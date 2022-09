The following are the Brussels 2022 Diamond League meeting results on Thursday, 1 September and Friday, 2 September as several of the world’s top athletes were in action at the meeting in Belgium.

World 200m champion Shericka Jackson handed her countrymate and five-time world champion Shelly-Ann Fraser-Pryce her first defeat of the season. Jackson clocked 10.73 to edge Fraser-Pryce who posted 10.74.

Great Britain world 1500m champion Jake Wightman clocked a personal best time of 1:43.65 to win the men’s 800m, USA’s Erriyon Knighton ran 20.07 seconds into a very strong -2.8 m/s headwind to take the men’s 200m, while Olympic champion Jasmine Camacho-Quinn set a meet record of 12.27 seconds to win the women’s 100m hurdles and world record holder Mondo Duplantis finished second in the pole, beaten by Ernest John Obiena of the Philippines.



Results from Thursday, 1 September

Diamond Discipline – GW

Men’s Shot Put

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Joe KOVACS USA 22.61

2 Tom WALSH NZL 21.6

3 Jacko GILL NZL 21.32

4 Filip MIHALJEVIĆ CRO 21.13

5 Nick PONZIO ITA 21.06

6 Adrian PIPERI USA 20.88

7 Armin SINANČEVIĆ SRB 20.84

8 Josh AWOTUNDE USA 20.69

Results from Friday, 2 September

Diamond Discipline – GW

Men’s 200m

Final, Wind: -2.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Erriyon KNIGHTON USA 20.07

2 Alexander OGANDO DOM 20.18

3 Aaron BROWN CAN 20.22

4 Jereem RICHARDS TTO 20.27

5 Reynier MENA CUB 20.38

6 Joseph FAHNBULLEH LBR 20.6

7 Robin VANDERBEMDEN BEL 21.02

8 Eseosa Fostine DESALU ITA 21.09

Diamond Discipline – GW

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jake WIGHTMAN GBR 1:43.65

2 Djamel SEDJATI ALG 1:44.12

3 Emmanuel Kipkurui KORIR KEN 1:44.12

4 Eliott CRESTAN BEL 1:44.24

5 Marco AROP CAN 1:44.48

6 Wyclife Kinyamal KISASY KEN 1:44.49

7 Mariano GARCÍA ESP 1:44.86

8 Ferguson Cheruiyot ROTICH KEN 1:45.16

9 Collins KIPRUTO KEN 1:45.61

10 Gabriel TUAL FRA 1:45.64

11 Benjamin ROBERT FRA 1:47.94

Khaled BENMAHDI ALG DNF

Diamond Discipline – GW

Men’s 5000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jacob KROP KEN 12:45.71

2 Grant FISHER USA 12:46.96

3 Nicholas KIPKORIR KEN 12:50.97

4 Domnic Lokinyomo LOBALU SSD 12:52.15

5 Daniel Simiu EBENYO KEN 12:54.90

6 Stewart MCSWEYN AUS 12:56.50

7 Oscar CHELIMO UGA 13:00.42

8 Andreas ALMGREN SWE 13:01.70

9 Luis GRIJALVA GUA 13:02.94

10 Cornelius KEMBOI KEN 13:03.49

11 Thierry NDIKUMWENAYO BDI 13:10.71

12 William KINCAID USA 13:13.90

13 Joe KLECKER USA 13:15.17

14 Stanley Waithaka MBURU KEN 13:24.43

15 Robin HENDRIX BEL 13:32.68

Mounir AKBACHE FRA DNF

Yomif KEJELCHA ETH DNF

Emmanuel KIPROP KEN DNF

Wilberforce Chemiat KONES KEN DNF

Diamond Discipline – GW

Men’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Alison DOS SANTOS BRA 47.54

2 Khallifah ROSSER USA 47.88

3 Wilfried HAPPIO FRA 48.61

4 Julien WATRIN BEL 48.66

5 Constantin PREIS GER 48.83

6 Yasmani COPELLO TUR 48.83

7 İsmail NEZIR TUR 49.92

CJ ALLEN USA DQ

Diamond Discipline – GW

Men’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ernest John OBIENA PHI 5.91

2 Armand DUPLANTIS SWE 5.81

3 Christopher NILSEN USA 5.71

4 Rutger KOPPELAAR NED 5.71

5 Thiago BRAZ BRA 5.71

6 Renaud LAVILLENIE FRA 5.61

7 Oleg ZERNIKEL GER 5.61

8 Sondre GUTTORMSEN NOR 5.41

Ben BROEDERS BEL NM

Pål Haugen LILLEFOSSE NOR NM

Diamond Discipline – GW

Men’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Lázaro MARTÍNEZ CUB 17.49 0.1

