MUNICH, Germany (August 15) — The following is the complete 2022 European Athletics Championships women’s marathon results in Munich on Monday’s (15) opening session on Day One. Aleksandra Lisowska of Poland won the race with a time of 2 hours 28 minutes and 36 seconds.

“Wow. This is an incredible result,” a delighted Lisowska said after the victory. “Before the race, I did not believe this could happen and still cannot believe it right now that I am the European champion – even though I was fully prepared for this, and I knew I was considered one of the medal favorites, especially after breaking the Polish record last year.”

Lisowska finished ahead of Croatia’s Matea Parlov Kostro, who grabbed the silver medal with a time of 2:28:42, while Nienke Brinkman of The Netherlands, one of the pre-race favorites, secured the last podium spot after running 2:28:52 to take home the bronze.

The top German finisher was Miriam Dattke, who clocked 2:28:52 to just missed the podium, with the top five completed by Giovanna Epis of Italy who crossed the finish line at 2:29:06.

2022 European Athletics Championships women’s marathon results

Rank Name Result

1 POL LISOWSKA Aleksandra 2:28:36 SB

2 CRO PARLOV KOŠTRO Matea 2:28:42

3 NED BRINKMAN Nienke 2:28:52

4 GER DATTKE Miriam 2:28:52

5 ITA EPIS Giovanna 2:29:06 SB

6 GER MAYER Domenika 2:29:21

7 IRL MCCORMACK Fionnuala 2:29:25 SB

8 BEL VERBRUGGEN Hanne 2:29:44 SB

9 SUI SCHLUMPF Fabienne 2:30:17 SB

10 GER SCHÖNEBORN Deborah 2:30:35

11 ESP GALIMANY Marta 2:31:14

12 GER SCHÖNEBORN Rabea 2:31:36

13 BEL GORISSEN Mieke 2:31:48

14 FRA JULIEN Mélody 2:32:19

15 GER STEINRUCK Katharina 2:32:41 SB

16 ESP PELAYO Irene 2:33:15 SB

17 HUN SZABÓ Nóra 2:34:49 SB

18 ESP LOYO Elena 2:34:56 SB

19 POL MACH Angelika 2:35:03 SB

20 GER HENDEL Kristina 2:35:14

21 NED HOLTERMAN Jill 2:35:25 SB

22 GBR WRIGHT Alice 2:35:33

23 CZE HROCHOVÁ Tereza 2:36:00

24 CZE JOGLOVÁ Marcela 2:36:26 SB

25 GBR MITCHELL Naomi 2:36:44

26 POL JACKIEWICZ Monika 2:37:15

27 UKR GAMERA Tetyana 2:37:28 SB

28 ISR TIYOURI Maor 2:38:04

29 IRL MCGLYNN Ann-Marie 2:38:26 SB

30 SWE LINDHOLM Hanna 2:38:44

31 GBR BRIGGS Becky 2:39:02

32 ESP MÉNDEZ Laura 2:39:15 SB

33 BEL VERHOEVEN Astrid 2:40:03

34 IRL COOKE Aoife 2:40:37 SB

35 GBR EDWARDS Rosie 2:40:47 SB

36 NOR WÅGAN Maria Sagnes 2:40:58 SB

37 NOR FALCH Runa Skrove 2:41:08

38 LTU KANČYTĖ Loreta 2:41:15 SB

39 FIN CHYDENIUS Nina 2:43:00

40 CZE STEWARTOVÁ Moira 2:43:03 SB

41 SWE MUSTONEN Sanna 2:43:23 SB

42 ITA INCERTI Anna 2:44:11

43 DEN EHRENREICH Karen 2:44:28

44 SWE ELOFSSON Camilla 2:45:34

45 BUL NINEVA Marinela 2:45:40 SB

46 FIN MIETTINEN Suvi 2:47:15 SB

47 MDA FISIKOVICI Lilia 2:47:44

48 HUN ERDÉLYI Zsófia 2:48:03

49 FIN KIEKARA Annemari 2:48:30

50 POR CUNHA Susana 2:51:14

51 UKR NEMCHENKO Marina 2:53:13 SB

52 NED UMMELS Bo 3:00:56 SB

BUL MIRCHEVA Militsa DNF

UKR PROKOFYEVA Yevheniya DNF

CRO ŠTEFULJ Ana DNF

FIN VAINIO Alisa DNF

POL PASZKIEWICZ Izabela DNF

UKR KALIUZHNA Viktoriia DNF

POR MOREIRA Sara DNF

NED VAN DER MEIJDEN Ruth DNF

POR JESUS Solange DNF

NOR EPLAND Pernille Eugenie DNF

POL JANKOWSKA Katarzyna DNF