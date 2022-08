The following are the complete results from the 2022 Spitzen Leichtathletik, a World Athletics Continental Tour Silver level meeting at the Stadion Allmend in Luzern, Switzerland on Tuesday (30). Among the highlighted results was Sha’Carri Richardson beating double Olympic sprint champion Elaine Thompson-Herah in the women’s 100m.

After two months of being inactive, Richardson returned to the track to top Thompson-Herah –clocking 11.29 seconds to edge the Jamaican who ran 11.30 secs, running into a -2.0 m/s headwind.

American world silver medalist Marvin Bracy (10.17) defeated Commonwealth Games champion Ferdinand Omanyala (10.18) of Kenya, while South Africa’s world record holder Wayde van Niekerk (45.19) was beaten into second place in the men’s 400m dash by USA’s Bryce Deadmon (45.11).

Results from the 2022 Spitzen Leichtathletik

Men’s 100m

Final 1, Wind: -1.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Marvin BRACY USA 10.17

2 Ferdinand OMANYALA KEN 10.18

3 Ackeem BLAKE JAM 10.22

4 Abdul Hakim SANI BROWN JPN 10.27

5 Brandon CARNES USA 10.36

6 Reynier MENA CUB 10.36

7 Kyree KING USA 10.46

8 Ryan ZEZE FRA 10.72



Final 2, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Erriyon KNIGHTON USA 10.26

2 Aaron BROWN CAN 10.29

3 Nigel ELLIS JAM 10.5

4 Hiroki YANAGITA JPN 10.52

5 Markus FUCHS AUT 10.6

6 Timothé MUMENTHALER SUI 10.65

7 Serhiy SMELYK UKR 10.8



Men’s 200m

Final 1, Wind: -0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kyree KING USA 20.4

2 Andrew HUDSON JAM 20.47

3 Charles DOBSON GBR 20.52

4 Nethaneel MITCHELL-BLAKE GBR 20.59

5 Yancarlos MARTÍNEZ DOM 20.72

Final 2, Wind: -2.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Joe FERGUSON GBR 20.9

2 Sinesipho DAMBILE RSA 20.97

3 Vernon NORWOOD USA 21.03

4 Serhiy SMELYK UKR 21.59

Ryan ZEZE FRA DQ



Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Bryce DEADMON USA 45.11

2 Wayde VAN NIEKERK RSA 45.19

3 Zakhiti NENE RSA 45.81

4 Christopher TAYLOR JAM 45.82

5 Khallifah ROSSER USA 46.17

6 Fuga SATO JPN 46.38

7 Isaac MAKWALA BOT 46.47

8 Lionel SPITZ SUI 46.57



Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yared NUGUSE USA 3:36.34

2 George MILLS GBR 3:37.53

3 MichaƂ ROZMYS POL 3:37.96

4 Charles PHILIBERT-THIBOUTOT CAN 3:38.09

5 Charles GRETHEN LUX 3:38.44

6 Cole HOCKER USA 3:38.45

7 Andrew COSCORAN IRL 3:38.85

8 Niels LAROS NED 3:39.46

9 Tom ELMER SUI 3:39.96

10 Luca NOTI SUI 3:41.19

11 Charlie HUNTER AUS 3:45.06

12 Jochem VERMEULEN BEL 3:45.93

Aurele VANDEPUTTE BEL DNF

Boaz KIPRUGUT KEN DNF



Men’s 110m Hurdles

Final 1, Wind: -2.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rasheed BROADBELL JAM 13.36

2 Eric EDWARDS USA 13.53

3 Jamal BRITT USA 13.54

4 Hansle PARCHMENT JAM 13.54

5 Freddie CRITTENDEN USA 13.56

6 Daniel ROBERTS USA 13.67

7 Pascal MARTINOT-LAGARDE FRA 13.98

8 Jason JOSEPH SUI 14.08



Final 2, Wind: -2.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Robert DUNNING USA 13.55