2 Hugues Fabrice ZANGO BUR 17.4 -0.1

3 Almir DOS SANTOS BRA 16.81 0.5

4 Christian TAYLOR USA 16.72 -0.1

5 Donald SCOTT USA 16.56 0.2

6 Jean-Marc PONTVIANNE FRA 16.51 0.1

7 Yaming ZHU CHN 16.39 -0.1

8 Tobia BOCCHI ITA 16.3 0.1

Diamond Discipline – GW

Women’s 100m

Final, Wind: +0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shericka JACKSON JAM 10.73

2 Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 10.74

3 Marie-Josée TA LOU CIV 10.78

4 Aleia HOBBS USA 10.91

5 Sha’Carri RICHARDSON USA 10.93

6 Tamara CLARK USA 11.03

7 Aminatou SEYNI NIG 11.15

8 Delphine NKANSA BEL 11.29

Diamond Discipline – GW

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Fiordaliza COFIL DOM 49.8

2 Sada WILLIAMS BAR 50.15

3 Cynthia BOLINGO BEL 50.19

4 Mary MORAA KEN 50.67

5 Candice MCLEOD JAM 50.76

6 Lieke KLAVER NED 50.87

7 Anna KIEŁBASIŃSKA POL 51.63

8 Stephenie Ann MCPHERSON JAM 51.73

Diamond Discipline – GW

Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ciara MAGEEAN IRL 3:56.63

2 Laura MUIR GBR 3:56.86

3 Freweyni HAILU ETH 3:56.94

4 Diribe WELTEJI ETH 3:57.82

5 Heather MACLEAN USA 3:58.76

6 Elise CRANNY USA 3:59.61

7 Winnie NANYONDO UGA 3:59.91

8 Georgia GRIFFITH AUS 4:02.96

9 Ayal DAGNACHEW ETH 4:03.13

10 Cory Ann MCGEE USA 4:04.33

11 Elise VANDERELST BEL 4:04.43

12 Jessica HULL AUS 4:07.20

13 Marta PÉREZ ESP 4:09.22

14 Sinclaire JOHNSON USA 4:10.29

15 Axumawit EMBAYE ETH 4:14.69

Claudia Mihaela BOBOCEA ROU DNF

Gaia SABBATINI ITA DNF

Noélie YARIGO BEN DNF

Diamond Discipline – GW

Women’s 100mH

Final, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jasmine CAMACHO-QUINN PUR 12.27

2 Tia JONES USA 12.38

3 Kendra HARRISON USA 12.4

4 Britany ANDERSON JAM 12.44

5 Megan TAPPER JAM 12.51

6 Devynne CHARLTON BAH 12.66

7 Pia SKRZYSZOWSKA POL 12.81

8 Nadine VISSER NED 12.88

Diamond Discipline – GW

Women’s 3000mSC

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jackline CHEPKOECH KEN 9:02.43

2 Winfred Mutile YAVI BRN 9:03.44

3 Werkuha GETACHEW ETH 9:08.03

4 Faith CHEROTICH KEN 9:09.63

5 Zerfe WONDEMAGEGN ETH 9:10.16

6 Sembo ALMAYEW ETH 9:14.31

7 Luiza GEGA ALB 9:14.41

8 Emma COBURN USA 9:14.43

9 Daisy JEPKEMEI KAZ 9:20.69

10 Courtney FRERICHS USA 9:20.93

11 Beatrice CHEPKOECH KEN 9:24.73

12 Nataliya STREBKOVA UKR 9:28.76

13 Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO ESP 9:31.33

Lea MEYER GER DNF

Virginia NYAMBURA KEN DNF

Diamond Discipline – GW

Women’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yaroslava MAHUCHIKH UKR 2.05

