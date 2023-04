The following are the Botswana Golden Grand Prix results from the 2023 World Athletics Continental Tour Gold series meeting on Saturday (29). On the day, Sha’Carri Richardson was defeated by fellow USA teammate Kayla White in the women’s 200 meters, while Ferdinand Omanyala, Letsile Tebogo, Muzala Samukonga, Trevor Bassitt, and Marquis Dendy were all among the winners today.

Sha’Carri Richardson (22.54) was upset in the 200m after she faded in the home straight to lose to Kayla White (22.38), while Ferdinand Omanyala posted a wind-aided 9.78 secs to win the men’s 100m over Letsile Tebogo, who returned to posted a world-leading 19.87 to dominate the 200m. Read more: Sha’Carri Richardson beaten by Kayla White in Botswana Golden Grand Prix

Muzala Samukonga of Zambia was also in fine form, clocking 43.91 secs for personal best in the men’s 400m, while Leonardo Fabbri of Italy threw 21.32 meters for first place in the men’s Shot Put, Ese Brume of Nigeria won the long jump for women with a leap of 6.77m, and Marquis Dendy of USA cut the sand at 8.34m in his outdoor season opener to win the men’s long jump.

Botswana Golden Grand Prix results – Saturday, April 29, 2023

Men’s 100m Final, Wind: +2.3

Ferdinand Omanyala (Kenya) – 9.78 Letsile Tebogo (Botswana) – 9.91 Kenneth Bednarek (USA) – 10.02 Aaron Brown (Canada) – 10.06 Kyree King (USA) – 10.06 Emmanuel Matadi (Liberia) – 10.11 Thuto Masasa (Botswana) – 10.30 Jerome Blake (Canada) – 10.39

Men’s 200m Final, Wind: -0.3

Letsile Tebogo (Botswana) – 19.87 Aaron Brown (Canada) – 20.00 Joseph Fahnbulleh (Liberia) – 20.14 Alexander Ogando (Dominican Republic) – 20.22 Brendon Rodney (Canada) – 20.28 Jerome Blake (Canada) – 20.39 Andre De Grasse (Canada) – 20.41 Anthony Pesela (Botswana) – 20.69

Men’s 400m Final

Muzala Samukonga (Zambia) – 43.91 Kirani James (Grenada) – 44.76 Leungo Scotch (Botswana) – 44.92 Lythe Pillay (South Africa) – 45.07 Bayapo Ndori (Botswana) – 45.13 Zakhiti Nene (South Africa) – 45.53 Gardeo Isaacs (South Africa) – 46.28 Isaac Makwala (Botswana) – 46.35

Men’s 400m Hurdles Final

Trevor Bassitt (USA) – 48.43 Mohamed Amine Touati (Tunisia) – 48.58 Wiseman Were Mukhobe (Kenya) – 49.29 Thomas Barr (Ireland) – 49.79 Kemorena Tisang (Botswana) – 50.47 Victor Ntweng (Botswana) – 50.55 Sabelo Dhlamini (South Africa) – 50.91 Sokwakhana Zazini (South Africa) – 51.59

Men’s Long Jump Final

Marquis Dendy (USA) – 8.34m (-0.1) Ingar Bratseth-Kiplesund (Norway) – 8.21m (-0.8) LaQuan Nairn (Bahamas) – 8.1m (-0.3) Jarrion Lawson (USA) – 8.09m (-0.5) Chenault Lionel Coetzee (Namibia) – 8.04m (1.0) Thapelo Monaiwa (Botswana) – 7.88m (-0.5) Ruswahl Samaai (South Africa) – 7.67m (-0.8) Norman Chibane (Botswana) – 7.48m (-0.3) Cheswill Johnson (South Africa) – 7. 24m (-1.3)

Men’s Shot Put Final

Leonardo Fabbri (Italy) – 21.32 Zane Weir (Italy) – 21.09 Scott Lincoln (Great Britain) – 20.32 Kyle Blignaut (South Africa) – 19.8 Eric Favors (Ireland) – 19.66 Marcus Thomsen (Norway) – 19.65 Omphile Phokoje (Botswana) – 13.5 Tonic Taukobong (Botswana) – 11.9

Women’s 100m Final, Wind: +0.4

Twanisha Terry (USA) – 11.05 Bassant Hemida (Egypt) – 11.09 Kiara Parker (USA) – 11.16 Javianne Oliver (USA) – 11.4 Teahna Daniels (USA) – 11.54 Tsaone Bakani Sebele (Botswana) – 11.56 Boitshepo Moloi (Botswana) – 11.79 Anne Zagré (Belgium) – 11.8

