The following are the results from the finals that took place on Day 1 at the 2022 New Balance Nationals Outdoor (NBNO) championships on Thursday (16).

The 2022 New Balance Nationals Outdoor championships at historic Franklin Field on the University of Pennsylvania's campus

Day 1: 2022 New Balance Nationals Outdoor championships results

Event 13 Boys 5000 Meter Run Championship

Meet: 14:11.61 6/14/2013 Jake Leingang, Bismarck, ND

1 # 253 Franco Parra 24 San Antonio, TX 14:32.69F 2

2 # 889 Logan Law 23 Milwaukie, OR 14:34.29F 2

3 # 484 Jayden Fitzgarral 22 American Fork, UT 14:34.88F 2

4 # 1493 Kevin Sanchez 23 Austin, TX 14:35.60F 2

5 # 1287 Byron Grevious 24 Exeter, NH 14:36.15F 2

6 # 1877 Caden Townshend 23 Weddington, NC 14:36.72F 2

7 # 254 Marcelo Parra 24 San Antonio, TX 14:37.65F 2

8 # 257 Tate Underwood 23 San Antonio, TX 14:50.53 1

9 # 1071 Jackson Keefer 22 Bend, OR 14:52.43 2

10 # 1495 Max Sannes 22 Big Bear Lake, CA 14:53.77 2

11 # 1520 Jake Seegmiller 23 Riverton, UT 14:54.58 2

Event 14 Girls 5000 Meter Run Championship

National: N 15:25.93 4/2/2022 Natalie Cook, Flower Mound, TX

Meet: 15:55.94 6/14/2013 Wesley Frazier, Ravenscroft,Ralgh,NC

Name Year School Finals H#

1 # 442 Liesel Kehoe 24 Edmond, OK 16:38.47 2

2 # 1410 Charlotte Richman 22 PORTLAND, OR 16:46.45 2

3 # 767 Lani Bloom 22 Ithaca, MI 16:59.67 2

4 # 1883 Jade Rypkema 23 Nevis, MN 17:07.33 2

5 # 124 Meghan Beute 22 Grand Rapids, MI 17:07.87 2

6 # 1372 Allison Pippert 22 Erie, CO 17:08.66 2

7 # 1573 Caelin Sloan 23 Florence, SC 17:24.34 1

8 # 948 Tali Braester 24 Seattle, WA 17:29.15 1

9 # 222 Sydney Collier 25 Sammamish, WA 17:37.78 2

10 # 1477 Chloe Trudel 22 Amherst, NH 17:45.08 2

Event 163 Boys Javelin Throw Emerging Elite

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet: M 185-11 6/19/2019 Nick Coffey, B Hendricken,Wrwk,RI

Name Year School Finals

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 1452 Sam Romerhaus 23 Oldsmar, FL 50.79m 166-08

2 # 137 Kodie Bogle 25 Gadsden, AL 50.33m 165-01

3 # 2022 Mason Lopez 23 Sweet Home, OR 50.29m 165-00

4 # 1283 Tanner Boulden 24 Exeter, NH 47.06m 154-05

5 # 1108 Kyan Muendell 22 Yorktown Heights, N 46.94m 154-00

6 # 1094 Hunter Blackman 25 Moses Lake, WA 46.79m 153-06

7 # 1798 Ethan Grimm 24 Tualatin, OR 46.45m 152-05

8 # 1279 Russell Perryman 24 hopkinton, MA 46.33m 152-00

9 # 1290 Sava Thurber 22 Exeter, NH 45.19m 148-03

10 # 465 Cody White 23 Estacada, OR 44.17m 144-11

11 # 822 Trenton Snader 22 Junction City, OR 42.88m 140-08

12 # 1808 Oliver Wolfe 24 Tualatin, OR 40.19m 131-10

13 # 1412 Adam Rieden 22 Littleton, MA 40.12m 131-07

14 # 134 Jayson Blaisdell 22 Barrington, NH 25.43m 83-05

— # 1566 Isaac Rivera 22 Simsbury, CT DNS

Event 164 Girls Javelin Throw Emerging Elite

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet: M 139-09 6/14/2019 Katie Lightfoot, Niceville, FL

Name Year School Finals H#

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 1394 Morgan Reiner 23 Milton, PA 42.26m 138-08 2

