Complete Seiko Golden Grand Prix 2022 results – May 8

TOKYO — Results from the Seiko Golden Grand Prix 2022, an event that is part of the 2022 World Athletics Continental Tour – Gold series, held at the National Stadium in Tokyo, on Sunday (8).

Several world and Olympic medal winners were in action at the stadium that hosted the Tokyo Olympic Games last summer as they continue their preparations for the 2022 World Athletics Championships to be held in Eugene, Ore., USA, in July.

Among the leading athletes featuring at the Seiko Golden Grand Prix 2022 on Sunday were Americans Christian Coleman, Keni Harrison, Michael Norman and Rai Benjamin, as well as local stars Natsuki Yamakawa, Ryoichi Akamatsu, and Roderick Genki Dean.

Olympic silver medalist and world record holder Harrison easily won the women’s 100m hurdles in 12.76 seconds, while world champion Coleman clocked 10.09 seconds to dominate the men’s 100m and beat local star Yuki Koike (10.22) of Japan.

Norman running 44.62 secs to take the men’s 400m with his training partner Olympic silver medalist Benjamin clocking 48.60 secs for the 400m hurdles victory.

Seiko Golden Grand Prix 2022 results

Men’s 100m

Final, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Christian COLEMAN USA 10.09

2 Yuki KOIKE JPN 10.22

3 Rohan BROWNING AUS 10.23

4 Hiroki YANAGITA JPN 10.27

5 Ippei TAKEDA JPN 10.32

6 Jake DORAN AUS 10.32

7 Kotaro ITO JPN 10.35

8 Ryuichiro SAKAI JPN 10.36

9 Satoru FUKUSHIMA JPN 10.4

Heat 1, Wind: -0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Christian COLEMAN USA 10.13

2 Ryuichiro SAKAI JPN 10.21

3 Yuki KOIKE JPN 10.29

4 Kotaro ITO JPN 10.39

5 Jake DORAN AUS 10.4

6 Chun-Han YANG TPE 10.4

7 Kotaro IWASAKI JPN 10.45

8 Seiya KUSANO JPN 10.51

9 Taishi ENDO JPN 10.51

Heat 2, Wind: -0.4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rohan BROWNING AUS 10.29

2 Hiroki YANAGITA JPN 10.32

3 Ippei TAKEDA JPN 10.35

4 Satoru FUKUSHIMA JPN 10.37

5 Taiju HONGO JPN 10.41

6 Ryota SUZUKI JPN 10.42

7 Shodai HIRANO JPN 10.45

8 Bruno DEDE JPN 10.45

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Michael NORMAN USA 44.62

2 Fuga SATO JPN 45.4

3 Kaito KAWABATA JPN 45.73

4 Alex BECK AUS 45.79

5 Vladimir ACETI ITA 46.22

6 Kentaro SATO JPN 46.32

7 Rikuya ITO JPN 46.59

8 Ryuki IWASAKI JPN 46.66

9 Yuki Joseph NAKAJIMA JPN 46.73

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Brad MATHAS NZL 1:46.58

2 Kentaro USUDA JPN 1:46.80

3 Sho KAWAMOTO JPN 1:47.27

4 Daiki NEMOTO JPN 1:47.34

5 Isaiah JEWETT USA 1:47.39

6 Guy LEARMONTH GBR 1:47.51

7 Mikuto KANEKO JPN 1:47.57

8 Yugo SHIKATA JPN 1:47.90

9 Takumi MURASHIMA JPN 1:48.13

10 Hiroki MINAMOTO JPN 1:50.11

Kenta UMETANI JPN DNF

Men’s 110m Hurdles

Final, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rachid MURATAKE JPN 13.34

