Here is the European Athletics Championships Munich 2022 men’s marathon start list on Day 1 of athletics. Competition will begin on Monday, 15 August and the men’s marathon race will start at 11:30 am local time or 5:30 am ET in the United States.

You can watch all the live streaming action on Eurovisionsports.tv, while live results updates, and radio commentary will also be available. Please click here for more information: Start list – European Athletics Championships Munich 2022 women’s marathon. | Read more: How to watch and follow the European Athletics Championships Munich 2022?

The field will feature 79 runners, including six each from Isreal, France, Sweden and Germany, while Spain, Great Britain, and Italy will field rosters of five runners each.

European Athletics Championships Munich 2022 men’s marathon start list

Country | Name | Personal Best | Season Best

DEN BÆKGAARD Rune 2:14:35 2:14:35

DEN LOMMER Andreas 2:17:21 2:17:21

DEN OLESEN Martin Egebjerg 2:14:35 2:14:35

DEN ULAD Abdi-Hakin 2:11:03 2:13:22

FRA CARVALHO DE FONSESCO Florian 2:10:24 2:12:11

FRA CHOQUERT Benjamin 2:09:29 2:09:29

FRA DURAND Yohan 2:09:21

FRA NAVARRO Nicolas 2:08:30 2:08:30

FRA GRAS Michaël 2:10:55 2:10:55

FRA ROUDOLFF Emmanuel 2:11:05

IRL ARMSTRONG Hugh 2:12:26 2:14:04

HUN CSERE Gáspár 2:14:34

ISR AMARE Girmaw 2:07:28 2:07:35

ISR AYALE Gashau 2:09:30

ISR MALEDE Bukayawe 2:09:28

ISR GETAHUN Yimer 2:09:27

ISR RAMON Omer 2:13:30 2:13:30

ISR TEFERI Maru 2:06:58 2:06:58

TUR ALKANOĞLU Ömer 2:12:15 2:31:15

TUR ARIKAN Polat Kemboi 2:08:14 2:15:34

UKR HELETIY Ihor 2:13:00

UKR SHAFAR VITA liy 2:11:52 2:19:33

ESP BLANCO Jorge 2:11:34

ESP LAMDASSEM Ayad 2:06:25 2:06:25

ESP MATEO Daniel 2:08:22 2:11:00

ESP MERZOUGUI Abdelaziz 2:08:52

ESP ROJO Yago 2:08:56

GER BOCH Simon 2:10:48 2:27:02

GER MOTSCHMANN Johannes 2:12:18 2:17:08

GER PETROS Amanal 2:06:27

GER PFEIFFER Hendrik 2:10:18 2:10:59

GER RINGER Richard 2:08:49

GER WEDEL Konstantin 2:13:02 2:13:02

POL GARDZIELEWSKI Arkadiusz 2:10:31 2:18:22

POL JASTRZĘBSKI Kamil 2:11:08

POL KARBOWIAK Kamil 2:10:35

POL NOWICKI Adam 2:10:21

SWE CASTEEL Archie 2:15:22 2:15:22

SWE ROSDAL Linus 2:13:24

SWE LEANDERSSON Jonas 2:13:58 2:13:58

SWE MOHAMED Mustafa 2:10:03

SWE TESFAMARIAM Samuel Tsegay 2:06:53

SWE CHALA Ebba Tulu 2:11:18 2:11:27

BEL BOUCHIKHI Soufiane 2:12:39

BEL NAERT Koen 2:07:39

BEL SAKÉ Nicolaï 2:16:49 2:16:49

GBR AADAN Mohamud 2:12:20 2:12:37

GBR CALDWELL Luke 2:11:33 2:11:33

GBR DAVIES Andrew 2:14:23 2:14:23

GBR HEYES Andrew 2:13:53 2:13:53

GBR SESEMANN Philip 2:12:58

LTU BRASEVIČIUS Ignas 2:15:04 2:18:42

LTU KANČYS Remigijus 2:12:50 2:17:17

MDA RĂILEANU Maxim 2:13:40 2:15:26

MDA SIURIS Ivan 2:13:38 2:13:38

POR FERREIRA Hermano 2:12:52 2:12:52

POR OLIVEIRA Fábio 2:14:51 2:14:51

POR PINTO Rui 2:14:45 2:15:10

POR SARAIVA Luís 2:13:51 2:13:51

SUI LEHMANN Adrian 2:12:34

SUI LYON Julien 2:16:17 2:16:40

SUI WÄGELI Patrik 2:13:13

EST FOSTI Roman 2:10:46

EST KIVISTIK Kaur 2:16:38 2:16:38

EST NURME Tiidrek 2:10:02 2:11:18

ITA AOUANI Iliass 2:08:34 2:08:34

ITA CUNÉAZ René 2:12:48 2:12:48

ITA D’ONOFRIO Daniele 2:11:43 2:11:43

ITA LA ROSA Stefano 2:11:08 2:11:24

ITA MEUCCI Daniele 2:09:25 2:09:25

MKD IVANOVSKI Dario 2:18:12 2:18:12

ART GABRIYESOS Tachlowini 2:18:09 2:18:09

NOR GEBRETSADIK Weldu Negash 2:09:14 2:17:19

NED HENDRIKSE Tom 2:13:03

NED SCHRÖER Ronald 2:13:52 2:14:25

ROU CORNESCHI Ilie Alexandru 2:14:01 2:14:01

CZE HOMOLÁČ Jiří 2:14:35 2:18:44

FIN VATTULAINEN Arttu 2:13:29

SLO KOBE Primož 2:13:36 2:15:37