The following are the 2022 USATF Outdoor Championships results on day two at Hayward Field on the campus of the University of Oregon on Friday (24). Several of the nation’s leading athletes delivered some strong performances again, while we also saw a few surprises on a day when Melissa Jefferson of Coastal Carolina clocked a wind-aided 10.69 (2.9 m/s) seconds to win the women’s 100 meters national title.

Olympic silver medalist Fred Kerley was also in top form in the men’s 100m after he posted a world-leading time of 9.76 seconds in the semi-finals before returning to secure the final in 9.77 secs.

Olympic champion Athing Mu (1:57.55) and World Indoor champion Ajee’ Wilson (2:00.81) both advanced to the final of the women’s 800m, while Olympic champion and world record holder Sydney McLaughlin ran 52.90 seconds in her semi-final of the women’s 400m hurdles and Allyson Felix dug deep into her reserves late to punch a ticket into the final of the women’s 400m dash.

Elsewhere, world shot put record holder and Olympic champion Ryan Crouser produced a world-leading 23.12 meters to dominate the men’s event, Sandi Morris cleared 4.82m for victory in the women’s pole vault and Olympic champion Valarie Allman won the women’s discus throw with a measure of 66.92m.

2022 USATF Outdoor Championships Results: Day 2

Men’s 100m

Final, Wind: +1.8

PLACE NAME MARK

1 Fred KERLEY 9.77

2 Marvin BRACY 9.85

3 Trayvon BROMELL 9.88

4 Micah WILLIAMS 9.90

5 Elijah HALL 9.90

6 Kyree KING 9.96

7 Kenneth BEDNAREK 9.98

Christian COLEMAN DNS

Semifinal 1, Wind: +1.4

PLACE NAME MARK

1 Fred KERLEY 9.76

2 Elijah HALL 9.98

3 Kyree KING 9.99

4 Kendal WILLIAMS 10.03

5 Brandon CARNES 10.04

6 Cravont CHARLESTON 10.05

7 Isiah YOUNG 10.10

Semifinal 2, Wind: +1.5

PLACE NAME MARK

1 Trayvon BROMELL 9.81

2 Marvin BRACY 9.86

3 Christian COLEMAN 9.87

4 Micah WILLIAMS 9.94

5 Kenneth BEDNAREK 9.95

6 Lawrence JOHNSON 10.08

7 Christopher BELCHER 10.15

8 Illas GARCIA 10.22

Men’s 400m

Semifinal 1

PLACE NAME MARK

1 Michael NORMAN 44.28

2 Randolph ROSS 44.36

3 Bryce DEADMON 44.95

4 Ismail TURNER 45.33

5 Willington WRIGHT 45.5

6 Khaleb MCRAE 45.55

7 Marqueze WASHINGTON 46.12

8 Jaron FLOURNOY 46.81

Semifinal 2

PLACE NAME MARK

1 Elija GODWIN 44.66

2 Champion ALLISON 44.8

3 Vernon NORWOOD 45.02

4 Noah WILLIAMS 45.30

5 James BENSON 45.36

6 Tyler TERRY 45.61

7 Johnnie BLOCKBURGER 45.67

8 Tyler JOHNSON 46.02

Men’s 800m

Semifinal 1

PLACE NAME MARK

1 Brannon KIDDER 1:46.62

2 Isaiah HARRIS 1:46.72

3 Jonah KOECH 1:46.80

4 Cade FLATT 1:47.00

5 Crayton CARROZZA 1:47.80

6 Isaiah JEWETT 1:48.36

7 Vincent CRISP 1:49.06

Donavan BRAZIER DNS

Semifinal 2

PLACE NAME MARK

1 Brandon MILLER 1:46.20

2 Bryce HOPPEL 1:46.32

3 Clayton MURPHY 1:46.45

4 Erik SOWINSKI 1:46.76

5 Baylor FRANKLIN 1:46.93

6 Derek HOLDSWORTH 1:47.05

7 Sean DOLAN 1:47.25

Men’s 400m Hurdles

Heat 1

PLACE NAME MARK

1 Rai BENJAMIN 48.41

2 Trevor BASSITT 49.07

3 Isaiah LEVINGSTON 50.36

4 William SPENCER 50.56

5 Wolf MAHLER 52.58

6 TJ HOLMES 53.05

