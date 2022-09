The full day 2 Wanda Diamond League Final results – Weltklasse Zurich 2022 in Switzerland on Thursday (8). American Noah Lyles and Tobi Amusan were among the dominant performers when breaking long-serving Weltklasse meeting records on Day 2. Read more: Day 1 results – 2022 Wanda Diamond League Final results

Nigeria’s world record-holder and reigning world champion Amusan concluded a spectular campaign by winning the Diamond Trophy in the women’s 100m hurdles after running 12.29 secs for the win, while Lyles, the two-time world champion from USA, clocked 19.52 secs to break Usain Bolt’s previous meeting record of 19.66 secs, set 10 years ago.

There were victories as well for Shelly-Ann Fraser-Pyrce, Shericka Jackson, Faith Kipyegon, Kirani James, Marileidy Paulino, Jakob Ingebrigtsen, Emmanuel Korir, Alison Dos Santos, Femke Bol, as well as Mary Moraa, Soufiane El Bakkali, Mondo Duplantis and Yulimar Rojas.

Day 2 Wanda Diamond League Final results – Weltklasse Zurich 2022

Diamond Discipline – DF

Men’s 100m

Final, Wind: -0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Trayvon BROMELL USA 9.94

2 Yohan BLAKE JAM 10.05

3 Aaron BROWN CAN 10.06

4 Akani SIMBINE RSA 10.07

5 Yupun ABEYKOON SRI 10.14

6 Reece PRESCOD GBR 10.16

7 Kyree KING USA 10.18

8 Andre DE GRASSE CAN 10.21

Diamond Discipline – DF

Men’s 200m

Final, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Noah LYLES USA 19.52

2 Aaron BROWN CAN 20.02

3 Alexander OGANDO DOM 20.02

4 Erriyon KNIGHTON USA 20.2

5 Kenneth BEDNAREK USA 20.2

6 Andre DE GRASSE CAN 20.43

7 Jereem RICHARDS TTO 20.56

8 Eseosa Fostine DESALU ITA 20.79

Diamond Discipline – DF

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kirani JAMES GRN 44.26

2 Bryce DEADMON USA 44.47

3 Vernon NORWOOD USA 44.66

4 Zakhiti NENE RSA 44.74

5 Ricky PETRUCCIANI SUI 45.31

6 Isaac MAKWALA BOT 45.56

7 Liemarvin BONEVACIA NED 45.84

Diamond Discipline – DF

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Emmanuel Kipkurui KORIR KEN 1:43.26

2 Marco AROP CAN 1:43.38

3 Jake WIGHTMAN GBR 1:44.10

4 Wyclife Kinyamal KISASY KEN 1:44.47

5 Bryce HOPPEL USA 1:44.77

6 Andreas KRAMER SWE 1:44.94

7 Gabriel TUAL FRA 1:45.25

8 Benjamin ROBERT FRA 1:48.11

Patryk SIERADZKI POL DNF

Diamond Discipline – DF

Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jakob INGEBRIGTSEN NOR 3:29.02

2 Timothy CHERUIYOT KEN 3:30.27

3 Oliver HOARE AUS 3:30.59

4 Abel KIPSANG KEN 3:31.36

5 Stewart MCSWEYN AUS 3:31.45

6 Josh KERR GBR 3:31.85

7 Charles GRETHEN LUX 3:33.16

8 Abdellatif SADIKI MAR 3:34.12

9 Jake HEYWARD GBR 3:34.27

10 Michał ROZMYS POL 3:34.80

Matthew RAMSDEN AUS DNF

Diamond Discipline – DF

Men’s 110mH

Final, Wind: -1.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Grant HOLLOWAY USA 13.02

2 Rasheed BROADBELL JAM 13.06

3 Hansle PARCHMENT JAM 13.26

4 Asier MARTÍNEZ ESP 13.29

5 Trey CUNNINGHAM USA 13.3

6 Jason JOSEPH SUI 13.54

7 Damian CZYKIER POL 13.65

8 Just KWAOU-MATHEY FRA 13.73

9 Rafael PEREIRA BRA 13.73

Diamond Discipline – DF

Men’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Alison DOS SANTOS BRA 46.98

2 Khallifah ROSSER USA 47.76

3 CJ ALLEN USA 48.21

4 Wilfried HAPPIO FRA 48.72

5 Julien WATRIN BEL 49.08

6 Yasmani COPELLO TUR 49.1

7 Julien BONVIN SUI 49.63

8 Nick SMIDT NED 51.82

Diamond Discipline – DF

Men’s 3000mSC

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Soufiane EL BAKKALI MAR 8:07.67