2 Kuei-Ru CHEN TPE 13.49

3 Nicholas HOUGH AUS 13.49

4 Shusei NOMOTO JPN 13.68

5 Ryota FUJII JPN 13.7

6 Taiga YOKOCHI JPN 13.73

7 Shunya TAKAYAMA JPN 13.75

8 Shuhei ISHIKAWA JPN 13.85

9 Rikuto HIGUCHI JPN 13.99

Men’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rai BENJAMIN USA 48.6

2 Kazuki KUROKAWA JPN 49.08

3 Chieh CHEN TPE 49.39

4 Masaki TOYODA JPN 49.76

5 Takayuki KISHIMOTO JPN 49.86

6 Tatsuhiro YAMAMOTO JPN 49.96

7 Shota ONODERA JPN 50.25

8 Yuki MATSUSHITA JPN 50.31

9 Hiroya KAWAGOE JPN 50.66

Men’s 3000m Steeplechase

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ryuji MIURA JPN 8:22.25

2 Philemon Kiplagat RUTO KEN 8:27.27

3 Kosei YAMAGUCHI JPN 8:29.24

4 Ryoma AOKI JPN 8:30.15

5 Hironori TSUETAKI JPN 8:30.24

6 Yasunari KUSU JPN 8:32.56

7 Taisei OGINO JPN 8:35.40

8 Taiju NISHIKATA JPN 8:38.30

9 Ben BUCKINGHAM AUS 8:40.34

10 Jonathan Muia NDIKU KEN 8:40.83

11 Kento UCHIDA JPN 8:41.72

12 Naoyuki JIN JPN 8:44.77

13 Aoi MATSUMOTO JPN 8:50.51

14 Aren NAKASHIMA JPN 9:06.39

Men’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ryoichi AKAMATSU JPN 2.27

2 Tomohiro SHINNO JPN 2.24

3 Yuto SEKO JPN 2.24

4 Naoto TOBE JPN 2.24

5 Sou SHIBUYA JPN 2.2

5 Edgar RIVERA MEX 2.2

5 Brandon STARC AUS 2.2

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Natsuki YAMAKAWA JPN 8.14

2 Hiromichi YOSHIDA JPN 7.99

3 Henry FRAYNE AUS 7.93

4 Hibiki TSUHA JPN 7.9

5 Shoutarou SHIROYAMA JPN 7.78

6 Christopher MITREVSKI AUS 7.75

7 Daiki ODA JPN 7.6

8 Yuto TORIUMI JPN 7.46

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Roderick Genki DEAN JPN 82.18

2 Yuta SAKIYAMA JPN 80.51

3 Kenji OGURA JPN 79.9

4 Yugo MASUDA JPN 74.33

5 Gen NAGANUMA JPN 73.96

6 Rikinari ISHIZAKA JPN 73.62

7 Roberto ORLANDO ITA 73.57

8 Takuto KOMINAMI JPN 70.47

Women’s 200m

Final, Wind: -0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Lynna IRBY USA 23.09

2 Jacinta BEECHER AUS 23.24

3 Anglerne ANNELUS USA 23.39

4 Remi TSURUTA JPN 23.84

5 Arisa KIMISHIMA JPN 23.85

6 Aiko IKI JPN 23.95

7 Ami SAITO JPN 24.02

8 Hanae AOYAMA JPN 24.12

9 Aiha YAMAGATA JPN 24.23

Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Georgia GRIFFITH AUS 4:06.04

2 Eleanor FULTON USA 4:06.35

3 Hellen Ekarare LOBUN KEN 4:07.19

4 Nozomi TANAKA JPN 4:07.53

5 Ran URABE JPN 4:10.53

6 Yume GOTO JPN 4:11.95

7 Azumi NAGIRA JPN 4:16.55

8 Chikako MORI JPN 4:17.47

9 Airi TASHIMA JPN 4:17.57

10 Mizuki MICHISHITA JPN 4:18.83

11 Maya IINO JPN 4:21.11

12 Saki KATAGIHARA JPN 4:27.41

13 Esther MUTHONI KEN 4:36.99

Rina AOYAMA JPN DNF

Saki ETO JPN DNF

Women’s 100m Hurdles

Final, Wind: -0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kendra HARRISON USA 12.76

2 Mako FUKUBE JPN 13.05

3 Gabriele CUNNINGHAM USA 13.07

4 Asuka TERADA JPN 13.07

5 Megan TAPPER JAM 13.3

6 Hitomi SHIMURA JPN 13.31

7 Yumi TANAKA JPN 13.39

8 Miho SUZUKI JPN 13.48

9 Masumi AOKI JPN 13.91

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sumire HATA JPN 6.63

2 Jahisha THOMAS GBR 6.56

3 Ayaka KORA JPN 6.26

4 Ami KODAMA JPN 6.15

5 Miu KIMURA JPN 6.04

6 Maya TAKEUCHI JPN 6.04

7 Yu MINEMURA JPN 6.01

8 Asuka GONPEI JPN 6

Women’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Haruka KITAGUCHI JPN 63.93

2 Līna MŪZE LAT 61.68

3 Kelsey-Lee BARBER AUS 61

4 Momone UEDA JPN 60.49

5 Tori PEETERS NZL 60.4

6 Marina SAITO JPN 59.42

7 Sae TAKEMOTO JPN 59.1

8 Mahiro OSA JPN 57.8

9 Yuka SATO JPN 55.17