The following are the results and updated links for the events that were completed in the first session on Day 1 at the European Athletics U18 Championships 2022 in Jerusalem, Israel, on Monday (4).

The morning session included several disciplines across the championships, starting with the first track event — the 2000m Steeplechase opening round for the girls with field event competition includes the High Jump qualification for girls.

There were action on the track at the Givat Ram Stadium in the boys’ 400m, the and the 800m heats as well as the 1500m for the girls.

European Athletics U18 Championships 2022 results – Session 1 Day 1

Men’s 400m

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Adrian WÓJCIAK POL 48.42

2 Asabu PINES ESP 49.14

3 Ioannis ANDREOU CYP 49.15

4 Botond MIKA HUN 49.71

5 Balša MILIĆ SRB 49.98

6 Gašper KUŠAR STOJAKOVIČ SLO 50.12

7 Georgios IOANNIDIS GRE 50.42

Calvin KUHN SUI DQ

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jakub SZARAPO POL 48.63

2 Jeroen PERSSON SWE 49.07

3 Jónas GUNNLEIVSSON ISAKSEN DEN 49.19

4 Ali̇şan ALPHAN TUR 49.66

5 Žan ROZONIČNIK SLO 49.82

6 Evangelos POYIADJIS CYP 50.05

7 Luca MOSER SUI 50.14

Petros PAPAGIANNIS GRE DNS

Heat 3

PLACE NAME NAT. MARK

1 David GARCÍA ESP 47.66

2 Árpád KOVÁCS HUN 47.82

3 Lucas TÖRNSTRÖM SWE 48.34

4 Matthew GALEA SOLER MLT 49.06

5 Ivan LEIZEROV ISR 49.29

6 Sindre STRØNSTAD-LØSETH NOR 49.39

7 Ömer Faruk ESEN TUR 49.61

8 Enis BYTYQI KOS 51.87

Men’s 800m

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Davide DE ROSA ITA 1:52.36

2 Nando KRAMER NED 1:53.26

3 Niko KOŽUL CRO 1:54.32

4 Stanislav DRIAPKO UKR 1:56.41

5 Jory TEIXEIRA LUX 1:57.36

6 Hugo NORDLANDER SWE 1:58.44

7 Žan STAJAN SLO 2:02.97

Alexandru PRÂSNEAC ROU DNF

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Cyann GALTIER-VILLA FRA 1:52.91

2 Noam MAMU ISR 1:53.48

3 Elia TRIACA SUI 1:54.30

4 Konsta UUTTERA FIN 1:54.50

5 Jack KELLY IRL 1:56.14

6 Muhammet KÖROĞLU TUR 1:58.20

7 Tamás PALKOVICS HUN 1:58.51

8 Nikita BONDAREVS LAT 1:59.09

Heat 3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jakub DUDYCHA CZE 1:53.57

2 Alvaro MONFORT ESP 1:54.21

3 Neil CULHANE IRL 1:54.46

4 João BRITO POR 1:55.29

5 Žan OGRINC SLO 1:55.61

6 Oliver ASIKAINEN FIN 1:55.82

7 Robin GLOOR SUI 1:55.96

8 Barnabás LENTS HUN 1:58.88

9 Muhammed Mustafa ARSLAN TUR 2:00.80

Men’s Pole Vault

Qualification 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Illya BOBROVNYK UKR 4.75

1 Justin FOURNIER SUI 4.75

1 Jan KRČEK CZE 4.75

1 Pavlos KRIARAS GRE 4.75

1 Gabin MATHE FRA 4.75

1 Hendrik MÜLLER GER 4.75

1 Viktor RAHM SWE 4.75

8 Maj BIZJAK SLO 4.75

9 Michał GAWENDA POL 4.75

9 Karl Kristjan POHLAK EST 4.75

11 Mattia BEDA ITA 4.6

12 Rodrigo ALCOBIA POR 4.4

13 Dimitris CHRISTOFI CYP 4.2

Qualification 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Valentin IMSAND SUI 4.75

