Results from the 2022 Rabat Wanda Diamond League; Warholm injured

Complete results from the 2022 Rabat Wanda Diamond League meeting held at Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah on Sunday, 5 June.

There were several highlighting performances at the meeting this weekend, including victories by Elaine Thompson-Herah and local hero Soufiane El Bakkali, but world record holder Karsten Warholm failed to finish his race after picking up an injury. Read More: Sydney McLaughlin runs 51.61 over 400m hurdles; Jamaica’s Blake goes 9.92

Back-to-back Olympic sprint double champion Thompson-Herah delivered on her promise to break the meeting record after the Jamaican clocked 10.83 seconds to lower her own previous record of 10.87 from 2017.

The men’s 3000m steeplechase went to home favorite El Bakkali of Morocco after he fended off the challenge of Lamecha Girma of Ethiopia in the home straight when powering to the finish line in a new world lead and meeting record time of 7:58.28. Girma was second in a time of 7:59.24.

Fellow Olympic champion and 400m hurdles world record holder Warholm was expected to be one of the star attractions but the Norwegian pulled up early in the race and didn’t finish. He later revealed that he suffered a hamstring injury.

2022 Rabat Wanda Diamond League Results

Men’s 200m

Final, Wind: +2.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kenneth BEDNAREK USA 20.21

2 Luxolo ADAMS RSA 20.35

3 Eseosa Fostine DESALU ITA 20.54

4 Yancarlos MARTÍNEZ DOM 20.69

5 Jerome BLAKE CAN 20.74

6 Isaac MAKWALA BOT 20.87

7 William REAIS SUI 21.38

8 Mehdi TAKORDMIOUI MAR 21.57

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Emmanuel WANYONYI KEN 1:45.47

2 Nijel AMOS BOT 1:45.66

3 Gabriel TUAL FRA 1:45.71

4 Collins KIPRUTO KEN 1:46.29

5 Amel TUKA BIH 1:46.53

6 Abdelati EL GUESSE MAR 1:46.79

7 Mostafa SMAILI MAR 1:46.86

8 Emmanuel Kipkurui KORIR KEN 1:46.93

9 Michael SARUNI KEN 1:47.60

10 Ferguson Cheruiyot ROTICH KEN 1:47.72

11 Mariano GARCÍA ESP 1:48.48

Patryk SIERADZKI POL DNF

Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jake WIGHTMAN GBR 3:32.62

2 Jake HEYWARD GBR 3:33.54

3 Abdellatif SADIKI MAR 3:33.93

4 Charles GRETHEN LUX 3:34.33

5 Ismael DEBJANI BEL 3:34.39

6 Samuel ZELEKE ETH 3:34.80

7 Mohamed KATIR ESP 3:34.95

8 Hicham OULADHA MAR 3:35.48

9 Elhassane MOUJAHID MAR 3:35.97

10 Baptiste MISCHLER FRA 3:36.11

11 William PAULSON CAN 3:38.23

12 Jimmy GRESSIER FRA 3:39.47

13 Hafid RIZQY MAR 3:40.15

14 Moa Abounnachat BOLLERØD NOR 3:41.16

15 Azeddine HABZ FRA 3:41.22

Alberto GUERRERO ESP DNF

Men’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Khallifah ROSSER USA 48.25

2 Rasmus MÄGI EST 48.73

3 Wilfried HAPPIO FRA 49.27

4 Yasmani COPELLO TUR 49.29

5 Jaheel HYDE JAM 49.35

6 Ludvy VAILLANT FRA 49.74

7 Saad HINTI MAR 52.98

Karsten WARHOLM NOR DNF

Men’s 3000mSC

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Soufiane EL BAKKALI MAR 7:58.28

2 Lamecha GIRMA ETH 7:59.24

3 Hailemariyam TEGEGN ETH 8:06.29

4 Conseslus KIPRUTO KEN 8:12.47

5 Avinash Mukund SABLE IND 8:12.48

6 Hillary BOR USA 8:13.12

7 Mehdi BELHADJ FRA 8:16.35

8 Benjamin KIGEN KEN 8:17.32

9 Abraham KIBIWOT KEN 8:18.78

10 Salaheddine BEN YAZIDE MAR 8:19.63

11 Mohamed TINDOUFT MAR 8:27.52

Abderrafia BOUASSEL MAR DNF

Wilberforce Chemiat KONES KEN DNF

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Miltiadis TENTOGLOU GRE 8.27 1.4