7 Nathan BRUNO 57.58

Heat 2

PLACE NAME MARK

1 Khallifah ROSSER 50.00

2 CJ ALLEN 50.03

3 James SMITH 50.56

4 Drake SCHNEIDER 51.60

5 Justin YOUNG 52.03

6 Malcum TATUM 52.17

7 Jameson WOODELL 54.11

Heat 3

PLACE NAME MARK

1 Quincy HALL 49.92

2 Amere LATTIN 50.00

3 Quincy DOWNING 50.27

4 Quivell JORDAN 50.47

5 Julien Kentrell GILLUM 52.76

6 Aaron MCCOY 52.90

Heat 4

PLACE NAME MARK

1 David KENDZIERA 50.75

2 Aldrich BAILEY JR 51.21

3 Chris ROBINSON 51.78

4 Cass ELLIOTT 51.83

5 Austin LIETZ 53.19

Jason BALDRIDGE DNF

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME MARK WIND

1 Rayvon GREY 8.19m 0.6

2 Steffin MCCARTER 8.15 -0.4

3 Jeremiah DAVIS 8.11 2

4 William WILLIAMS 8.07 0.5

5 A’Nan BRIDGETT 8.03 2.9

6 Isaac GRIMES 8 2.2

7 James CARTER 8 1.1

8 Damarcus SIMPSON 7.98 1.2

9 Kemonie BRIGGS 7.88 2.1

10 Marquis DENDY 7.87 0.7

11 JuVaughn HARRISON 7.86 2.2

12 Matthew BOLING 7.78 0.6

13 John BAKER 7.7 2.1

14 Brandon HICKLIN 7.68 0.9

15 Sincere ROBINSONN 7.53 1.6

16 Rayvon ALLEN 7.51 0.4

17 Treyshon MALONE 7.4 0.1

18 Jacore IRVING 7.33 2.4

A’Nan BRIDGETT 7.88 0.7

Isaac GRIMES 7.94 1.8

Kemonie BRIGGS 7.54 0.8

JuVaughn HARRISON 7.74 1.3

John BAKER 7.33 1

Men’s Shot Put

Final

PLACE NAME MARK

1 Ryan CROUSER 23.12m

2 Joe KOVACS 22.87

3 Josh AWOTUNDE 21.51

4 Adrian PIPERI 21.43

5 Roger STEEN 21.14

6 Jordan GEIST 20.97

7 Payton OTTERDAHL 20.88

8 Andrew LISKOWITZ 20.48

9 Darrell HILL 20.23

10 Jordan WEST 20.16

11 Darius KING 20.04

12 John MEYER 20.00

13 Joshua SOBOTA 19.66

14 Logan CALVIN 19.57

15 Lucas WARNING 19.43

16 T’Mond JOHNSON 19.12

17 Nikolas CURTISS 19.01

Women’s 100m

Final, Wind: +2.9

PLACE NAME MARK

1 Melissa JEFFERSON 10.69

2 Aleia HOBBS 10.72

3 Twanisha TERRY 10.74

4 Tamari DAVIS 10.78

5 Tamara CLARK 10.82

6 Celera BARNES 10.86

7 Javianne OLIVER 10.94

8 Brittany BROWN 11.04

Semifinal 1, Wind: +0.5

PLACE NAME MARK

1 Aleia HOBBS 10.81

2 Melissa JEFFERSON 10.82

3 Tamara CLARK 10.88

4 Javianne OLIVER 10.95

5 Jenna PRANDINI 11.00

6 Marybeth SANT-PRICE 11.01

7 Cambrea STURGIS 11.04

8 Shania COLLINS 11.10

Semifinal 2, Wind: +1.8

PLACE NAME MARK

1 Twanisha TERRY 10.87

2 Tamari DAVIS 10.92

3 Celera BARNES 10.94

4 Brittany BROWN 10.96

5 Teahna DANIELS 10.96

6 Kayla WHITE 10.99

7 Morolake AKINOSUN 11.04

8 Symone DARIUS 11.20

Women’s 400m

Semifinal 1

PLACE NAME MARK

1 Talitha DIGGS 50.88

2 Kennedy SIMON 51.11

3 Jaide STEPTER BAYNES 51.26

4 Allyson FELIX 51.32

5 Kaylin WHITNEY 51.42

6 Jermaisha ARNOLD 51.78

7 Delecia MCDUFFIE 51.82

8 Shae ANDERSON 52.14

Semifinal 2

PLACE NAME MARK

1 Kendall ELLIS 51.06

2 Lynna IRBY 51.28

3 Wadeline JONATHAS 51.29

4 Na’Asha ROBINSON 51.5

5 Taylor MANSON 51.63

6 Kyra JEFFERSON 51.66

7 Rosey EFFIONG 51.81

8 Taiya SHELBY 52.40

Women’s 800m

Semifinal 1

PLACE NAME MARK

1 Ajee WILSON 2:00.81

2 Raevyn ROGERS 2:01.15

3 Kristie SCHOFFIELD 2:01.43

4 Nia AKINS 2:01.90

5 Charlene LIPSEY 2:02.09

6 Emily RICHARDS 2:02.69

7 Angel PICCIRILLO 2:03.70

Hanna GREEN DQ

Semifinal 2

PLACE NAME MARK