2 Shunsuke IZUMIYA JPN 13.61

3 Damion THOMAS JAM 13.71

4 Roger IRIBARNE CUB 13.71

5 Rafael PEREIRA BRA 13.74

6 Michael DICKSON USA 14.1

7 Eduardo RODRIGUES BRA 14.18



Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Simon EHAMMER SUI 8 -0.3

2 Tajay GAYLE JAM 7.98 -0.8

3 Miltiadis TENTOGLOU GRE 7.94 -0.5

4 Jeswin Aldrin JOHNSON IND 7.82 -0.7

5 Henry FRAYNE AUS 7.77 -1

6 Emiliano LASA URU 7.7 0

7 LaQuan NAIRN BAH 7.62 -0.2

8 Finley GAIO SUI 7.26 -1.1

9 Jules POMMERY FRA 7.2 -2.2

10 Darcy ROPER AUS 7.16 -2



Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Keshorn WALCOTT TTO 84.82

2 Patriks GAILUMS LAT 83.3

3 Curtis THOMPSON USA 82.87

4 Waldo SMIT RSA 77.87

5 Manu QUIJERA ESP 77.43

6 Martin KONEČNÝ CZE 73.38

7 Leandro RAMOS POR 71.55

Gatis ČAKĆ S LAT NM



Women’s 100m

Final 1, Wind: -2.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sha’Carri RICHARDSON USA 11.29

2 Elaine THOMPSON-HERAH JAM 11.3

3 Celera BARNES USA 11.4

4 Jenna PRANDINI USA 11.48

5 Murielle AHOURÉ-DEMPS CIV 11.5

6 Mujinga KAMBUNDJI SUI 11.54

7 Shania COLLINS USA 11.59



Final 2, Wind: -1.5

PLACE NAME NAT. MARK

1 Natasha MORRISON JAM 11.42

2 Bassant HEMIDA EGY 11.44

3 Gina BASS GAM 11.5

4 Imani LANSIQUOT GBR 11.58

5 Salomé KORA SUI 11.82

6 Shashalee FORBES JAM 11.87



Women’s 200m

Final 1, Wind: -2.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Anthonique STRACHAN BAH 22.68

2 Aminatou SEYNI NIG 22.71

3 Jenna PRANDINI USA 22.82

4 Mujinga KAMBUNDJI SUI 22.89

5 Bassant HEMIDA EGY 23.05

6 Brittany BROWN USA 23.05

7 Tamara CLARK USA 23.35



Final 2, Wind: +1.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Line KLOSTER NOR 23.38

2 Imani LANSIQUOT GBR 23.57

3 Julia NIEDERBERGER SUI 23.65

4 Elisabeth SLETTUM NOR 23.78

5 Shashalee FORBES JAM 23.91

6 Jessica-Bianca WESSOLLY GER 24.04



Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sage HURTA USA 4:04.94

2 Netsanet DESTA ETH 4:05.45

3 Linden HALL AUS 4:05.60

4 Whittni MORGAN USA 4:06.67

5 Katie SNOWDEN GBR 4:06.72

6 Adelle TRACEY JAM 4:07.73

7 Federica DEL BUONO ITA 4:07.92

8 Sintayehu VISSA ITA 4:08.86

9 Abbey CALDWELL AUS 4:09.34

10 Melissa COURTNEY-BRYANT GBR 4:10.19

11 Josette NORRIS USA 4:11.64

12 Yolanda NGARAMBE SWE 4:13.53

13 Chiara SCHERRER SUI 4:14.04

14 Joceline WIND SUI 4:30.42

Aneta LEMIESZ POL DNF



Women’s 100m Hurdles

Final 1, Wind: -2.4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tia JONES USA 12.78

