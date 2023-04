The following are the 2023 Drake Relays results on Day 2 after the events that took place on Thursday, 28 April. Several events took place on the day, including some exciting races on Distance Carnival night, while world champion Brooke Andersen smashed the meet and stadium in the women’s Hammer Throw.

Andersen threw 78.69 meters (258-2) to break the Drake Relays meeting, and Drake Stadium hammer throw record in the sixth round of the competition. The previous event record had stood for 21 years. Fellow American Rudy Winkler, the World and Olympic finalist, won the invitational men’s hammer throw with a toss of 76.70 meters (251-8) Read more: Day 3: 2023 Drake Relays schedule of events

Below you will find the complete results from the day’s actions, with several high school, college, and professional athletes providing numerous highlighting moments. The 2023 Drake Relays will continue on Friday with another loaded schedule, and live streaming coverage will be on USATF.TV, but the broadcast will require a RunnerSpace +PLUS subscription.

The 2023 Drake Relays results on Day 2

HY-TEK's Meet Manager 4/27/2023 09:45 PM 2023 Drake Relays presented by Xtream powered by Mediacom - 4/26/2023 to 4/29/2 "America's Athletic Classic" Results Event 5 Girls 3000 Meter Run High School ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ Finals 1 Paityn Noe 12 Ballard 9:28.89 2 Addison Dorenkamp 11 Valley, WDM 9:36.98 3 Adrienne Buettner-Cable 12 DSM, Rooseve 9:54.70 4 Lydia Sommer 12 Pleasant Val 10:05.25 5 Drew Beason 10 Ankeny 10:05.32 6 Olivia Verde 11 Johnston 10:05.97 7 Marley Turk 10 Ames 10:10.54 8 Hillary Trainor 11 Sumner-Fredr 10:13.21 9 Marissa Ferebee 09 Pella 10:18.08 10 Danielle Hostetler 11 Mid-Prairie, 10:18.66 11 Alyx Woodley 09 Johnston 10:21.90 12 Maddy Childs 12 Grand View C 10:22.81 13 Rondi Quass 12 Ankeny Cent 10:24.92 14 Nina Peterson 10 IC, City Hig 10:26.91 15 Cori Mac 11 IC, Liberty 10:27.35 16 Claire Helmers 10 Ames 10:29.00 17 Addison Doughan 10 Clear Lake 10:32.01 18 Cohen Kooker 11 Valley, WDM 10:34.26 19 Maya Bergstrom 11 Carlisle 10:39.05 20 Michelle McConkey 09 Waukee 10:42.90 21 Nicole Peterson 10 IC, City Hig 10:46.19 Event 15 Girls Long Jump High School ================================================================================ Name Year School Finals Wind H# ================================================================================ 1 Isabelle Noring 12 Carlisle 18-10.00 2.0 5.74m 2 FOUL FOUL 18-10(2.0) 18-02(1.4) FOUL 18-02.75(1.4) 2 Reese Brownlee 10 Clear Lake 18-03.25 1.0 5.56m 2 17-10.75(1.1) FOUL 17-05(NWI) 18-01(2.1) 17-09.50(1.4) 18-03.25(1.0) 3 Makayla Crannell 11 ADM, Adel 18-01.75 2.1 5.53m 2 18-01.75(2.1) 16-02.75(2.5) 17-00(NWI) 17-04.75(0.1) 17-11.50(2.2) 17-08.75(1.3) 4 Carlee Rochford 12 New Hampton 17-08.25 2.5 5.39m 2 17-04(0.7) 17-08.25(2.5) 16-07.25(NWI) 16-08.25(1.1) 17-04(1.3) 16-07.25(1.1) 5 Jaeden Pratt 10 Ankeny Cent 17-07.50 NWI 5.37m 2 17-07.25(1.8) 17-07.50(NWI) FOUL FOUL FOUL FOUL 6 Shay Sinnard 12 Carroll 17-05.75 2.1 5.32m 2 16-06.25(0.7) 17-03.50(NWI) 16-03.25(NWI) FOUL 17-05.75(2.1) 17-05(2.3) 7 Maleah Walker 12 Oskaloosa 17-04.00 1.7 5.28m 2 16-10.50(0.8) 17-02(NWI) 17-02(NWI) 17-04(1.7) 17-00.50(1.1) 16-06.50(2.0) 8 Kallie Greiner 12 Davis County 17-01.00 1.8 5.20m 1 16-01.75(1.9) 17-01(1.8) 17-00.25(2.8) 16-07.75(1.4) 16-08.50(2.1) 16-11.75(1.3) 9 Aubrey Sandbothe 10 CB, A Lincol 17-00.75 1.9 5.20m 1 16-09(1.1) 16-11.25(0.7) 17-00.75(1.9) 16-09.50(2.3) 16-00.50(1.1) 16-02.75(2.0) 10 Aiden Gosselink 09 Grinnell 17-00.50 1.3 5.19m 2 17-00.50(1.3) 16-08(NWI) 14-11.75(NWI) 11 Lacey Neighbor 12 Alburnett 17-00.00 1.0 5.18m 1 15-09.50(1.5) 16-04.50(1.4) 17-00(1.0) 12 Josey Dunbar 12 Clarke 16-11.75 0.8 5.17m 1 15-11.50(0.9) 16-11.50(2.5) 16-11.75(0.8) 13 Petra Sherman 11 Linn-Mar 16-11.00 2.1 5.15m 1 16-06.75(1.9) 16-05.75(1.0) 16-11(2.1) 14 Ava Czarnecki 11 Lisbon 16-10.75 1.2 5.14m 1 15-09.50(1.9) 16-10.75(1.2) FOUL 15 Kambria Leazer 11 Ankeny Cent 16-10.50 2.5 5.14m 2 16-05.25(1.4) 16-10.50(2.5) 16-08.25(NWI) 16 Jasmine Barney 12 IC, Liberty 16-08.50 2.5 5.09m 1 16-06.50(1.4) 16-08.50(2.5) 16-03.75(2.8) 17 Jordyn Reimer 12 Underwood 16-08.25 NWI 5.08m 2 16-06(0.8) 16-04(NWI) 16-08.25(NWI) 18 Molly Joyce 12 Bishop Garri 16-07.50 NWI 5.06m 2 FOUL FOUL 16-07.50(NWI) 19 Abby Mecklenburg 09 Linn-Mar 16-07.25 2.1 5.06m 1 15-10.75(2.0) 16-05(2.0) 16-07.25(2.1) 20 Tiana Gehling 12 North Polk 16-07.00 1.4 5.05m 1 16-07(1.4) FOUL FOUL 20 Melanie Sullivan 12 Knoxville 16-07.00 1.5 5.05m 1 16-07(1.5) 16-04.75(3.6) FOUL 22 Josie Vande Krol 11 Waukee NW 16-03.00 2.5 4.95m 2 15-08.50(0.5) 16-03(2.5) 15-10(NWI) 23 Mackenzie Harder 10 Storm Lake 16-01.75 2.1 4.92m 1 16-01.75(2.1) FOUL FOUL -- Jerzee Knight 10 Clarinda DNS NWI 1 Event 16 Girls Discus Throw High School ============================================================================= Name Year School Finals H# ============================================================================= 1 Charlee Morton 10 Hampton-Dumo 146-03 44.57m 2 146-03 129-05 135-05 135-02 135-08 138-02 2 Reese Goodlet 11 Pleasant Val 142-09 43.51m 2 142-09 FOUL 117-02 133-09 140-08 133-07 3 Ciara Heffron 11 Knoxville 138-07 42.24m 2 134-10 FOUL FOUL 138-07 122-11 FOUL 4 Allie Schweitzberger 12 Kingsley-Pie 134-11 41.12m 2 112-10 134-11 125-05 126-08 FOUL FOUL 5 Kennedy Axmear 11 English Vall 133-03 40.61m 2 129-02 130-08 FOUL 133-03 FOUL 130-01 6 Libby Dix 10 Mt Vernon 132-03 40.30m 2 