2 # 138 Alexandra Bohanon 25 Ponte Vedra, FL 38.45m 126-02 2

3 # 1924 Ainsley Weber 25 Weymouth, MA 37.47m 122-11 1

4 # 65 Coco Velasquez 25 Mesa, AZ 35.57m 116-08 2

5 # 293 Adrianna Coleman 23 Edmonds, WA 35.28m 115-09 1

6 # 63 Roselyn Vazquez 26 Mesa, AZ 35.19m 115-05 2

7 # 1795 Julia Ford-Locke 25 Tualatin, OR 33.30m 109-03 1

8 # 1551 Amira Whitson 25 Sherwood, OR 32.14m 105-05 1

9 # 755 Sophia Gradwahl 25 Clackamas, OR 32.01m 105-00 1

10 # 1709 Jordyn Robbins 22 Lynchburg, VA 31.51m 103-04 2

11 # 1106 Elle Cocco 28 Mt. Pleasant, SC 31.38m 102-11 2

12 # 584 Jennifer Graffeo 22 Westford, MA 30.86m 101-03 1

13 # 1105 Georgia Arnold 22 Mt. Pleasant, SC 30.75m 100-11 2

14 # 823 Eboni Zehner 23 Junction City, OR 30.47m 100-00 1

15 # 2002 Katie O’Brien 22 holmdel, NJ 30.08m 98-08 2

16 # 397 Ryah DiGiacomo 23 Kirkland, WA 26.04m 85-05 1

17 # 117 Alexis Beckman 23 Olathe, KS 24.73m 81-02 1

Event 201 Boys 100 Meter Dash Freshman

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet: M 10.52 6/13/2019 Michael Gupton, Garner, NC

Freshman: 10.35 2004 Jamar Ervin, Camden, NJ

Name Year School Finals Wind

Finals

1 # 235 Adonyss Currie 25 Los Angeles, CA 11.01 0.4

2 # 244 Antonio Walton 25 Los Angeles, CA 11.05 0.4

3 # 1707 Gideon Davidson 25 Lynchburg, VA 11.24 0.4

4 # 419 Jordan Byles 26 Grand Prairie, TX 11.27 0.4

5 # 2117 T’Andre Waverly 25 Everett, WA 11.38 0.4

6 # 2093 Austin May 25 federal way, WA 11.39 0.4

7 # 106 Garrett Oliver 25 Beaverton, OR 11.61 0.4

— # 725 Ayden Henley 25 Bradenton, FL DNS 0.4

— # 1708 Jeb Moon 25 Lynchburg, VA DNS 0.4

Event 202 Girls 100 Meter Dash Freshman

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet: M 11.73 6/15/2018 Trinity Rossum, Buford, GA

Freshman: 11.24 6/23/1995 Angela Williams, Chino, Ca

Name Year School Finals Wind

1 # 1784 Laila Payne 25 Houston, TX 12.19 0.9

2 # 846 Sophie Yount 25 Brentwood, TN 12.25 0.9

3 # 893 Violet Hewett 25 Liberty Hill, TX 12.44 0.9

4 # 1817 Ava Jones 25 Tumwater, WA 12.46 0.9

5 # 2006 Abby Steele 25 Tulsa, OK 12.63 0.9

6 # 794 Caitlyn Johnson 25 Frisco, TX 12.69 0.9

7 # 83 Amanda Ridore 25 Bethesda, MD 12.78 0.9

8 # 1171 Maricela Nelson 25 Coeur dAlene, ID 12.78 0.9

9 # 2100 Yuna Daniels 25 Graham, WA 12.94 0.9Event 205 Boys 400 Meter Run Freshman

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet: M 47.62 6/17/2017 Ashton Allen, Bullis, Potomac, MD

Freshman: 45.69 6/19/2016 Tyrese Cooper, American,Hialeah,FL

Name Year School Finals

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 9 Colin Abrams 25 Derwood, MD 49.96

2 # 725 Ayden Henley 25 Bradenton, FL 50.37

3 # 1170 Jackson Norris 25 Humble, TX 50.83

4 # 2122 Aaron Wright 25 Liberty Lake, WA 52.07

5 # 1296 Adrian Lopez 25 Whittier, CA 52.57

6 # 881 Kanuux Chaudhuri 25 Mclean, VA 53.04

7 # 1013 Jayden McCoy 25 Robstown, TX 53.05

— # 1483 Christopher Mille 25 San Antonio, TX DQ lane violation

— # 1909 Jackson Sorbello 25 Bethel, CT SCR

— # 1708 Jeb Moon 25 Lynchburg, VA SCR

— # 191 Paul Byrnes 25 ATLANTA, GA SCR

Event 206 Girls 400 Meter Run Freshman

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Meet: M 54.30 6/18/2016 Britton Wilson, Mills Godwin,Rchmd,VA

Freshman: 52.15 8/2/2009 Robin Reynolds, Jackson, Miami, FL

Name Year School Finals H#

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 2045 Reese Brownlee 25 Clear Lake, IA 56.50 2

