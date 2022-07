PORTLAND, Oregon — The following are the full Stumptown Twilight Meet 2022 results on Friday night (8) at Griswold Stadium, in Portland, Oregon with double Olympic and world champion Sifan Hassan finally making her season debut.

Hassan made her first appearance of the new campaign in the women’s 5000m and comfortably won the race in 15:13.41. Read more: Sifan Hassan opens season with 15:13.41 at Stumptown Twilight 2022

The Dutch star who didn’t compete competitively for 10 months prior to Friday night’s outing, is entered in three events for the World Athletics Championships 2022 at the Hayward Field in Oregon, won the 1500m, and the 10,000m gold medals at the 2019 championships in Doha.

Kenya’s Susan Lokayo Ejore powered home to a 4:07.67 performance to win the women’s 1500m beating Hanna Green (4:09.05) and Ella Donaghu (4:09.10) of USA.

Sabrina Southerland of USA took the victory in the women’s 800m with a time of 2:01.53, while Sam Tanner of New Zealand tuned up for the world championships with a 3:36.93 run to win the men’s 1500m.

Stumptown Twilight Meet 2022 results

Men’s 800m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Charlie HUNTER AUS 1:47.00

2 Matt WISNER USA 1:48.76

3 Vincent CIATTEI USA 1:49.08

4 Junya MATSUMOTO JPN 1:49.63

5 Vaughn TAYLOR CAN 1:50.14

6 Hamza DRIOUCH QAT 1:50.67

7 Mikuto KANEKO JPN 1:53.26

8 Chase LOVERCHECK USA 1:57.97

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mats SWANSON CAN 1:52.13

2 Matthew William COOK CRC 1:54.58

3 Konnor PARIS USA 1:54.97

4 Gavin FLYNN USA 1:55.40

5 Jacob SMITH CAN 1:55.87

6 Patrik BALAZS USA 1:58.36

7 Jasper WATERS AUS 1:58.99

James BOTTRILL AUS DNF

Men’s 1500m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Samuel TANNER NZL 3:36.93

2 Thomas RATCLIFFE USA 3:37.93

3 David RIBICH USA 3:38.74

4 Colton JOHNSEN USA 3:40.83

5 Ben BLANKENSHIP USA 3:41.31

6 Jack ANSTEY AUS 3:41.58

7 Ajay KUMAR IND 3:43.14

8 Liam MEIROW USA 3:43.33

9 Yacine GUERMALI USA 3:43.47

10 Mick STANOVSEK AUS 3:45.16

11 Reed BROWN USA 3:45.30

12 Nursultan KENESHBEKOV KGZ 3:46.15

13 Kazuto IIZAWA JPN 3:55.61

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Colin ABERT USA 3:43.59

2 Joshua YEAGER USA 3:44.59

3 Eric LUTZ CAN 3:44.93

4 Sam VINCENT CAN 3:45.31

5 Atsushi SHOBU JPN 3:45.41

6 Dongsheng XIE CHN 3:45.77

7 Brayden MYTOPHER CAN 3:46.60

8 Greg HETTERLEY CAN 3:47.41

9 Christian GRAVEL CAN 3:47.50

10 Musulman DZHOLOMANOV KGZ 3:49.10

11 Jeff LAUTENSLAGER NZL 3:49.49

12 Matthew ERICKSON CAN 3:51.56

13 Nate RIECH CAN 3:52.84

14 Tyrone GORZE USA 3:57.07

15 Louis-Carlos VARGAS CAN 3:59.56

16 Nate SLOAN USA 4:02.21

Final 3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sam GEIGER USA 3:52.75

2 Jose CASTRO CAN 3:54.40

3 Michael KOLOR USA 3:54.55

4 Henry RUCKMAN-UTTING CAN 3:58.32

Christopher DROZYNSKI USA DNF

Men’s 5000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Julian HENINGER USA 14:09.49

2 Shankar Lal SWAMI IND 14:12.46

3 Cole HOFF USA 14:13.62

4 Jesse JOSEPH USA 14:17.81

5 Joe FREIBURGER USA 14:26.68

6 Chase HOWARD USA 14:26.85

7 Thomas NOBBS CAN 14:32.74

8 Paul SELDEN USA 14:59.63

9 Max MAHON AUS 15:02.62

10 James STADLER USA 15:15.58

12 Zach GENTRY USA 15:30.90

13 Steffen UHRICH USA 15:33.54

Robert MCLAUCHLAN USA DNF

Daniel BERNAL USA DNF

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sabrina SOUTHERLAND USA 2:01.53

2 Eleanor FULTON USA 2:02.87

3 Katie CAMARENA USA 2:06.24

4 Guiping ZHANG CHN 2:08.39

5 Olivia ROMANIW CAN 2:10.77

6 Haley O’CONNOR USA 2:14.25

7 Jenica SWARTZ CAN 2:15.15

8 Kaitlin SWARTZ CAN 2:16.74

Anna CONNOR USA DNF

Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Susan Lokayo EJORE KEN 4:07.67

2 Hanna GREEN USA 4:09.05

3 Ella DONAGHU USA 4:09.10

4 Alma Delia CORTES MEX 4:11.72

5 Katie WASSERMAN USA 4:17.53

6 Angel PICCIRILLO USA 4:17.95

7 Anna CONNOR USA 4:21.02

8 Sophie DODD CAN 4:22.59

9 Mikayla TINKHAM CAN 4:24.10

10 Kaila NEIGUM CAN 4:25.91

11 Saki KATAGIHARA JPN 4:29.92

12 Lindsey MERRILL USA 4:36.27

Jennifer RANDALL USA DNF

Women’s 5000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sifan HASSAN NED 15:13.41

2 Mao KOGURE JPN 16:08.79

3 Maria BERNARD-GALEA CAN 16:10.81

4 Amelia KEYSER-GIBSON USA 16:11.99

5 Carrie MACK USA 16:18.27

6 Katelyn AYERS CAN 16:31.91

7 Caroline AUSTIN USA 16:34.14

8 Theresa HAILEY USA 16:37.61

9 Gulshanoi SATAROVA KGZ 16:46.87

10 Natsuki SEKIYA JPN 16:58.56

11 Ashley MATON USA 17:23.82

Open Event – F

Women’s 5000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Bryn MCKILLOP USA 17:25.02

2 Lauren ROSS USA 17:46.69

3 Emily JONES USA 17:53.41

4 Shasta ZIELKE USA 18:34.26

Olivia KATBI SMITH USA DNF