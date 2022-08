The following are the results from the South American Half Marathon Championships 2022, which took place in Buenos Aires on Sunday (21). The Area RR Championships event is part of the Area Half Marathon Championships.

Ethiopia’s Gerba Dibaba won his first South American Half Marathon Championships title after crossing the finish line 1:00:29 to just edge countryman Dinkalem Ayele while Felix Kibitok of Kenya took place in 1:00:32.

The women’s contest, meanwhile, went to Irine Jepchumba Kimais of Kenya who ran 1:07:59 in a very close encounter with Atalel Anmut of Ethiopia, and Kenya’s Vivian Kiplagat who all clocked 1:07:59. Read more: Leading 2022 Asics Falmouth Road Race results on Aug. 21

South American Half Marathon Championships 2022 results

Men’s Half Marathon

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Gerba DIBABA ETH 1:00:29

2 Dinkalem AYELE ETH 1:00:29

3 Felix KIBITOK KEN 1:00:32

4 Bedan KAROKI KEN 1:00:55

5 Christian VASCONEZ ECU 1:01:59

6 Federico BRUNO ARG 1:02:10

7 Ignacio ERARIO ARG 1:02:12

8 Rafael Vicemte LOZA BEJARAN ECU 1:02:23

9 Segundo JAMI ECU 1:02:28

10 Johnatas DE OLIVEIRA BRA 1:02:34

11 Matías SILVA CHI 1:02:36

12 Gerald Nicolas GIRALDO VILLA COL 1:02:48

13 Martin Esteban CUESTAS URU 1:02:51

14 Wendell Geronimo SOUZA BRA 1:02:52

15 Joaquin ARBE ARG 1:02:53

16 Eulalio MUNOZ ARG 1:03:08

17 Hugo CATRILEO CHI 1:03:17

18 Ernesto Andrés ZAMORA URU 1:03:28

19 Derlys AYALA PAR 1:03:36

20 Miguel MAZA ARG 1:04:00

21 Ederson VILELA PEREIRA BRA 1:04:07

22 Edgar CHAVEZ ARG 1:04:13

23 Nicolás CUESTAS URU 1:04:23

24 Paulo Roberto PAULA BRA 1:04:28

25 Frank LUJAN PER 1:04:33

26 Alan NIESTROJ ARG 1:04:35

27 Jesús Antonio POBLETE ARG 1:05:07

28 Bernardo MALDONADO ARG 1:05:10

29 Jose SANCHEZ ARG 1:05:17

30 Santiago SERDA GAITAN COL 1:05:18

31 Pedro GOMEZ ARG 1:05:24

32 David RODRIGUEZ ARG 1:05:25

33 Pablo Agustin TOLEDO ARG 1:05:27

34 Cicero EVANDRO BRA 1:05:40

35 Rodrigo MACHADO CHI 1:05:41

36 Esteban ANGULO ARG 1:05:43

37 Ezequiel CHAVARRIA ARG 1:05:45

38 Fabian MANRIQUE ARG 1:06:08

39 Martin MENDEZ ARG 1:06:13

40 Martin Esteban ÑANCUCHEO ARG 1:06:17

41 David GOMEZ COL 1:06:24

42 Mauro Ezequiel ROZZA ARG 1:06:37

43 Rodrigo ROBERTS ARG 1:07:04

44 Nahuel DI LEVA ARG 1:07:05

45 Wellington BEZERRA DA SILVA BRA 1:07:06

46 Hector Ramon SILGUERO PAR 1:07:07

47 Juan Ignacio TOLEDO ARG 1:07:10

48 Roberto UMPIERREZ URU 1:07:12

49 Walter PAEZ ARG 1:07:14

50 Carlos COLINECUL ARG 1:07:15

Women’s Half Marathon

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Irine Jepchumba KIMAIS KEN 1:07:59