113-09 132-03 FOUL 131-00 128-03 125-10 7 Lauren Kounkel 11 Hinton 131-09 40.15m 2 127-10 128-04 131-09 123-00 121-09 126-07 8 Hannah Baier 12 Ankeny 131-03 40.00m 2 131-03 125-03 FOUL FOUL 120-07 116-03 9 Makenna Walhof 12 Sioux Center 127-04 38.81m 2 125-08 127-04 FOUL 120-03 118-07 121-02 10 Kileigh Lachacz 12 DC-Grimes 126-02 38.45m 2 126-02 FOUL FOUL 11 Audrey Ott 11 Dowling Cath 123-08 37.69m 1 110-11 123-08 FOUL 12 Gabriella Ragins 10 Pleasant Val 121-10 37.13m 1 107-11 121-10 117-00 13 Maddie Fischer 11 Anamosa 121-03 36.95m 2 119-08 121-03 119-01 14 Fran Travis 11 Spirit Lake 121-00 36.88m 1 119-00 121-00 FOUL 15 Julia Alberts 12 Decorah 117-06 35.81m 2 FOUL 117-06 114-00 16 Kate Shafer 10 Solon 116-01 35.38m 1 116-01 109-11 107-01 17 Gwen Gaffney 11 Linn-Mar 113-04 34.54m 1 112-10 FOUL 113-04 18 Erin Ades 11 Boone 112-10 34.39m 1 FOUL FOUL 112-10 19 Ashlyn Gomez 12 MOC-FV 112-04 34.23m 1 112-04 110-11 FOUL 20 Taylor Luscomb 12 CPU 112-01 34.16m 1 107-09 97-02.25 112-01 21 Erica Kinn 10 Linn-Mar 110-10 33.78m 1 101-00 FOUL 110-10 22 Anna Hadley 09 Pekin 110-00 33.52m 1 FOUL 110-00 FOUL 23 Arilyan Steenblock 10 Panorama 109-01 33.24m 1 66-11.25 101-07 109-01 24 Ericka Power 11 Osage 105-00 32.00m 1 FOUL FOUL 105-00 Event 56 Boys 3200 Meter Run High School ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Chase Lauman 12 Pella 9:06.71 2 Gabe Nash 12 SC, North 9:07.94 3 Luke Knepp 12 Pleasant Val 9:10.92 4 Ethan Zuber 10 Ankeny 9:11.58 5 Aaron Fynaardt 12 DSM Christia 9:12.74 6 Jaden Merrick 09 Cedar Falls 9:12.88 7 Miles Wilson 12 CR Kennedy 9:13.03 8 Jack Flori 10 Dowling Cath 9:15.28 9 John Maloney 11 DUB Hempstea 9:21.56 10 Natnael Kifle 11 SC, North 9:24.13 11 Flynn Milligan 12 Dowling Cath 9:24.34 12 Jedidiah Osgood 12 Marion 9:26.45 13 AJ Bonnesen 12 Danville 9:26.67 14 Luke Hartman 11 Cedar Falls 9:27.16 15 William Wadsley 12 Gilbert 9:27.86 16 Ethan Eichhorn 11 Lewis Centra 9:28.44 17 Max Derocher 11 Dowling Cath 9:31.65 18 Jaxson Plumb 12 Johnston 9:31.69 19 Jackson Bergman 11 Valley, WDM 9:35.63 20 Carson Owens 12 SE Polk 9:41.71 21 Canaan Dunham 09 Pella 9:44.32 22 Truman Thompson 12 IC, City Hig 10:06.34 Event 65 Boys High Jump High School ========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Jacob Kieler 12 Cedar Falls 6-10.00 2.08m 6-01 6-03 6-05 6-07 6-09 6-10 7-00 O XXO XO XO XO O XXX 2 TJ Jackson 12 Linn-Mar 6-09.00 2.05m 6-01 6-03 6-05 6-07 6-09 6-10 O O O XXO O XXX 3 Cain Brown 12 Mid-Prairie, 6-09.00 2.05m 6-01 6-03 6-05 6-07 6-09 6-10 O O O O XXO XXX 4 Dakota Carlson 11 Forest City 6-07.00 2.00m 6-01 6-03 6-05 6-07 6-09 O O O O XXX 5 Matt Schaeckenbach 12 IC, City Hig 6-07.00 2.00m 6-01 6-03 6-05 6-07 6-09 O O O XO XXX 6 Derek Weisskopf 11 Williamsburg 6-07.00 2.00m 6-01 6-03 6-05 6-07 6-09 O O XO XXO XXX 6 Kade Benjamin 12 New London 6-07.00 2.00m 6-01 6-03 6-05 6-07 6-09 O O XO XXO XXX 8 Tyson Seeser 10 Camanche 6-07.00 2.00m 6-01 6-03 6-05 6-07 6-09 XO XXO XXO XXO XXX 9 Luke Czarnecki 12 Lisbon 6-05.00 1.95m 6-01 6-03 6-05 6-07 O O O XXX 9 Sione Fifita 12 LeMars 6-05.00 1.95m 6-01 6-03 6-05 6-07 O O O XXX 9 Triston Miller 12 Columbus, CJ 6-05.00 1.95m 6-01 6-03 6-05 6-07 O O O XXX 12 Johny Amina 11 North Cedar 6-05.00 1.95m 6-01 6-03 6-05 6-07 O O XO XXX 12 Isaac Jones 12 Clarinda 6-05.00 1.95m 6-01 6-03 6-05 6-07 O O XO XXX 14 Ryan Little 10 Albia 6-05.00 1.95m 6-01 6-03 6-05 6-07 XO XO XO XXX 14 Benjamin Gerken 11 Kuemper Cath 6-05.00 1.95m 6-01 6-03 6-05 6-07 XO XO XO XXX 16 Beau Goodwin 11 Kingsley-Pie 6-05.00 1.95m 6-01 6-03 6-05 6-07 XO XXO XO XXX 17 Dylan Stecker 10 Spirit Lake 6-03.00 1.90m 6-01 6-03 6-05 O XO XXX 17 Jamison Patton 12 Ankeny 6-03.00 1.90m 6-01 6-03 6-05 O XO XXX 17 Marshall Knapp 12 Southwest Va 6-03.00 1.90m 6-01 6-03 6-05 O XO XXX 20 Da'Shon Fisher 12 IC, Liberty 6-03.00 1.90m 6-01 6-03 6-05 XO XO XXX 21 Oaken Foster 12 Solon 6-03.00 1.90m 6-01 6-03 6-05 O XXO XXX 22 Wanding Hosnyang 11 LeMars 6-03.00 1.90m 6-01 6-03 6-05 XXO XXO XXX 23 Bennett Brueck 12 Indianola 6-01.00 1.85m 6-01 6-03 O XXX 24 Trevor Turner 12 Storm Lake 6-01.00 1.85m 6-01 6-03 XO XXX 24 Byron Maina 10 Emmetsburg 6-01.00 1.85m 6-01 6-03 XO XXX 24 Tyler Stoltz 11 Van Buren 6-01.00 1.85m 6-01 6-03 XO XXX 24 Kale Hobart 12 Mason City 6-01.00 1.85m 6-01 6-03 XO XXX 28 Traven Wheeler 10 South Hardin 6-01.00 1.85m 6-01 6-03 XXO XXX -- Tye Hardin 11 Maquoketa DNS 6-01 DNS Event 68 Boys Shot Put High School ============================================================================= Name Year School Finals H# ============================================================================= 1 Spencer Kessel 12 Louisa-Musc 62-03.50 18.98m 2 53-06.75 61-10.25 60-11 60-05 FOUL 62-03.50 2 Keaton Roskop 11 Linn-Mar 55-11.50 17.05m 2 54-06 FOUL 54-07.50 55-08 55-11.50 FOUL 3 Trevor Veenstra 11 Pella Christ 55-06.75 16.93m 2 55-06.75 54-01.25 FOUL 54-00.25 FOUL 55-00.75 4 Brandon Fischer 12 Pella 54-11.75 16.75m 2 50-11.50 53-05.25 54-11.75 FOUL FOUL FOUL 5 Cohen Pfohl 12 DUB Senior 54-03.25 16.54m 1 48-11.50 50-09.50 54-03.25 FOUL FOUL 52-04 6 Ian Blowe 11 Akron-Westfi 53-11.25 16.44m 1 52-10 FOUL 52-10.25 51-02.75 53-11.25 53-05.25 7 Duke Faley 12 Wahlert, Dub 53-10.75 16.42m 2 52-06.50 FOUL 52-07.75 52-11.25 53-10.75 52-04.75 8 Brayden Hartman 12 Washington 53-08.00 16.35m 2 47-06 50-08.75 53-08 FOUL 50-04.25 51-05.75 9 Parker Matiyow 12 Lewis Centra 52-08.50 16.06m 1 51-07.75 52-08.50 FOUL FOUL FOUL FOUL 10 Reagan Skarnulis 11 Glenwood 52-01.75 15.89m 1 47-00 52-01.75 FOUL 11 Zach Mehmert 12 Crestwood 52-01.00 15.87m 2 51-07 52-01 50-05.75 12 Blake