2 Simon EHAMMER SUI 8.13 -0.9

3 Maykel MASSÓ CUB 8.08 0.6

4 Thobias MONTLER SWE 8.04 -0.5

5 Emiliano LASA URU 7.89 2.8

6 Ruswahl SAMAAI RSA 7.73 1.4

7 JuVaughn HARRISON USA 7.64 -0.4

8 Yasin HAJJAJI MAR 7.38 -0.4

Emiliano LASA URU 7.81 -0.1

Men’s Discus Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kristjan ČEH SLO 69.68

2 Daniel STÅHL SWE 67.16

3 Matthew DENNY AUS 67.07

4 Andrius GUDŽIUS LTU 66.53

5 Lukas WEIßHAIDINGER AUT 65.64

6 Sam MATTIS USA 64.17

7 Lawrence OKOYE GBR 63.42

8 Alex ROSE SAM 63.25

9 Simon PETTERSSON SWE 62.34

10 Fedrick DACRES JAM 61.34

Women’s 100m

Final, Wind: +0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Elaine THOMPSON-HERAH JAM 10.83

2 Marie-Josée TA LOU CIV 11.04

3 Natasha MORRISON JAM 11.22

4 Lorène Dorcas BAZOLO POR 11.42

5 Ajla DEL PONTE SUI 11.42

6 Hajar EDDOU MAR 11.84

Anthonique STRACHAN BAH DNF

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Marileidy PAULINO DOM 50.1

2 Sada WILLIAMS BAR 50.74

3 Stephenie Ann MCPHERSON JAM 51.37

4 Sophie BECKER IRL 51.84

5 Lada VONDROVÁ CZE 52.07

6 Cátia AZEVEDO POR 52.23

7 Phil HEALY IRL 52.28

8 Camille LAUS BEL 52.77

Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Hirut MESHESHA ETH 3:57.30

2 Freweyni HAILU ETH 3:58.18

3 Axumawit EMBAYE ETH 3:58.80

4 Georgia GRIFFITH AUS 4:00.16

5 Claudia Mihaela BOBOCEA ROU 4:02.07

6 Habitam ALEMU ETH 4:02.50

7 Winnie NANYONDO UGA 4:02.74

8 Edinah JEBITOK KEN 4:02.96

9 Linden HALL AUS 4:03.29

10 Melissa COURTNEY-BRYANT GBR 4:04.40

11 Aurore FLEURY FRA 4:04.78

12 Elise VANDERELST BEL 4:05.16

13 Kristiina MÄKI CZE 4:05.30

14 Tigist KETEMA ETH 4:07.01

15 Lore HOFFMANN SUI 4:07.09

Kesanet ALEMU ETH DNF

Meryeme AZROUR MAR DNF

Ellie SANFORD AUS DNF

Women’s 3000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mercy CHERONO KEN 8:40.29

2 Amy-Eloise MARKOVC GBR 8:40.32

3 Medina EISA ETH 8:41.42

4 Gloria KITE KEN 8:41.81

5 Maureen KOSTER NED 8:42.28

6 Tsiyon ABEBE ETH 8:44.82

7 Rose DAVIES AUS 8:49.86

8 Marta GARCÍA ESP 8:51.04

9 Ikram OUAAZIZ MAR 9:04.32

Sarah BILLINGS AUS DNF

Solange Andreia PEREIRA ESP DNF

Women’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yaroslava MAHUCHIKH UKR 1.96

2 Iryna GERASHCHENKO UKR 1.93

3 Nicola OLYSLAGERS AUS 1.93

4 Nadezhda DUBOVITSKAYA KAZ 1.93

5 Morgan LAKE GBR 1.9

6 Elena VALLORTIGARA ITA 1.9

7 Yuliya LEVCHENKO UKR 1.85

7 Maja NILSSON SWE 1.85

9 Marija VUKOVIĆ MNE 1.8

Women’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sandi MORRIS USA 4.65

2 Nina KENNEDY AUS 4.65

3 Katerina STEFANIDI GRE 4.55

4 Holly BRADSHAW GBR 4.55

5 Maryna KYLYPKO UKR 4.45

5 Tina ŠUTEJ SLO 4.45

7 Nikoleta KYRIAKOPOULOU GRE 4.3

Katie NAGEOTTE USA NM

Huiqin XU CHN NM

Women’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Thea LAFOND DMA 14.46 0.3