Women’s 200m Final, Wind: -0.5

Kayla White (USA) – 22.38 Sha’Carri Richardson (USA) – 22.54 Bassant Hemida (Egypt) – 22.75 Gina Bass (Gambia) – 23.25 Dezerea Bryant (USA) – 23.28 Kiara Parker (USA) – 23.67 Lydia Jele (Botswana) – 23.7 Winnie Sarefo (Botswana) – 24.79

Women’s 400m Final

Mary Moraa (Kenya) – 50.44 Miranda Charlene Coetzee (South Africa) – 51.14 Candice McLeod (Jamaica) – 51.17 Zenéy van der Walt (South Africa) – 51.37 Marlie Viljoen (South Africa) – 52.21 Tlhomphang Basele (Botswana) – 53.93 Kyra Jefferson (USA) – 53.98 Naledi Lopang (Botswana) – DNF

Women’s 800m Final

Habitam Alemu (Ethiopia) – 1:59.35 Prudence Sekgdiso (South Africa) – 2:00.39 Firezewid Tesfaye (Ethiopia) – 2:00.52 Naomi Korir (Kenya) – 2:00.70 Oratile Nowe (Botswana) – 2:01.71 Charne Swart (South Africa) – 2:03.31 Salma Bejia (South Africa) – 2:05.12 Petja Klojčnik (Slovenia) – 2:06.84 Camille Laus (Belgium) – 2:08.04 Gena Löfstrand (South Africa) – 2:28.22 Kelebogile Bile (Botswana) – DNF

Women’s Long Jump Final:

Ese Brume (Nigeria) – 6.77m (0.6) Marthe Koala (Burkina Faso) – 6.69m (0.3) Maryse Luzolo (Germany) – 6.61m (-1.1) Esraa Owis (Egypt) – 6.50m (1.8) Lorraine Ugen (Great Britain) – 6.5m (2.1) Diana Lesti (Hungary) – 6.44m (-0.9) Karmen Fouche (South Africa) – 6.43m (1.5) Petra Bánhidi-Farkas (Hungary) – 6.38m (0.7) Lene Peens (South Africa) – 6.17m (0) Majore Chedza (Botswana) – 5.86m (-0.4) Tshegofatso Bojosi (Botswana) – 5.86m (1.1) Eljonè Kruger (South Africa) – 5.67m (-1.2) Kendy Neo Theetso (Botswana) – 5.15m (0)

Women’s Shot Put Final:

Adelaide Aquilla (USA) – 18.53m Amelia Strickler (Great Britain) – 17.24m Jessica Inchude (Portugal) – 17.11m Rachel Fatherly (USA) – 16.92m Felisha Johnson (USA) – 16.89m Kelebogile Ambrose (Botswana) – 11.99m Josephine Kayombo (Botswana) – 9.54m

National Events – F Men’s 100m Final, Wind: +0.2:

Samwel Bitonyake Imeta (Kenya) – 10.10 Benjamin Richardson (South Africa) – 10.15 Gilbert Hainuca (Namibia) – 10.17 Dickson Kamungeremu (Zimbabwe) – 10.28 Moabi Keaitse (Botswana) – 10.43 Elvis Khikhoe Jr. Gaseb (Namibia) – 10.45 Jayson Game Mandoze (Botswana) – 10.52 Larona Mayana (Botswana) – 10.65

National Events – F Men’s 200m Final, Wind: -0.3:

Benjamin Richardson (South Africa) – 20.40 Bonface Ontuga Mweresa (Kenya) – 20.76 Phodiso Ramp (Botswana) – 21.20 Pako Seribe (Botswana) – 21.30 Baboloki Thebe (Botswana) – 21.37 Raymond Ngavi (Zimbabwe) – 21.81 Elvis Mukuchura (Zimbabwe) – 22.01 Janosh Moncherry (Seychelles) – 22.21

National Events – F Men’s 400m Final:

Laone Ditshetelo (Botswana) – 45.73s Zibane Ngozi (Botswana) – 45.76s Patrick Kakozi Nyambe (Zambia) – 46.26s Clifton Meshack (Botswana) – 46.4s Gerren Muwishi (Zimbabwe) – 46.79s Lindukuhle Gora (South Africa) – 46.96s Ivan Danny Geldenhuys (Namibia) – 47.58s Bernard Olesitse (Botswana) – 47.91s

National Events – F Women’s 100m Final, Wind: +0.7:

Bongiwe Mahlalela (Eswatini) – 11.65s Ndawana Haitembu (Namibia) – 11.68s Boitshepiso Kelapile (Botswana) – 11.7s Nancy Budzwani (Botswana) – 11.84s Lone Madzimule (Botswana) – 11.85s Boipelo Tshemese (South Africa) – 11.94s Claire Nyakupinda Ruvarashe (Zimbabwe) – 12.05s Loungo Matlhaku (Botswana) – 12.72s

National Events – F Women’s 400m Final: