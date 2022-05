Updated European 10,000m Cup 2022 results

PACE, France —— The compiled European 10,000m Cup 2022 results which took place at Stade Complexe Sportif Jean-Paul Chasseboeuf in Pacé, on Saturday (28). Jimmy Gressier and Yasemin Can won the men’s and women’s respective races after running 27:24.51 and 31:20.18.

Multiple European champion and pre-race favorite Yasemin Can of Turkey delivered on her early hype after she dominated the women’s contest when she surged away from the pack midway through the race and then powered her way to the victory.

The 25-year-old crossed the finish line in a European leading time on her European 10,000m Cup debut and also recorded the qualifying time for the World Athletics Championships Oregon 2022 in Eugene, in July. Read more: Report: Karissa Schweizer and Joe Klecker wins at USA 10,000m championships

Alina Reh of Germany finished second in 31:39.86 while her teammate Katharina Steinruck took third place in a personal best of 32:03.88.

The pair helped Germany win its first-ever team title at the European 10,000m Cup.

On the men’s side, another pre-race favorite, Jimmy Gressier powered away from his closest challengers in the second half to set a new personal best to help France successfully defend its team title.

Spain’s Carlos Mayo and Aras Kaya from Turkey picked up second and third, respectively with times of 27:53.12 and 27:58.08, while Yann Schrub of France crossed fourth in 27:59.32.

European 10,000m Cup 2022 results

Men’s 10,000m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jimmy GRESSIER FRA 27:24.51

2 Carlos MAYO ESP 27:53.12

3 Aras KAYA TUR 27:58.08

4 Yann SCHRUB FRA 27:59.32

5 Pietro RIVA ITA 28:01.07

6 Efrem GIDEY IRL 28:01.50

7 Filimon ABRAHAM GER 28:03.39

8 Roberto ALAIZ ESP 28:04.01

9 Nils VOIGT GER 28:04.81

10 Gashau AYALE ISR 28:05.37

11 Emmanuel ROUDOLFF FRA 28:06.28

12 Florian CARVALHO DE FONSESCO FRA 28:06.30

13 Andreas VOJTA AUT 28:06.88

14 Samuel BARATA POR 28:08.11

15 Soufiane BOUCHIKHI BEL 28:08.49

16 Juan Antonio PÉREZ ESP 28:08.66

17 Tadesse GETAHON ISR 28:09.75

18 Magnus Tuv MYHRE NOR 28:10.60

19 Italo QUAZZOLA ITA 28:28.04

20 Jesús RAMOS ESP 28:32.33

21 Bukayawe MALEDE ISR 28:35.16

22 Yago ROJO ESP 28:35.77

23 Mahamed MAHAMED GBR 28:38.03

24 Simon BOCH GER 28:39.29

25 Peter HERZOG AUT 28:40.80

26 Yoann KOWAL FRA 28:47.47

27 Jamal Abdelmaji EISA MOHAMMED ART 29:19.90

28 David NILSSON SWE 29:20.93

29 Corentin LE ROY FRA 29:26.26

30 Zakaria BOUFALJAT ESP 29:38.31

31 Dereje CHEKOLE ISR 30:00.68

32 Jack O’LEARY IRL 30:06.80

Tadesse ABRAHAM SUI DNF

Yitayew ABUHAY ISR DNF

Zerei Kbrom MEZNGI NOR DNF

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Pasquale SELVAROLO ITA 28:30.35