2 Jasmine CAMACHO-QUINN PUR 12.86

3 Tonea MARSHALL USA 13.04

4 Cindy SEMBER GBR 13.06

5 Nia ALI USA 13.09

6 Pia SKRZYSZOWSKA POL 13.12

7 Gabriele CUNNINGHAM USA 13.22

8 Ditaji KAMBUNDJI SUI 13.35



Final 2, Wind: -2.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sarah LAVIN IRL 13.3

2 Noemi ZBÄREN SUI 13.35

3 Luca KOZÁK HUN 13.57

4 Annik KÄLIN SUI 13.65

5 Meret BAUMGARTNER SUI 14.06

6 Daniela KYBURZ SUI 14.13

7 Lena WEISS SUI 14.21



Women’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Dalilah MUHAMMAD USA 54.57

2 Janieve RUSSELL JAM 55.25

3 Viivi LEHIKOINEN FIN 55.41

4 Amalie IUEL NOR 55.68

5 Paulien COUCKUYT BEL 56

6 Yasmin GIGER SUI 56.43

7 Annina FAHR SUI 57.84



Women’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Huiqin XU CHN 4.3

2 Tina Ć UTEJ SLO 4.3

3 Bridget WILLIAMS USA 4.15

3 Angelica MOSER SUI 4.15

Jacqueline OTCHERE GER NM

Elina GIALLURACHIS FRA NM

Lene Onsrud RETZIUS NOR NM



Women’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Elizabeth GLEADLE CAN 61.03

2 Marija VUČENOVIĆ SRB 57.87

3 Kara WINGER USA 57.3

4 Tori PEETERS NZL 55.7

5 Madara PALAMEIKA LAT 53.87

6 Ariana INCE USA 53.14

7 Yulenmis AGUILAR CUB 51.2

8 Carolina VISCA ITA 49.5

9 Jo-Ane VAN DYK RSA 48.36

10 GĂ©raldine RUCKSTUHL SUI 44.39

Jana Marie LOWKA GER NM



U16 Events – F

Women’s 1000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Fiona VON FLÜE SUI 2:52.62

2 Tiziana ROSAMILIA SUI 2:55.96

3 Lynn GROSSMANN SUI 2:59.73

4 Mira KNUCHEL SUI 3:01.27



Pre-Programme – F

Men’s 100m

Final 3, Wind: -0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Richard VON BEHR GER 10.74

2 Fabio LUGINBÜHL SUI 10.76

3 Joshua EICHENBERGER SUI 10.77

4 Noah ATTALLA SUI 10.92

5 Kristian ENG SUI 11

6 Martin FUCHS SUI 11.02

7 Philipp HANDLER SUI 11.23



Pre-Programme – F

Men’s 200m

Final 3, Wind: -0.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Andreas BUR SUI 22.4