1 Linus JÖNSSON SWE 4.75

1 Ladislav SEDLÁČEK CZE 4.75

1 Martí SERRA ESP 4.75

5 Joshua STALLBAUM GER 4.75

6 Augustin BECQUET PERIGON FRA 4.75

7 Andrea DEMONTIS ITA 4.6

7 William LANE GBR 4.6

9 Constantinos PROKOPIOU CYP 4.6

10 Julius Haansbæk MORTENSEN DEN 4.6

11 Robert KOMPUS EST 4.4

12 Olavi HALONEN FIN 4.4

13 Nicolai BONELLO MLT 4.2

13 Jak ROVAN SLO 4.2

Women’s 400m

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Johanna MARTIN GER 55.23

2 Lurdes Gloria MANUEL CZE 55.45

3 Karolina ZBIČAJNIK SLO 56.13

4 Elisabeth GOLGER AUT 56.14

5 Maria Denisa CAPOTA ROU 56.32

6 Monika Lina EGLINSKAS LTU 57.58

7 Irina ANTENER SUI 57.82

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Charlotte HENRICH GBR 54.19

2 Ana PRIETO ESP 55.4

3 Teresa PERTTILÄ FIN 55.67

4 Ștefania ZEDIU ROU 56.57

5 Anette PETS EST 56.96

6 Aysel ÖNDER TUR 57.76

7 Gaja KOROŠEC SLO 57.89

Heat 3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Etty SISSON GBR 54.44

2 Edanur TULUM TUR 54.61

3 Ngalula Gloria KABANGU ITA 55.47

4 Elna WESTER SWE 56.06

5 Shani ZAKAY ISR 56.28

6 Aikaterini NATSIOPOULOU GRE 58.34

7 Marija MRKELA SRB 59.33

Heat 4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Line Safaa AL-SAIDDI NOR 54.86

2 Michelle LIEM SUI 55.3

3 Elisa MARCELLO ITA 55.64

4 Niamh MURRAY IRL 55.79

5 Anna Maria IVITS GRE 57.43

6 Emmi SAVENIUS FIN 57.76

7 Lena MALETIĆ SRB 58.44

8 Alesia DAUTI ALB 59.37

Women’s 1500m

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Zuzanna WIERNICKA POL 4:33.83

2 Annie MANN GBR 4:33.93

3 Jade LE CORRE FRA 4:34.14

4 Emie Lotta BERGER GER 4:34.64

5 Sabella TESFAYE SUI 4:34.91

6 Laila YAHYAOUI NED 4:36.45

7 Saima MURIĆ SRB 4:37.73

8 Amanda VALTASA LAT 4:43.47

9 Zoja IKIČ SLO 4:45.69

10 Beatriz AZEVEDO POR 4:47.53

11 Ayala HARRIS ISR 4:49.21

12 Alkistis-Despoina GKIVIZINI GRE 5:09.43

Shala EJONA KOS DNF

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ayça FIDANOĞLU TUR 4:30.73

2 Alice BATES GBR 4:31.34

3 Tia Tanja ŽIVKO SLO 4:31.37

4 Shirin KERBER SUI 4:31.37

5 Marte HOVLAND NOR 4:32.61

6 Austra OŠIŅA LAT 4:32.74

7 Claudia Ionela COSTIUC ROU 4:34.57

8 Kirsti FOSTER IRL 4:35.12

9 Loes KEMPE NED 4:35.35

10 Iliana CHATZIPANAGIOTI GRE 4:36.92

11 Siv BERTELSEN DEN 4:40.87

12 Marie GLASER AUT 4:41.62

13 Natalija GRUJIĆ SRB 4:43.20

Women’s 2000mSC

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sofia THØGERSEN DEN 6:45.31

2 Jolanda KALLABIS GER 6:48.67

3 María VICIOSA ESP 6:49.28

4 Ebba CRONHOLM SWE 6:49.67

5 Karolína JAROŠOVÁ CZE 6:50.88

6 Margot DAJOUX FRA 6:52.62

7 Maud DE CONINCK BEL 6:56.39

8 Lemonia Marina KIOULOU GRE 7:05.24

9 Gabrielle PHELAN GBR 7:07.14

10 Selen CANLI TUR 7:09.47

11 Natália IKER HUN 7:11.72

12 Elisa MAGLIONE ITA 7:11.81

13 Ea VUORI FIN 7:27.34

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Adia BUDDE GER 6:48.71

2 Xela MARTÍNEZ ESP 6:54.36

3 Agnes THUNDAL SWE 6:56.95

4 Andrea NYGÅRD VIE NOR 6:57.56

5 Rhune VANROOSE BEL 6:58.57

6 Maïly BAUGUIL FRA 7:01.76

7 Sofia CAFASSO ITA 7:05.15

8 Ceren KILIÇ TUR 7:08.11

9 Rachel CLUTTERBUCK GBR 7:10.88

10 Miina KILPELÄINEN FIN 7:13.35

11 Kata SZEMÁN HUN 7:19.53

12 Roksana PIECHOWSKA POL 7:19.72

13 Lærke THYGESEN DEN 7:28.97

14 Mejra MEHMEDOVIĆ SRB 7:56.27

Women’s High Jump

Qualification 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Johanna GÖRING GER 1.77

1 Merel MAES BEL 1.77

1 Iren SARABOYUKOVA BUL 1.77

1 Angelina TOPIĆ SRB 1.77

5 Thais BERANGER FRA 1.77

6 Viltė STAŠAITYTĖ LTU 1.77

7 Camilla DE PAOLI ITA 1.74

8 Nikoleta MICHAILIDOU GRE 1.74

9 Maša RADOVAN SLO 1.74

9 Céline WEBER SUI 1.74

11 Maryna KOVTUNOVA UKR 1.71

12 Agate LĀCE LAT 1.68

13 Fanni LUTERÁN HUN 1.68

14 Hanna GRABOWSKA POL 1.63

Qualification 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ava ROCHFORD IRL 1.77

2 Joana HERRMANN GER 1.77

3 Karmen BRUUS EST 1.77

4 Aurora VICINI ITA 1.74

5 Maja SŁODZIŃSKA POL 1.74

6 Gabriela SANZ ESP 1.74

7 Nikolina PEJATOVIĆ SRB 1.74

8 Lina BJERKESTAM SWE 1.74

9 Vilma KNUTAR FIN 1.71

9 Christiane KRIFKA AUT 1.71

11 Júlia PÉNZES HUN 1.71

12 Adriana KRŪZMANE LAT 1.68

13 Stella KAPP SUI 1.63

Women’s Hammer Throw (3kg)

Qualification 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Valentina SAVVA CYP 68.48

2 Ilona VERHO FIN 64.37

3 Afroditi TZATZIMAKI GRE 63.8

4 Blanca PEREIRA ESP 61.89

5 Norah LIND SWE 59.8

6 Karīna JANSENA LAT 56.51

7 Patricia BECK GER 56.46

8 Catarina FLOR POR 55.53

9 Zuzanna PAŁYGA POL 55.25

10 Melissa CASIRAGHI ITA 53.98

Ionela TUDOSĂ ROU NM

Qualification 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Malin GARBELL SWE 67.65

2 Villő VISZKELETI HUN 67.18

3 Emilia KOLOKOTRONI CYP 66.15

4 Johanna MARRWITZ GER 64.02

5 Elisabet KUJANPÄÄ FIN 62.91

6 Andrea SALES ESP 60.83

7 Eleni FILIPPOU GRE 60

8 Iris NOWACK SUI 58.39

9 Alexandra-Maria IACOB ROU 53.89

Iben Pusle DAHL DEN NM

Combined Events – E

Women’s 100mH (0.76/8.50)

Combined 1, Wind: -0.8

PLACE NAME NAT. MARK POINTS

1 Julia ROHRER LIE 14.57 899

2 Alva BACK SWE 14.67 886

3 Albina ZAITSEVA UKR 14.72 879

4 Vasiliki LOGOTHETI GRE 14.81 867

5 Chisom NWAFOR GBR 15.02 839

6 Mirtel KLAAR EST 15.07 832

7 Sofia BONAFÈ ITA 15.31 801

8 Kateřina SALCMANOVÁ CZE 15.38 792

Combined 2, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK POINTS

1 Livia FUCHS SUI 14.25 943

2 Iida KUJANPÄÄ FIN 14.25 943

3 Anna HINKELMANN GER 14.34 931

4 Jamila ISMAN NOR 14.63 891

5 Annalisa PASTORE ITA 14.69 883

6 Sara-Sofia HYVÖNEN FIN 14.91 854

7 Doris THEANDER SWE 16.59 644

Combined 3, Wind: -0.5

PLACE NAME NAT. MARK POINTS

1 Jana KOŠČAK CRO 13.64 1030

2 Viola HAMBIDGE EST 13.99 980

3 Sarolta KRISZT HUN 14.01 977

4 Pia MEßING GER 14.05 971

5 Adéla TKÁČOVÁ CZE 14.18 953

6 Anna Gabriela HOFMANE LAT 14.36 928

7 Seren RODGERS GBR 15.17 819

Combined Events – E

Women’s High Jump

Combined 1

PLACE NAME NAT. MARK POINTS

1 Seren RODGERS GBR 1.66 806

2 Sara-Sofia HYVÖNEN FIN 1.63 771

3 Adéla TKÁČOVÁ CZE 1.63 771

4 Julia ROHRER LIE 1.6 736

4 Anna HINKELMANN GER 1.6 736

4 Kateřina SALCMANOVÁ CZE 1.6 736

7 Jamila ISMAN NOR 1.57 701

8 Vasiliki LOGOTHETI GRE 1.51 632

9 Livia FUCHS SUI 1.48 599

10 Iida KUJANPÄÄ FIN 1.45 566

Chisom NWAFOR GBR NM

Combined 2

PLACE NAME NAT. MARK POINTS

1 Jana KOŠČAK CRO 1.87 1067

2 Pia MEßING GER 1.69 842

3 Albina ZAITSEVA UKR 1.66 806

4 Doris THEANDER SWE 1.66 806

5 Annalisa PASTORE ITA 1.66 806

6 Mirtel KLAAR EST 1.66 806

7 Sarolta KRISZT HUN 1.66 806

8 Viola HAMBIDGE EST 1.63 771

9 Sofia BONAFÈ ITA 1.63 771

10 Anna Gabriela HOFMANE LAT 1.6 736

11 Alva BACK SWE 1.57 701