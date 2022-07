GOLD COAST, Australia (July 3) — The Village Roadshow Theme Parks Gold Coast Marathon 2022 results, which took place in Australia on Sunday (3). Japan’s Jo Fukuda and Lindsay Flanagan of USA won the men’s and women’s titles in 2:10:48 and 2:24:35, respectively after.

Flanagan, the Pan American Games silver medalist winner in 2015, won the women’s race with a new personal best time, improving her previous PB of 2:26:54, set in Paris in April. Australia’s Lisa Weightman just missed her personal best, but did run her second-best time in her career when stopping the clock at 2:25:55 for second place, while Japan’s Shiho Kaneshige was third in 2:29:04.

Completing the top five finishers was Stephanie Bruce of USA who ran 2:32:22 for fourth place with

Haruka Yamaguchi of Japan following in. 5th at 2:34:49.

Fukuda won the men’s contest with a new season-best of 2:10:48, getting home way ahead of his countryman Akihiro Kaneko, who ran 2:14:18 for second place and Amaury Paquet (2:15:45) of Belgium.

The top Australian finisher was Louis McAfee who finished fourth at 2:17:43.

The Village Roadshow Theme Parks Gold Coast Marathon was returning for face-to-face competition for the first time since 2019, after the COVID-19 pandemic forced the organizers to stage the event virtually.

Village Roadshow Theme Parks Gold Coast Marathon 2022 Results

Men’s Marathon

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jo FUKUDA JPN 2:10:48

2 Akihiro KANEKO JPN 2:14:18

3 Amaury PAQUET BEL 2:15:45

4 Louis MCAFEE AUS 2:17:43

5 Samuel WOLDEAMANUEL GEBREMICHAEL ETH 2:18:00

6 Jacob COCKS AUS 2:19:03

7 Aidan HOBBS AUS 2:20:08

8 Patrick STOW AUS 2:20:20

9 Nick EARL GBR 2:20:28

10 Ben KELLY AUS 2:21:49

11 Brad CROKER AUS 2:23:26

12 Tom MIDDLETON AUS 2:24:30

13 Matt GUNTHER AUS 2:24:58

14 Brett ELLIS AUS 2:25:02

15 Wayne SPIES AUS 2:25:47

16 Brian MCGINLEY AUS 2:25:49

17 Daniel HART AUS 2:26:07

18 Will FORD AUS 2:26:58

19 Tim BRYANT AUS 2:27:16

20 Ashley HOFFMANN AUS 2:27:27

21 Michael DALY AUS 2:27:33

22 Liam COUGHLAN AUS 2:27:37

23 Matthew WHITAKER AUS 2:27:40

24 Luke BABIC AUS 2:27:50

25 Charlie BOYLE AUS 2:27:53

26 Luke GLAPA AUS 2:28:09

27 Hin-Wa YU HKG 2:28:25

28 Alexander SHAW AUS 2:28:53

29 Andrew DEY AUS 2:29:16

30 Rhett GIBSON AUS 2:29:46

31 Jacob FOSTER AUS 2:29:46

32 Bayden WESTERWELLER AUS 2:30:16

33 Nicholas SWARD AUS 2:30:18

34 Matt DI MASI AUS 2:30:22

35 Ben COVINGTON AUS 2:30:57

36 Anthony MORGAN AUS 2:31:12

37 Lachlan KERIN AUS 2:31:58

38 Ben BRUCE USA 2:32:23

39 Jack GREEN AUS 2:32:23

40 Thomas BRIMELOW AUS 2:32:56

41 Matt COOPER AUS 2:33:08

42 Mark KENNEDY AUS 2:33:44

43 Adrian BEER AUS 2:33:51

44 Kang NGAI HKG 2:34:10

45 Nick COTTERILL AUS 2:34:44

46 Chun Yin TSE HKG 2:34:48

49 Benson DARREN AUS 2:35:21

52 Sam HOPPER AUS 2:35:50

54 Andreas WENGER SUI 2:36:22

58 Tim RAYNER AUS 2:36:57

Women’s Marathon

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Lindsay FLANAGAN USA 2:24:35

2 Lisa WEIGHTMAN AUS 2:25:55

3 Shiho KANESHIGE JPN 2:29:04

4 Stephanie BRUCE USA 2:32:22

5 Haruka YAMAGUCHI JPN 2:34:49

6 Nera JAREB AUS 2:34:50

7 Anna KELLY AUS 2:36:35

8 Rachel MCGUINNESS GBR 2:36:55

9 Beth MCKENZIE AUS 2:38:19

10 Tennile ELLIS AUS 2:39:08

11 Simone MCINNES AUS 2:40:48

12 Vanessa WILSON AUS 2:41:03

13 Marina WONG AUS 2:43:11

14 Kate MASON AUS 2:43:37

15 Deborah BRUCE AUS 2:44:07

16 AuraLea FAIN USA 2:44:53

17 Alexandria ANTHONY AUS 2:48:01

18 Ingrid CLELAND AUS 2:48:31

19 Nerissa O’DONNELL AUS 2:48:56

20 Sarah GREENWOOD AUS 2:49:41

21 Anna ELLIS AUS 2:52:09

22 Mel AITKEN NZL 2:52:46

23 Beata JANETZKI AUS 2:53:18

24 Julia DEGAN AUS 2:55:35

25 Jane HOSKIN AUS 2:56:02

26 Julie-Ann UNDRILL AUS 2:56:17

27 Noo BOWKER AUS 2:57:01

28 Joanne MILLS AUS 2:57:03

29 Caitlin DUNCAN AUS 2:57:09

30 Emma GALDES AUS 2:57:10

31 Prudence WHITE AUS 2:57:17

32 Indi ZAMMIT AUS 2:57:31

33 Tessa MARKS AUS 2:57:27

34 Concetta ARCELLA AUS 2:57:33

35 Kimberly PINKUS AUS 2:58:06

36 Imy BRISCOE AUS 2:58:07

37 Carlie SKERRY AUS 2:58:11

38 Sharon Elise RYDER AUS 2:58:27

39 Eliza HOWARD AUS 2:58:46

40 Saki TOKORO JPN 2:59:15