Hogancamp 12 SC, East 52-00.25 15.85m 1 47-03 49-02.50 52-00.25 13 Thomas Huneke 12 Underwood 51-11.50 15.83m 2 FOUL FOUL 51-11.50 14 Cael Winter 12 Waukee NW 51-06.50 15.70m 2 48-02 FOUL 51-06.50 15 Hanson King 11 Pella 51-01.25 15.57m 2 49-03.50 FOUL 51-01.25 16 Nathan Rotherham 11 Dowling Cath 50-07.50 15.43m 1 50-07.50 48-11.50 49-02.25 17 Sam Watts 11 Linn-Mar 50-05.25 15.37m 2 48-04 50-05.25 50-01 18 Jackson McNulty 12 North Polk 50-05.00 15.36m 2 50-05 FOUL FOUL 19 Sam Dietz 12 Ankeny Cent 50-02.50 15.30m 2 50-02.50 FOUL FOUL 20 Jaxon Cherry 11 Webster City 49-09.00 15.16m 1 49-09 FOUL FOUL 21 Ryan Hackbart 12 Saint Ansgar 49-03.50 15.02m 1 FOUL 46-00.25 49-03.50 22 Jake Walker 12 Waverly-SR 49-02.00 14.98m 1 49-02 FOUL 46-02 23 Isaac Jerrel 12 Mt Pleasant 48-00.50 14.64m 1 FOUL 48-00.50 FOUL 24 Ethan Ackerson 12 Southeast Va 46-10.75 14.29m 1 46-00 46-08.50 46-10.75 25 Payton Jacobe 11 ACGC 45-08.75 13.93m 1 45-08.75 FOUL FOUL -- Trystin Irvin 12 Valley, WDM FOUL 1 FOUL FOUL FOUL Event 106 Women 5000 Meter Run Open Univ/Col ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Xiuzhen Ma China 15:43.92 2 Lindsay Cunningham JR Winona State 15:45.91 3 Kathryn Munks Hansons-Broo 16:02.90 4 Fiona Smith JR St. Benedict 16:05.43 5 Claire McCune SR Arkansas 16:05.61 6 Breanna Sieracki Minnesota Distan 16:06.83 7 Julia Paternain JR Arkansas 16:10.38 8 Halle Hamilton SO Air Force 16:10.65 9 Anastasia Tucker SR Hope 16:10.91 10 Angelia Rafter Hansons-Broo 16:11.81 11 Madelynn Hill JR Iowa State 16:13.42 12 Rachel McCardell SR Northwestern 16:17.01 13 Laura Taborda JR Arkansas 16:19.35 14 Stephanie Sherman Hansons-Broo 16:21.45 15 Leah Hansen JR South Dakota 16:26.67 16 Nyah Hernandez JR Arkansas 16:27.13 17 Clara Mayfield JR Carleton 16:28.16 18 Ava Earl SO Northwestern 16:33.25 19 Gracie Hyde JR Arkansas 16:34.77 20 Ashley Maguire SO Bradley 16:42.46 21 Kaleesa Houston JR North Dakota 16:47.06 22 Kelsi Harris FR Ohio 16:51.94 23 Kalea Bartolotto JR Northwestern 16:53.44 24 Ali Weimer Unattached 16:54.70 25 Alyssa Mason FR Ohio 16:56.47 26 Sara Scott SO Tulsa 17:02.76 27 Morgan Werner SO Butler 17:06.54 28 Tamara Reeves JR Tulsa 17:21.42 -- Anna Hightower SO Northwestern DNF -- Angelin Figueroa Rivera SR Puerto Rico DNS -- Peyton Schieppe FR Bradley DNS -- Sarah Disanza Hansons-Broo DNS -- Kaitlyn Sheppard FR Bradley DNS -- Morgan Jensen JR Utah DNS -- Layla Roebke JR Tulsa DNS -- Erica Barker JR Indiana Stat DNS Event 107 Women 10000 Meter Run Open Univ/Col ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Theresa Hagey SO Ohio 34:53.10 2 Paola Ramos SR Unattached 35:24.30 3 Carmen Krawczynski Gonza FR Drake 35:38.69 4 Madeline Block SR Iowa 35:45.92 5 Kate Crawford SO Northern Iow 35:52.65 6 Caroline Jordan JR Purdue 35:56.17 7 Erica Barker JR Indiana Stat 35:56.60 8 Alison Bode SO St. Olaf 35:59.01 9 Fiona Lenth SO Northwestern 36:04.04 10 Mollie Gamble JR Taylor 36:08.29 11 Ella Bakken JR Augustana (S 36:18.31 12 Kylee Reed SR Tulsa 36:30.13 13 Avery Hill FR Tulsa 36:32.86 14 Sofia Carlson SO St. Olaf 36:47.10 15 Emma Ralston SO Nebraska 36:49.72 16 Megan Means SR Augustana (S 36:54.79 17 Grace Bonsall JR Unattached 37:04.40 18 Sarah Liederbach SO Ohio 37:10.36 19 Mya Kizer SO South Dakota 37:11.82 20 Ellyssa Peterson FR North Dakota 37:13.26 21 Lauren Walda FR St. Olaf 37:14.86 22 Caroline Rupper FR Creighton 37:17.19 23 Ally Verbauwhede SR Edgewood 37:20.39 24 Elizabeth Bulat SR Northwestern 37:24.70 25 Hope Pringle JR North Dakota 37:46.41 26 Kelby Rinas JR North Dakota 38:00.77 27 Isabelle Schaffer JR Northern Iow 38:10.21 28 Natalie Paulson JR Wartburg 38:13.96 29 Hailey Hill SO Central Coll 38:32.06 30 Whitney Currie SO Northwestern 38:54.78 31 Ananya Vegesna JR Minnesota 40:39.08 -- Chloe Loftus JR Indiana Stat DNF -- Julia Paternain JR Arkansas DNS Event 110 Women 3000 Meter Steeplechase Univ/Col =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Brooke Mullins JR Drake 10:13.94 2 2 Mattison Plummer SO Illinois Sta 10:19.74 2 3 Amanda Montplaisir SR Minnesota St 10:19.85 2 4 Aubrie Fisher JR Wartburg 10:22.07 2 5 Mackenzie Callahan SR Tulane 10:24.50 2 6 Emma Hoins SO Northern Iow 10:30.59 2 7 Taya Skelton JR Nebraska 10:30.60 2 8 Caroline Cunningham SR NW Missouri 10:31.87 2 9 Danielle Hotalling SR Creighton 10:38.36 2 10 Miranda Dick JR Wichita Stat 10:41.00 1 11 Kate Jochims JR Marquette 10:41.32 2 12 Mckenna Cavanaugh JR Southern Ind 10:43.02 2 13 Cami Merickel SO Nebraska 10:44.16 1 14 Megan Johnson SO Central Coll 10:45.32 2 15 Helen Gould JR South Dakota 10:45.44 2 16 Maddy Vantassel JR Wis.-La Cros 10:46.42 1 17 Carina Weaver SR Ohio 10:48.01 1 18 Emma Malooly SR Wis.-La Cros 10:49.89 2 19 Ahna Vanderwall JR Taylor 10:52.07 2 20 Ellie Meyer SO Wartburg 10:53.58 2 21 Brooke McKee JR Iowa 10:54.40 2 22 Mia Reed JR Missouri Bap 10:55.21 1 23 Mary Goodwin JR Bemidji Stat 10:55.62 1 24 Elizabeth Martin JR Arkansas Sta 10:59.24 2 25 Hannah Godwin SO Nebraska 11:08.49 2 26 Allie Nelson SR Tulane 11:10.21 1 27 Alexis Roehl JR North Dakota 11:10.49 1 28 Anna Penzkover JR Marquette 11:10.68 1 29 Kara Martin SR Southern Ind 11:11.15 1 30 Emma Gordon SR Iowa 11:20.18 2 31 Ceci Howes SO Minnesota 11:23.96 1 32 Onnica Stansbury SO North Dakota 11:27.08 1 33 Aylana Cezar FR Western Illi 11:40.06 1 -- Claire Fuhlhage JR Illinois Sta DNF 2 -- Christine Albrecht JR St. Olaf DNF 1 -- Mia Rampton SR Northern Iow DNF 1 -- Karli Branch JR Utah DNS 1 -- Mackenzie Rogers FR Arkansas DNS 2 Event 122 Heptathlon: #5 Women Long Jump Univ/Col Heptathlon =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Jordan Gray MULTISTARS 6.13m 1.8 20-01.50 2 890 6.13m(1.8) 5.94m(-0.6) FOUL 2 Shaina Burns Unattached 6.09m 1.9 19-11.75 2 877 5.83m(3.2) 6.09m(1.9) 5.93m(1.5) 3 Alex Gochenour Unattached 6.01m 2.9 19-08.75 1 853 6.01m(2.9) 5.99m(0.9) 5.88m(1.5) 4 Lexi LeFever FR Wis.