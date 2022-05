Complete 2022 Kip Keino Classic results; Fraser-Pryce, Kipsang among top performers

Complete compiled results from the 2022 Kip Keino Classic, a 2022 World Athletics Continental Tour Gold series meeting in Nairobi on Saturday (7).

The meeting saw several world-class athletes producing outstanding performance, led by Jamaica’s two-time Olympic champion Shelly-Ann Fraser-Pryce, who clocked 10.67 seconds (-0.4 m/s) to win the women’s 100m.

Also in the sprints, Kenya’s Ferdinand Omanyala won the men’s 100m with a world-leading time of 9.85 (+2.0 m/s), while in the longer distances, Kenyan standout Abel Kipsang ran an impressive 3:31.01 in the men’s 1500m and Ethiopian Girmawit Gebrzihair dropped a world-leading 14:49.97 to secure the women’s 5,000m.

Below you’ll find the complete results from the 2022 Kip Keino Classic at the Moi International Sports Centre.

2022 Kip Keino Classic Results

Men’s 100m

Final, Wind: +2.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ferdinand OMANYALA KEN 9.85

2 Fred KERLEY USA 9.92

3 Isiah YOUNG USA 10.13

4 Henrico BRUINTJIES RSA 10.13

5 Emmanuel MATADI LBR 10.14

6 Kenneth BEDNAREK USA 10.15

7 Filippo TORTU ITA 10.24

8 Michael RODGERS USA 10.37

Men’s 200m

Final, Wind: +2.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Aaron BROWN CAN 20.05

2 Kyree KING USA 20.18

3 Isaac MAKWALA BOT 20.31

4 Mouhamadou FALL FRA 20.5

5 Blessing Akawasi AFRIFAH ISR 20.52

6 Dan Kiviasi ASAMBA KEN 20.89

7 Tazana Mikkel KAMANGA-DYRBAK DEN 21.19

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Emmanuel WANYONYI KEN 1:45.01

2 Cornelius TUWEI KEN 1:45.49

3 Tshepo TSHITE RSA 1:45.51

4 Tolesa BODENA ETH 1:45.85

5 Nicholas Kiplangat KEBENEI KEN 1:46.14

6 Abedin MUJEZINOVIĆ BIH 1:47.50

7 Ferguson Cheruiyot ROTICH KEN 1:47.98

Collins KIPRUTO KEN DNF

Robert Kimutai KORIR KEN DNF

Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Abel KIPSANG KEN 3:31.01

2 Raynold Kipkorir CHERUIYOT KEN 3:35.50

3 Kumari TAKI KEN 3:36.73

4 Adisu GIRMA ETH 3:36.98

5 Turi MIRKANA ETH 3:38.49

6 Melkamu Zegeye WEBU ETH 3:39.43

7 Boaz KIPRUGUT KEN 3:40.19

8 Wegene ADDISU ETH 3:40.89

9 Vincent Kibet KETER KEN 3:41.49

10 Paul CHELIMO USA 3:41.50

11 Youssouf HISS BACHIR DJI 3:44.91

12 Antoine GAKEME BDI 3:58.09

Ronald KWEMOI KEN DNF

Evans KIPCHUMBA KEN DNF

Kenneth KIMUTAI KEN DNF

Men’s 5000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jacob KROP KEN 13:12.19

2 Daniel MATAIKO KEN 13:13.45

3 Daniel Simiu EBENYO KEN 13:14.51

4 Levy KIBET KEN 13:16.57

5 Edward Zakayo PINGUA KEN 13:20.51

6 Nibret MELAK ETH 13:22.85

7 Dinkalem AYELE ETH 13:26.65

8 Charles ROTICH KEN 13:39.40

9 Bravin KIPROP KEN 13:44.06

10 Wbet Gebrheat MURUTS ETH 13:44.64

11 Dismas YEKO UGA 14:27.84

Bethwell BIRGEN KEN DNF

Emmanuel KIPROP KEN DNF

Mike KIPLANGAT KEN DNF

Men’s 3000mSC

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Abraham KIBIWOT KEN 8:21.92

2 Samuel DEGUNA ETH 8:27.40

3 Benjamin KIGEN KEN 8:30.28

4 Mohamed ISMAIL DJI 8:32.68

5 Conseslus KIPRUTO KEN 8:32.76

6 Elias KIBET KEN 8:37.77

7 Amos SEREM KEN 8:45.37

8 Hilal YEGO TUR 8:47.21

9 Stanley Kipkoech KEBENEI USA 8:48.86

10 Albert CHEMUTAI UGA 8:53.51

11 Ezekiel MUTAI UGA 8:57.03

12 Geoffrey Kipkemoi KIRWA KEN 9:04.72

Wilberforce Chemiat KONES KEN DNF

Lawrence Kemboi KIPSANG KEN DNF

Men’s Hammer Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Wojciech NOWICKI POL 81.43 meters