2 Atalel ANMUT ETH 1:07:59

3 Vivian KIPLAGAT KEN 1:07:59

4 Catherine RELIN KEN 1:08:02

5 Zewditu ADERAW ETH 1:08:03

6 Sharon Jemutai CHEROP KEN 1:09:21

7 Florencia BORELLI ARG 1:09:31

8 Veronica MAINA KEN 1:09:41

9 Daiana OCAMPO ARG 1:09:46

10 Addisalem BELAY ETH 1:10:18

11 Rosa CHACHA ECU 1:11:23

12 Emily Chebet KIPCHUMBA KEN 1:11:28

13 Silvia ORTIZ ECU 1:11:30

14 Graziele ZARRI BRA 1:11:56

15 Marcela Cristina GOMEZ ARG 1:12:11

16 Mary Zenaida GRANJA ECU 1:12:19

17 Xoana ZURITA ARG 1:12:41

18 Jhoselyn CAMARGO ALIAGA BOL 1:12:51

19 Jenifer DO NASCIMENTO SILVA BRA 1:13:03

20 Agustina LANDERS ARG 1:13:06

21 Antonella GUERRERO ARG 1:14:11

22 Amanda Aparecida DE OLIVEIRA BRA 1:14:47

23 Jennifer GONZALEZ CHI 1:15:08

24 Andreia HESSEL BRA 1:15:33

25 Rosa GODOY ARG 1:15:49

26 Margarita MASÍAS CHI 1:16:26

27 Jessica LADEIRA SOARES BRA 1:16:29

28 Nair DIANES ARG 1:17:38

29 Simone FERRAZ BRA 1:17:51

30 Lorena SOSA URU 1:17:52

31 Fatima ROMERO PAR 1:17:55

32 Lujan URRUTIA ARG 1:18:10

33 Muriel CONEO PAREDES COL 1:18:33

34 Clarisse BERMUDEZ URU 1:18:38

35 Agustina CHRETIEN ARG 1:18:45

36 Maria VAZQUEZ PAR 1:18:56

37 Carmen Patricia MARTINEZ AGUILAR PAR 1:19:25

38 Mariela ORTIZ ARG 1:20:11

39 Cecilia VARELA CHI 1:20:30

40 Karina FUENTEALBA ARG 1:20:46

41 Maria Belen IARDINO ARG 1:20:48

42 Ivanna Marilyn HERRERA ARG 1:20:52

43 Andrea Gisele CHANGAZZO ARG 1:21:12

44 Andrea CORAZZARI CRC 1:21:29

45 Silvana de Fatima MARCHISIO ARG 1:21:46

46 Virginia MERCADO ARG 1:22:10

47 Natalie BENGOA URU 1:22:12

48 Pamela Vanesa ARANEO ARG 1:22:14

49 Luisina VILETTO ARG 1:22:15

50 Vanina BERTA ARG 1:22:20

South American Half Marathon Ch. – B

Men’s Half Marathon

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Christian VASCONEZ ECU 1:01:59

2 Rafael Vicemte LOZA BEJARAN ECU 1:02:23

3 Segundo JAMI ECU 1:02:28

4 Johnatas DE OLIVEIRA BRA 1:02:34

5 Matías SILVA CHI 1:02:36

6 Gerald Nicolas GIRALDO VILLA COL 1:02:48

7 Martin Esteban CUESTAS URU 1:02:51

8 Wendell Geronimo SOUZA BRA 1:02:52

11 Hugo CATRILEO CHI 1:03:17

12 Ernesto Andrés ZAMORA URU 1:03:28

13 Derlys AYALA PAR 1:03:36

14 Nicolás CUESTAS URU 1:04:23

15 Paulo Roberto PAULA BRA 1:04:28

17 Santiago SERDA GAITAN COL 1:05:18

19 Wellington BEZERRA DA SILVA BRA 1:07:06

20 Hector Ramon SILGUERO PAR 1:07:07

21 Fernando MORENO ECU 1:08:04

22 Mario FLORES BOL 1:09:58

South American Half Marathon Ch. – B

Women’s Half Marathon

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Florencia BORELLI ARG 1:09:31

2 Daiana OCAMPO ARG 1:09:46

3 Rosa CHACHA ECU 1:11:23

4 Silvia ORTIZ ECU 1:11:30

6 Mary Zenaida GRANJA ECU 1:12:19

7 Jhoselyn CAMARGO ALIAGA BOL 1:12:51

9 Amanda Aparecida DE OLIVEIRA BRA 1:14:47

10 Jennifer GONZALEZ CHI 1:15:08

11 Andreia HESSEL BRA 1:15:33

12 Margarita MASÍAS CHI 1:16:26

13 Jessica LADEIRA SOARES BRA 1:16:29

14 Simone FERRAZ BRA 1:17:51

15 Lorena SOSA URU 1:17:52

16 Fatima ROMERO PAR 1:17:55

17 Muriel CONEO PAREDES COL 1:18:33

18 Clarisse BERMUDEZ URU 1:18:38

19 Maria VAZQUEZ PAR 1:18:56

20 Carmen Patricia MARTINEZ AGUILAR PAR 1:19:25

21 Natalie BENGOA URU 1:22:12

Please click here for complete results