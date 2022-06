By David Monti, @d9monti

Grandma’s Marathon (45th), Garry Bjorklund Half-Marathon (31st) & William A. Irvin 5-K (28th)

Duluth, MN, USA; Friday, June 17 (5-K) and Saturday, June 18 (Marathon & Half-Marathon)

Distances: 42.195 km (certified MN18017RR), 21.1 km (certified MN18018RR), and 5 km (certified, MN16008RR); The marathon loses 38m of elevation and has a 93.5% start/finish separation (not record-eligible, but marks are acceptable for 2024 USA Olympic Trials qualifying); the half-marathon loses 11m of elevation and has a 94% start/finish separation (not record-eligible); the 5 km course is record-eligible, however.

Finishers: Marathon, TBD men + TBD women = TBD total (TBD from 2771 in 2021); Gary Bjorklund Half-Marathon, TBD men + TBD women = TBD total (TBD from 3305 in 2021); 5-K, 747 men + 1266 women = 2013 total (up sharply from 1053 in 2021)

Prize Money: See most details below, including time bonuses in the marathon

Course Records: Marathon, Men, 2:09:06, Dominic Ondoro (KEN), 2014; 2:24:29, Kellyn Taylor, 2018; Half-Marathon, Men, 1:01:22, Meb Keflezighi (USA), 2013; Women, 1:09:46, Kara Goucher, 2012

Weather: Cool, mix of clouds and sun, tailwind, low humidity (ideal conditions)

Race History: http://www.arrs.run/HP_GMMar.htm (through 2017)

NOTE: With valuable assistance from SOREN LARSEN who timed the race. Runners enjoyed ideal conditions here, including a tailwind for this flat, point-to-point marathon. Minnesota Distance Elite’s Dakota Lindwurm successfully defended her title in the women’s marathon and improved her personal best by about four minutes to 2:25:01. In the men’s race, course record holder Dominic Ondoro got his second win here (he also won in 2014).

Down the finish order 14 USA women and 28 USA men ran under the 2024 Olympic Trials qualifying standards of 2:37:00 and 2:18:00, respectively. Athletes are allowed to qualify on a point-to-point course as long as the elevation loss is within 137m (3.25m/km) –Ed.

Complete Grandma’s Marathon Results 2022

Marathon (18/gun times):

WOMEN –

Dakotah Lindwurm, 27, Eagan, MN 2:25:01 PB $10,000 + 10,000i Sarah Sellers, 30, Ogden, UT 2:25:43 PB 7,500 + 10,000i Susanna Sullivan, 32, Reston, VA 2:26:56 PB 5,000 + 10,000i Esther Wanjiru (KEN), 34, Lansing, MI 2:27:15 PB 4,000 + 10,000i Branna MacDougall (CAN), 23, Kingston, ON 2:28:36 DB 3,500 + 5,000i Molly Culver, 31, Henrico, VA 2:31:15 3,000 + 1,500i Molly Bookmyer, 31, Columbus, OH 2:32:53 PB 2,500 + 1,000i Jane Bareikis, 27, Crestwood, IL 2:33:26 PB 2,000 + 900i Meriah Earle, 44, Escondido, CA 2:34:19 PB 1,500 + 800i + 2,500m + 500ii Gabriella Rooker, 34, Minneapolis, MN 2:34:59 PB 1,000 + 800i Sydney Devore, 30, Ferndale, MI 2:35:04 700i Sophie Seward, 25, Fort Collins, CO 2:35:36 700i Marie-Ange Brumelot (FRA), 29, Shokan, NY 2:35:41 700i Kir Selert Faraud, 34, New Orleans, LA 2:36:18 600i Joanna Reyes, 29, San Jose, CA 2:36:26 600i Sylvia Bedford, 31, Salt Lake City, UT 2:36:34 600i Kimberly Horner, 33, Minneapolis, MN 2:36:43 600i Caitlin Kowalke, 32, Cross Plains, WI 2:37:04 400i McKale Montgomery, 37, Stillwater, OK 2:37:04 400i Elizabeth Lagoy, 25, Salt Lake City, UT 2:37:08 400i Savannah Berry, 26, Orem, UT 2:38:03 200i Maria Langholz, 30, Washington, DC 2:38:22 200i Megan Taylor, 26, Cave Springs, AR 2:38:37 200i Taylor Dare, 30, Fort Worth, TX 2:39:03 Gabriella Delay, 31, Winston-Salem, NC 2:39:39 Carmen Hussar (CAN), 45, Homewood, AL 2:39:53 1,500m + 500ii Jenny Grimshaw, 30, San Francisco, CA 2:39:57 Katie Hynes, 39, San Francisco, CA 2:39:58 Hannah Rowe, 30, Boston, MA 2:40:10 Courtney Olsen, 34, Bellingham, WA 2:40:14 Mary Kate Vaughn, 24, Denver, CO 2:41:46 Sophia King, 26, Chesterfield, VA 2:41:58 Hanna Christensen, 31, Madison, WI 2:42:03 Jen Vucinich, 29, Portola Valley, CA 2:42:21 Amy Schanz, 32, Sausalito, CA 2:42:22 Jeannette Mathieu, 32, San Francisco, CA 2:42:25 Andrea Toppin, 29, Broomfield, CO 2:42:48 Adrian Walsh, 27, Denver, CO 2:43:21 Mary Felig, 30, Billings, MT 2:43:25 Billie Hatch, 23, Ogden, UT 2:43:44 Desiree Berry, 45, Austin, WA 2:44:13 1,000m Jessica Smith, 34, Philadelphia, PA 2:44:33 Erin Forde, 29, Missoula, MT 2:45:32 Laurel Le Moigne, 36, Springfield, VA 2:45:35 Bryanne Lauck, 42, Phoenix, AZ 2:45:36 Megan Smith, 31, Denver, CO 2:46:02 Jen Van Otterloo, 36, Sioux Center, IA 2:46:59 Margo Malone, 28, Pittsburgh, PA 2:47:03 Alyssa Hall, 29, Minneapolis, MN 2:47:12 Julie Wiemerslage, 29, Chicago, IL 2:47:30

