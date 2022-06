The start lists for the women’s and men’s 200 meters on Day Three at the 2022 USATF Outdoor Championships here at Hayward Field on the campus of the University of Oregon on Saturday (25).

Among the leading athletes slated to feature in the heats are men’s 100m champion Fred Kerley, world leader and World U20 record holder Erriyon Knighton and reigning world champion Noah Lyles, along with NCAA record holder Abby Steiner of Kentucky, Olympic bronze medalist Gabby Thomas and world silver medalist Brittany Brown.

READ MORE: When is the 2022 Toyota USATF Outdoor Championships and how to watch?

Women’s and men’s 200m start lists

Start List Top; 3 + next; 4 fastest to semis; Top; 3 + next; 2 fastest to final

Heat 1 LN/POS ATHLETE

2 Dezerea Bryant Nike WCS; 3 Quanera Hayes Nike; 4 Candace Hill ASICS WCS; 5 Angie Annelus adidas; 6 Ashley Henderson adidas WCS; 7 Brittany Aveni Unattached; 8 Sha’Carri Richardson Nike WCS; 9 Gabby Thomas New Balance/The Buford Bailey WCS

Heat; 2 LN/POS ATHLETE

2 Symone Darius Unattached WCS; 3 Abby Steiner Kentucky WCS; 4 Cambrea Sturgis adidas WCS; 5 Kortnei Johnson Nike WCS; 6 Kynnedy Flannel Texas WCS; 7 Tamari Davis adidas WCS; 8 Kiara Parker ASICS; 9 A’Keyla Mitchell Unattached WCS

Heat; 3 LN/POS ATHLETE

2 Shannon Ray adidas; 3 Mikiah Brisco adidas WCS; 4 Jenna Prandini PUMA WCS; 5 Brittany Brown adidas WCS; 6 Shania Collins Unattached WCS; 7 Maia McCoy Star Athletics TC; 8 Morolake Akinosun adidas; 9 Mariah Ayers Baylor University WCS

Heat; 4 LN/POS ATHLETE

2 Kayla White Nike WCS; 3 Raheema Westfall Unattached; 4 Twanisha Terry Nike; 5 Jonah Ross North Carolina A&T; 6 Lynna Irby adidas WCS; 7 Tamara Clark adidas WCS ; 8 LaSarah Hargrove Iowa WCS; 9 Anavia Battle Ohio State WCS

Start List Top; 3 + next; 4 fastest to semis; Top; 3 + next; 2 fastest to final

Heat 1 LN/POS ATHLETE

2 Kyree King Nike WCS; 3 Josephus Lyles adidas / Pure Athletics WCS; 4 Erriyon Knighton adidas WCS; 5 Elijah Dryer Mississippi; 6 Kasaun James U S C ; 7 Micaiah Harris Texas; 8 Elijah Morrow AthleticsTX WCS; 9 Kendal Williams adidas

Heat; 2 LN/POS ATHLETE

2 Jacory Patterson Florida WCS ; 3 Lawrence Johnson Wisconsin ; 4 Brandon Carnes Unattached WCS ; 5 Lance Lang Kentucky; 6 Jaron Flournoy Nike; 7 Isiah Young Nike ; 8 Noah Lyles adidas WCS ; 9 Demetrius Jackson Alabama

Heat; 3 LN/POS ATHLETE

2 Cameron Rose Clemson University; 3 Cravont Charleston Tracksmith WCS; 4 Elijah Hall-Thompson Nike Red Bull WCS ; 5 Christian Coleman Nike WCS; 6 Marqueze Washington Unattached; 7 Robert Gregory TCU ; 8 Fred Kerley Nike WCS; 9 David Dunlap Northern Arizona University

Heat; 4 LN/POS ATHLETE

2 Evan Miller South Carolina ; 3 JP Vaught Centre College; 4 Matthew Boling Georgia WCS; 5 Kenny Bednarek Nike WCS ; 6 Courtney Lindsey Texas Tech WCS; 7 Jeremiah Curry Stephen F. Austin ; 8 Demarius Smith Oklahoma; 9 Javonte’ Harding North Carolina A&T WCS