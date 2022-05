Ibero American Athletics Championships 2022 results

Complete results from the Ibero American Athletics Championships 2022 which took place in La Nucia, Spain, from 20-22 May.

Several athletes from Spain, Cuba, Brazil, The Dominican Republic, and Venezuela, among others, were in action over the three days of competition that saw standout marks coming in the women’s and men’s triple jump, as well as in the women’s 400m.

The men’s triple jump competition saw World Indoor Champion Lázaro Martínez of Cuba bounding out to 17.30m for the victory, which was a world-lead until his compatriot Andy Díaz bettered that mark in Grosseto a day later.

Another Cuban, Leyanis Pérez won the women’s contest with a leap of 14.58m to beat fellow countrywoman Liadagmis Povea who finished with a mark of 14.41m.

On the track, meanwhile, Olympic silver medalist Marileidy Paulino from the Dominican Republic posted a season best and world leading time of 49.49 seconds to win the women’s 400m dash.

Men’s 100m Final, Wind: +0.1 PLACE NAME NAT. MARK 1 Shainer RENGIFO MONTOYA CUB 10.15 2 Felipe BARDI BRA 10.26 3 Franco FLORIO ARG 10.31 4 Erik CARDOSO BRA 10.32 5 Sergio LÓPEZ ESP 10.33 6 Christopher VALDEZ DOM 10.34 7 David VIVAS VEN 10.48 8 Alberto CALERO ESP 10.58 Men’s 200m Final, Wind: -2.1 PLACE NAME NAT. MARK 1 Alexander OGANDO DOM 20.27 2 Yancarlos MARTÍNEZ DOM 20.6 3 Shainer RENGIFO MONTOYA CUB 21.01 4 Jesús GÓMEZ ESP 21.31 5 Delvis SANTOS POR 21.33 6 Abdel KALIL VEN 21.7 7 Rafael de Jesús VÁZQUEZ LEÓN VEN 21.77 Lucas RODRIGUES DA SILVA BRA DQ Men’s 400m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Lidio Andres FELIZ DOM 44.64 2 Luguelín SANTOS DOM 45.5 3 Elián LARREGINA ARG 45.78 4 João COELHO POR 45.88 5 Vitor Hugo DE MIRANDA BRA 46.11 6 Manuel GUIJARRO ESP 46.2 7 Valente MENDOZA MEX 46.51 8 Samuel GARCÍA ESP 46.92

MORE RESULTS

Men’s 800m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Álvaro DE ARRIBA ESP 1:45.19 2 Jose MAITA VEN 1:46.22 3 José Carlos PINTO POR 1:46.61 4 Guilherme KURTZ BRA 1:46.80 5 Ryan SÁNCHEZ PUR 1:47.48 6 Jhonatan RODRÍGUEZ OSORNO COL 1:47.57 7 Diego Javier LACAMOIRE ARG 1:48.19 8 Pablo SÁNCHEZ-VALLADARES ESP 1:49.94 Men’s 1500m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Isaac NADER POR 3:43.86 2 José ZABALA ARG 3:44.55 3 Pol MOYA AND 3:44.64 4 Esteban GONZÁLEZ CHI 3:44.78 5 Sergio PANIAGUA ESP 3:44.91 6 Lucirio GARRIDO VEN 3:45.97 7 Diego Ignacio URIBE CHI 3:46.12 8 Sebastian LOPEZ VEN 3:46.24 9 Carlos DE OLIVEIRA SANTOS BRA 3:47.59 10 Eduardo GREGORIO URU 3:49.26 Men’s 5000m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Carlos MAYO ESP 13:51.12 2 Carlos Martín DÍAZ DEL RIO CHI 13:51.97 3 Julián MOLINA ARG 13:52.50 4 Raul CELADA ESP 13:56.31 5 Ignacio VELASQUEZ CHI 14:03.13 6 Vidal BASCO BOL 14:05.90 7 Ignacio ERARIO ARG 14:09.01 8 Hector PAGAN PUR 14:09.34 9 Abraham Daniel HERNÁNDEZ MEX 14:09.89 10 Wendell Geronimo SOUZA BRA 14:10.80 11 Rafael Vicemte LOZA BEJARAN ECU 14:11.35 12 Walter NINA PER 14:12.95 13 Ederson VILELA PEREIRA BRA 14:16.16 14 Cristhian ZAMORA URU 14:18.02 15 Martin Esteban CUESTAS URU 14:33.01 16 Carles GÓMEZ LOZANO AND 14:53.11