2 # 1784 Laila Payne 25 Houston, TX 56.84 2

3 # 633 Taliyah Henderson 25 Vail, AZ 57.59 2

4 # 562 Sydney Glee 25 Atlanta, GA 58.17 2

5 # 251 Caila Lyons 25 San Antonio, TX 58.69 2

6 # 35 Joy Evans 25 Alma, MI 58.81 2

7 # 1911 Alyvia Mentlow 25 Westerville, OH 59.37 2

8 # 1151 Lucy McLean 25 Ipswich, MA 1:00.72 1

9 # 1069 Abigail Fagan 25 Bend, OR 1:01.39 1

10 # 1608 Malia Rose Harvey 25 Honolulu, HI 1:01.81 1

11 # 1357 Eliana Henriques 25 Erie, CO 1:01.93 1

12 # 386 Cassandra Silkoff 25 Derby, CT 1:03.01 1

— # 1294 Gianna Piloto 25 Lebanon, NJ DQ 1 Lane Violation

— # 1453 Natalie Romero 25 Hastings on Hudson, DQ 1 Lane Violation

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Enroute 1500m posted on Splits Tab

Meet: 4:16.77 6/30/2021 Marcus Reilly, Northbridge, MA

Name Year School Finals H#

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 1451 Josiah Tostenson 25 Central Point, OR 4:20.88 5

2 # 247 Gavin Chapa 25 San Antonio, TX 4:23.48 5

3 # 1023 William Hauser 25 Menlo Park, CA 4:23.55 5

4 # 1440 Jaysen Rodriguez 25 Hermiston, OR 4:26.81 4

5 # 531 Brennan McEwen 25 Portland, OR 4:27.62 5

6 # 583 Jack Graffeo 25 Westford, MA 4:28.02 5

7 # 1748 Christian Pena 25 New Braunfels, TX 4:28.20 5

8 # 559 Benjamin Gibson 25 Chicago, IL 4:30.79 4

9 # 1010 Cole Mazurana 25 Windsor, CO 4:31.74 5

10 # 256 Luis Tovar 25 San Antonio, TX 4:31.99 5

11 # 1221 Jack Ouellette 25 Westbrook, CT 4:33.15 3

12 # 1174 Maximus Cervi-Ski 25 Coeur D Alene, ID 4:33.38 4

13 # 1846 Jeffrey Linton 25 Bountiful, UT 4:33.52 2

14 # 709 Ben Hyde 25 West Bountiful, UT 4:33.68 3

15 # 1381 Kye Toothaker 25 Longmont, CO 4:34.91 4

Event 210 Girls 1 Mile Run Freshman

Enroute 1500m posted on Splits Tab

Meet: 4:54.08 6/18/2005 Aurora Scott, W Branch,Chesapeake,VA

Name Year School Finals H#

1 # 211 Kenzie Bigej 25 Canby, OR 5:00.19 2

2 # 1327 Reagan Rainey 25 Davidson, NC 5:00.21 2

3 # 1000 Evangeline Marhei 25 Santa Cruz, CA 5:01.62 2

4 # 812 Brynn Garcia 25 San Juan Capistrano 5:02.47 2

5 # 2069 Mary Worden 25 Fort Atkinson, WI 5:05.45 2

6 # 1265 Rosie Mucharsky 25 Denver, CO 5:05.46 2

7 # 1442 Emma Rodriguez-Wa 25 Cedar Park, TX 5:05.47 2

8 # 280 Olive Clark 25 Naches, WA 5:08.29 1

9 # 458 Macey Shriner 25 Waltham, MA 5:08.92 1

10 # 2057 Kailua Balazs 25 Portland, OR 5:10.24 1

11 # 1138 Mackenna Calvin 25 Las Vegas, NV 5:16.06 1

12 # 803 Sonja Jones 25 Portland, OR 5:17.61 1

13 # 1546 Senoya Bugher 25 Sherwood, OR 5:17.90 1

14 # 140 Chiara Bonomi 25 San Diego, CA 5:18.01 2

15 # 515 Sophia Malinoski 26 Portland, OR 5:18.40 1

Event 211 Boys 2 Mile Run Freshman

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Enroute 3K posted on Splits Tab

Meet: M 9:19.07 6/13/2014 Nick Dahl, Grmtn Friends,Phila,PA

Name Year School Finals

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 1025 Landon Pretre 25 Menlo Park, CA 9:24.66

2 # 1174 Maximus Cervi-Ski 25 Coeur D Alene, ID 9:27.06

3 # 617 TJ Hansen 25 Freeland, MI 9:28.39

4 # 186 Andrew Burr 25 El Dorado Hills, CA 9:43.26

5 # 965 Camden Luecht 25 Escondido, CA 9:45.73

6 # 41 Luke Alverson 25 Madison, AL 9:49.03

7 # 1351 Gavin Engtrakul 25 Louisville, CO 9:51.22

8 # 1634 Nate Stadtlander 25 Boise, ID 9:56.90

9 # 118 Logan Beckman 25 Olathe, KS 9:58.98

10 # 1175 Zackery Cervi-Ski 25 Coeur d Alene, ID 10:04.73

11 # 1904 Garrett Fenske 25 Salem, OR 10:05.63

12 # 1354 Keegan Geldean 25 Erie, CO 10:09.21

13 # 299 Kyle Kato 25 Centennial, CO 10:10.13

14 # 150 Hunter Bostwick 25 Sewell, NJ 10:14.03

15 # 112 Lucas Satterlee 25 Beaverton, OR 10:25.12

16 # 184 Noah Bumgardner 25 Arlington, WA 10:37.15

— # 1381 Kye Toothaker 25 Longmont, CO DNS

Event 212 Girls 2 Mile Run Freshman

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Enroute 3K posted on Splits Tab