1 Athing MU 1:57.55

2 Sage HURTA 1:58.30

3 Olivia BAKER 1:58.46

4 Allie WILSON 1:58.50

5 Brooke FELDMEIER 1:59.44

6 Sabrina SOUTHERLAND 1:59.70

7 Samantha WATSON 2:00.90

8 Anna CAMP BENNETT 2:02.31

Women’s 100m Hurdles

Heat 1, Wind: +0.4

PLACE NAME MARK

1 Alaysha JOHNSON 12.41

2 Alia ARMSTRONG 12.51

3 Masai RUSSELL 12.71

4 Gabriele CUNNINGHAM 12.73

5 Kaylah ROBINSON 12.75

6 Dior HALL 13.12

7 Aasia LAURENCIN 13.27

8 Anna HALL 13.43

Heat 2, Wind: +0.8

PLACE NAME MARK

1 Tia JONES 12.57

2 Nia ALI 12.59

3 Tonea MARSHALL 12.6

4 Chanel BRISSETT 12.65

5 Sharika NELVIS 12.86

6 Jade BARBER 12.92

7 Alexis DUNCAN 13.37

8 Danielle BEATTIE 13.47

Heat 3, Wind: -0.9

PLACE NAME MARK

1 Kendra HARRISON 12.47

2 Paula SALMON 12.76

3 Christina CLEMONS 12.88

4 Jasmine JONES 12.96

5 Destiny HUVEN 13.03

6 Camri AUSTIN 13.62

7 Kaitlin SMITH 13.65

Destinee ROCKER DNF

Women’s 400m Hurdles

Semifinal 1

PLACE NAME MARK

1 Sydney MCLAUGHLIN 52.9

2 Masai RUSSELL 55.02

3 Ashley SPENCER 55.19

4 Shannon MEISBERGER 55.61

5 Lauren HOFFMAN 56.19

6 Deonca BOOKMAN 56.24

7 Jessica WRIGHT 57.09

8 Shani’a BELLAMY 58.47

Semifinal 2

PLACE NAME MARK

1 Britton WILSON 55.32

2 Anna COCKRELL 55.54

3 Shamier LITTLE 55.60

4 Cassandra TATE 56.26

5 Bianca STUBLER 57.15

6 Kaila BARBER 57.41

7 Vanessa WATSON 58.67

8 Deshae WISE 59.42

Women’s 3000m Steeplechase

Heat 1

PLACE NAME MARK

1 Courtney FRERICHS 9:31.25

2 Gabrielle JENNINGS 9:32.06

3 Colleen QUIGLEY 9:36.26

4 Valerie CONSTIEN 9:36.73

5 Kayley DELAY 9:40.17

6 Madie BOREMAN 9:50.44

7 Kayla WINDEMULLER 9:51.30

8 Emily COLE 9:58.15

9 Judi JONES 10:05.33

10 Jessica SCHERIFF 10:08.34

11 Corinne FITZGERALD 10:14.78

12 Meredith RIZZO 10:32.17

Heat 2

PLACE NAME MARK

1 Emma COBURN 9:40.53

2 Courtney WAYMENT 9:41.64

3 Katie RAINSBERGER 9:41.83

4 Annie RODENFELS 9:44.59

5 Logan JOLLY 9:45.23

6 Alissa NIGGEMANN 9:46.12

7 Abby KOHUT-JACKSON 9:47.65

8 Carmen GRAVES 9:47.79

9 Victoria GERLACH 10:05.20

10 Dana KLEIN 10:10.89

11 Caroline AUSTIN 10:15.13

Women’s High Jump

Final

PLACE NAME MARK

1 Vashti CUNNINGHAM 1.93m

2 Rachel GLENN 1.90

3 Rachel MCCOY 1.90

4 Inika MCPHERSON 1.87

5 Sanaa BARNES 1.82

5 Elizabeth EVANS 1.82

5 Nyalaam JOK 1.82

8 Jelena ROWE 1.82

9 Rylee ANDERSON 1.82

Women’s Pole Vault

Final

PLACE NAME MARK

1 Sandi MORRIS 4.82m

2 Alina MCDONALD 4.65

3 Katie NAGEOTTE 4.65

4 Gabriela LEON 4.60

5 Emily GROVE 4.60

6 Olivia GRUVER 4.50

7 Bridget WILLIAMS 4.50

8 Rachel BAXTER 4.50

9 Kristen BROWN 4.50

9 Kristen LELAND 4.50

11 Sydney HORN 4.35

11 Marissa KALSEY 4.35

13 Amanda FASSOLD 4.35

13 Jill MAROIS 4.35

Women’s Discus Throw

Final

PLACE NAME MARK

1 Valarie ALLMAN 65.61m

2 Laulauga TAUSAGA 64.49

3 Rachel DINCOFF 62.14

4 Veronica FRALEY 59.90

5 Shelby FRANK 57.20

6 Corinne JEMISON 56.78

7 Alyssa WILSON 55.86

8 Debbie AJAGBE 54.66

9 Ashley PETR 54.27

10 Ciera JACKSON 54.03

11 Grayce FRENCH 53.60

12 March EMILY 52.85

13 Amanda ANDERSON 52.66

14 Seasons USUAL 50.64

15 Lauren JONES 50.25

16 Essence HENDERSON 48.86