2 Mykhaylo KOKHAN UKR 77.8

3 Christos FRANTZESKAKIS GRE 77.19

4 Sean DONNELLY USA 75.27

5 Mostafa ELGAMEL EGY 71.24

6 Denis SAKAWA KEN 49.9

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ihab ABDELRAHMAN EGY 83.79

2 Julius YEGO KEN 79.59

3 Johan GROBLER RSA 79.11

4 Rolands ŠTROBINDERS LAT 76.3

5 Leandro RAMOS POR 75.93

6 Alex Toroitich KIPROTICH KEN 75.04

7 Vedran SAMAC SRB 73.32

Women’s 100m

Final, Wind: -0.4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 10.67

2 Bassant HEMIDA EGY 11.02

3 Shannon RAY USA 11.33

4 Patrizia VAN DER WEKEN LUX 11.35

5 Javianne OLIVER USA 11.36

6 Rani ROSIUS BEL 11.4

7 Maximila IMALI KEN 11.46

Women’s 200m

Final, Wind: -1.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Aminatou SEYNI NIG 22.43

2 Shannon RAY USA 22.84

3 Dezerea BRYANT USA 22.92

4 Gina BASS GAM 23.11

5 Roda NJOBVU ZAM 23.2

6 Imke VERVAET BEL 23.27

7 Shirley NEKHUBUI RSA 23.4

8 Milcent NDORO KEN 23.98

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Miranda COETZEE RSA 51.5

2 Wadeline JONATHAS USA 51.71

3 Susanne WALLI AUT 52.13

4 Leni SHIDA UGA 52.29

5 Laura MÜLLER GER 52.66

6 Veronica Kamumbe MUTUA KEN 53.01

7 Hellen Syombua KALII KEN 53.16

8 Rachel PELLAUD SUI 53.76

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Prudence SEKGODISO RSA 1:58.41

2 Mary MORAA KEN 1:59.87

3 Naomi KORIR KEN 2:00.06

4 Jarinter Mawia MWASYA KEN 2:00.37

5 Halimah NAKAAYI UGA 2:00.93

6 Vivian Chebet KIPROTICH KEN 2:01.00

7 Peninah Wangari WACHIRA KEN 2:01.30

8 Worknesh MESELE ETH 2:02.59

Noélie YARIGO BEN DNF

Anita HORVAT SLO DNF

Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Diribe WELTEJI ETH 4:01.50

2 Haylom BIRKE ETH 4:02.25

3 Edinah JEBITOK KEN 4:02.66

4 Kassie WUBRIST ETH 4:03.86

5 Judith KIYENG KEN 4:03.87

6 Winfred Mutile YAVI BRN 4:05.54

7 Winny CHEBET KEN 4:08.29

8 Ayal DAGNACHEW ETH 4:08.66

9 Brenda CHEBET KEN 4:09.01

10 Purity CHEPKIRUI KEN 4:10.77

11 Josephine Chelangat KIPLANGAT KEN 4:10.93

12 Dadi BUBE ETH 4:15.50

13 Melkam ALEMAYEHU ETH 4:23.30

Margaret Monica MARINJO KEN DNF

Sylivia Chematui CHESEBE KEN DNF

Women’s 5000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Girmawit GEBRZIHAIR ETH 14:49.97

