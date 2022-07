The following are the European Athletics U18 Championships 2022 results at the end of Day 2 on Tuesday (5) with 11 gold medals captured at the Givat Ram Stadium in Jerusalem, Israel.

Several championships records were registered on the second day of action, including Mattia Furlani who was outstanding in the boys’ long jump, as well as Nia Wedderburn-Goodison and Marek Zakrzewski in the girls’ and boys’ 100m dashes respectively, and sprint hurdles star Mia McIntosh.

Furlani stored to 8.04m (+1.8) in the opening round of the competition to win the gold medal in the long jump, improving the previous championship record of 7.60m by Panagiotis Mantzourogiannis of Greece from 2016.

Zakrzewski clocked 10.32 seconds to win the boys’ 100m and set a new championships record on a day when the record in the event dropped twice in the semi-finals. Isak Hughes of Sweden was second in 10.36 secs and Benedikt Thomas Wallstein (10.44) of Germany a PB for third.

The women’s 100m also produced a championships record with Wedderburn-Goodison posting a time of 11.39 secs to set a personal best in lowering the previous European Athletics U18 Championships mark of 11.59 set by Patience Jumbo-Gula of Ireland in 2018.

Also on the track, Mia McIntosh of Great Britain & N.I. dominated the girls’ 100m hurdles field to win with a championship record of 13.05 seconds, becoming the second-fastest in her age division in Europe behind France’s Cyréna Samba-Mayela who did 12.98 in 2016.

Valentina Savva of Cyprus won the girls’ Hammer Throw with a mark of 70.28 meters to defeat Viszkeleti Villő of Hungary who finished with a mark of 69.11m, while Clémence Rougier of France bounded out to 13.72m to win the girls’ triple jump title.

European Athletics U18 Championships Results on Day 2

Women’s Triple Jump

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Clémence ROUGIER FRA 13.72 0.7

2 Teodora BOBERIĆ SRB 13.36 0.3

3 Natalija DRAGOJEVIĆ SRB 13.04 1.1

4 Alyona CHASS UKR 12.98 1.5

5 Olga SZLACHTA POL 12.76 1

6 Jeanne LE GOFF FRA 12.68 1.4

7 Aurėja BENIUŠYTĖ LTU 12.67 2.2

8 Erika Giorgia Anoeta SARACENI ITA 12.67 1.5

9 Anna PANENKO EST 12.65 1.3

10 Elda ROMEVA RIBA ESP 12.38 1.6

11 Libby WHITE GBR 12.33 1.3

12 Monia Alexandra TOMA ROU 12.11 2.6

Women’s Shot Put (3kg)

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Cleo AGYEPONG GBR 17.39

2 Chantal RIMKE GER 16.86

3 Paige STEVENS GBR 16.69

4 Martina MAZUROVÁ CZE 16.57

5 Jolina LANGE GER 16.35

6 Ella MÄNTYLÄ FIN 15.48

7 Vesna KLJAJEVIĆ MNE 15.48

8 Milica STOJKOV SRB 15.31

9 Julia MICHAŁOWSKA POL 15.23

10 Kajsa CABANAS ANDERSSON SWE 15.09

11 Inés SAFONT ESP 15.05

12 Mia FEER SUI 14.79

Women’s Hammer Throw (3kg)

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Valentina SAVVA CYP 70.28

2 Villő VISZKELETI HUN 69.11

3 Emilia KOLOKOTRONI CYP 65.35

4 Ilona VERHO FIN 64.89

5 Malin GARBELL SWE 64.48

6 Afroditi TZATZIMAKI GRE 63.34

7 Elisabet KUJANPÄÄ FIN 62.64

8 Johanna MARRWITZ GER 59.79

9 Andrea SALES ESP 59.59

10 Eleni FILIPPOU GRE 57.88

11 Blanca PEREIRA ESP 57.87

12 Norah LIND SWE 56.47

Women’s 100mH (0.76/8.50)

Final 1, Wind: +1.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mia MCINTOSH GBR 13.05 CR

2 Essi NISKALA FIN 13.29

3 Sofia PIZZATO ITA 13.33

4 Celeste POLZONETTI ITA 13.37

5 Nahia MIQUELEIZ ESP 13.44

6 Rebecca SLEZÁKOVÁ SVK 13.44

7 Iman ROKA AUT 13.5

8 Ebba EKLUND SWE 13.55

Men’s 110mH (0.91)

Final 1, Wind: +1.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 David PRONK NED 13.50

2 Némo RASE BEL 13.56

3 Nils LEIFERT GER 13.60

4 Matheo BOULINEAU FRA 13.65

5 Timon DETHLOFF GER 13.69

6 Matyáš ZACH CZE 13.72

7 Christos ECONOMIDES CYP 13.72

8 Theo PEDRE FRA 14.23

Women’s 100m

Final 1, Wind: +1.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Nia WEDDERBURN-GOODISON GBR 11.39 CR

2 Chelsea KADIRI GER 11.5

3 Renee REGIS GBR 11.58

4 Ainhoa REPÁRAZ ESP 11.61

5 Alice PAGLIARINI ITA 11.64

6 Ludovica GALUPPI ITA 11.69

7 Annika JUST GER 11.72

8 Vanessa LOKULI FRA 11.81

Men’s 100m

Final 1, Wind: +0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Marek ZAKRZEWSKI POL 10.32 CR