2 Getnet WALE ETH 8:08.56

3 Abraham KIBIWOT KEN 8:08.61

4 Ryuji MIURA JPN 8:12.65

5 Leonard Kipkemoi BETT KEN 8:13.21

6 Amos SEREM KEN 8:15.64

7 Lawrence Kemboi KIPSANG KEN 8:17.98

8 Hailemariyam AMARE ETH 8:24.49

Abderrafia BOUASSEL MAR DNF

Wilberforce Chemiat KONES KEN DNF

Diamond Discipline – DF

Men’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Armand DUPLANTIS SWE 6.07m

2 Sondre GUTTORMSEN NOR 5.86

3 Christopher NILSEN USA 5.81

4 Renaud LAVILLENIE FRA 5.81

5 Ben BROEDERS BEL 5.72

6 Thiago BRAZ BRA 5.72

7 Dominik ALBERTO SUI 5.42

Diamond Discipline – DF

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Miltiadis TENTOGLOU GRE 8.42m 0

2 Marquis DENDY USA 8.18 0.5

3 Maykel MASSÓ CUB 8.05 -0.9

4 Thobias MONTLER SWE 8.01 0.1

5 Simon EHAMMER SUI 7.93 0

6 Emiliano LASA URU 7.64 -0.2

Diamond Discipline – DF

Men’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Andy DÍAZ HERNÁNDEZ CUB 17.70m -0.8

2 Pedro PICHARDO POR 17.63 -0.4

3 Jordan Alejandro DÍAZ FORTUN CUB 17.6 -1.6

4 Hugues Fabrice ZANGO BUR 17.43 -0.1

5 Almir DOS SANTOS BRA 17.1 -1.1

6 Lázaro MARTÍNEZ CUB 16.75 -0.2

Diamond Discipline – DF

Men’s Discus Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kristjan ČEH SLO 67.10m

2 Lukas WEIßHAIDINGER AUT 65.7

3 Andrius GUDŽIUS LTU 65.28

4 Sam MATTIS USA 65.24

5 Daniel STÅHL SWE 65.16

6 Matthew DENNY AUS 64.81

Diamond Discipline – DF

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Neeraj CHOPRA IND 88.44m

2 Jakub VADLEJCH CZE 86.94

3 Julian WEBER GER 83.73

4 Curtis THOMPSON USA 82.1

5 Patriks GAILUMS LAT 80.44

6 Leandro RAMOS POR 71.96

Diamond Discipline – DF

Women’s 100m

Final, Wind: -0.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 10.65

2 Shericka JACKSON JAM 10.81

3 Marie-Josée TA LOU CIV 10.91

4 Daryll NEITA GBR 11.02

5 Aleia HOBBS USA 11.03

6 Twanisha TERRY USA 11.1

7 Sha’Carri RICHARDSON USA 11.13

Natasha MORRISON JAM DQ

Diamond Discipline – DF

Women’s 200m

Final, Wind: -0.9

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shericka JACKSON JAM 21.80

2 Gabrielle THOMAS USA 22.38

3 Tamara CLARK USA 22.42

4 Jenna PRANDINI USA 22.45

5 Mujinga KAMBUNDJI SUI 22.65

6 TyNia GAITHER BAH 22.66

7 Ida KARSTOFT DEN 22.80

8 Beth DOBBIN GBR 23.83

Diamond Discipline – DF

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Marileidy PAULINO DOM 48.99

2 Fiordaliza COFIL DOM 49.93

3 Sada WILLIAMS BAR 49.98

4 Candice MCLEOD JAM 50.03

5 Natalia KACZMAREK POL 50.74

6 Anna KIEŁBASIŃSKA POL 50.93

7 Lieke KLAVER NED 51.55

8 Stephenie Ann MCPHERSON JAM 52.32

Diamond Discipline – DF

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mary MORAA KEN 1:57.63

2 Natoya GOULE JAM 1:57.85

3 Sage HURTA USA 1:58.47

4 Halimah NAKAAYI UGA 1:58.82

5 Keely HODGKINSON GBR 1:59.06

6 Anita HORVAT SLO 1:59.25

7 Rénelle LAMOTE FRA 1:59.38

8 Lore HOFFMANN SUI 1:59.69

9 Elena BELLÒ ITA 2:00.24

Olivia BAKER USA DNF

Diamond Discipline – DF

Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Faith KIPYEGON KEN 4:00.44

2 Ciara MAGEEAN IRL 4:01.68

3 Freweyni HAILU ETH 4:01.73

4 Diribe WELTEJI ETH 4:01.79

5 Laura MUIR GBR 4:02.31

6 Gudaf TSEGAY ETH 4:02.41

7 Heather MACLEAN USA 4:02.90

8 Cory Ann MCGEE USA 4:04.63

9 Axumawit EMBAYE ETH 4:05.91

10 Hirut MESHESHA ETH 4:06.28

Allie WILSON USA DNF

Diamond Discipline – DF

Women’s 100mH

Final, Wind: -0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tobi AMUSAN NGR 12.29

