13:13.50. The winning time by Ingebrigtsen also bettered the previous 13:06.73 world lead from Cooper Teare of USA.

2022 Sound Running Track Meet Results

Women’s 10,000m Run

Place Athlete Time

1 Weini Kelati Under Armour Dark Sky Distance 31:11.11

2 Sharon Lokedi Under Armour Dark Sky Distance 31:14.41

3 Rose Davies New Balance 31:18.54

4 Emily Durgin Adidas 31:33.83

5 Susanna Sullivan Unattached 31:56.38

6 Olivia Pratt Hansons-Brooks Distance Project 31:57.01

7 Izzi Batt-Doyle Asics 31:58.25

8 Jeralyn Poe Tracksmith 31:59.49

9 Molly Grabill RISE 32:06.43

10 Carmela Cardama Baez On Athletics Club 32:19.11

11 Maggie Montoya Roots Running Project 32:26.51

12 Caroline Sang Army WCAP 32:27.40

13 Amy Davis Hansons-Brooks Distance Project 32:42.19

14 Jovana De La Cruz Nike 32:46.10

15 Bridget Belyeu Atlanta Track Club 33:16.07

16 Katrina Coogan New Balance 33:33.79

17 Katja Goldring Run Flagstaff 33:35.25

18 Megan Lacy Unattached 33:41.67

DNF Alicia Monson PACER

DNF Andrea Ramirez Limon Nike

DNF Rachel Schneider PACER

DNF Hiruni Wijayaratne Tracksmith

DNS WuGa He China AA / Nike

DNS Allie Kieffer NYAC

Men’s 10,000m Run

Place Athlete Time

1 Zouhair Talbi Unattached 27:49.08

2 Brett Robison Nike 27:51.51

3 Hiko Tenosa Dundrum South Dublin AC 27:53.10

4 Sam Chelanga U.S. Army WCAP 27:54.75

5 Frank Lara Altra / Roots Running Project 27:57.90

6 Biya Simbassa Under Armour Dark Sky Distance 28:01.42

7 Robert Brandt Under Armour 28:06.23

8 Zach Panning Hansons-Brooks Distance Project 28:08.44

9 Ben Eidenschink Unattached 28:12.50

10 Luke Caldwell Roots Running Project 28:18.13

11 Geoff Kipchumba U.S. Army WCAP 28:22.84

12 Sean Tobin New Balance / Dublin Track Clu 28:27.16

13 Stephen Scullion Under Armour 28:42.76

14 Saul Acosta Club Zatopek Zacatecas 28:43.91

15 Allen Sumrall Railroad Athletics 28:44.65

16 Nathan Martin 2XU/GLRC 28:45.07

17 JP Flavin Hansons-Brooks Distance Project 28:46.29

18 Aiden Reed Roots Running Project 28:48.11

19 John Dressel Puma Elite 28:49.35

20 Joel Reichow Minnesota Distance Elite 28:56.53

21 Henrik Ingebrigtsen Nike 28:57.43

22 John Reniewicki Under Armour 28:57.73

23 Tai Dinger Wisconsin Runner Racing Team 29:12.78

24 Frank Futselaar Craft Sportswear 29:22.70

25 Daniel Soto Hansons-Brooks Distance Project 29:26.54

26 Alec Sandusky Hansons-Brooks Distance Project 29:57.27

27 Alex Monroe Unattached 30:05.09

DNF Jesse Fokkenrood Valley Running Team

DNS Marcelo Laguera Unattached

DNS Sam Atkin Unattached

DNS Rory Linkletter PACER

Men’s 5000m Run

Place Athlete Time

1 Jakob Ingebrigtsen Nike 13:02.03

2 Mohamed Mohumed Germany 13:03.18

3 Joe Klecker On Athletics Club 13:04.42

4 Abdihamid Nur Northern Arizona University 13:06.32

5 Nico Young Northern Arizona University 13:11.30

6 Edward Cheserek Sketchers 13:12.43

7 Charles Philibert-Thiboutot New Balance 13:12.76

8 Connor Mantz Nike 13:13.25

9 Patrick Dever Puma Elite 13:20.59

10 Sam Parsons Adidas 13:21.17

11 Sam McEntee Melbourne Track Club 13:24.26

12 Avinash Sable INDIA/JSW/ADP 13:25.65

13 Drew Bosley Northern Arizona University 13:25.90

14 Rory Linkletter JCTC 13:29.67

15 Maximilain Thorwirth SFD 75 13:32.27

16 Drew Hunter Adidas 13:34.30

17 Kasey Knevelbaard Under Armour Dark Sky Distance 13:35.37

18 Ian Shanklin North Carolina State Universit 13:35.95

19 Henry Wynne Brooks Beasts Track Club 13:37.31

20 Josh Kerr Brooks Beasts Track Club 13:37.99