-River F 5.64m 1.2 18-06.00 2 741 5.51m(1.2) 5.64m(1.2) 5.55m(2.1) 5 Antonia Sealy SO Iowa Western 5.60m 3.1 18-04.50 1 729 5.57m(1.8) 5.60m(3.1) FOUL 5 Kiersten Fisher SO Iowa State 5.60m 1.7 18-04.50 1 729 5.60m(1.7) 5.58m(1.5) 5.33m(1.6) 7 Kylee Sallee SO Augustana (S 5.59m 2.8 18-04.25 2 726 5.57m(2.3) 5.59m(2.8) 5.24m(1.0) 8 Bryanna Craig FR Purdue 5.55m 3.0 18-02.50 2 715 5.52m(2.7) 5.42m(2.9) 5.55m(3.0) 9 Sydney Willits SO Iowa State 5.52m 0.6 18-01.50 1 706 5.41m(1.6) 5.45m(1.7) 5.52m(0.6) 10 Miranda Lauvstad FR Minnesota St 5.50m 0.9 18-00.50 1 700 5.17m(3.3) 5.50m(0.9) FOUL 11 Kailynn Gubbels FR Iowa State 5.45m 1.0 17-10.75 1 686 5.35m(2.9) FOUL 5.45m(1.0) 12 Katy Stephens FR Northern Iow 5.40m 1.6 17-08.75 2 671 5.31m(1.7) 5.40m(1.6) FOUL 13 Brooke Naughton FR Iowa State 5.33m 2.3 17-06.00 1 651 5.27m(1.2) FOUL 5.33m(2.3) 14 Emily Swanson NA UNAT-Sioux F 5.29m 1.1 17-04.25 2 640 4.91m(1.7) 5.29m(1.1) 4.86m(-0.2) 15 Samantha Sunnarborg JR Minnesota St 4.82m 3.5 15-09.75 2 511 FOUL 4.82m(3.5) 4.58m(1.4) 16 Amanda Lietz JR Northern Iow 4.81m 1.8 15-09.50 1 508 FOUL 4.81m(1.8) 4.68m(3.8) 17 Kelly Proesch SO Northern Iow 4.73m 1.4 15-06.25 1 487 FOUL 4.46m(2.3) 4.73m(1.4) 17 Darci Wiseman FR Northern Iow 4.73m 2.1 15-06.25 1 487 4.60m(3.2) 4.73m(2.1) FOUL 19 Lydia Berns-Schweingrube JR Northern Iow 4.72m 3.0 15-06.00 2 485 4.69m(2.0) 4.72m(3.0) 4.67m(-1.3) -- Caroline Lewis SR Notre Dame DNS NWI 2 -- Hannah VanBuskirk SR Unattached DNS NWI 2 -- Camryn Newton-Smith JR Arkansas Sta DNS NWI 1 Event 122 Heptathlon: #6 Women Javelin Throw Univ/Col Heptathlon ================================================================================ Name Year School Finals H# Points ================================================================================ 1 Samantha Sunnarborg JR Minnesota St 43.89m 144-00 2 742 43.47m 37.57m 43.89m 2 Antonia Sealy SO Iowa Western 39.13m 128-04 1 651 32.95m FOUL 39.13m 3 Alex Gochenour Unattached 37.87m 124-03 1 626 31.33m 36.75m 37.87m 4 Katy Stephens FR Northern Iow 35.97m 118-00 2 590 35.97m 25.69m 33.00m 5 Shaina Burns Unattached 34.30m 112-06 2 558 27.47m 31.36m 34.30m 6 Bryanna Craig FR Purdue 34.14m 112-00 2 555 30.77m 33.95m 34.14m 7 Kailynn Gubbels FR Iowa State 33.84m 111-00 1 550 33.84m 29.71m 32.88m 8 Jordan Gray MULTISTARS 32.57m 106-10 2 525 32.57m 31.16m 31.95m 9 Emily Swanson NA UNAT-Sioux F 32.50m 106-07 2 524 32.50m 29.68m FOUL 10 Lydia Berns-Schweingrube JR Northern Iow 32.29m 105-11 2 520 30.60m 32.29m 31.47m 11 Kylee Sallee SO Augustana (S 31.61m 103-08 2 507 31.61m 31.17m 30.32m 12 Darci Wiseman FR Northern Iow 31.02m 101-09 1 496 29.27m 31.02m 25.61m 13 Lexi LeFever FR Wis.-River F 28.35m 93-00 2 445 26.96m 28.35m 28.21m 14 Sydney Willits SO Iowa State 27.87m 91-05 1 436 27.87m 26.51m 27.42m 15 Kiersten Fisher SO Iowa State 27.50m 90-03 1 429 26.57m 27.50m FOUL 16 Kelly Proesch SO Northern Iow 26.00m 85-04 1 401 FOUL 26.00m 22.33m 17 Miranda Lauvstad FR Minnesota St 22.46m 73-08 1 335 22.46m 22.10m 19.29m 18 Amanda Lietz JR Northern Iow 21.08m 69-02 1 309 18.93m 20.18m 21.08m -- Brooke Naughton FR Iowa State FOUL 1 FOUL PASS PASS -- Caroline Lewis SR Notre Dame DNS 2 -- Hannah VanBuskirk SR Unattached DNS 2 -- Camryn Newton-Smith JR Arkansas Sta DNS 1 Event 122 Heptathlon: #7 Women 800 Meter Run Univ/Col Heptathlon ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bryanna Craig FR Purdue 2:15.54 885 2 Shaina Burns Unattached 2:16.90 866 3 Jordan Gray MULTISTARS 2:17.37 860 4 Alex Gochenour Unattached 2:18.72 841 5 Emily Swanson NA UNAT-Sioux F 2:21.50 803 6 Lexi LeFever FR Wis.-River F 2:26.94 732 7 Darci Wiseman FR Northern Iow 2:28.02 718 8 Kylee Sallee SO Augustana (S 2:29.23 703 9 Miranda Lauvstad FR Minnesota St 2:33.08 655 10 Kelly Proesch SO Northern Iow 2:33.19 653 11 Katy Stephens FR Northern Iow 2:34.87 633 12 Antonia Sealy SO Iowa Western 2:35.47 626 13 Samantha Sunnarborg JR Minnesota St 2:37.81 598 14 Amanda Lietz JR Northern Iow 2:39.08 583 15 Lydia Berns-Schweingrube JR Northern Iow 2:43.27 536 -- Sydney Willits SO Iowa State DNF -- Kiersten Fisher SO Iowa State DNF -- Kailynn Gubbels FR Iowa State DNF -- Brooke Naughton FR Iowa State DNF -- Camryn Newton-Smith JR Arkansas Sta DNS -- Caroline Lewis SR Notre Dame DNS -- Hannah VanBuskirk SR Unattached DNS Event 164 Women 4x800 Meter Relay College ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Central Missouri 9:01.46 1) Katie Bean JR 2) Emily Sporleder SO 3) Kayla Goodwin SO 4) Jana Shawver SR 2 Dordt 9:08.88 1) Shelby Buwalda FR 2) Anmarie Stuit SR 3) Mika Kooistra SR 4) Emilee Heynen SO 3 Loras 9:11.51 1) Kassie Parker SR 2) Ellie Osterberger SR 3) Kaylee Osterberger SR 4) Elly Burds FR 4 Truman 9:20.44 1) Lexy Henrikson JR 2) Alayna Pipkin SR 3) Raina Baker FR 4) Addie Mathis JR 5 Concordia (Neb.) 9:20.98 1) Jenna Esch SO 2) Kylahn Freiberg SO 3) Rhaya Kaschinske SO 4) Rylee Haecker JR 6 Wayne State (Neb.) 9:25.50 1) Kelsey Larsen JR 2) Kylie Pachta SO 3) Alison Stineman JR 4) Jozlyn Barnes FR 7 Dakota State 10:02.92 1) Caitlin Dyer FR 2) Lindsey Roth FR 3) Saddie Palmquist SO 4) Madelyn Sylva FR -- Benedictine (Kan.) DNS 1) Alison Ambuul SO 2) Caroline Cobo JR 3) Gemma Downey SO 4) Emilie Nelson FR -- Mount Marty DNS 1) Abrielle Nelson FR 2) Josey Wahlstrom FR 3) Emily Johnson SO 4) Tianna Bumbaca-Kuehl JR Event 181 Women 800 Meter Run Unseeded Univ/Col =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Trixie Wraith FR Bradley 2:08.12 2 2 Makayla Clark FR Iowa State 2:08.33 2 3 Emilie Meyer SO Drake 2:08.66 2 4 Kinsey Christianson FR Iowa State 2:08.78 2 5 Emi Trost Minnesota Distan 2:09.66 2 6 Cyna Madigan SO Wis.