2 Matthias STEINMANN SUI 22.45

3 Fabio PEDRAZZI SUI 22.74



Pre-Programme – F

Men’s 400m

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Charles DEVANTAY SUI 46.74

2 Martijn MEIJER NED 49.36

3 Samuel COQUOZ SUI 49.39

4 Luca FLÜCK SUI 49.76

5 Calvin KUHN SUI 50.24



Pre-Programme – F

Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Morgan LE GUEN SUI 3:45.16

2 Franco NOTI SUI 3:47.18

3 Florian KREMPKE SUI 3:50.22

4 Pietro CALAMAI SUI 3:50.43

5 Paul MCINTYRE SUI 3:50.85

6 Thomas GMÜR SUI 3:51.40

7 Loris PELLAZ SUI 3:51.70

8 Amaniel HABTOM ERI 3:53.59

9 LĂ©o LÄDERMANN SUI 3:55.05

10 Maurice CHRISTEN SUI 3:56.84

11 Meddy FOUQUET FRA 3:58.02

12 Tobias BONTORNO SUI 3:59.07

Leon BERTHOLD SUI DNF

Ivan PELIZZA SUI DNF



Pre-Programme – F

Men’s 110m Hurdles

Final 3, Wind: -0.9

PLACE NAME NAT. MARK

1 Robert DUNNING USA 13.51

2 Michael DICKSON USA 13.73

3 Shuhei ISHIKAWA JPN 13.75

4 Mathieu JAQUET SUI 14.03

5 Brahian PEÑA SUI 14.48

6 Micha RUTSCHMANN SUI 14.63

7 Stan NICOLE SUI 14.9

Finley GAIO SUI DNF



Pre-Programme – F

Men’s Shot Put

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ryan CROUSER USA 22.08

2 Tom WALSH NZL 21.21

3 Stefan WIELAND SUI 17.71

4 Jephté VOGEL SUI 16.74

5 Gregori OTT SUI 16.19

6 Ramon HUNGER SUI 14.22

7 Marco NIEDERHAUSER SUI 13.55



Pre-Programme – F

Men’s Hammer Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rudy WINKLER USA 77.78

2 Daniel HAUGH USA 74.51

3 Davide COSTA ITA 66.67

4 Christoph Claudius GLEIXNER GER 64.67

5 Lukas BAROKE SUI 61.27

6 Sanna BALSA SUI 59.88

7 Lars WOLFISBERG SUI 58.14

8 Noah FLEISCHMANN SUI 56.09



Pre-Programme – F

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Topias LAINE FIN 75.86

2 Dagbjartur Dadi JONSSON ISL 73.21

3 Tom MEIER GER 67.65

4 Bruno SCHÜRCH SUI 60.01

5 Eric FRANK GER 65.71

6 Finn ANTELMANN SUI 62.02

7 Lars MARTI SUI 59.25

Linus LIMMER GER NM



Pre-Programme – F

Women’s 100m

Final 3, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Arialis Josefa GANDULLA POR 11.48

2 Julia NIEDERBERGER SUI 11.73

3 CĂ©line BÜRGI SUI 11.76

4 Michelle GLOOR SUI 11.84

5 Selina FURLER SUI 12.06

6 Coralie AMBROSINI SUI 12.2

7 Abisola AGBELESE. SUI 12.32



Pre-Programme – F

Women’s 200m

Final 3, Wind: -0.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Silke LEMMENS SUI 23.72

2 CĂ©line BÜRGI SUI 24.21

3 Cornelia HALBHEER SUI 24.26

Final 4, Wind: -0.9

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sarah KING SUI 24.28

2 Michelle LIEM SUI 24.72

3 Alizée RUSCA SUI 24.91

4 Lisa HANHART SUI 24.99

5 Shawna KÜFFER SUI 27.04



Pre-Programme – F

Women’s 1500m

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Cari HUGHES GBR 4:13.70

2 Nele WEßEL GER 4:15.10

3 Fabiane MEYER GER 4:18.33

4 Antje PFÜLLER SUI 4:20.77

5 Shirley LANG SUI 4:25.34

6 Priska AUF DER MAUR SUI 4:26.07

7 Joanne GUYOT FRA 4:27.55

8 Romane WOLHAUSER SUI 4:27.68

9 Joëlle PAULI SUI 4:27.88

10 Lea AMMANN SUI 4:31.28

11 Aarti MIESCHER SUI 4:31.93

12 Tabea BLATTER SUI 4:34.39

13 Fabienne MÜLLER SUI 4:37.70

Valentina ROSAMILIA SUI DNF



Pre-Programme – F

Women’s 100m Hurdles

Final 3, Wind: -0.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Daniela KYBURZ SUI 13.89

2 Lena WEISS SUI 13.91

3 Larissa BERTÉNYI SUI 14.11

4 Anna ARCHIDIACONO SUI 14.23

5 Noelle BERGER SUI 14.25

Pre-Programme – F



Women’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Marithe-ThérÚse ENGONDO SUI 1.8

2 CĂ©line WEBER SUI 1.8

3 Livia ODERMATT SUI 1.8

4 Katelyn ADEL SUI 1.77

5 Nadine ODERMATT SUI 1.7