21 George Kusche Northern Arizona University 13:48.91

22 Connor McMillan Adidas 13:56.14

23 David Ribich Brooks Beasts Track Club 13:57.74

DNF Hassan Mead Nike Oregon Track Club Elite

DNS Ollie Hoare PACER

Women’s 5000m Run

Place Athlete Time

1 Natosha Rogers Hansons-Brooks Distance Project 15:05.22

2 Taryn Rawlings Adidas 15:05.94

3 Natalie Rule New Balance 15:06.50

4 Hanna Klein Nike 15:06.81

5 Maureen Koster Unattached 15:06.86

6 Emily Lipari Adidas 15:07.22

7 Elly Henes Adidas 15:07.93

8 Sarah Lancaster Paras360 15:09.59

9 Whittni Orton Adidas 15:10.20

10 Natalia Hawthorn Brooks Running 15:12.13

11 Allie Buchalski Brooks Beasts Track Club 15:15.77

12 Ednah Kurgat U.S. Army 15:16.14

13 Paige Stoner Reebok Boston Track Club 15:16.17

14 Katie Izzo Adidas 15:16.44

15 Sarah Inglis Puma Elite 15:16.90

16 Jenny Nesbitt New Balance 15:17.39

17 Carrie Verdon TEAM Boulder 15:29.47

18 Roisin Flanagan Adams State University 15:38.42

19 Danielle Shanahan Unattached 15:40.61

20 Courtney Wayment BYU 15:50.20

21 Maddie Alm Team Boss 15:52.23

DNF Sage Hurta PACER

DNF Diane Van Es Asics

Men’s 5000 Run – section 2

Place Athlete Time

1 Paul Ryan Adidas 13:34.77

2 Thomas Fafard Canada 13:37.16

3 Julius Diehr Ocean State AC / New Balance 13:41.09

4 Florian LePallec CBU 13:41.75

5 Lex Young Unattached 13:43.95

6 Brian Shrader Saucony 13:44.62

7 Theodorakis Medrano TEAM Boulder 13:51.55

8 Jack Bruce Melbourne Track Club 13:51.93

9 Ryan Kutch Central Park TC Tracksmith 13:54.87

10 Mick Stanovsek Nike Oregon Track Club Elite 13:57.73

11 Colin Abert Minnesota Distance Elite 13:58.15

12 Luis Orta Venezuela 13:59.42

13 Tyrone Gorze Crater 14:00.34

14 Nick Bannon Royal City Athletics Club 14:40.75

15 Steven Martinez Unattached 14:54.48

Women’s 5000 Run section 2

Place Athlete Time

1 Ella Donaghu Nike Union Athletics Club 15:24.66

2 Sara Benfares Nike 15:24.71

3 Fiona O’Keeffe Puma Elite 15:30.95

4 Leah Meyer New Balance 15:31.32

5 Makenna Myler ASICS / Run Elite Program 15:31.94

6 Paige Campbell Australia – Run Canberra 15:36.68

7 Regan Yee Under Armour 15:42.69

8 Katie Rainsberger Unattached 15:44.13

9 Daniela Torres Gondi Mx Team 15:50.51

10 Michelle Finn Dublin Track Club/2XU 15:54.24

11 Katie Wasserman Hoka NAZ Elite 15:54.35

12 Aubrey Frentheway BYU 16:03.25

13 Gladys Tejeda Nike 16:14.88

14 Cari Hughes On Athletics Club 16:18.30

15 Emma Grace Hurley Atlanta Track Club 16:23.81

16 Madey Dickson LRCN 16:43.38

Men’s 1500 Run

Place Athlete Time

1 Neil Gourley Under Armour Dark Sky Distance 3:38.11

2 Will Paulson Nike Oregon Track Club Elite 3:38.36

3 Jake Heyward Nike Oregon Track Club Elite 3:38.55

4 Sam Tanner Puma 3:38.58

5 Andrew Coscoran Dublin Track Club 3:38.64

6 Yared Nuguse Notre Dame 3:39.29

7 Sam Prakel Adidas 3:39.55

8 Vincent Ciattei Nike Oregon Track Club Elite 3:39.62

9 Brian Fay University of Washington 3:40.43

10 Kieran Lumb University of Washington 3:42.90

11 Izaic Yorks Brooks Beasts Track Club 3:45.71

Women’s 1500 Run

Place Athlete Time

1 Gabriela DeBues-Stafford Nike 4:03.20

2 Sinclaire Johnson Nike Union Athletics Club 4:03.33

3 Katie Snowden Under Armour Dark Sky Distance 4:03.90

4 Sage Hurta On Athletics Club 4:05.27

5 Adelle Tracey Hoka 4:05.52

6 Abbey Caldwell Australia 4:05.55

7 Shannon Osika Nike Union Athletics Club 4:06.23

8 Alicia Monson On Athletics Club 4:07.36

9 Helen Schlachtenhaufen Nike 4:07.58

10 Hanna Green Nike Oregon Track Club Elite 4:10.16