Men’s 110mH Final, Wind: +0.3 PLACE NAME NAT. MARK 1 Rafael PEREIRA BRA 13.47 2 Daniel CISNEROS ESP 13.53 3 Eduardo RODRIGUES BRA 13.53 4 João Vitor DE OLIVEIRA POR 13.95 5 Martín SAENZ CHI 16.29 6 Lander TEIXEIRA ESP 17.38 Abdel Kader LARRINAGA POR DNF Men’s 400mH Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Gerald DRUMMOND CRC 48.87 2 Juander SANTOS DOM 49.74 3 Jesús David DELGADO ESP 49.82 4 Alfredo SEPÚLVEDA CHI 50.35 5 Iker Alfonso DE MIGUEL ESP 50.59 6 Marcio TELES BRA 51.5 7 Mahau SUGUIMATI BRA 52.9 8 Egber ESPINOZA VEN 53.9 Men’s High Jump Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Edgar RIVERA MEX 2.26 2 Thiago MOURA BRA 2.26 3 Fernando FERREIRA BRA 2.21 4 Gerson BALDÉ POR 2.21 5 Carlos LAYOY ARG 2.18 6 Nicolás NUMAIR CHI 2.18 7 Luis CASTRO RIVERA PUR 2.15 8 Xesc TRESENS ESP 2.15 9 Pedro ALAMOS CHI 2.1 10 Arturo CHAVEZ PER 2.05 11 Dmytro ZUIEV UKR 2

Men’s Pole Vault Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Didac SALAS ESP 5.4 2 Ruben MIRANDA POR 5.35 3 Germán CHIARAVIGLIO ARG 5.3 4 Pedro BUARÓ POR 5.2 5 Austin RAMOS ECU 5.2 6 Dyander PACHO ECU 5 7 Alex GRACIA ESP 5 Jose Fernando FERREIRA SANTANA BRA NM Miquel VILCHEZ VENDRELL AND NM Men’s Triple Jump Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Lázaro MARTÍNEZ CUB 17.3 2 Marcos RUIZ ESP 16.94 3 Tiago PEREIRA POR 16.71 4 Almir DOS SANTOS BRA 16.59 5 Leodan TORREALBA VEN 16.42 6 José BELLIDO ESP 16.02 7 Maximiliano DIAZ ARG 16.01 8 Alexsandro MELO BRA 15.71 Men’s Discus Throw Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Lucas NERVI CHI 60.58 2 Wellinton FERNANDES DA CRUZ FILHO BRA 57.09 3 Emanuel SOUSA POR 56.68 4 Lois Maikel MARTÍNEZ ESP 56.35 5 Juan CAICEDO ECU 55.79 6 Edujose SOUSA LIMA POR 53.78 7 Douglas JUNIOR BRA 53.21

Men’s Decathlon Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Gerson IZAGUIRRE VEN 7827 2 Edgar CAMPRE POR 7729 3 Bruno COMÍN ESP 7668 Men’s 4x100m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Spain

Bernat CANET, Jesús GÓMEZ, Daniel RODRÍGUEZ, Sergio LÓPEZ ESP 39.03 2 Dominican Republic

Christopher VALDEZ, Alexander OGANDO, José GONZÁLEZ, Yancarlos MARTÍNEZ DOM 39.19 3 Brazil

Gabriel Luiz BOZA, Felipe BARDI, Erik CARDOSO, Lucas RODRIGUES DA SILVA BRA 39.32 4 Venezuela

David VIVAS, Rafael de Jesús VÁZQUEZ LEÓN, Abdel KALIL, Carlos BELISARIO VEN 40.11 5 Andorra

Eloi VILELLA ESCOLANO, Mikel DE SA, Pau BLASI, Guillem ARDERIU VILANOVA AND 43.28 Portugal

Carlos NASCIMENTO, Wilson PEDRO, Delvis SANTOS, André PRAZERES POR DNF Men’s 3000mSC Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Gonzalo PARRA ESP 8:34.85 2 Nahuel CARABAÑA AND 8:35.19 3 Julián MOLINA ARG 8:35.40 4 Julio PALOMINO PER 8:41.91 5 Etson BARROS POR 8:43.32 6 José Gregorio PEÑA VEN 8:46.81 7 Carlos Andres SAN MARTIN COL 8:47.27 8 Joaquin ARBE ARG 8:48.23 9 Vidal BASCO BOL 8:52.18 10 Jean Carlos DOLBERTH MACHADO BRA 9:00.15 11 Jose GONZALEZ VEN 9:01.38 12 Matheus Estevao DA SILVA BRA 9:04.65 13 Pol ORIACH ESP 9:12.24 Miguel BORGES POR DNF Víctor ORTIZ-RIVERA PUR DNF Men’s Long Jump Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Eusebio CÁCERES ESP 8.05 2 Maykel MASSÓ CUB 8.03 3 Héctor SANTOS ESP 7.97 4 Emiliano LASA URU 7.96 5 Jose MANDROS MARTINEZ PER 7.89 6 Maikel Yorges VIDAL CUB 7.89 7 Gabriel Luiz BOZA BRA 7.5 8 André PIMENTA POR 7.4 9 Alexsandro MELO BRA 7.4