-Oshkosh 2:10.24 2 7 Sophie Oxandale SR Truman 2:11.07 2 8 MaKenna Thurston JR Minnesota St 2:11.15 1 9 Savannah Schley SO Minnesota-Du 2:11.57 2 10 Tori Glazier SR South Dakota 2:12.33 1 11 Emily Noone SR Marquette 2:12.74 2 12 Abigail Heck SO Tulane 2:13.20 2 13 Maleigha Huston SO Western Illi 2:13.84 2 14 Sophia Jungling SO Northern Iow 2:14.01 2 15 Erin Valgardson SR North Dakota 2:14.52 1 16 Syd Kretlow JR Minnesota 2:15.21 2 17 Lily Campbell SO Wartburg 2:15.36 1 18 Hannah Behunin SR Drake 2:15.68 1 19 Emma Brown SR Southern Ind 2:17.67 1 -- Reagan Janzen Unattached DNF 2 -- Jaiden Itson FR Iowa DNS 2 -- Gwen Steffen SO Omaha DNS 1 -- Lucy McLean New England DNS 1 -- Libby Halbmaier JR Minnesota DNS 1 -- Kate LeBlanc FR North Dakota DNS 1 -- Kennedy Crawford JR Northern Ill DNS 1 Event 182 Women 1500 Meter Run Unseeded Univ/Col =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Alison Pray Unattached 4:19.40 2 2 Judi Jones Idaho Afoot 4:19.58 2 3 Erin Reidy Unattached 4:23.20 2 4 Payne Turney JR Purdue 4:23.60 2 5 Rachel Hickey SR Illinois Sta 4:24.35 2 6 Claire Sievern SR Xavier (Ohio 4:24.46 2 7 Reagan Baesler SO North Dakota 4:25.24 2 8 Taylor Kreitinger JR Minnesota 4:25.25 2 9 Katja Bauerle JR Wis.-Parksid 4:25.36 2 10 PJ English SR Augustana (S 4:26.52 2 11 Khot Juac SO Sioux Falls 4:27.93 1 12 Stephanie Pierce SR Ohio 4:28.10 2 13 Maddi Exline SR Illinois Sta 4:29.81 2 14 Grace Waage SO South Dakota 4:30.66 1 15 Danna Diaz NA UNAT-Tulane 4:30.71 1 16 Lexi Brown JR Wartburg 4:31.28 1 17 Emma Squires SO Purdue 4:31.51 1 18 Ella Byers JR South Dakota 4:31.56 2 19 Nicole Greyer JR South Dakota 4:32.07 1 20 Paulina Wuestefeld SR Western Illi 4:32.56 1 21 Libby Halbmaier JR Minnesota 4:33.35 2 22 Jacqueline Abanses SO Nebraska 4:34.22 1 23 Barbara Vrhovac JR Drake 4:34.36 1 24 Lily Johnson SR Washburn 4:34.73 1 25 Keely Jones SR Tulsa 4:35.22 2 26 Aleah Miller FR North Dakota 4:35.60 1 27 Claire Beckman SO South Dakota 4:36.35 1 28 Alyssa Christian SR Ohio 4:36.92 1 29 Morgan Gehl SO Sioux Falls 4:37.39 1 30 Cornelia Wohlfahrt JR North Dakota 4:55.63 1 -- Bobbi Patrick Unattached DNF 1 -- Stephanie Brokaw Unattached DNF 2 -- Kylie Hartnett FR Utah DNS 1 -- Sydney Thorvaldson SO Arkansas DNS 2 -- Lauren Peterson JR Utah DNS 2 -- Rachael Morrison JR Lewis DNS 1 -- Emma Gordon SR Iowa DNS 1 -- Kaitlyn Sheppard FR Bradley DNS 1 -- Erin Vringer FR Utah DNS 1 Event 183 Women 5000 Meter Run Unseeded Univ/Col ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Katherine Hessler JR Northwestern 16:57.31 2 Caroline McMartin SO Central Coll 17:07.48 3 Abby Ripperda SR South Dakota 17:11.93 4 Olivia Verbeke SR Northwestern 17:17.89 5 Jamie Klavon FR Xavier (Ohio 17:18.16 6 Caitlin Bright SO South Dakota 17:19.17 7 Tiaree Towler SO Air Force 17:19.19 8 Carly Sear JR Saint Louis 17:20.38 9 Sarah Carr JR Eastern Illi 17:22.44 10 Molly Desotell SO St. Thomas ( 17:22.62 11 Mackenzie Aldridge SO Eastern Illi 17:24.10 12 Olivia Harp JR Bradley 17:26.38 13 McKenna Taylor JR Winona State 17:26.77 14 Jessica Kampman SR Dordt 17:29.17 15 Abby Ryon JR Iowa 17:29.83 16 Tyler Schwartz JR Bradley 17:30.26 17 McKenzie Burian JR North Dakota 17:31.34 18 Mia Mraz FR Northwestern 17:32.82 19 Emma Atkinson SO Minnesota 17:37.86 20 Sarah Maggio FR Purdue 17:38.59 21 Deepti Choudhury SO Northwestern 17:39.45 22 Ailey Mitchell JR Illinois Sta 17:42.09 23 Halle Mestery FR Iowa State 17:45.75 24 Robyn Kowalski SO Tulsa 17:52.06 25 Abbie Draheim FR Northwestern 17:59.49 26 Katelyn Wasson JR Purdue 18:22.37 27 Katherine Rumsey FR Purdue 18:36.71 -- Izzy Roemer Unattached DNS -- Ellie Lundgreen JR Utah DNS -- Caroline Meyers JR Illinois Sta DNS -- Chloe McEachern SR Tulsa DNS -- Kelie Henderson SR Missouri Sou DNS Event 206 Men 5000 Meter Run Open Univ/Col ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Edwin Kurgat Unattached 13:34.11 2 Joseph Minor-Williams SR South Dakota 13:51.50 3 Scott Maison SR Air Force 13:54.13 4 Rodgers Kiplimo FR Iowa State 13:55.95 5 TianYu Chen China 13:57.07 6 Nick Randazzo Unattached 13:57.49 7 Ethan Gregg JR Wis.-La Cros 13:58.36 8 Merga Gemeda SR South Dakota 14:00.86 9 Sanele Masondo SO Colby CC 14:01.99 10 Noah Hufnagel SR Southern Ind 14:02.73 11 Chad Johnson SR Iowa State 14:03.11 12 Jordan Gusman Tinman Elite 14:03.27 13 George Watson SR Bradley 14:04.56 14 Max Svienty JR North Centra 14:06.99 15 Eli Hoeft JR Minnesota 14:07.20 16 Enzo Marie SO Drake 14:10.44 17 Alec Danner SR Bradley 14:11.01 18 Josh Shearer Arkansas 14:11.90 19 Niko Fraser SR Air Force 14:12.12 20 Ryan Child JR Air Force 14:14.72 21 Connor Riss JR North Centra 14:16.25 22 Timothy Sindt SO Iowa State 14:20.98 23 Michael Rebello SO Bradley 14:21.75 24 Nate Osterstock SR Drake 14:22.68 25 Aidan Ramsey NA UNAT-Drake 14:22.74 26 Matt Aho SR Bradley 14:24.19 27 Reuben Reina Arkansas 14:24.82 28 Ryan Hartman SO Augustana (S 14:28.37 29 Ben Olson JR South Dakota 14:31.48 30 Max Selbach SR South Dakota 14:31.57 31 Logan Bocovich JR St. Olaf 14:35.56 32 Jack Sheffar Canada 14:42.83 33 Joe Freiburger SR Bowerman Tra 15:01.04 -- Charlie Parrish SR Bradley DNF -- Peter Lynch Tulsa DNF -- Braden Nicholson SR North Centra DNS -- Bradley Makuvire JR Tulane DNS Event 207 Men 10000 Meter Run Open Univ/Col ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Jackson Harrison SR Northern Sta 29:51.59 2 Nadir Yusuf Unattached 29:54.49 3 Emad Bashir-Mohammed SR St. Mary (Ka 30:05.53 4 Jacob Knodle SO North Dakota 30:17.82 5 Jason Polydoris FR Purdue 30:20.48 6 Zach Johnson JR North Dakota 30:27.76 7 Landon Wakeman JR Indiana Wesl 30:29.87 8 Austin Antony JR Minnesota-Du 30:32.13 9 Bryce Hutchinson SO Purdue 30:33.96 10 Morgan Shirley-Fairbairn SR Wartburg 30:41.37 11 Charlie Babcock JR South Dakota 30:50.31 12 Thomas Rohr SR North Centra 30:56.50 13 Aidan King SO Iowa 30:57.68 14 Davis Tebben SR Dordt 30:57.88 15 Lloyd Young SO St. John's ( 31:13.44 16 Cael Light SO Indiana Stat 31:18.36 17 Kyle Nofziger FR North Centra 31:44.12 18 Ryan Montera FR Creighton 31:51.59 19 Jackson Friesth Unattached 31:52.60 20 Caleb Shumaker SO Northern Iow 32:04.42 21 Myles Bach SO Nebraska-Kea 32:40.25 -- Kyle Friedler SR Illinois-Chi DNF -- Mark Lemke JR Illinois-Chi DNF -- Ian Barry SO Wartburg DNS -- Munir Isahak Lake Effect DNS -- Colton Meyers Unattached DNS -- Trey Rios SR Unattached DNS -- Luke Hoffmann SO North Centra DNS -- Andrew Pilat SR Eastern Illi DNS -- Jonathan Olenek JR North Centra DNS -- Eli Larson FR Wartburg DNS -- Micah Meindertsma RunGR DNS Event 210 Men 3000 Meter Steeplechase Univ/Col =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Craig Nowak Unattached 8:35.27 2 2 Christian Baker JR Tulsa 8:38.66 2 3 Reece Smith JR NW Missouri 8:38.68 2 4 Luke Labatte JR North Dakota 8:41.75 2 5 Ricardo Barbosa SO Colby CC 8:42.77 2 6 Shaojie Wang China 8:45.69 2 7 Clayton Duchatschek SR Wichita Stat 8:45.98 2 8 Christopher Collet JR Wartburg 8:47.57 2 9 Kelvin Bungei JR Iowa State 8:49.31 2 10 Matthew Forrester JR Butler 8:51.80 2 11 Jason Renze SO Air Force 8:56.17 1 12 Adam Loenser SO Wis.-La Cros 8:57.37 1 13 Quinton Orr SO Iowa State 8:57.46 2 14 Caleb Silver SO Central Coll 8:57.55 1 15 Trevor Nolan SO Xavier (Ohio 8:58.57 1 16 Dan Weizeorick JR Marquette 8:58.89 2 17 FuDong Wang China 8:59.13 2 18 Payton Smith JR North Dakota 8:59.34 2 19 Pete Johnson JR Tulsa 8:59.88 1 20 Adnew Stueven JR MSU-Moorhead 9:01.65 2 21 Grayson Young SO Arkansas Sta 9:01.75 1 22 Cody Larson FR South Dakota 9:03.63 1 23 David Ecker SR Sioux Falls 9:03.96 2 24 Will Kelly JR St. Olaf 9:04.10 2 25 Jack Pendergast JR Iowa 9:04.89 1 26 Carter Knaus JR South Dakota 9:05.35 1 27 Connor Lancial SO Wartburg 9:05.37 1 28 Arturs Lapins SO Tulane 9:09.06 1 29 Hunter Klimek JR North Dakota 9:09.18 1 30 Jake Norris SR NW Missouri 9:11.50 1 31 Aidan Boyle SR Air Force 9:14.20 2 32 Hayes Pateidl SR Missouri S&T 9:15.26 2 33 Yohana Yual SO Iowa 9:15.66 1 34 Sam Shuman SO Tennessee-Ma 9:23.42 1 35 Josh Becker NA UNAT-South D 9:23.50 1 36 Maxamillian Wheeler JR Oklahoma Bap 9:28.13 1 37 Justin Jelaca SO North Dakota 9:51.78 1 -- Cash Kunkel JR Arkansas Sta DNF 1 -- Ben Arens JR Nebraska-Kea DNS 2 -- Jason Ford JR Wis.-Oshkosh DNS 1 -- Gable Sieperda JR Iowa State DNS 2 -- Brendan Cain SO Drake DNS 1 Event 222 Decathlon: #6 Men 110 Meter Hurdles Univ/Col Decathlon =============================================================================== Name Year School Finals Wind H# Points =============================================================================== 1 Jack Vetsch SR Iowa State 14.78 3.4 4 876 2 Drew Bartels SO Northern Iow 14.84 2.8 2 869 3 Sal Capaldo FR Unattached 15.14 2.3 3 833 4 Aries Scott SO Iowa Central 15.17 3.4 4 829 5 Thai Thompson JR Iowa State 15.19 2.3 3 827 6 Zack Butcher JR Northern Iow 15.20 3.4 4 825 7 Zach Morel SR Waldorf 15.62 2.8 2 776 8 Carter Morton JR Northern Iow 15.63 0.7 1 775 9 Brody Lovell FR Northern Iow 15.86 2.3 3 749 10 Dalton Closson JR Wartburg 15.92 0.7 1 742 11 Caden Ungs SO Northern Iow 16.45 3.4 4 683 12 Braxton Stewart FR Minnesota St 16.53 2.8 2 674 -- Kelmen deCarvalho FR Harding DNS 2.3 3 -- Kole Becker FR Unattached DNS 0.7 1 Event 222 Decathlon: #7 Men Discus Throw Univ/Col Decathlon =============================================================================== Name Year School Finals Points =============================================================================== 1 Zach Morel SR Waldorf 36.39m 119-05 592 FOUL 33.20m 36.39m 2 Zack Butcher JR Northern Iow 36.28m 119-00 589 FOUL 36.28m FOUL 3 Carter Morton JR Northern Iow 36.22m 118-10 588 31.53m 36.22m FOUL 4 Thai Thompson JR Iowa State 33.82m 110-11 540 33.62m 33.82m FOUL 5 Aries Scott SO Iowa Central 32.61m 107-00 516 32.38m 26.35m 32.61m 6 Sal Capaldo FR Unattached 30.68m 100-08 478 25.27m FOUL 30.68m 7 Dalton Closson JR Wartburg 29.93m 98-02 463 29.93m 28.27m 29.29m 8 Braxton Stewart FR Minnesota St 29.87m 98-00 462 29.87m 27.97m 25.85m 9 Brody Lovell FR Northern Iow 27.45m 90-01 415 26.55m 27.45m 26.13m 10 Drew Bartels SO Northern Iow 27.19m 89-02 409 23.41m 27.19m 22.83m 11 Caden Ungs SO Northern Iow 25.99m 85-03 386 FOUL 25.99m 23.85m -- Jack Vetsch SR Iowa State FOUL FOUL FOUL FOUL -- Kole Becker FR Unattached DNS -- Kelmen deCarvalho FR Harding DNS Event 222 Decathlon: #8 Men Pole Vault Univ/Col Decathlon ================================================================================= Name Year School Finals Points ================================================================================= 1 Carter Morton JR Northern Iow 4.70m 15-05.00 819 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP XO PPP XO XXO XXX 2 Thai Thompson JR Iowa State 4.50m 14-09.00 760 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP O PPP XXO PPP XO XXX 3 Sal Capaldo FR Unattached 4.00m 13-01.50 617 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 PPP PPP PPP PPP O P P O PPP O PPP O O O XXO XXX 4 Zack Butcher JR Northern Iow 3.70m 12-01.50 535 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP XXO PPP O O O XXX 4 Aries Scott SO Iowa Central 3.70m 12-01.50 535 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 PPP PPP PPP PPP O P P P O PPP PPP XO XXX 6 Brody Lovell FR Northern Iow 3.40m 11-01.75 457 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 PPP PPP O P O P XO O XXO XXX 7 Drew Bartels SO Northern Iow 3.30m 10-10.00 431 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 PPP PPP PPP PPP O P O XXO XXX 8 Zach Morel SR Waldorf 3.10m 10-02.00 381 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 O O O O O O XXX 9 Braxton Stewart FR Minnesota St 3.00m 9-10.00 357 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 PPP O P O XO XXX -- Jack Vetsch SR Iowa State NH 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP XXX -- Caden Ungs SO Northern Iow NH 2.60 2.70 2.80 PPP PPP XXX -- Dalton Closson JR Wartburg NH 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP XXX -- Kole Becker FR Unattached DNS 2.60 DNS -- Kelmen deCarvalho FR Harding DNS 2.60 DNS Event 222 Decathlon: #9 Men Javelin Throw Univ/Col Decathlon ================================================================================= Name Year School Finals Points ================================================================================= 1 Carter Morton JR Northern Iow 53.90m 176-10 647 46.55m FOUL 53.90m 2 Zack Butcher JR Northern Iow 48.08m 157-09 560 46.18m 46.71m 48.08m 3 Braxton Stewart FR Minnesota St 46.77m 153-05 541 43.49m 40.94m 46.77m 4 Zach Morel SR Waldorf 46.05m 151-01 530 46.05m 44.94m FOUL 5 Drew Bartels SO Northern Iow 42.29m 138-09 475 38.32m 42.29m FOUL 6 Brody Lovell FR Northern Iow 41.16m 135-00 459 35.75m 41.16m 33.80m 7 Sal Capaldo FR Unattached 39.66m 130-01 437 33.55m 28.59m 39.66m 8 Dalton Closson JR Wartburg 36.59m 120-00 393 35.78m 36.59m FOUL 9 Aries Scott SO Iowa Central 33.57m 110-02 350 32.82m 27.86m 33.57m 10 Caden Ungs SO Northern Iow 23.88m 78-04 214 23.88m 22.57m 21.59m -- Jack Vetsch SR Iowa State FOUL FOUL x x -- Thai Thompson JR Iowa State FOUL FOUL x x -- Kole Becker FR Unattached DNS -- Kelmen deCarvalho FR Harding DNS Event 222 Decathlon: #10 Men 1500 Meter Run Univ/Col Decathlon ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aries Scott SO Iowa Central 4:46.66 639 2 Carter Morton JR Northern Iow 4:47.39 634 3 Sal Capaldo FR Unattached 4:56.44 580 4 Dalton Closson JR Wartburg 4:56.78 578 5 Braxton Stewart FR Minnesota St 5:00.45 557 6 Brody Lovell FR Northern Iow 5:07.40 518 7 Zach Morel SR Waldorf 5:24.59 426 8 Zack Butcher JR Northern Iow 5:28.13 409 9 Drew Bartels SO Northern Iow 5:56.53 278 -- Jack Vetsch SR Iowa State DNS -- Kole Becker FR Unattached DNS -- Thai Thompson JR Iowa State DNS -- Kelmen deCarvalho FR Harding DNS -- Caden Ungs SO Northern Iow DNS Event 264 Men 4x800 Meter Relay College ================================================================ School Finals ================================================================ 1 Loras 7:22.17 1) Wyatt Kelly SR 2) Ryan Harvey SO 3) Carter Oberfoell SR 4) Mike Jasa SR 2 Wis.-Parkside 7:37.24 1) Tommy Martin JR 2) Austin Depuydt SO 3) Uriah Aili JR 4) Sean Waldvogel SO 3 Nebraska Wesleyan 7:38.71 1) Gabe Anderson JR 2) Javier Kenney SO 3) Mason Coulter SR 4) Garrett Lenners JR 4 North Central (Ill.) 7:39.06 1) Gage Nielsen SO 2) Michael Molloy SO 3) Logan Skidmore SO 4) Lucas Hoffman SO 5 Rogers State 7:39.13 1) Jon Biersdorfer JR 2) Carlos Vallejo JR 3) Nathaneal Gibson FR 4) Ian Conder FR 6 Benedictine (Kan.) 7:39.54 1) David Mannella JR 2) Daniel Rogge JR 3) Philip Joseph JR 4) Thomas Campbell SO 7 Dordt 7:41.28 1) Cole Zevenbergen JR 2) Sam May FR 3) Trey Engen SR 4) Josiah Wittenberg FR 8 St. John's (Minn.) 7:42.87 1) Tommy Allen SO 2) Nathan Clausing SO 3) Nick St. Peter FR 4) Dillon Diekmann JR 9 Minnesota State 7:42.99 1) Maquanet Collins JR 2) Leif Larsen SO 3) Caden Speikers JR 4) Ben Schmied SR 10 Grand View 7:43.65 1) Isaac Davis JR 2) Ahren Davis SR 3) Nicolas Thompson FR 4) Carter Huyser SR 11 Olivet Nazarene 7:44.77 1) Erik Richter SO 2) Brett Hulliberger SO 3) Chapman Neal FR 4) Max Grant SR 12 Dakota State 7:44.96 1) Curtis Johnson FR 2) Evan Slominski JR 3) Joshua Krull JR 4) Cody Farland SO 13 Luther 7:45.53 1) Lane Schwarz SR 2) Leo Duffy JR 3) Adam Koller JR 4) Ian Kelly SR 14 Gustavus Adolphus 7:51.86 1) Carson Roehl SO 2) Tucker Wallin SO 3) Blake Fuller SO 4) Markus Rupnow SO -- Wis.-Oshkosh DNS 1) Reid Marquardt JR 2) Dwight Hosni SO 3) Ryan Potter JR 4) Steven Potter JR -- Midland DNS 1) Henri Stoeckermann SO 2) Blake Olbrich SO 3) Isaac vanWestrienen FR 4) Lucas Hjortkjaer FR Event 281 Men 800 Meter Run Unseeded Univ/Col =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 James Olivier Unattached 1:48.45 2 2 Payton Mauldin JR Dordt 1:49.07 2 3 Tom Breuckman SR South Dakota 1:49.24 2 4 Joe Morrison SR Illinois Sta 1:49.44 2 5 Braxton Bruer JR MSU-Moorhead 1:49.45 2 6 Tyler Carreon JR Iowa State 1:49.72 2 7 Steven Ott SR Indiana Wesl 1:49.95 2 8 Lasse Funck SO Arkansas Sta 1:49.96 2 9 Jesse Middendorf JR North Dakota 1:50.65 2 10 Adam Swanson JR Eastern Illi 1:50.81 1 11 Wyatt Schmidt JR Wartburg 1:51.07 1 12 Sam Easley SO Nebraska 1:51.29 1 13 Drake Hanson JR Northern Iow 1:51.30 2 14 Iestyn Williams JR Wichita Stat 1:51.34 1 15 Chase Knoche SO Northern Iow 1:51.42 