2 Sezgin ATAÇ TUR 28:37.38

3 Nicolae Alexandru SOARE ROU 28:42.63

4 Ömer AMAÇTAN TUR 29:08.66

5 Ramazan BAŞTUĞ TUR 29:13.73

6 Marios ANAGNOSTOU GRE 29:15.92

7 Jacob SIMONSEN DEN 29:17.29

8 Luca ALFIERI ITA 29:36.15

9 Ihor POROZOV UKR 29:41.40

10 Uģis JOCIS LAT 29:44.28

11 Paul O’DONNELL IRL 30:01.39

12 Omer RAMON ISR 30:09.84

13 Hannu GRANBERG FIN 30:10.10

14 Primož KOBE SLO 30:13.17

15 Leonid LATSEPOV EST 30:15.86

16 Rune BÆKGAARD DEN 30:17.32

17 Levente SZEMEREI HUN 30:19.59

18 Arttu VATTULAINEN FIN 30:24.16

19 Antti IHAMÄKI FIN 30:29.90

20 Tachlowini GABRIYESOS ART 30:36.01

21 Bob BERTEMES LUX 30:39.60

22 Michael JENSEN DEN 31:15.47

23 Seyed GHAFARI ART 31:25.52

Homiyu TESFAYE GER DNF

Vadym LONSKYY UKR DNF

Hlynur ANDRÉSSON ISL DNF

Francesco GUERRA ITA DNF

Ivan STREBKOV UKR DNF

Women’s 10,000m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yasemin CAN TUR 31:20.18

2 Alina REH GER 31:39.86

3 Katharina STEINRUCK GER 32:03.88

4 Valeriia ZINENKO UKR 32:07.28

5 Maitane MELERO ESP 32:08.57

6 Moira STEWARTOVÁ CZE 32:08.96

7 Anna ARNAUDO ITA 32:09.54

8 Mekdes WOLDU FRA 32:11.72

9 Abbie DONNELLY GBR 32:20.82

10 Eva DIETERICH GER 32:25.70

11 Silke JONKMAN NED 32:31.19

12 Giovanna EPIS ITA 32:34.01

13 Camilla RICHARDSSON FIN 32:35.76

14 Hannah IRWIN GBR 32:44.38

15 Lauren HEYES GBR 32:49.69

16 Yayla GÜNEN TUR 32:53.16

17 Meritxell SOLER ESP 32:54.28

18 Izabela PASZKIEWICZ POL 32:54.45

19 Domenika MAYER GER 33:00.29

20 Fatma KARASU TUR 33:01.34

21 Margaux SIERACKI FRA 33:09.80

22 Philippa BOWDEN GBR 33:22.05

23 Jessica GIBBON GBR 33:24.86

24 Bohdana SEMYONOVA UKR 33:29.55

25 Ann-Marie MCGLYNN IRL 33:31.73

26 Beatriz ÁLVAREZ ESP 33:34.60

27 Mélody JULIEN FRA 33:52.93

28 Aoibhe RICHARDSON IRL 34:22.31

29 Emma MITCHELL IRL 34:32.39

30 Yuliya SHMATENKO UKR 36:22.76

Stephanie TWELL GBR DNF

Esma AYDEMIR TUR DNF

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tereza HROCHOVÁ CZE 33:08.81

2 Angelika MACH POL 33:12.31

3 Rebecca LONEDO ITA 33:15.86

4 Nicole EGGER SUI 33:20.39

5 Ine BAKKEN NOR 33:24.73

6 Esther NAVARRETE ESP 33:27.38

7 Méline ROLLIN FRA 33:28.05

8 Leila HADJI FRA 33:30.96

9 Mathilde SÉNÉCHAL FRA 33:37.17

10 Karawan HALABI ISR 33:45.87

11 Giovanna SELVA ITA 33:47.41

12 Viktoriia KALIUZHNA UKR 33:47.48

13 Chloé HERBIET BEL 33:50.39

14 Monika JACKIEWICZ POL 33:59.64

15 Nina LAUWAERT BEL 34:19.03

16 Nina CHYDENIUS FIN 34:24.45

17 Eirini TSOUPAKI GRE 34:58.67

18 Neja KRŠINAR SLO 35:21.80

19 Grace LYNCH IRL 35:35.85

Gaia COLLI ITA DNF

Hanne Mjøen MARIDAL NOR DNF