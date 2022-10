The 2022 Bank of America Chicago Marathon result ‚Äďan race that is part of the Abbott World Marathon Majors. The current series concludes at the TCS New York City Marathon which will be staged on Sunday, November 6.

In our report on Sunday’s race day (9), we outlined that Kenya’s Ruth Chepngetich flirted with breaking the women’s marathon world record when she clocked 2:14:18 to pocket $75,000, while Emily Sisson was brilliant when running a new North American record at 2:18:29 to finish in second place.

Another Kenyan, Benson Kipruto clocked 2:04:24 to set a new personal best to win the men’s contest and also claimed $75,000 in prize money.

The 2022 Bank of America Chicago Marathon results

ELITE WOMEN (gun times) ‚Äst

 1. Ruth Chepngetich, KEN             2:14:18    $75,000

   [1:05:44 / 1:08:34]

¬† ¬†[1:18:03 at 25 km and 1:34:01 at 30 km <‚Äď both ACR‚Äôs]

 2. Emily Sisson, USA                 2:18:29 AR  55,000 + 15,000a

   [1:09:26 / 1:09:03]

¬† ¬†[1:22:09 at 25 km and 1:38:37 at 30 km <‚Äď both NR‚Äôs]

 3. Vivian Jerono Kiplagat, KEN       2:20:52     45,000

 4. Ruti Aga Sora, ETH                2:21:41     30,000

 5. Waganesh Mekasha Amare, ETH       2:23:41     25,000

 6. Susanna Sullivan, USA             2:25:14 PB  12,000a

 7. Sara Vaughn, USA                  2:26:23 PB  10,000a

 8. Maggie Montoya, USA               2:28:07 PB   5,000a

 9. Sarah Inglis, GBR                 2:29:37 PB

10. Makena Morley, USA                2:30:28 DB   4,500a

11. Laura Thweatt, USA                2:31:24      3,000a

12. Jessie Cardin, USA                2:33:34 DB   1,500a

13. Marie-Ange Brumelot, FRA          2:33:49 PB

14. Carrie Verdon, USA                2:33:50      1,000a

15. Brittney Feivor, USA              2:33:59        500a

16. Olivia Pratt, USA                 2:34:22 PB

17. Rachel Hannah, CAN                2:36:04

18. Meriah Earle (40+), USA           2:38:39      2,000m

19. Diane Nukuri, USA                 2:41:05

20. Krista DuChene (40+), CAN         2:43:03      1,500m

21. Ursula Sanchez, ESP               2:51:10

22. Kristen Heckert, USA              2:56:24

    Delvine Meringor, ROU             DNF (1:41:13 at 35-K)

    Haven Hailu Desse, ETH            DNF (1:22:09 at 25-K)

a = Earned USA citizen prize money

m = Earned masters prize money

OPEN WOMEN (gun times):

 1. Emeline Delanis, FRA                  2:32:36 DB

 2. Tori Parkinson, USA                   2:33:20 PB

 3. Nina Zarina, RUS                      2:34:19

 4. Liza Howard, CAN                      2:35:29 PB

 5. Argentina Valdepenas Cerna (40+), MEX 2:35:34

 6. Theresa Hailey, USA                   2:36:40 PB

 7. English Tomlinson, USA                2:36:51

 8. Cassidy Heaton, USA                   2:39:08

 9. Rachel Hodgkinson, GBR                2:39:13

10. Kelly Calway, USA                     2:39:39

11. Shari Eberhard, USA                   2:39:42

12. Annie Wheating, USA                   2:39:56

ELITE MEN (gun times) ‚Äst

 1. Benson Kipruto, KEN                2:04:24 PB $75,000

   [1:02:15 / 1:02:09]

 2. Seifu Tura Abdiwak, ETH            2:04:49     55,000

 3. John Korir, KEN                    2:05:01 PB  45,000

 4. Bernard Koech, KEN                 2:07:15     30,000

 5. Shifera Tamru Aredo, ETH           2:07:53     25,000

 6. Kyohei Hosoya, JPN                 2:08:05

 7. Conner Mantz, USA                  2:08:16 DB  15,000a

   [1:03:45 / 1:05:31]

 8. Hamza Sahli, MAR                   2:08:22

 9. Eric Kiprono Kiptanui, KEN         2:08:26

10. Dong Guojian, CHN                  2:08:53

11. Zach Panning, USA                  2:09:28     12,000a

12. Matt McDonald, USA                 2:09:49 PB  10,000a

13. Nicolas Montanez, USA              2:09:55      5,000a

14. Riki Nakanishi, JPN                2:09:59

15. Abayneh Degu Tsehay, ETH           2:10:55

16. Pat Tiernan, AUS                   2:11:02 DB

17. Amanuel Mesel Tikue, ERI           2:11:38

18. Clayton Young, USA                 2:11:51 PB   4,500a

19. Turner Wiley, USA                  2:11:59 PB   3,000a

20. Hiroto Fujimagari, JPN             2:13:04

21. Stephen Kissa, UGA                 2:13:16

22. Wilkerson Given, USA               2:13:42      2,500a

23. Kiyoshi Koga, JPN                  2:13:42

24. Reid Buchanan, USA                 2:14:06      1,500a

25. Paul Hogan, USA                    2:14:55      1,000a

26. J.P. Flavin, USA                   2:14:55        500a

27. Steven Martinez, USA               2:15:22

28. Alan Peterson, USA                 2:15:30

29. Tyler McCandless, USA              2:15:50

30. Frank Lara, USA                    2:15:57

   [1:03:45 / 1:12:12]

    Dawit Wolde Arega, ETH             DNF (1:43:50 at 35-K)

    Peng Jianhua, CHN                  DNF (1:47:06 at 35-K)

    Jemal Yimer, ETH                   DNF (1:28:33 at 30-K)

    Herpasa Negasa Kitesa, ETH         DNF (1:30:08 at 30-K)

    Masaya Taguchi, JPN                DNF

    Barnabas Kiptum, KEN               DNF/pace

    Barnaba Kipkoech, KEN              DNF/pace

    Dominic Ngeno, KEN                 DNF/pace

    Suguru Osako, JPN                  DNF/pace

    Alec Sandusky, USA                 DNF/pace

    Daniel Soto, USA                   DNF/pace

    Geoffrey Pyego, KEN                DNF/pace for Chepngetich

    Brian Harvey, USA                  DNF/pace for Sisson

a = Earned USA citizen prize money