11 Marta Freitas Brooks Beasts Track Club 4:11.96

12 Natoya Goule Adidas 4:24.23

Men’s 800 Run

Place Athlete Time

1 Tony Van Diepen New Balance 1:47.10

2 Brannon Kidder Brooks Beasts Track Club 1:47.38

3 Kyle Langford British Athletics 1:47.49

4 Drew Windle Brooks Beasts Track Club 1:48.16

5 Colin Schultz Run Flagstaff 1:49.05

6 Daniel Nixon Atlanta Track Club 1:49.44

7 Shane Streich Atlanta Track Club 1:49.84

8 Josh Hoey Adidas 1:52.66

Women’s 800 Run

Place Athlete Time

1 Allie Wilson Atlanta Track Club 1:58.18

2 Nia Akins Brooks Beasts Track Club 1:58.82

3 Lindsey Butterworth New Balance 1:59.59

4 Cory McGee New Balance 1:59.78

5 Madeleine Kelly Canada 1:59.83

6 Olivia Baker Atlanta Track Club 2:01.58

7 Ellie Baker New Balance 2:02.20

8 Laurie Barton Brooks Beasts Track Club 2:05.93

DNF Jazmine Fray PACER

Men’s 800 Run – section 2

Place Athlete Time

1 Jonah Hoey Adidas 1:48.78

2 Christian Harrison Golden Coast Track Club 1:49.38

3 Stephen Evans Ottawa Lions 1:49.51

4 Devin Dixon Brooks Beasts Track Club 1:51.36

5 Sergio Miranda Mexico 1:52.66

Women’s 800 Run – section 2

Place Athlete Time

1 Anna Camp Bennett Adidas 2:02.57

2 Susan Ejore Unattached 2:02.76

3 Addy Townsend Canada 2:03.05

4 Brenna Detra Unattached 2:03.49

5 Carley Thomas University of Washington 2:03.58

6 Gemma Finch Atlanta Track Club 2:03.65

7 Molly Sughroue Tracksmith 2:04.92

8 Samantha Murphy Tracksmith 2:05.40

9 Jazmine Fray Under Armour District Track Cl 2:05.71

Women’s 1500 Run – section 3

Place Athlete Time

1 Tracey Van Der Wky Unattached 4:16.37

2 Danae Rivers Under Armour District Track Cl 4:17.26

3 Gabbi Jennings Adidas 4:17.42

4 Claudia Saunders Under Armour 4:17.68

5 Katie Camarena Unattached 4:19.29

6 Jennifer Martinez Unattached 4:20.81

DNS Holly Archer Under Armour Dark Sky Distance

DNS Carley Thomas PACER

DNS Carina Viljoen Asics / Mammoth Track Club

Men’s 1500 Run section 3

Place Athlete Time

1 Caleb Webb Unattached 3:42.21

2 Eduardo Rodriguez Nike 3:43.10

3 Issac Green University of Washington 3:44.19

4 Sair Salgado Unattached 3:44.41

5 Sam Affolder University of Washington 3:45.73

6 Giedrius Valincius CBU 3:46.35

7 Said Mechaal CBU 3:49.23

8 Carlos Vilches Puerto Rico 3:49.45

9 Ivo Balabanov CBU 3:49.87

10 Ian Crowe-Wright SOAR Running 3:50.51

11 Bryce Richards Unattached 3:53.43

Women’s 1500 Run – section 2

Place Athlete Time

1 Laura Galvan Hoka 4:07.06

2 Yolanda Ngarambe Atlanta Track Club 4:10.50

3 Georgie Hartigan On Running 4:10.70

4 Hannah Hermansson Valor Track Club 4:12.00

5 Raevyn Rogers Nike Union Athletics Club 4:12.54

6 Angel Piccirillo Nike Oregon Track Club Elite 4:13.11

7 Skylyn Webb Saucony 4:13.15

8 Holly Archer Under Armour Dark Sky Distance 4:16.29

9 Berenice Cleyet-Merle Unattached 4:17.97

10 Sabrina Southerland Nike Oregon Track Club Elite 4:19.74

11 Kaela Edwards Adidas 4:24.46

Men’s 1500 Run – section 2

Place Athlete Time

1 Festus Lagat Under Armour 3:37.75

2 Jamaine Coleman Adidas / Tinman Elite 3:39.37

3 Colin Sahlman Unattached 3:39.59

4 Nathan Green University of Washington 3:39.70

5 Theo Quax Northern Arizona University 3:39.85

6 Karl Winter Pepperdine University 3:40.37

7 Austin Dalquest Roots Running Project 3:40.76

8 David Timlin Wannbeast 3:41.09

9 Waleed Suliman Brooks Beasts Track Club 3:41.10

10 Luke Houser University of Washington 3:41.22

11 Joe Waskorn University of Washington 3:45.78