Meet: M 10:42.19 6/13/2014 Libby Davidson, James Rvr,Lynchbrg, VA

Name Year School Finals

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 553 Olivia Gaugel 25 Portland, OR 11:04.70

2 # 68 Annamaria Bacchet 25 Nashville, TN 11:07.89

3 # 1914 Ella Bates 25 Weymouth, MA 11:20.84

4 # 44 Ansley Johnston 25 Eugene, OR 11:21.82

5 # 1905 Gitte Lonigan 25 Salem, OR 11:22.71

6 # 1113 Mason Murray 25 Abilene, TX 11:26.29

7 # 429 Daisy Lalonde 25 Lebanon, OR 11:38.33

8 # 1546 Senoya Bugher 25 Sherwood, OR 11:38.90

9 # 880 Hazel Calway 25 Mclean, VA 11:44.05

10 # 440 Sylvia Eckman 25 Roseburg, OR 11:45.37

11 # 1606 Madeleine Spaner 25 McLean, VA 11:49.75

12 # 336 Natalie Crocker 25 Suffield, CT 11:51.83

13 # 2021 Erin Geisler 25 Rutland, VT 12:01.42

14 # 790 Lana Jewett 25 Rockville Centre, N 12:04.59

15 # 416 Evangeline Dunckl 25 Scottsdale, AZ 12:05.48

16 # 98 Aubrey Culligan 25 Beaverton, OR 12:12.92

— # 1548 Anna Grunow 25 Sherwood, OR DNS

— # 803 Sonja Jones 25 Portland, OR DNS

— # 227 Maeve Casey 25 Cumberland, RI DNS

Event 255 Boys Long Jump Freshman

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet: M 23-02.75 6/17/2016 Austin Allen, Bullis, Potomac, MD

Name Year School Finals Wind

1 # 1013 Jayden McCoy 25 Robstown, TX 6.72m 1.4 22-00.75

2 # 1893 JeraldMartin Evan 25 CARSON, CA 6.65m 1.0 21-10.00

3 # 1707 Gideon Davidson 25 Lynchburg, VA 6.26m 0.9 20-06.50

4 # 824 Uly Junker 25 Thetford, VT 6.12m -0.1 20-01.00

5 # 703 Matthew Kwong 25 Aurora, CO 5.91m 0.5 19-04.75

6 # 1131 Jermaine Nance 25 Tracy, CA 5.72m 0.8 18-09.25

7 # 830 Michael Kawan 25 Media, PA 5.65m 0.7 18-06.50

— # 1708 Jeb Moon 25 Lynchburg, VA DNS NWI

Event 256 Girls Long Jump Freshman

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Meet: M 19-07 6/13/2019 Ija Mumford, Parkland,Wins-Slm,NC

Freshman: 21-00 6/25/2013 Courtney Corrin, Harvd-Wstlk,N Hlywd,CA

Name Year School Finals Wind

1 # 1318 Kaeli Powe 25 Aurora, CO 5.31m 1.6 17-05.25

2 # 1211 Eliza Ayres 25 Oakland, CA 5.18m 0.7 17-00.00

3 # 794 Caitlyn Johnson 25 Frisco, TX 5.15m 0.9 16-10.75

4 # 1357 Eliana Henriques 25 Erie, CO 4.57m 0.7 15-00.00

5 # 31 Josephine Flynt 25 Katy, TX 4.54m 0.6 14-10.75

6 # 1069 Abigail Fagan 25 Bend, OR 4.51m 1.5 14-09.75

— # 2006 Abby Steele 25 Tulsa, OK FOUL

— # 576 Gabrielle Goodgam 25 DeSoto, TX DNS NWI

Event 301 Boys 100 Meter Dash Middle School

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ National: N 10.64 1988 Curtis Johnson, Palmetto, FL

Meet: M 11.31 6/13/2019 Preston Starks, Arlington, TX

Name Year School Finals Wind

1 # 190 Marquez Wimberly 26 Slatington, PA 11.46 0.8

2 # 223 Sutton Flint 26 Bellevue, WA 11.50 0.8

3 # 1238 Jaylen McNeil 26 Buena Park, CA 11.53 0.8

4 # 491 Jaidan Hammer 26 Covington, WA 11.77 0.8

5 # 891 Sebastian Evans 26 Liberty Hill, TX 11.84 0.8

6 # 621 Josiah Hawkins 27 Turner, OR 11.84 0.8

7 # 711 Jack Rader 26 Portland, OR 12.14 0.8

8 # 1481 Nathan Lopez 26 San Antonio, TX 12.15 0.8

9 # 108 Mekhi Perry 26 Beaverton, OR 12.20 0.8

Event 302 Girls 100 Meter Dash Middle School

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++National: N 11.40 4/28/2007 Ashton Purvis, St Elizabeth,Oakland,CA