2 Tia JONES USA 12.40

3 Britany ANDERSON JAM 12.42

4 Jasmine CAMACHO-QUINN PUR 12.49

5 Devynne CHARLTON BAH 12.66

6 Nia ALI USA 12.67

7 Pia SKRZYSZOWSKA POL 12.72

8 Kendra HARRISON USA 13.02

9 Ditaji KAMBUNDJI SUI 13.22

Diamond Discipline – DF

Women’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Femke BOL NED 53.03

2 Gianna WOODRUFF PAN 53.72

3 Janieve RUSSELL JAM 53.77

4 Dalilah MUHAMMAD USA 53.83

5 Rushell CLAYTON JAM 54.25

6 Viktoriya TKACHUK UKR 54.79

7 Anna RYZHYKOVA UKR 55.06

8 Ayomide FOLORUNSO ITA 55.86

Diamond Discipline – DF

Women’s 3000mSC

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Werkuha GETACHEW ETH 9:03.57

2 Winfred Mutile YAVI BRN 9:04.47

3 Faith CHEROTICH KEN 9:06.14

4 Zerfe WONDEMAGEGN ETH 9:06.37

5 Jackline CHEPKOECH KEN 9:11.06

6 Sembo ALMAYEW ETH 9:14.10

7 Emma COBURN USA 9:20.00

8 Nataliya STREBKOVA UKR 9:32.90

9 Chiara SCHERRER SUI 9:34.52

10 Daisy JEPKEMEI KAZ 9:47.50

Virginia NYAMBURA KEN DNF

Diamond Discipline – DF

Women’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yaroslava MAHUCHIKH UKR 2.03m

2 Iryna GERASHCHENKO UKR 1.94

3 Nicola OLYSLAGERS AUS 1.94

4 Nadezhda DUBOVITSKAYA KAZ 1.91

5 Elena VALLORTIGARA ITA 1.91

6 Yuliya LEVCHENKO UKR 1.88

Diamond Discipline – DF

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Ivana VULETA SRB 6.97m -0.7

2 Khaddi SAGNIA SWE 6.55 -0.5

3 Quanesha BURKS USA 6.54 -0.2

4 Malaika MIHAMBO GER 6.52 -0.1

5 Annik KÄLIN SUI 6.5 -0.5

6 Maryna BEKH-ROMANCHUK UKR 6.5 -0.2

7 Lorraine UGEN GBR 6.38 0.1

Diamond Discipline – DF

Women’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Yulimar ROJAS VEN 15.28m -0.2

2 Maryna BEKH-ROMANCHUK UKR 14.96 0.3

3 Shanieka RICKETTS JAM 14.85 1

4 Tori FRANKLIN USA 14.75 -0.4

5 Thea LAFOND DMA 14.56 1.2

6 Patrícia MAMONA POR 14.24 -0.5

Diamond Discipline – DF

Women’s Discus Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Valarie ALLMAN USA 67.77m

2 Sandra PERKOVIĆ CRO 67.31

3 Liliana CÁ POR 63.34

4 Kristin PUDENZ GER 61.45

5 Claudine VITA GER 61.34

6 Laulauga TAUSAGA USA 58.9

Diamond Discipline – DF

Women’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kara WINGER USA 64.98m

2 Kelsey-Lee BARBER AUS 63.72

3 Haruka KITAGUCHI JPN 63.56

4 Līna MŪZE LAT 60.35

5 Barbora ŠPOTÁKOVÁ CZE 59.08

6 Liveta JASIŪNAITĖ LTU 57.73

National Events – A

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Wayde VAN NIEKERK RSA 44.39

2 Wilbert LONDON USA 44.78

3 Lionel SPITZ SUI 45.53

4 Davide RE ITA 45.59

5 Alex HAYDOCK-WILSON GBR 45.93

6 Ramsey ANGELA NED 46.41

7 Charles DEVANTAY SUI 46.53

8 Dany BRAND SUI 46.85

National Events – A

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Amandine BROSSIER FRA 51.21

2 Susanne WALLI AUT 51.74

3 Silke LEMMENS SUI 52.03

4 Annina FAHR SUI 52.05

5 Eveline SAALBERG NED 52.4

6 Lisanne DE WITTE NED 52.71

7 Julia NIEDERBERGER SUI 52.86

8 Yasmin GIGER SUI 52.9