i = Earned open time incentive

ii = Earned masters (40+) time incentive

m = Earned masters prize money

MEN –

Dominic Ondoro (KEN), 34, Gr. Prairie, TX 2:09:34 $10,000 + 2,500i Sammy Rotich (KEN), 35, Coon Rapids, MN 2:10:08 7,500 + 2,000i James Ngandu (KEN), 32, Van Wert, OH 2:10:17 PB 5,000 + 2,000i Elisha Barno (KEN), 36, Lansing, MI 2:10:22 4,000 + 2,000i C.J. Albertson, 28, Fresno, CA 2:10:52 3,500 + 2,000i Benard Rotich (KEN), 35, Minneapolis, MN 2:12:47 3,000 + 1,000i Johnny Crain, 30, Lansing, MI 2:12:55 PB 2,500 + 1,000i Parker Stinson, 30, Broomfield, CO 2:12:58 2,000 + 1,000i Turner Wiley, 29, Issaquah, WA 2:13:40 PB 1,500 + 900i Kevin Lewis, 28, Richfield, MN 2:13:48 1,000 + 900i Jonathan Phillips, 29, Brookline, MA 2:14:11 800i Caleb Kerr, 28, Zionsville, IN 2:14:50 800i Pardon Ndhlovu (ZIM), 34, Fayetteville, NC 2:15:04 700i Jonathan Aziz, 31, Colorado Sprin, CO 2:15:31 700i Will Norris, 27, Charlottesville, VA 2:15:32 700i Joey Whelan, 31, Webster, NY 2:15:36 700i Connor Weaver, 26, Logan, UT 2:15:46 700i Louis Serafini, 30, Cambridge, MA 2:15:55 700i Travis Morrison, 29, Salt Lake City, UT 2:15:55 700i Kevin Havel, 32, Elmhurst, IL 2:16:09 600i Malcolm Richards, 39, Sacramento, CA 2:16:15 600i Mitchell Klingler, 30, Jackson, MI 2:16:21 600i Connor Rockett, 25, Cambridge, MA 2:16:47 600i Tyler Jermann, 29, St Paul, MN 2:16:50 600i Fernando Cabada, 40, Aurora, CO 2:16:52 $2,500m + 600i + 500ii Edward Mulder, 29, Boston, MA 2:16:56 600i David Fitzmaurice, 32, New York, NY 2:17:04 400i Daniel Docherty, 32, Saint Paul, MN 2:17:07 400i Will Cross, 29, Boulder, CO 2:17:18 400i Paxton Smith, 24, Boulder, CO 2:17:24 400i Sam Geha, 26, Brooklyn, NY 2:17:25 400i Andrew McCann, 34, Westerly, RI 2:17:35 400i Brian Harvey, 35, Belmont, MA 2:17:40 400i Jeffrey Seelaus, 28, Boston, MA 2:18:04 200i Mohammed Bati, 22, Minneapolis, MN 2:18:16 200i Donnie Cowart, 36, Winston-Salem, NC 2:18:22 200i Eric Ashe, 33, Natick, MA 2:18:43 200i Max McNeill, 28, Arlington, VA 2:18:57 200i Kevin Monogue, 25, Philadelphia, PA 2:19:31 Ryan Archer, 27, New York, NY 2:19:35 Austin Bogina, 28, Arma, KS 2:19:36 Zachary Ornelas, 30, Ann Arbor, MI 2:19:38 George Crist, 24, Macon, GA 2:19:51 Zacchaeus Widner, 31, Lansing, MI 2:19:54 David Melly, 29, Boston, MA 2:19:57 Lyle O’Brien, 30, Boulder, CO 2:20:35 Sean Egan, 22, Philadelphia, PA 2:21:48 Sem Sultanov, 24, Jacksonville, FL 2:21:50 Scott Foley, 33, Cheyenne, WY 2:22:17 Samuel Montclair, 31, Cary, NC 2:22:40