Meet: M 11.96 6/13/2019 Shawnti Jackson, Wake Forest, NC

Name Year School Finals Wind

1 # 1249 Kaylah Parks 26 Rosenberg, TX 12.18 0.1

2 # 1324 Amelia Nadauld 26 Santa Clara, UT 12.32 0.1

3 # 1134 Aubrey Navarro 26 Corpus christi, TX 12.56 0.1

4 # 1764 Zari Thomas 27 Eugene, OR 12.64 0.1

5 # 723 Sydney Harris 26 Bradenton, FL 12.66 0.1

6 # 903 Camryn Wilson 26 Liberty Hill, TX 12.73 0.1

7 # 2061 Zoe Bringmann 26 Cedar Park, TX 12.73 0.1

8 # 657 Kennedy Shepard 26 Lynnwood, WA 12.75 0.1

9 # 298 Josie Collins 26 Athens, GA 12.77 0.1

Event 305 Boys 400 Meter Run Middle School

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++National: N 47.16 1993 Obie Moore, Pasadena, CA

Meet: M 49.37 6/13/2019 Mekhi Gammons, Miami, FL

Name Year School Finals H#

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 1240 Jayden Rendon 26 Long Beach, CA 50.97 2

2 # 223 Sutton Flint 26 Bellevue, WA 51.74 2

3 # 1238 Jaylen McNeil 26 Buena Park, CA 51.81 2

4 # 1242 Noah Smith 26 Long Beach, CA 52.50 2

5 # 52 Flynn Arnold 26 Laramie, WY 53.67 2

6 # 108 Mekhi Perry 26 Beaverton, OR 53.73 1

7 # 2001 Nick Ranalli 26 Portland, OR 54.36 1

8 # 1235 Amir Hunter 27 Inglewood, CA 54.93 2

9 # 285 Cayden Guidry 26 Villa Rica, GA 55.09 2

10 # 904 Evan Woodson 26 Liberty Hill, TX 55.33 2

11 # 1629 Reed Robinson 26 Austin, TX 55.49 2

12 # 425 Aidan McBride 26 Marietta, GA 55.65 1

13 # 1380 Kingston Staton 26 Arvada, CO 55.83 1

14 # 275 Levi Cinnamo 26 Rosemount, MN 56.46 1

15 # 719 Owen Empey 26 Bradenton, FL 56.95 1

16 # 980 Julian Banales 26 Dallas, TX 57.56 1

17 # 1416 Alexander Kho 26 Cresskill, NJ 58.36 1

— # 1926 Noah Harrell 27 Lenexa, KS DNS 1

Event 306 Girls 400 Meter Run Middle School

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++National: N 53.01 6/24/2018 Kayla Davis, Southwest,Chrlte, NC

Meet: M 54.01 6/13/2019 Kaylyn Brown, Holbrook,Lowell, NC

Name Year School Finals

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 1254 Jaiya Patillo 27 Bellevue, NE 56.13

2 # 1542 Sophia Castaneda 26 Sherwood, OR 56.87

3 # 133 Maya Woolforde 26 Coto De Caza, CA 57.30

4 # 1236 Xiomara Lewis 26 Whittier, CA 58.18

5 # 1229 Brooke Blue 26 Long Beach, CA 58.21

6 # 181 Ela Budzinski 28 North Andover, MA 1:01.81

7 # 2113 Sofia Lopes 26 Las Vegas, NV 1:03.75

— # 104 Jane Mattson 26 Beaverton, OR DNS

Event 309 Boys 1 Mile Run Middle School

Natl, Meet: N 4:23.98 6/30/2021 Josiah Tostenson, Central Point, OR

Name Year School Finals H#

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 1658 Noah Strohman 26 Wichita Falls, TX 4:27.35 5