2 Shanieka RICKETTS JAM 14.43 -0.3

3 Neja FILIPIČ SLO 14.42 -0.4

4 Patrícia MAMONA POR 14.35 0.6

5 Liadagmis POVEA CUB 14.27 -0.9

6 Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ CUB 14.2 0.7

7 Ana Lucia JOSE TIMA DOM 13.87 0.6

8 Hanna MINENKO ISR 13.81 -1.2

Promotional Events – GW

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mary MORAA KEN 1:58.93

2 Prudence SEKGODISO RSA 1:59.23

3 Renelle LAMOTE FRA 1:59.83

4 Elena BELLÒ ITA 2:00.76

5 Noélie YARIGO BEN 2:01.01

6 Alexandra BELL GBR 2:01.50

7 Soukaina HAJJI MAR 2:01.59

8 Majtie KOLBERG GER 2:01.63

9 Naomi KORIR KEN 2:02.14

10 Assia RAZIKI MAR 2:03.16

11 Tigist GIRMA ETH 2:03.42

12 Jarinter Mawia MWASYA KEN 2:10.27

Naima AIT ALIBOU ESP DNF

National Events – F

Men’s 200m

Final, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Chakir MACHMOUR MAR 21.18

2 Amine AIT ELHADJ MAR 21.87

3 Abdellah HZOUM MAR 22.02

4 Yassine HSSINE MAR 22.34

5 Zakaria SOUGGAT MAR 22.47

6 Anouar ELAOUFI MAR 22.74

7 Yassine AZIB MAR 22.76

National Events – F

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Hamza DAIR MAR 46.38

2 El Haddoui AYMANE MAR 47.02

3 Rachid MHAMDI MAR 47.23

4 Oussama HAMMI MAR 48.22

5 Yahya NAZIH MAR 48.89

6 Abdelali OUYAMNA MAR 49.29

7 Farid HASNAOUI FRA 50.59

E Mehdi DEMOKRATI MAR DQ

National Events – F

Women’s 200m

Final, Wind: +1.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Salma LEHLALI MAR 24.47

3 Saida RAMAK MAR 26.14

U23 Events – F

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Youssef BEN MAR 1:54.42

2 Ali BENZEM MAR 1:55.27

3 Ahmed RAHIOUI MAR 1:55.47

4 Mouad OUAFIK MAR 1:56.03

5 Moncif OUTAHAR MAR 1:56.24

9 Salim ELHALAL MAR 1:57.95

10 Mohamed MAKKAOUI MAR 1:57.96

11 Ilyas RABANI MAR 1:58.04

U23 Events – F

Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Oussama ALLAOUI MAR 3:52.23

2 Abderahmane LAASAL MAR 3:52.59

3 Walid JARFANI MAR 3:52.87

4 Ismail CHKHICHEKH MAR 3:53.19

5 Zouhair REDOUANE MAR 3:55.37

6 Abdallah HASSOU MAR 3:55.43

7 Ilyas AAOURDOU MAR 3:56.40

8 Soufiane EL AZIZ MAR 3:57.58

9 Ayoub TAOUS MAR 3:57.62

10 Brahim CHAREF MAR 3:59.18

11 Abdelkarim LAASAKRI MAR 3:59.96

12 El Houssaine HITRANE MAR 4:00.21

13 Abdellah OUSGHIR MAR 4:00.30

14 Amin LIRMAQUI MAR 4:01.66

U23 Events – F

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Wafae ZEROUAL MAR 2:06.64

2 Lamyae MAMNI MAR 2:10.31

3 Assia AIT TALEB MAR 2:11.80

4 Dounia SOUHAIL MAR 2:14.05

5 Meryem ELMOUTACHARRAF MAR 2:14.45

7 Loubna LAHDAR MAR 2:17.23

Doha RIZKI MAR DNF

U23 Events – F

Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Khadija ENNASRI MAR 4:25.35

2 Sanae HASNAOUI MAR 4:29.36

3 Fatima AAFIR MAR 4:32.58

4 Malak ESRAIDI MAR 4:36.54

5 Hassana IBN ABD EL MATEY MAR 4:38.71

6 Houssna IBN ABD EL MATEY MAR 4:39.06

7 Hiba GHIZLANE MAR 4:39.27

8 Ilham EL MACH MAR 4:41.72