2 Eleanor PATTERSON AUS 1.94

3 Nicola OLYSLAGERS AUS 1.91

4 Safina SADULLAYEVA UZB 1.91

5 Marija VUKOVIĆ MNE 1.91

6 Iryna GERASHCHENKO UKR 1.91

7 Elena VALLORTIGARA ITA 1.88

8 Yuliya LEVCHENKO UKR 1.88

Diamond Discipline – GW

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Ese BRUME NGR 6.83 0.7

2 Quanesha BURKS USA 6.54 0.1

3 Larissa IAPICHINO ITA 6.52 0

4 Nafissatou THIAM BEL 6.46 0.3

5 Kate HALL USA 6.41 0.4

6 Noor VIDTS BEL 6.4 0.5

7 Mariia HORIELOVA UKR 6.1 -1

Diamond Discipline – GW

Women’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kara WINGER USA 68.11

2 Haruka KITAGUCHI JPN 63.45

3 Adriana VILAGOŠ SRB 63

4 Kelsey-Lee BARBER AUS 61.07

5 Elizabeth GLEADLE CAN 60.01

6 Elina TZENGKO GRE 59.98

7 Liveta JASIŪNAITĖ LTU 59.8

8 Barbora ŠPOTÁKOVÁ CZE 58.01

9 Līna MŪZE LAT 57.46

Promotional Events – A

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK REMARKS

1 Kévin BORLÉE BEL 45.72

2 Christopher O’DONNELL IRL 45.78

3 Jonathan BORLÉE BEL 45.9

4 Dylan BORLÉE BEL 46.07

5 Jochem DOBBER NED 46.46

6 Jonathan SACOOR BEL 46.6

7 Thomas JORDIER FRA 47.55

Alexander DOOM BEL 45.82 TR5.5

Promotional Events – A

Men’s 1 Hour

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sabastian Kimaru SAWE KEN 21250

2 Kibiwott KANDIE KEN 20940

3 Albert Kipkorir TONUI KEN 20171

4 Emmanuel KIPCHUMBA KEN 19996

5 Andreas VOJTA AUT 19635

6 Michael KAMAU KEN 19316

Nguse AMLOSOM ERI DNF

Joshua BELET KEN DNF

Levy KIBET KEN DNF

Brett ROBINSON AUS DNF

Promotional Events – A

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Amandine BROSSIER FRA 51.74

2 Helena PONETTE BEL 51.82

3 Rushell CLAYTON JAM 52.02

4 Eveline SAALBERG NED 52.48

5 Camille LAUS BEL 52.93

6 Imke VERVAET BEL 53

7 Paulien COUCKUYT BEL 53.45

8 Nina HESPEL BEL 54.47

U23 Events – F

Men’s 100m

Final, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Warre DE PAUW BEL 11.35

U18 Events – F

Men’s 100m

Final, Wind: +0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Dieter BERGS BEL 10.76

2 Cédric MOTIEH BEL 10.99

3 Némo RASE BEL 11.06

4 Jarno TORCK BEL 11.17

6 Maric LECHANTRE BEL 11.25

7 Joshua LO BIANCO BEL 11.43

U18 Events – F

Men’s 1000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Simon JEUKENNE BEL 2:30.22

2 Jerome KINDT BEL 2:31.26

3 Stanislav DRIAPKO UKR 2:31.72

4 Arthur ENGELEN BEL 2:33.17

7 Reda AOURAGH BEL 2:34.59

8 Wonne DELCOUR BEL 2:34.81

11 Gust VAN CANNEYT BEL 2:36.63

12 Noah COETSIER BEL 2:37.23

15 Martin COURTOIS BEL 2:45.28

U18 Events – F

Men’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Dai KEÏTA BEL 1.95

5 Flor LAMBRECHTS BEL 1.85

U18 Events – F

Women’s 100m

Final, Wind: +0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Camille SONNEVILLE BEL 12.17

2 BARAMOTO YAYU PAOLINA BEL 12.31

3 Noor VERMEIREN BEL 12.33

4 Noor KOEKELKOREN BEL 12.34

5 Zoë LAUREYS BEL 12.39

6 Linda BULA BULA MECHAK BEL 12.55

8 Chloe PHILIPPE BEL 13.03

U18 Events – F

Women’s 1000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Charlotte PENNEMAN BEL 2:50.27

2 Nina VAN PELT BEL 2:50.87

3 Maaike VANDER CRUYSSEN BEL 2:52.03

4 Rhune VANROOSE BEL 2:53.78

5 Hannah ENKELS BEL 2:55.12

6 Dorien POPPE BEL 2:57.77

7 Juliette LOTHAIRE BEL 2:58.03

8 Margaux DOSSCHE BEL 2:59.21

9 Juliette SECRETIN BEL 2:59.90

10 Astrid VAN BREEDAM BEL 3:01.15

11 Elia CAPPA BEL 3:01.81

12 Marie TIJTGAT BEL 3:01.82

13 Maud DE CONINCK BEL 3:02.46

14 Cyrielle HENRIQUES DE GRENADA BEL 3:08.83

16 Noor JACQUES BEL 3:16.80

U18 Events – F

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Laura OOGHE BEL 5.96 -0.2

2 Elodie FRANCART BEL 5.52 0.1

3 Yelena BOONE BEL 5.44 0.1

4 Lenne JACOBIEN BEL 5.37 0.2

5 Norah DE BRUYCKER BEL 5.26 0.3

6 Anyssa LAURENT BEL 5.23 0.3

7 Juliette PINSON BEL 5.2 0.2

Mixed Races – F

Women’s 100m

Final, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK REMARKS

Emma DE NAEYER BEL 12.44 MIX

Kato D’HAEYERE BEL 14.11 MIX