1 16 Lucas Hofer SR Western Illi 1:51.69 1 17 Seth Simonson SR Drake 1:51.89 1 18 Micaiah Ellis FR Northern Iow 1:52.21 1 19 Malik Stewart SO Saint Louis 1:52.62 1 20 Matt De Haas JR Saint Louis 1:53.11 1 21 Martin Strong SO Iowa 1:53.39 2 22 Tommy Ward SO Creighton 1:53.81 1 -- Ignacio Veloz Bonilla SR Valparaiso DNF 2 -- David Holesinger SO Northern Iow DNF 2 -- Noah Jorgenson SO Central Coll DNS 1 -- Max Dieterich JR Bradley DNS 2 Event 282 Men 1500 Meter Run Unseeded Univ/Col =================================================================== Name Year School Finals H# =================================================================== 1 Colten Brand JR Augustana (S 3:46.18 2 2 Riley Gorham SR Missouri Wes 3:47.17 2 3 Nick Trattner JR Iowa 3:47.96 2 4 Leo Goodman FR Minnesota 3:47.99 2 5 Spencer Moon JR Simpson (Iow 3:48.39 2 6 Aleksa Milanovic FR North Dakota 3:48.40 2 7 Morey Smith JR St. Thomas ( 3:48.80 2 8 Jakob Hanna SR Sioux Falls 3:48.93 2 9 Payton Davis SO Nebraska-Kea 3:49.17 1 10 Bryce Merriman SR Wichita Stat 3:49.23 2 11 Michael Madoch JR Wis.-La Cros 3:49.31 2 12 Adam Sylvia SO Central Coll 3:50.37 1 13 Aled Jones SO Colby CC 3:51.03 1 14 Trevor Matousek SR Nebraska-Kea 3:51.09 1 15 Kiefer Bell FR Purdue 3:51.31 1 16 Bradley Makuvire JR Tulane 3:51.63 2 17 Connar Southard Unattached 3:52.35 2 18 Levi Taylor FR Iowa State 3:52.46 1 19 Will Ryan FR Iowa 3:54.12 1 20 Nate Sloan Elevated Perform 3:54.12 2 21 Cal Puskar JR Nebraska 3:55.19 1 22 Keveroy Venson NA UNAT-Indian 3:55.44 2 23 Ian Geisler SO Iowa 3:55.60 1 24 Eli Salisbury FR South Dakota 3:56.31 1 25 Isaiah Wittrock SR Grand View 3:59.04 1 26 Aidan Manning FR Iowa State 4:00.28 1 -- Jake Gillium Unattached DNF 2 -- Aidan Simon Unattached DNF 1 -- Mohammed Baghati SO Colby CC DNS 1 -- Gabe Nichols FR Carleton DNS 1 -- Jake Gillum Unattached DNS 2 -- Camden Sesna JR Concordia (N DNS 1 -- Charlie Parrish SR Bradley DNS 2 -- Michael Rebello SO Bradley DNS 1 -- Ignacio Veloz Bonilla SR Valparaiso DNS 1 Event 283 Men 5000 Meter Run Unseeded Univ/Col ================================================================ Name Year School Finals ================================================================ 1 Bailey Timmons SR Nebraska 14:03.40 2 Jacob Pyeatt JR Arkansas Sta 14:03.96 3 Chris McLeod SO Tulsa 14:06.62 4 Max Nores SR Tulsa 14:07.24 5 Will Cahill SO Tennessee-Ma 14:08.50 6 Matt Steiger SR Augustana (S 14:13.94 7 Ben Arens JR Nebraska-Kea 14:15.50 8 Richie Jacobo JR Eastern Illi 14:19.37 9 Ryan Shumaker JR Tulsa 14:20.32 10 Devan Crow Allen CC 14:20.47 11 Kgadi Monyebodi FR Colby CC 14:21.21 12 Joe Anderson SR Dordt 14:21.59 13 Luke McNair SR Tennessee-Ma 14:22.57 14 Brady Yoder SO Purdue 14:23.20 15 Dathan Maton JR Illinois-Chi 14:23.95 16 Zack Loomis SO Illinois Sta 14:25.23 17 Andrew Brandt SR Purdue 14:25.47 18 Trey Rios SR Unattached 14:26.12 19 Andrew Guimond SR North Centra 14:27.99 20 Konnor Sommer SR Iowa 14:28.16 21 Zander Cobb SO Iowa Central 14:33.51 22 Hayden Kuhn FR Iowa 14:33.56 23 Shane Graipentroy Unattached 14:34.17 24 Rodrigo Alvarez Gonzalez JR Bradley 14:36.53 25 Tanner Klumph Unattached 14:37.44 26 Nick Doud JR Butler 14:37.55 27 Seth Clevenger FR Iowa State 14:40.67 28 Griffin Ward Unattached 14:42.77 29 Jacinto Gaspar FR Iowa Western 14:44.36 30 Connor Visnic JR Drake 14:45.64 31 Charlie Wetzel SR Illinois Sta 14:47.14 32 Sean Robertson JR Butler 14:49.79 33 Jesse Kaas JR Augustana (S 14:49.86 34 John Pieper SR Purdue 15:06.05 35 Caden Simone FR Bradley 15:17.77 -- Chris Pahnke Unattached DNF -- Bradley Makuvire JR Tulane DNF -- Sam Hall SO Iowa State DNF -- Will Ryan FR Iowa DNS -- Luke Stuckey SR Nebraska-Kea DNS -- Zach Ayers FR Air Force DNS -- Julian Higueros JR North Centra DNS -- Eli Hoeft JR Minnesota DNS -- Logan Pietrzak JR Indiana Stat DNS Event 513 Women Hammer Throw Invitational ========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Brooke Andersen Nike 78.69m 258-02 FOUL 77.54m FOUL 75.67m FOUL 78.69m 2 Maggie Ewen Nike 72.47m 237-09 FOUL FOUL 69.87m 69.03m 72.47m FOUL 3 Janeah Stewart NYAC 71.60m 234-11 68.05m FOUL FOUL 66.61m 69.69m 71.60m 4 Annette Echikunwoke United States 70.57m 231-06 67.14m 68.59m 70.57m 68.65m 64.99m FOUL 5 Stamatia Scarvelis Greece 69.57m 228-03 67.13m 67.21m 66.11m 67.97m FOUL 69.57m 6 Beatrice Llano Norway 68.82m 225-09 66.24m 68.82m 63.99m 67.01m FOUL 67.74m 7 Erin Reese Velaasa 68.75m 225-07 68.75m 67.41m FOUL FOUL 64.89m 68.43m 8 Lisa Wilson Tracksmith 66.12m 216-11 65.71m 65.59m 65.80m 66.12m FOUL 64.84m 9 Tara Simpson-Sullivan Rice 65.22m 214-00 64.42m 65.22m 62.24m 10 Maddy Nilles Velaasa 64.01m 210-00 64.01m 63.29m 63.63m 11 Agne Lukoseviciute Jusis Training 60.22m 197-07 60.22m 58.96m FOUL Event 514 Men Hammer Throw Invitational ========================================================================== Name Year School Finals ========================================================================== 1 Rudy Winkler NYAC/Tracksmith 76.70m 251-08 76.23m FOUL 75.69m 74.69m 76.64m 76.70m 2 Denzel Comenentia Netherlands 74.67m 245-00 73.95m FOUL FOUL 68.84m FOUL 74.67m 3 Sean Donnelly adidas 74.53m 244-06 72.06m 74.53m 73.83m 74.28m FOUL FOUL 4 Ashraf El Seify Qatar 71.40m 234-03 68.84m 71.21m 70.40m 71.40m 71.16m 70.30m 5 Isaiah Rogers Kennesaw State 71.39m 234-03 69.56m FOUL 67.12m FOUL FOUL 71.39m 6 Alex Young United States 70.39m 230-11 FOUL FOUL 68.16m 70.39m 70.39m FOUL 7 Joe Ellis Great Britain 70.37m 230-10 69.38m 68.16m 70.04m FOUL 69.64m 70.37m 8 Morgan Shigo Velaasa 70.16m 230-02 69.36m FOUL 70.16m FOUL FOUL FOUL