2 Daisy JEPKEMEI KAZ 15:08.97

3 Zenah Jemutai YEGO KEN 15:12.59

4 Mercy CHERONO KEN 15:15.39

5 Selah BUSIENEI KEN 15:28.05

6 Caroline NYAGA KEN 15:31.76

7 Stella RUTTO ROU 15:48.97

8 Winnie NANYONDO UGA 16:02.79

9 Agnes Jebet NGETICH KEN 16:17.40

Deborah CHEMUTAI KEN DNF

Women’s 3000mSC

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Norah JERUTO KAZ 9:04.95

2 Faith CHEROTICH KEN 9:12.04

3 Peruth CHEMUTAI UGA 9:20.07

4 Sembo ALEMAYEHU ETH 9:26.39

5 Jackline CHEPKOECH KEN 9:26.55

6 Caren CHEBET KEN 9:30.42

7 Meseret YESHANEH ETH 9:33.34

8 Celliphine Chepteek CHESPOL KEN 9:38.02

9 Fancy CHERONO KEN 9:45.75

10 Virginia NYAMBURA KEN 9:46.88

11 Weynshet ANSA ETH 9:48.14

12 Birhan GEBREGIORGIS ETH 9:52.73

13 Edna CHEPKEMOI KEN 9:53.58

14 Purity KIRUI KEN 9:57.40

Rosefline CHEPNGETICH KEN DNF

Doris Lengole CHEROP KEN DNF

Joyce MUNAI KEN DNF

Women’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Laura ZIALOR GBR 1.91

2 Oksana OKUNEVA UKR 1.91

3 Kateryna TABASHNYK UKR 1.88

4 Kimberly WILLIAMSON JAM 1.88

5 Rhizlane SIBA MAR 1.8

5 Tihana JELETIĆ CRO 1.8

7 Ana ŠIMIĆ CRO 1.75

8 Inika MCPHERSON USA 1.7

Women’s Hammer Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Anita WŁODARCZYK POL 78.06

2 Janee’ KASSANAVOID USA 76.82

3 Bianca Florentina GHELBER ROU 70.71

4 Vanessa STERCKENDRIES BEL 67.57

5 Veronika KAŇUCHOVÁ SVK 65.61

6 Lucy Anyango OMONDI KEN 49.91

7 Roselyn RAKAMBA KEN 47.36

8 Nancy Wambua KANINI KEN 43.07

National Events – F

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 William RAYIAN KEN 45.51

2 Collins Omae GICHANA KEN 46.03

3 Kelvin Sawe TAUTA KEN 46.07

4 Kevin Kiprotich TONUI KEN 46.1

5 Bonface Ontuga MWERESA KEN 46.6

6 Cleophus Kipruto KIPKORIR KEN 47.01

7 Nathaniel KIPNGETICH KEN 47.09

8 Stanley Kieti MUTUNGA KEN 47.77

National Events – F

Men’s 10,000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Julius KIPKWONY KEN 28:28.34

2 Wesley KIMUTAI KEN 28:32.09

3 Abraham LONGOSIWA KEN 28:35.01

4 Reuben Poghisho LONGOSIWA KEN 28:47.06

5 Benson Moshon LINGOKAL KEN 28:50.44

6 Geoffrey KORIR KEN 28:51.91

7 Stanley NJIHIA KEN 28:52.22

8 Isaac TOO KEN 28:54.71

9 Mathew SAMPERU KEN 28:56.07

10 Felix KIRUI KEN 28:59.91

11 Wilfred KIMITEI KEN 29:03.36

12 Asbel KIPROO KEN 29:09.24

13 Stephen LEMAYA KEN 29:12.71

14 Ismael KIPRONO KEN 29:27.44

15 Brian KWEMOI KEN 29:34.53

16 Raphael LONGISA KEN 29:44.67

17 John KARIUKI KEN 30:21.34

18 Isaac CHELUKO KEN 30:48.68

19 Victor Kipruto TOGOM KEN 31:05.54

20 Shadrack RONO KEN 32:21.89

Charles MUNERIA KEN DNF

Alexander MUHIA KEN DNF

Felix KIBET KEN DNF

National Events – F

Men’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Wiseman Were MUKHOBE KEN 50.1

2 William Mbevi MUTUNGA KEN 50.62

3 John GIKONYO KEN 51.75

4 Kipkorir ROTICH KEN 52.03

5 Vincent Kiplangat KOSGEI KEN 52.4

6 Newton KIPNGETICH KEN 52.51

7 Edward NGUNJIRI KEN 52.53

8 Nicholas Kiplimo KESSIO KEN 54.24

National Events – F

Women’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jane Wangare CHEGE KEN 59.95

2 Diana CHEBET KEN 1:00.41

3 Agnes Mutindi NGUMBI KEN 1:01.29

4 Rahab WANJIRU KEN 1:01.78

5 Winnie Jelagat KIPSANG KEN 1:02.76

6 Ndolu MAVUTI KEN 1:02.83

7 Valentine MOKAYA KEN 1:07.20