2 # 1350 Rocco Culpepper 26 Lafayette, CO 4:32.14 5

3 # 1230 Aiden Bodell 16 Valencia, CA 4:38.62 4

4 # 1147 Greyson Duane 27 Groton, MA 4:38.84 4

5 # 1545 Matthew Wroblewsk 26 Sherwood, OR 4:39.34 5

6 # 1443 Nate Rogerson 26 Fayetteville, AR 4:41.66 5

7 # 1659 Ryder Strohman 26 Wichita Falls, TX 4:41.69 5

8 # 1231 Adrian Cantu 27 Saugus, CA 4:43.43 5

9 # 1482 Jonavon Lott 26 San Antonio, TX 4:43.86 5

10 # 1087 Alden Morales 26 Newport Beach, CA 4:45.72 4

11 # 2137 Sam Ryland 26 Brooklyn, NY 4:46.95 5

12 # 2062 Yosuke Shibata 23 Eugene, OR 4:47.20 4

13 # 884 Thomas Larson 26 Alma, MI 4:48.78 5

14 # 1336 Charlie Raymond 26 Brewerton, NY 4:49.26 2

15 # 1789 Wyatt Stiff 26 Midvale, ID 4:49.63 3

Event 310 Girls 1 Mile Run Middle School

National: N 4:40.16 6/12/2021 Sadie Engelhardt, Ventura MS, CA

Meet: 4:57.56 6/16/2022 Charlize-Trinity McKenzie, Webster MS,Ceda

Name Year School Finals H#

1 # 2120 Charlize-Trinity 26 Cedarburg, WI 4:57.56 3

2 # 103 Ellery Lincoln 26 Beaverton, OR 5:04.22 3

3 # 1233 Chloe Elbaz 26 RANCHO MIRAGE, CA 5:08.28 3

4 # 1219 Madison Zemper-Pr 26 Eugene, OR 5:08.86 3

5 # 687 Camryn Delancey 26 Gilbert, AZ 5:12.50 3

6 # 328 Lucy Cramer 27 Baton Rouge, LA 5:12.91 3

7 # 1487 Reese Holley 27 San Marcos, CA 5:13.33 3

8 # 716 Huntley Buckingha 26 Bradenton, FL 5:23.24 3

9 # 1541 Evylee Bugher 27 Sherwood, OR 5:23.85 2

10 # 1964 Mia Rasca 26 Salem, OR 5:26.29 1

11 # 1212 Ava Torgersen 28 Oakland, CA 5:26.33 2

12 # 1938 Avery Meier 26 Salem, OR 5:27.14 2

13 # 452 Anya Budzinski 26 Waltham, MA 5:27.41 3

14 # 113 Elissa Schaeffer 26 Beaverton, OR 5:27.66 2

15 # 330 Molly Cramer 28 Baton Rouge, LA 5:28.93 2

16 # 42 Sydney Chandler 26 Eugene, OR 5:28.94 3

17 # 775 Devon Jackson 26 Port Matilda, PA 5:30.00 3

18 # 107 Maeve O’Scannlain 26 Beaverton, OR 5:30.97 1

19 # 451 Abby Artabane 26 Waltham, MA 5:31.65 3

20 # 250 Danel Hernandez 26 San Antonio, TX 5:31.87 2

21 # 2029 Maddie Hussey 26 Holbrook, MA 5:32.12 1

22 # 266 Zoe Arnett 26 Chester, NY 5:32.13 1

23 # 1908 Gemma Caprara 27 Des Moines, WA 5:32.41 2

24 # 2047 Abby Flagg 27 South Grafton, MA 5:35.97 1

25 # 1544 Tyler Thomas 27 Dundee, OR 5:36.60 1

26 # 1181 Laura Denial 26 Saranac, NY 5:36.63 1

27 # 1543 Leah MacCluer 28 Sherwood, OR 5:38.95 1

28 # 1182 Hannah Hamel 27 Saranac, NY 5:39.82 1

29 # 1540 Mariah Aguilar 26 Sherwood, OR 5:39.89 1

30 # 1414 Ella Atzil 26 New York, NY 5:40.33 1

31 # 1179 Sieanna Boulds 26 Saranac, NY 5:40.59 2

32 # 634 Lily Nichols 26 Heppner, OR 5:42.08 1

33 # 101 Emily Gatton 25 Beaverton, OR 5:42.81 1

34 # 1172 Riley Brazle 27 Coeur d’Alene, ID 5:42.92 1

35 # 110 Mia Rothschild 26 Beaverton, OR 5:43.43 1

36 # 930 Eliana Levey 26 New York, NY 5:48.09 2

37 # 1692 Emma Curran 27 White Plains, NY 5:49.81 2

38 # 102 Ciena Harmon 25 Beaverton, OR 6:10.16 3

— # 66 Georgia Babcock 26 Chapin, SC DQ 2 Lane Violation

— # 1657 Kaia Streadbeck 28 Orange, CA DNS 2

— # 152 Taylin Bowen 26 Bend, OR DNS 3

— # 1671 Katherine Mickels 26 yakima, WA DNS 2

— # 1145 Natalia Clark 27 Wenham, MA DNS 2

Event 311 Boys 2 Mile Run Middle School

National: N 9:15.60 1975 Alan Scharsu, Fitch,Austintown, OH