Men’s Hammer Throw Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Javier CIENFUEGOS ESP 74.7 2 Gabriel KEHR CHI 74.61 3 Humberto MANSILLA CHI 73.14 4 Allan WOLSKI BRA 72.24 5 Rúben ANTUNES POR 70.94 6 Joaquin GOMEZ ARG 68.06 7 Luis DA SILVA BRA 67.97 8 Elias Mauricio DIAZ COL 63.63

WOMEN’S RESULTS

Women’s 100m Final, Wind: -0.2 PLACE NAME NAT. MARK 1 Vitoria Cristina ROSA BRA 11.22 2 Lorène Dorcas BAZOLO POR 11.36 3 Maria Isabel PÉREZ ESP 11.48 4 Paula SEVILLA ESP 11.48 5 Gabriela Anahi SUAREZ ECU 11.51 6 Ángela Gabriela TENORIO ECU 11.53 7 Ana Claudia LEMOS BRA 11.57 8 Rosalina SANTOS POR 11.71 Women’s 200m Final, Wind: -2.5 PLACE NAME NAT. MARK 1 Vitoria Cristina ROSA BRA 23.53 2 Lorène Dorcas BAZOLO POR 23.67 3 Lorraine MARTINS BRA 23.8 4 Lucia CARRILLO ESP 23.82 5 Gabriela Anahi SUAREZ ECU 23.87 6 Rosalina SANTOS POR 24.08 7 Maria Florencia LAMBOGLIA ARG 24.19 8 Martha MENDEZ DOM 24.33 Women’s 400m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Marileidy PAULINO DOM 49.49 2 Fiordaliza COFIL DOM 50.64 3 Roxana GÓMEZ CUB 51.03 4 Gabby SCOTT PUR 51.42 5 Cátia AZEVEDO POR 51.58 6 Tiffani MARINHO BRA 52.42 7 Tabata VITORINO BRA 52.66 8 Martina WEIL CHI 53.03 Women’s 800m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Déborah RODRÍGUEZ URU 2:02.53 2 Daniela GARCÍA ESP 2:03.65 3 Patricia SILVA POR 2:04.23 4 Marina MARTÍNEZ ESP 2:04.44 5 Andrea CALDERON ECU 2:05.55 6 Jaqueline Beatriz WEBER BRA 2:05.76 7 Martina ESCUDERO ARG 2:08.78 8 Priscila MORALES PUR 2:36.94 Anita POMA PER DQ

Women’s 5000m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Joselyn Daniely BREA VEN 16:08.83 2 Fedra Aldana LUNA SAMBRAN ARG 16:09.96 3 Lucía RODRÍGUEZ ESP 16:10.08 4 Carla DOMÍNGUEZ ESP 16:10.62 5 Muriel CONEO PAREDES COL 16:12.69 6 Simone FERRAZ BRA 16:14.63 7 Micaela LEVAGGI ARG 16:17.60 8 Palmenia Raquel AGUDELO BERRIO COL 16:17.82 9 Francine DOS SANTOS BRA 16:47.64 10 Silvia ORTIZ ECU 17:06.19 Josefa QUEZADA CHI DNF Women’s 100mH Final, Wind: +0.5 PLACE NAME NAT. MARK 1 Greisys L. ROBLE CUB 12.93 2 Keily Linet PÉREZ IBAÑEZ CUB 13.01 3 Paola VAZQUEZ PUR 13.05 4 Ketiley BATISTA BRA 13.33 5 Diana BAZALAR PER 13.39 6 Olimpia BARBOSA POR 13.49 7 Vitoria Sena BATISTA ALVES BRA 14.45 Women’s 1500m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Solange Andreia PEREIRA ESP 4:15.87 2 Águeda MUÑOZ ESP 4:16.42 3 Salomé AFONSO POR 4:17.35 4 Muriel CONEO PAREDES COL 4:17.37 5 María Pía FERNÁNDEZ URU 4:17.84 6 Fedra Aldana LUNA SAMBRAN ARG 4:18.80 7 Alondra NEGRON PUR 4:21.80 8 Rejane Ester BISPO DA SILVA BRA 4:25.19 9 Josefa QUEZADA CHI 4:26.93 10 Laura ACUÑA CHI 4:33.90 11 Aina CINCA BONS AND 4:51.60 Andrea CALDERON ECU DNF Mariana BORELLI ARG DNF Women’s 400mH Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Melissa GONZALEZ COL 54.87 2 Sara GALLEGO ESP 55.56 3 Grace CLAXTON PUR 55.66 4 Zurian HECHAVARRÍA CUB 55.68 5 Chayenne DA SILVA BRA 56.89 6 Evelin DEL CARMEN DOM 57.74 7 Liliane Cristina PARRELA BRA 57.77 8 Carla GARCÍA ESP 57.82

