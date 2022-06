Latest: Bislett Games – Oslo Diamond League 2022 start list

OSLO — The following is the start list for the Bislett Games – 2022 Oslo Diamond League meeting at Bislett Stadion in Norway on Thursday (16). The meeting is the sixth stop in the 2022 Wanda Diamond League series and many of the world’s top stars will be in action.

Several world and Olympic medalists will compete in Oslo, including Mondo Duplantis, Jakob Ingebrigtsen, Valarie Allman, Wojciech Nowicki, André De Grasse, Femke Bol, Omar McLeod, Kirani James, Keely Hodgkinson, Laura Muir and Alison Dos Santos.

READ MORE: How to watch the 2022 Oslo Diamond League press conference?

Below is are complete list of events along with the heat sheets for Thursday’s meeting will either be the last or one of the final events for most of the athletes before they head off to their respective national championships to try and secure places to the 2022 World Athletics Championships in Oregon, next month.

Latest: Bislett Games – 2022 Oslo Diamond League meeting

Men’s 100m

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Ojie EDOBURUN GBR

2 Rohan BROWNING AUS

3 Reece PRESCOD GBR

4 Akani SIMBINE RSA

5 Andre DE GRASSE CAN

6 Benjamin AZAMATI GHA

7 Yupun ABEYKOON SRI

8 Abdul Hakim SANI BROWN JPN

Men’s 400m

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Luguelín SANTOS DOM

2 Benjamin Lobo VEDEL DEN

3 Zakhiti NENE RSA

4 Christopher TAYLOR JAM

5 Liemarvin BONEVACIA NED

6 Kirani JAMES GRN

7 Isaac MAKWALA BOT

8 Håvard Bentdal INGVALDSEN NOR

Men’s Mile

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Ferdinand Kvan EDMAN NOR

2 Ignacio FONTES ESP

3 Ismael DEBJANI BEL

4 Neil GOURLEY GBR

5 Charles GRETHEN LUX

6 Matthew RAMSDEN AUS

7 Oliver HOARE AUS

8 Michał ROZMYS POL

9 Samuel ZELEKE ETH

10 Mohamed KATIR ESP

11 Jake WIGHTMAN GBR

12 Jakob INGEBRIGTSEN NOR

13 Mounir AKBACHE FRA

14 Boaz KIPRUGUT KEN

Men’s 5000m

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Magnus Tuv MYHRE NOR

2 Ali ABDILMANA ETH

3 Sam ATKIN GBR

4 Elzan BIBIĆ SRB

5 Luis GRIJALVA GUA

6 Henrik INGEBRIGTSEN NOR

7 Adel MECHAAL ESP

8 Narve Gilje NORDÅS NOR

9 Jack RAYNER AUS

10 Filip INGEBRIGTSEN NOR

11 Joe KLECKER USA

12 Milkesa MENGESHA ETH

13 Telahun Haile BEKELE ETH

14 Getnet WALE ETH

15 Samuel TEFERA ETH

16 Peter MARU UGA

17 Wilberforce Chemiat KONES KEN

Men’s 110m Hurdles

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Aaron MALLETT USA

2 Wilhem BELOCIAN FRA

3 Rafael PEREIRA BRA

4 Omar MCLEOD JAM

5 Devon ALLEN USA

6 Asier MARTÍNEZ ESP

7 Jason JOSEPH SUI

8 Paolo DAL MOLIN ITA

Men’s 400m Hurdles

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Nick SMIDT NED

2 Ramsey ANGELA NED

3 Wilfried HAPPIO FRA

4 Yasmani COPELLO TUR

5 Carl BENGTSTRÖM SWE

6 Rasmus MÄGI EST

7 Alison DOS SANTOS BRA

8 Sokwakhana ZAZINI RSA

Men’s Pole Vault

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Simen GUTTORMSEN NOR

2 Valentin LAVILLENIE FRA

3 Sondre GUTTORMSEN NOR

4 Ben BROEDERS BEL

5 Pål Haugen LILLEFOSSE NOR

6 Renaud LAVILLENIE FRA

7 Sam KENDRICKS USA

8 Thiago BRAZ BRA

9 Armand DUPLANTIS SWE

Men’s Long Jump

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Ingar KIPLESUND NOR

2 Kristian PULLI FIN

3 Henrik FLÅTNES NOR

4 LaQuan NAIRN BAH

5 Benjamin GFÖHLER SUI

6 Emiliano LASA URU

7 Ruswahl SAMAAI RSA

8 Simon EHAMMER SUI

9 Thobias MONTLER SWE

10 Miltiadis TENTOGLOU GRE

Women’s 200m

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Martyna KOTWIŁA POL

2 Gémima JOSEPH FRA

3 Jamile SAMUEL NED

4 Nikola HOROWSKA POL

5 Ida KARSTOFT DEN

6 Beth DOBBIN GBR

7 Dalia KADDARI ITA

8 Elisabeth SLETTUM NOR

Women’s 800m

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1-1 Lovisa LINDH SWE

1-2 Olha LYAKHOVA UKR

2 Halimah NAKAAYI UGA

3 Hedda HYNNE NOR

4-1 Renelle LAMOTE FRA

4-2 Laura MUIR GBR

5 Jemma REEKIE GBR

6-1 Natoya GOULE JAM

6-2 Catriona BISSET AUS

7 Keely HODGKINSON GBR

8-1 Aneta LEMIESZ POL

8-2 Diribe WELTEJI ETH

Women’s 5000m

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Tsigie GEBRESELAMA ETH

2 Maureen KOSTER NED

3 Almaz AYANA ETH

4 Yasemin CAN TUR

5 Alicia MONSON USA

6 Rose DAVIES AUS

7 Jessica JUDD GBR

8 Alina REH GER

9 Laura GALVÁN MEX

10 Hawi FEYSA ETH

11 Karoline Bjerkeli GRØVDAL NOR

12 Konstanze KLOSTERHALFEN GER

13 Eilish MCCOLGAN GBR

14 Abersh MINSEWO ETH

15 Dawit SEYAUM ETH

16 Gudaf TSEGAY ETH

17 Fantu WORKU ETH

18 Letesenbet GIDEY ETH

19 Rosefline CHEPNGETICH KEN

Women’s 400m Hurdles

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Carolina KRAFZIK GER

2 Lina NIELSEN GBR

3 Line KLOSTER NOR

4 Jessie KNIGHT GBR

5 Viktoriya TKACHUK UKR

6 Femke BOL NED

7 Anna RYZHYKOVA UKR

8 Amalie IUEL NOR

Women’s Shot Put

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Axelina JOHANSSON SWE

2 Danniel THOMAS-DODD JAM

3 Jessica SCHILDER NED

4 Fanny ROOS SWE

5 Sarah MITTON CAN

6 Sophie MCKINNA GBR

7 Maggie EWEN USA

8 Chase EALEY USA

9 Auriol DONGMO POR

Women’s Discus Throw

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Lisa Brix PEDERSEN DEN

2 Melina ROBERT-MICHON FRA

3 Marike STEINACKER GER

4 Claudine VITA GER

5 Liliana CÁ POR

6 Kristin PUDENZ GER

7 Sandra PERKOVIĆ CRO

8 Valarie ALLMAN USA

Men’s Hammer Throw

Final

ORDER ATHLETE COUNTRY

1 Thomas MARDAL NOR

2 Bence HALÁSZ HUN

3 Mykhaylo KOKHAN UKR

4 Wojciech NOWICKI POL

5 Paweł FAJDEK POL

6 Eivind HENRIKSEN NOR