Meet: M 9:45.46 6/16/2022 Bodie Thomas, McMurray MS,Vashon,WA

Name Year School Finals H#

1 # 1762 Bodie Thomas 26 Vashon, WA 9:45.46M 2

2 # 173 Aaron Brodrick 26 Watkinsville, GA 9:47.52 2

3 # 884 Thomas Larson 26 Alma, MI 9:50.21 2

4 # 255 Adrian Rule 26 San Antonio, TX 9:58.05 2

5 # 1693 Nathan Lee 26 Greenwich, CT 10:01.69 2

6 # 1015 Kai McCullough 26 Austin, TN 10:02.92 2

7 # 10 Tyler Blissett 26 Jeanerette, LA 10:03.01 2

8 # 1218 Benjamin Kehrein 26 Eugene, OR 10:12.86 2

9 # 636 Henry Herb 27 Seattle, WA 10:16.25 2

10 # 1558 Kole Steele 26 Reno, NV 10:21.14 2

11 # 401 Robert Dodd 26 Zeeland, MI 10:23.06 2

12 # 1083 Gavin Moore 26 Beaufort, SC 10:26.35 2

13 # 360 Zach Davis 27 Seattle, WA 10:29.71 1

14 # 390 Noah Devereaux 26 Laingsburg, MI 10:33.48 1

15 # 917 Luca Lebron 26 Alma, MI 10:34.71 1

16 # 1060 Bo Mitchell 26 Smyrna, GA 10:37.88 1

17 # 1494 Tejas Sanghvi 26 Eugene, OR 10:39.37 1

18 # 1506 Malachi Schoenher 26 Eugene, OR 10:39.65 2

19 # 2053 Brian Welsh 22 Los Angeles, CA 10:47.84 2

20 # 2025 Cooper Dollens 28 Ridgefield, WA 10:49.54 1

21 # 1485 Channing Shaeffer 26 San Antonio, TX 10:55.39 1

22 # 1166 Jonathan Gasper 28 Bellefonte, PA 10:55.59 1

23 # 1856 Harshdeep Wadhwa 26 Elgin, SC 11:01.72 1

24 # 1244 Prince Watkins 26 Rialto, CA 11:02.12 2

25 # 2073 Smooth Watkins 26 Rialto, CA 11:08.64 1

26 # 1202 Isaiah Schroeder 26 Novi, MI 11:09.50 1

27 # 1186 Noah Thayer 26 Saranac, NY 11:33.29 1

— # 454 Richard Federico 26 Waltham, MA DNS 1

— # 1943 Jack Willcox 27 Columbia, SC DNS 1

— # 673 William Hogue 26 Bronxville, NY DNS 1

— # 1545 Matthew Wroblewsk 26 Sherwood, OR DNS 2

Event 312 Girls 2 Mile Run Middle School

National: N 10:07.56 4/8/2006 Jordan Hasay (m), Mission Pr,SLO, CA

Meet: M 10:59.60 6/16/2022 Kaylah Tasser, Tustin, CA

Name Year School Finals H#

1 # 1243 Kaylah Tasser 26 Tustin, CA 10:59.60M 2

2 # 716 Huntley Buckingha 26 Bradenton, FL 11:09.56 2

3 # 66 Georgia Babcock 26 Chapin, SC 11:17.32 2

4 # 1219 Madison Zemper-Pr 26 Eugene, OR 11:20.15 2

5 # 451 Abby Artabane 26 Waltham, MA 11:23.53 2

6 # 1179 Sieanna Boulds 26 Saranac, NY 11:37.15 2

7 # 1694 Adriana Pettinell 28 Scarsdale, NY 11:37.21 2

8 # 330 Molly Cramer 28 Baton Rouge, LA 11:46.24 2

9 # 930 Eliana Levey 26 New York, NY 11:47.89 1

10 # 1541 Evylee Bugher 27 Sherwood, OR 11:47.95 2

11 # 1181 Laura Denial 26 Saranac, NY 11:49.86 1

12 # 318 Cate Corbett 26 Harvard, MA 11:51.25 1

13 # 396 Olivia Digaetano 26 Oakdale, NY 12:10.04 1

14 # 926 Khloe Lehnst 28 Ithaca, MI 12:10.83 1

15 # 448 Kalkidan Ellis 26 Keizer, OR 12:11.34 1

16 # 826 Clara Kaczor 27 Freeland, MI 12:19.57 1

17 # 2044 Macy Powell 28 Seattle, WA 12:20.66 1

18 # 1970 Julia Salamacha 27 Los Altos, CA 12:23.74 1

19 # 100 Mathilde Dettling 25 Beaverton, OR 12:26.82 2

20 # 2043 Lily Rodero 28 Seattle, WA 12:27.33 1

— # 152 Taylin Bowen 26 Bend, OR DNS 2

— # 883 Megan Lankowicz 26 Sayville, NY DNS 1

— # 1241 Emma Siok 26 Huntington Beach, C DNS 2

— # 101 Emily Gatton 25 Beaverton, OR DNS 1

Event 355 Boys Long Jump Middle School

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++National: N 23-08 1980 Carleton White, Arnold, Houston, TX