Women’s 3000mSC Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Belén CASETTA ARG 9:29.60 2 Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO ESP 9:37.08 3 Tatiane Raquel DA SILVA BRA 9:42.06 4 Simone FERRAZ BRA 9:45.11 5 Carolina LOZANO ARG 9:49.16 6 Carolina ROBLES ESP 9:54.13 7 Joana SOARES POR 9:56.27 8 Xènia MOURELO AND 11:13.86 Women’s Shot Put Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Jessica INCHUDE POR 18.07 2 María Belén TOIMIL ESP 17.85 3 Rosa Angelica SANTANA DOM 17.6 4 Ivana Xennia GALLARDO CHI 17.43 5 Eliana BANDEIRA POR 16.95 6 Livia AVANCINI BRA 16.71 7 Milena Jaqueline SENS BRA 15.81 Women’s Hammer Throw Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Laura REDONDO ESP 68.68 2 Mariana Grasielly MARCELINO BRA 64.51 3 Mayra Alexandra GAVIRIA COL 64.44 4 Ximena ZORRILLA PER 63.46 5 Osarumen ODEH ESP 62.71 6 Anna Paula MAGALHAES PEREIRA BRA 59.64 7 Gabrielle FIGUEROA HON 56.82 Women’s 10,000m Race Walk Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Laura GARCÍA-CARO ESP 43:33.72 2 Kimberly GARCÍA LEÓN PER 43:41.50 3 Ana CABECINHA POR 44:23.69 4 Evelyn INGA PER 45:01.87 5 Karla JARAMILLO ECU 47:32.04 6 Gabriela DE SOUSA BRA 48:43.33 7 Rachelle DE ORBETA PUR 48:58.51 Viviane LYRA BRA DNF

Women’s Heptathlon Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Martha Valeria ARAUJO SINISTERRA COL 5951 2 Ana Camila PIRELLI CUBAS PAR 5808 3 Alysbeth FELIX BOYER PUR 5666 4 Mariana BENTO POR 5418 5 Joyce MICOLTA ECU 5263 Women’s 4x100m Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Dominican Republic

Martha MENDEZ, Marileidy PAULINO, Anabel MEDINA VENTURA, Fiordaliza COFIL DOM 43.81 2 Portugal

Patrícia RODRIGUES, Rosalina SANTOS, Olimpia BARBOSA, Lorène Dorcas BAZOLO POR 44.82 Brazil

Ketiley BATISTA, Ana Claudia LEMOS, Lorraine MARTINS, Rosângela SANTOS BRA DNF Spain

Maria Isabel PÉREZ, Lucia CARRILLO, Paula SEVILLA, Carmen MARCO ESP DQ Women’s Pole Vault Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Monica CLEMENTE ESP 4.3 2 Juliana DE MENIS CAMPOS BRA 4.3 3 Malen RUIZ DE AZUA ESP 4.25 4 Isabel DE QUADROS BRA 4.1 5 Diamara PLANELL PUR 4.1 6 Viviana QUINTANA PUR 4 Women’s Long Jump Final PLACE NAME NAT. MARK 1 Fátima DIAME ESP 6.65 2 Evelise VEIGA POR 6.55 3 Yuliana ANGULO ECU 6.48 4 Irati MITXELENA ESP 6.42 5 Natalie ARANDA PAN 6.38 6 Eliane MARTINS BRA 6.3 7 Rocio Fernanda MUÑOZ VAN RISSELBERGHE CHI 6.06 Evelise VEIGA POR 6.53 Lissandra Maysa CAMPOS BRA NM Adriana RODRÍGUEZ CUB NM