Half-Marathon (18/gun times):

WOMEN –

Rosie Edwards (GBR), 33, Scottsdale, AZ 1:12:45 $3000 Elena Hayday, 22, Bethesda, MD 1:13:02 2000 Kelsey Bruce, 29, Brackettville, TX 1:13:34 1500 Grace Kahura (KEN), 29, Longmont, CO 1:13:53 1000 Kelsey Pontius, 30, Jacksonville, FL 1:14:18 800 Caroline Cole, 27, Nashville, TN 1:14:42 700 Lexie Greitzer, 29, Colorado Sprin, CO 1:15:39 600 Aleta Looker, 25, Somerville, MA 1:15:54 500 Danielle Domenichelli, 35, Sacramento, CA 1:16:06 400 Michelle Parks, 38, New Orleans, LA 1:16:13 300 Alayna Sonnesyn, 25, Plymouth, MN 1:16:19 Jessica Broderick, 31, Boulder, CO 1:16:24 Hannah Preston, 28, Colorado Sprin, CO 1:16:57 Grace Graham-Zamudio, 28, Newhall, CA 1:17:10 Leigh Sharek, 33, Brooklyn, NY 1:17:28 Caity Ashley, 27, Cary, NC 1:17:42 Nicole Lane, 27, Scottsdale, AZ 1:17:46 Heather Oliva, 31, San Antonio, TX 1:18:21 Tavyn Lovitt, 26, Raleigh, NC 1:18:56 Nicole Esplin, 30, Boulder, CO 1:19:03 Maggie Bowman, 30, St Louis Park, MN 1:19:08 Victoria O’Neil, 27, Redmond, WA 1:19:13 Carly Larios, 31, Boulder, CO 1:19:15 Silvia Baage, 41, Rockville, MD 1:19:19 1000m Caitlin Chrisman, 36, Mountain View, CA 1:19:27 Ellyssa Peterson, 23, Nashwauk, MN 1:20:12 Marit Sonnesyn, 28, Minneapolis, MN 1:20:14 Kimberly Bolick, 29, Arlington, MA 1:20:35

m = Masters prize money

MEN –

Daniel Kemoi (KEN), 35, Coon Rapids, MN 1:02:04 $3000 Kiya Dandena, 33, Flagstaff, AZ 1:02:21 2000 Nathan Martin, 32, Jackson, MI 1:03:21 1500 Aidan Reed, 24, Boulder, CO 1:03:27 1000 Kevin Koski, 24, Park Falls, WI 1:03:35 800 Luis Orta (VEN), 33, Broomfield, CO 1:04:13 700 Jacob Heslington, 27, Provo, UT 1:04:22 600 Phillip Reid, 36, San Luis Obisp, CA 1:04:32 500 Chase Weaverling, 26, Westminster, CO 1:04:35 400 Joel Reichow, 28, White Bear Lak, MN 1:04:39 300 Joseph Moore, 38, Manhattan, KS 1:04:43 Jarrod Ottman, 24, Merrimack, NH 1:04:45 Evan Landes, 29, Topeka, KS 1:04:47 Duriel Hardy, 34, Austin, TX 1:04:53 Tai Smith, 24, Glendale, AZ 1:05:33 Sam Pinkowski, 23, La Crosse, WI 1:06:27 Gabriel Sams, 25, Gunnison, CO 1:06:35 Tom Breuckman, 22, Andover, MN 1:06:39 Maximilian Hoffman, 25, Cincinnati, OH 1:06:46 Nick Ross, 33, Minneapolis, MN 1:06:47 Christopher Phillips-Hart, 29, Lex., KY 1:06:59 Peter Falcon, 32, Maple Grove, MN 1:07:05 Mason Frank, 33, Aurora, CO 1:07:09 Jonathan Klaiber, 25, Naperville, IL 1:07:12 Nolan Zimmer, 28, Omaha, NE 1:07:13 Jordan Wilson, 35, Franklin, TN 1:07:29 Arturs Bareikis, 35, Crestwood, IL 1:07:44 Meng-Tsung Chu, 39, Colorado Sprin, CO 1:07:58

5-K (17/gun times)

WOMEN –

Nikki Long, 31, Cary, NC 16:16 Lindsey Zimmer, 34, St. Louis Park, MN 17:11 Emma Koenig, 28, Minneapolis, MN 17:35 Sasha Gallagher, 26, Coralville, IA 17:38 Carrie Tollefson, 45, St. Paul, MN 17:49

MEN –