Meet: M 20-02.50 6/13/2019 Ryan Casinelli, Allen MS,Moorestn,NJ

Name Year School Finals Wind H#

1 # 190 Marquez Wimberly 26 Slatington, PA 6.05m 0.6 19-10.25 2

2 # 905 Blaise Burwell 27 Huntington Beach, C 5.87m 1.0 19-03.25 2

3 # 1180 Zander Daniels 26 Saranac, NY 5.69m 2.5 18-08.00 2

4 # 1380 Kingston Staton 26 Arvada, CO 5.63m 0.8 18-05.75 2

5 # 544 Porter Leak 26 Bellingham, WA 5.53m -0.4 18-01.75 1

6 # 425 Aidan McBride 26 Marietta, GA 5.39m 0.7 17-08.25 2

7 # 115 Grant Smith 26 Beaverton, OR 5.39m -0.1 17-08.25 2

8 # 1027 Jasir Fontenot 28 San Diego, CA 5.28m 0.6 17-04.00 2

9 # 1509 Noah Schuller 26 Coppell, TX 5.18m 0.1 17-00.00 1

10 # 1416 Alexander Kho 26 Cresskill, NJ 5.14m 1.8 16-10.50 2

11 # 1940 Ben Moore 27 Willamina, OR 5.13m 0.8 16-10.00 1

12 # 116 Kaeden Tolliver 26 Beaverton, OR 5.09m 0.9 16-08.50 1

13 # 750 Jordan Dillard 27 Clackamas, OR 5.06m 0.2 16-07.25 1

14 # 749 Brody Black 26 Newberg, OR 4.96m 0.5 16-03.25 1

15 # 1937 Andrew Lovely 26 Salem, OR 4.94m 0.1 16-02.50 1

16 # 2098 Matthew Gunther 26 Beaverton, OR 4.83m 0.6 15-10.25 1

Event 356 Girls Long Jump Middle School

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++National: N 20-05 1978 Carol Lewis, Willingboro, NJ

Meet: M 17-08.75 6/13/2019 Stephanie Weiner, Central Islip, NY

Name Year School Finals Wind H#

1 # 2061 Zoe Bringmann 26 Cedar Park, TX 5.18m -0.4 17-00.00 2

2 # 753 Iman Foster 26 Newberg, OR 5.13m 0.2 16-10.00 2

3 # 1764 Zari Thomas 27 Eugene, OR 5.08m 0.6 16-08.00 2

4 # 1134 Aubrey Navarro 26 Corpus christi, TX 4.89m 1.0 16-00.50 2

5 # 1249 Kaylah Parks 26 Rosenberg, TX 4.80m +0.0 15-09.00 1

6 # 910 Garryn Forde 26 Irvine, CA 4.79m +0.0 15-08.75 2

7 # 567 Saniyah Hardee 28 Stockton, CA 4.67m 0.2 15-04.00 2

8 # 2099 Jada Johnson 26 Portland, OR 4.62m 1.3 15-02.00 1

9 # 752 Ruby Foord 27 Portland, OR 4.52m 1.3 14-10.00 1

10 # 606 Annalina Grotbeck 27 Beaverton, OR 4.40m 0.3 14-05.25 2

11 # 1050 Addie Miller 28 Tigard, OR 4.38m -0.5 14-04.50 1

12 # 1666 Simone Wells 27 Sumter, SC 4.38m -0.1 14-04.50 2

13 # 782 Everleigh Johnson 28 Junction City, OR 4.30m 0.3 14-01.25 1

14 # 188 Khloe Tesauro 27 Eugene, OR 4.27m 1.2 14-00.25 2

15 # 24 Ava-Lane Floyd 27 Portland, OR 4.13m 0.1 13-06.75 1

Event 359 Boys Shot Put Middle School

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++National: N 63-06 2008 Nick Vena, Morristown, NJ

Meet: M 49-04.25 6/22/2022 Kaleb Moore, Junction City, OR

Name Year School Finals

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 # 783 Kaleb Moore 26 Junction City, OR 15.04m 49-04.25

2 # 665 Noah Blomqvist 26 Boerne, TX 14.49m 47-06.50

3 # 730 Sean Messina 26 Bradenton, FL 12.48m 40-11.50

4 # 2072 Cole Lehnherr 26 Powers, OR 12.45m 40-10.25

5 # 1936 Dominic Angulo 26 Salem, OR 11.96m 39-03.00

6 # 2063 Landon Reid 26 Milwaukie, OR 10.87m 35-08.00

7 # 778 Logen Bourne 26 Junction City, OR 10.86m 35-07.75

8 # 1992 Maximillian Otero 26 Antioch, CA 10.41m 34-02.00

Event 360 Girls Shot Put Middle School

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++National: N 48-05.75 2000 Michelle Carter, Red Oak, TX

Meet: M 43-07.75 6/13/2019 Syticia Brown, Baltimore, MD

Name Year School Finals

1 # 663 Lorena Barreiro 26 Boerne, TX 9.77m 32-00.75

2 # 685 Hadley Hughes 27 Willamina, OR 9.11m 29-10.75

3 # 726 Nadia Henley 26 Bradenton, FL 8.66m 28-05.00

4 # 1778 Grace Terbush 27 Willamina, OR 7.73m 25-04.50