2 Isak HUGHES SWE 10.36

3 Benedikt Thomas WALLSTEIN GER 10.44

4 Alejandro RUEDA ESP 10.44

5 Roko FARKAŠ CRO 10.47

6 Dejaune LINGARD GBR 10.48

7 Maurice AFOGNON NED 10.52

8 Zalán DEÁK HUN 10.62

Women’s Triple Jump

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Clémence ROUGIER FRA 13.72 0.7

2 Teodora BOBERIĆ SRB 13.36 0.3

3 Natalija DRAGOJEVIĆ SRB 13.04 1.1

4 Alyona CHASS UKR 12.98 1.5

5 Olga SZLACHTA POL 12.76 1

6 Jeanne LE GOFF FRA 12.68 1.4

7 Aurėja BENIUŠYTĖ LTU 12.67 2.2

8 Erika Giorgia Anoeta SARACENI ITA 12.67 1.5

9 Anna PANENKO EST 12.65 1.3

10 Elda ROMEVA RIBA ESP 12.38 1.6

11 Libby WHITE GBR 12.33 1.3

12 Monia Alexandra TOMA ROU 12.11 2.6

Men’s Long Jump

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Mattia FURLANI ITA 8.04 1.8 CR

2 Thomas MARTINEZ FRA 7.73 2.5

3 Francesco Ettore INZOLI ITA 7.58 2.1

4 Kasperi VEHMAA FIN 7.5 0.6

5 Sebastian BERNTSEN NOR 7.38 0.7

6 Szymon GŁASZCZKA POL 7.36 0.7

7 Vito KOVAČIĆ CRO 7.28 2.5

8 Simon PLITZKO GER 7.18 0.7

9 Klemen MODRIJANČIČ SLO 7.13 1

10 Nikola KARAMANOLOV BUL 6.99 1.3

11 Jónas GUNNLEIVSSON ISAKSEN DEN 6.85 0.8

12 Filip OLSSON SWE 6.76 1.1

Men’s Discus Throw (1,5kg)

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mykhailo BRUDIN UKR 64.51m CR

2 Yannick ROLVINK NED 63.06

3 Mihai Damian MOTORCA ROU 58.18

4 Ides VERHULST BEL 57.95

5 Zsombor DOBÓ HUN 57.05

6 Kyriakos GENETHLI CYP 55.83

7 Manfred MÄNNAMAA EST 55.72

8 Zsombor TAKÁCS HUN 54.79

9 Rupert ROHRMOSER AUT 52.8

10 Aleix CAMATS GARCÍA ESP 52.58

11 Christos PAPADOPOULOS GRE 52.43

12 Samuel CONJUNGO FRA 52.03

3000m Men Final

Final 1

1 NEDLAROS Niels 8:11.49

2 NORFJELD HALVORSEN Andreas 8:13.48

3 GBRBIRD Edward 8:14.59 PB

4 TURGÖLER Utku 8:14.79 PB

5 NEDZIJDERLAAN Juan 8:20.65 PB

6 SUIBROSSET Romuald 8:22.72 PB

7 FRAGONZALEZ MOYANO Joaquim 8:24.43

8 ITAMAZZA Francesco 8:26.02 PB

9 ESPCRESPO Marcos 8:27.12

10 ROUPOP Dragoș Luca 8:27.51

11 IRLFENLON Jack 8:29.75

12 ESPNARANJO Unai 8:30.33

13 FRAFLON Tobias 8:31.10

14 TURTUNÇTAN Caner Can 8:31.67

15 GBRKNOCKTON James 8:36.43

16 ITAROPELATO Francesco 8:38.04

17 HUNÁRVAI Róbert 8:39.93

18 GERKAUFHOLD Tristan 8:41.25

19 PORBARBOSA André 8:47.89

20 NORGLØGÅRD STENSRUD Simen 8:47.90

21 GERMATTHÄUS Elias 8:48.57

22 HUNFRITZ László 9:04.28

IRLCOLBERT Harry DNF

Women’s U18 Heptathlon

Final 1

1 CROKOŠČAK Jana 6106 points

2 HUNKRISZT Sarolta 5794

3 GERMEßING Pia 5690

4 CZETKÁČOVÁ Adéla 5643

5 GERHINKELMANN Anna 5501

6 ESTHAMBIDGE Viola 5472

7 GBRRODGERS Seren 5324

8 SWEBACK Alva 5289

9 UKRZAITSEVA Albina 5155

10 ESTKLAAR Mirtel 5155

11 CZESALCMANOVÁ Kateřina 5127

12 LIEROHRER Julia 5122

13 FINKUJANPÄÄ Iida 5119

14 SWETHEANDER Doris 5065

15 NORISMAN Jamila 5038

16 LATHOFMANE Anna Gabriela 5034

17 ITAPASTORE Annalisa 4994

18 GRELOGOTHETI Vasiliki 4924

19 ITABONAFÈ Sofia 4915

20 FINHYVÖNEN Sara-Sofia 4773

21 SUIFUCHS Livia 4172

GBRNWAFOR Chisom DNF